Зеленский завтра ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине, - ОГА

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

"23 сентября 2020 года, в ходе рабочей поездки в Николаевскую область, президент Украины Владимир Зеленский ознакомится с ходом проведения стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине начался первый этап учений "Совместные усилия" в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020".

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