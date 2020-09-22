Зеленский завтра ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине, - ОГА
23 сентября президент Украины Владимир Зеленский ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.
"23 сентября 2020 года, в ходе рабочей поездки в Николаевскую область, президент Украины Владимир Зеленский ознакомится с ходом проведения стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине начался первый этап учений "Совместные усилия" в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020".
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+18 Анатолий Воробей #418292
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+17 andriy shevchenko #458653
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Хомчак ?
Стволы покороче.
подствольник не надо,
Мам Римма не хочет....
...
Стрелять - ни-ни !!!
он же все руским доложит!!!!
"Ядерные удары по Севастополю. Все три раза натовские стратеги выходили с территории Украины, которую теперь официально можна считать задним двором для тяжелой авиации США.
Целей никто не скрывает, напугать россию, послать четкий сигнал путину: «Мы у ваших границ». В небе над Украиной, это не фантастика, впервые уже не один и не два, а сразу три стратегических B52 отрабатывают ядерные удары по Севастополю. У ВСУ праздник, такие маневры будут регулярными".
Дивіться відео, отримуйте задоволення:
https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/3265392563548310
Сотні британських десантників висадились на Миколаївщині в рамках навчань "Об'єднані зусилля-2020". Як пишуть британські медіа - це найбільші десантні навчання для Британії за понад 20 років.
И во всем этом виноваты работники Криворожского военкомата, которые не выполнили свой служебный долг !!