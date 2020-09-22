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Новости Агрессия России против Украины
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Зеленский завтра ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине, - ОГА

Зеленский завтра ознакомится с ходом учений

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский ознакомится с ходом учений "Объединенные усилия - 2020" на Николаевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Николаевской ОГА.

"23 сентября 2020 года, в ходе рабочей поездки в Николаевскую область, президент Украины Владимир Зеленский ознакомится с ходом проведения стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что на Николаевщине начался первый этап учений "Совместные усилия" в рамках стратегических командно-штабных учений "Объединенные усилия - 2020".

Читайте: Украина внимательно следит за ходом российских военных учений "Кавказ-2020", - Данилов

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) Николаевская область (2132) военные учения (3459)


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Топ комментарии
+18
Ни к добру это.
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22.09.2020 15:30
+17
четырежды уклонист
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22.09.2020 15:30
+12
Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2097
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22.09.2020 15:39
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Ни к добру это.
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22.09.2020 15:30 Ответить
четырежды уклонист
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22.09.2020 15:30 Ответить
от там йому п'яту повістку у пику!!!
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22.09.2020 15:34 Ответить
Кто ?

Хомчак ?
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22.09.2020 15:35 Ответить
А сегодня Боррель ознакомится со скоморохом.
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22.09.2020 15:30 Ответить
и всплакнул ...

Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 5906
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22.09.2020 15:35 Ответить
орнул
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22.09.2020 16:06 Ответить
Будет всех бамбить?
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22.09.2020 15:31 Ответить
Наверное будет пожар после показательных стрельб.
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22.09.2020 16:02 Ответить
і що воно розуміє у військовій справі?
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22.09.2020 15:32 Ответить
Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 2097
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22.09.2020 15:39 Ответить
Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 6087
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22.09.2020 15:58 Ответить
Як, що! Косити, косячiти, та разводити! Ще ***** в очi поглянути!
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22.09.2020 15:44 Ответить
И он с Кличка "шутил"..... кстати, окопы поглубже,
Стволы покороче.
подствольник не надо,
Мам Римма не хочет....
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22.09.2020 15:33 Ответить
Он шо-то вообще делает кроме того, что каждый день по экскурсиям за деньги налогоплательщиков шляется ?
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22.09.2020 15:33 Ответить
Опять у воинов заберут рожки у автоматов!
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22.09.2020 15:34 Ответить
название супер - "усилия"
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22.09.2020 15:34 Ответить
Виде отчет для ***** решил снять?
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22.09.2020 15:34 Ответить
шо, насилие домашнее проблема №2 в стране уже шпингалета не тревожит, пашол сматреть на усилия
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22.09.2020 15:38 Ответить
Ну все. Опять у бойцов позабирают патроны, шоб никто случайно Ваву не напугал.
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22.09.2020 15:38 Ответить
Парашют нелоху, персональный, приготовили? И пасперсов, памперсов побольше!
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22.09.2020 15:41 Ответить
***** не потрібен
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22.09.2020 15:43 Ответить
Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 7884

...
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22.09.2020 15:44 Ответить
я понимаю,шо 73% ошиблись в своем выборе,но его принимать ,за главнокомандующего не могу,ну не как не могу - как хотите
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22.09.2020 15:48 Ответить
Вова, а может не надо? Может тебе лучше УКЛОНИТЬСЯ? Опыт в этом у тебя есть.
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22.09.2020 15:50 Ответить
В программе учений: танцы, игра на пианино без рук, выход на сцену, поедание шаурмы и бег в мешках от повесток !
Стрелять - ни-ни !!!
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22.09.2020 15:53 Ответить
четырежды уклонист решил в Зарницу поиграть? Снова солдатики с автоматами без магазинов бегать будут...
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22.09.2020 15:58 Ответить
Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 5925
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22.09.2020 16:13 Ответить
Для Зеленского это просто очередной скучный корпоратив.
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22.09.2020 16:21 Ответить
не пускайте на учения этого петуха!!!!
он же все руским доложит!!!!
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22.09.2020 16:23 Ответить
Мля, нах він тут треба. І так нелегко тужити, так ще й бідоносець припреться.
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22.09.2020 16:30 Ответить
Представляю, что в ходе учений зеленский наговорит. Ознакомится, и еще раз скажет какую-то хрень. Чисто, дякую-дякую, и я не знал, мне не говорили, когда я шел в президенты, что я не могу...
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22.09.2020 16:31 Ответить
Лучше не надо.
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22.09.2020 16:36 Ответить
Пусть сначала дезертир пойдет в военкомат и получит повестку гнида трусливая
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22.09.2020 16:37 Ответить
У всех участников учений на время посещения главнокомандующего оружие необходимо изъять. А то ведь у кого нибудь нервы могут не выдержать.
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22.09.2020 17:28 Ответить
зеля, возможно будем отстреливаться, я вам дам парабеллум.
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22.09.2020 17:47 Ответить
типа экспэрт !!!
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22.09.2020 18:22 Ответить
Подивився нарізку кацапських новин про наші військові навчання і отримав велике-превелике задоволення.

"Ядерные удары по Севастополю. Все три раза натовские стратеги выходили с территории Украины, которую теперь официально можна считать задним двором для тяжелой авиации США.
Целей никто не скрывает, напугать россию, послать четкий сигнал путину: «Мы у ваших границ». В небе над Украиной, это не фантастика, впервые уже не один и не два, а сразу три стратегических B52 отрабатывают ядерные удары по Севастополю. У ВСУ праздник, такие маневры будут регулярными".

Дивіться відео, отримуйте задоволення:

https://www.facebook.com/MyrotvoretsUA/posts/3265392563548310
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22.09.2020 18:42 Ответить
http://lviv1256.com/news/unikalni-amerykanski-konvertoplany-pryzemlylysia-bilia-lvova/?fbclid=IwAR2O8It0bVmdvnphptvFIMB45BWq0U-fnt1SFWiYB6f3PDjoTCl2hAnboB4 Унікальні американські конвертоплани приземлилися біля Львова

Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8189 Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8

Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 8189

Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 7001

Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 7001
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22.09.2020 18:46 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/news-54178419?at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_medium=custom7&at_custom3=BBC+News+Ukraine&at_campaign=64&at_custom4=378D10CC-FA54-11EA-B397-9B2C16F31EAE&at_custom2=facebook_page&fbclid=IwAR3hb5ayVPO9Xbuyg0AcUtaA6ik8vPTfWt8Cd8DKo8SYPva6FpR-RnVY3_o Найбільша британська десантна операція на Миколаївщині. Що це було
Сотні британських десантників висадились на Миколаївщині в рамках навчань "Об'єднані зусилля-2020". Як пишуть британські медіа - це найбільші десантні навчання для Британії за понад 20 років.
Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 1304
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22.09.2020 18:48 Ответить
https://savelife.in.ua/ua/combined-resolve-xiv-mizhnarodni-navchannya-za-uchastyu-ukraini-u-20-foto-/?fbclid=IwAR2vZ8YrmuAbJfncNIOr5LVzea8m_J94nmAaHdp8moSADmpo18y6l_N38p8 Combined Resolve XIV: міжнародні навчання за участю України Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 3213 Зеленський завтра ознайомиться з ходом навчань "Об'єднані зусилля - 2020" на Миколаївщині, - ОДА - Цензор.НЕТ 9035
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22.09.2020 18:52 Ответить
Завтра дезертир и уклонист Зеленский, вместе с агентурой России (Ермак) будет инспектировать международные военные учения.

И во всем этом виноваты работники Криворожского военкомата, которые не выполнили свой служебный долг !!
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22.09.2020 20:19 Ответить
А у цього допуск до державно1 таемниц1 е? Зв1дки,би в1н в нього взявся? гон1ть його НХЙ.
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22.09.2020 22:09 Ответить
 
 