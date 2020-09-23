В РФ разбился истребитель Су-30 во время тренировочного полета, росСМИ сообщают, что его сбил свой же Су-35 (обновлено)
Истребитель Су-30 упал в Тверской области при совершении планового учебно-тренировочного полета.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа РФ.
Отмечатеся, что экипаж катапультировался и уже эвакуирован на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет.
"Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа", - сообщили в пресс-службе.
В то же время, некоторые росСМИ, пишущие на военную тематику, сообщают, что причиной крушения стала стрельба из Су-35С, использовавшегося для тренировочного боя.
"В Хотилово. Су-35С после боевого дежурства поставили на полеты, ракеты сняли, а пушку не разоружили. Выполняли ближний бой. Делал фотострельбу, а получилось реально. Пол-консоли снес. Катапультировались удачно. Оба живы с 30-ки. С 35-ки летчик в ужасе", - говорится в сообщении.
По словам местных жителей, упавший Су-30 летел в группе из трёх истребителей. После резкого маневра с подъёмом вверх машина потеряла скорость, а после того, как лётчики катапультировались, истребитель выровнялся, пролетел пару километров и затем начал падать.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кофе -оно
парашУт брошУра жУри
на России
Кофе - (чол.роду) ОН а не Оно
ПарашЮт, БрошЮра, жЮри а не У
Так зафіксовано в нормативному словнику -
С.И. Ожегов "Словарь Русского Языка" МОСКВА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 1982
Дарвин аплодирует!
Вот оно как - без кацапских летчиков самолеты летают лучше, чем с ними...
У них всьо так. Як не в землю, так в стовб.
Выравнивание по тангажу возможно за счет момента на пикирование от сработавших катапульт.
Все равно накиздят по выводам комиссии по ЛП, тьху по катастрофе.
даже ведьмы с метл спадают - и они не летчики и метла не самолет...
я правильно розумію, що літак без кацапських пілотів навіть краще справляється?
Ну не будут же они правду сообщать...
Про Зоряна и Шкиряка.
https://libya.liveuamap.com/en/2020/23-september-spokesman-for-the-sirte-and-aljufrah-operations
Воронеж, приготовиться.
Хватит уже с nuнgосами играться. Пусть знают.
Отличные учения. Танк, камаз, сушка. Еще 3 дня учений. Есть время для хороших новостей))
Как говорится в заявлении, столкновение малого противолодочного корабля Балтийского флота "Казанец" с рефрижераторным судном "Айс Роуз", которое шло под флагом Маршалловых островом, произошло сегодня утром в условиях плохой видимости при прохождении Балтийской проливной зоны.
Вместо пушки охметовский клован на верёвке