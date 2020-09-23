РУС
В РФ разбился истребитель Су-30 во время тренировочного полета, росСМИ сообщают, что его сбил свой же Су-35 (обновлено)

В РФ разбился истребитель Су-30 во время тренировочного полета, росСМИ сообщают, что его сбил свой же Су-35 (обновлено)

Истребитель Су-30 упал в Тверской области при совершении планового учебно-тренировочного полета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа РФ.

Отмечатеся, что экипаж катапультировался и уже эвакуирован на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет.

"Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа", - сообщили в пресс-службе.

В то же время, некоторые росСМИ, пишущие на военную тематику, сообщают, что причиной крушения стала стрельба из Су-35С, использовавшегося для тренировочного боя. 

"В Хотилово. Су-35С после боевого дежурства поставили на полеты, ракеты сняли, а пушку не разоружили. Выполняли ближний бой. Делал фотострельбу, а получилось реально. Пол-консоли снес. Катапультировались удачно. Оба живы с 30-ки. С 35-ки летчик в ужасе", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, упавший Су-30 летел в группе из трёх истребителей. После резкого маневра с подъёмом вверх машина потеряла скорость, а после того, как лётчики катапультировались, истребитель выровнялся, пролетел пару километров и затем начал падать.

Автор: 

+72
Практично ідеальна новина.
22.09.2020 15:56 Ответить
+56
К сожалению,лётчики спаслись.
22.09.2020 16:08 Ответить
+50
давно ждал хороших новостей и вот порадовали!!!
22.09.2020 15:56 Ответить
Требитель Су- 30 , упал и разбился , , так как оказалось , что он тяжелее воздуха , 🤣какая жалость , я рыдаю 😂😂😂
22.09.2020 16:57 Ответить
Истребитель ))
22.09.2020 16:58 Ответить
Враховуючи давню традицію- ще мінімум 2 борти повинні гепнутись завтра-післязавтра.
22.09.2020 17:13 Ответить
И с десяток трупов. Обычаи учений.
22.09.2020 17:38 Ответить
и мост гденить...ну хоть один-два )))
23.09.2020 12:05 Ответить
Подивіться статистику- у них мостопад регулярно.
23.09.2020 13:29 Ответить
У Росії розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, екіпаж катапультувався - Цензор.НЕТ 5236
22.09.2020 17:19 Ответить
це просто закон фізики - "притяженье земли"
22.09.2020 17:34 Ответить
Ура !!! У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 3192
23.09.2020 12:03 Ответить
Дурик. это просто результат интенсивных полетов. Гугли США. каждую неделю падает. как минимкм один боевой самолет. Не падают только там. где не летают
22.09.2020 17:37 Ответить
И как это может повлиять на хорошее настроение от данной новости?
22.09.2020 17:39 Ответить
Тебе не плакать, а радоваться надо....Беги , собирай обломки - металлолом.... Клиент упал возле твоей деревни....
23.09.2020 11:57 Ответить
чамор, а давай ти пруфи сюди кинеш?
23.09.2020 12:24 Ответить
Влупить по самолету из неразряженной пушки-это от интенсивности полетов?А я думал от халатности и несоблюдения инструкций...А сравнение ВВС США и рф в твоем исполнении -просто фантастично
23.09.2020 14:05 Ответить
У Росії розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, екіпаж катапультувався - Цензор.НЕТ 7395
22.09.2020 17:43 Ответить
На бис.
22.09.2020 17:48 Ответить
По-русски правильно писать "на России"
22.09.2020 17:56 Ответить
реформа правописания
Кофе -оно
парашУт брошУра жУри
на России
23.09.2020 12:36 Ответить
Не дурить людей!
Кофе - (чол.роду) ОН а не Оно
ПарашЮт, БрошЮра, жЮри а не У
Так зафіксовано в нормативному словнику -
С.И. Ожегов "Словарь Русского Языка" МОСКВА "РУССКИЙ ЯЗЫК" 1982
23.09.2020 14:54 Ответить
реформа правописания на России прошла
23.09.2020 15:09 Ответить
Кацапи ремонтувати літак будуть?
22.09.2020 18:25 Ответить
Як завжди подібні новини приносять і радість і сум.
22.09.2020 18:54 Ответить
а, якби обидва наджорстко приземлились і без катапультування?
23.09.2020 11:48 Ответить
Радість що наіпнувся а сум що сцуки живі залишились.
23.09.2020 12:44 Ответить
битися- не перебитися.
22.09.2020 19:03 Ответить
скрепненько так у кацапов учения проходят танк подбили литачьок тяжелее воздуха оказался.норм.
22.09.2020 19:29 Ответить
Ти забув про КамАЗ із командно-штабним КУНГом... Гарно горів... Наче шини на Майдані...
23.09.2020 14:20 Ответить
про самолет круто, про экипаж печаль (((
22.09.2020 21:02 Ответить
ну хоть одна радостная новость. жаль летуны козлорылые не звшкварились .
22.09.2020 21:04 Ответить
Хороший почин, пусть все руssкие самолеты попадуют.
22.09.2020 21:13 Ответить
Если бы он не разбился, его бы все равно сбили бы самолеты НАТО.
22.09.2020 21:13 Ответить
Катапульта не убережёт московитских авиаторов от идиотизма за рулём. или ещё где-то.
Дарвин аплодирует!
22.09.2020 22:46 Ответить
У Росії розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, екіпаж катапультувався - Цензор.НЕТ 9152
23.09.2020 11:33 Ответить
Цензор эту новость типа "на бис" повторил?
23.09.2020 11:34 Ответить
Уж новость очень хороша. Жаль, конечно, что пилоты выжили и жаль, что только 1 самолет, но все равно хорошо.
23.09.2020 11:36 Ответить
Не кажіть так, я, наприклад, задоволений тим що наросійські льотчики врятувались, їм скоро дадуть новий літак і вони зможуть повторити свій подвиг. )))
23.09.2020 11:40 Ответить
", а после того, как лётчики катапультировались, истребитель выровнялся, пролетел пару километровИсточник: https://censor.net/ru/n3220668"

Вот оно как - без кацапских летчиков самолеты летают лучше, чем с ними...
23.09.2020 11:35 Ответить
Зачёт, жаль что упал без русского мяса!
23.09.2020 11:35 Ответить
Вначале над Ростовом отбомбиться.
23.09.2020 11:48 Ответить
Занадто похмелились.
23.09.2020 11:38 Ответить
Трепещи НАТО!!))
23.09.2020 11:42 Ответить
Техніка і механіка розвальцюють))))
23.09.2020 11:43 Ответить
Не-а. Трахнут пилота. Механики не при чем. Пушка при посадке не разоружается. а лишь блокируется. Ракеты они сняли. блокировку в кабине проверили. Долбень пилот снял в полете блокировку (кнопка под красным колпаком с контровкой) и нажал кнопку Главный вместе с фотофиксацией. Мутная история. На экране же крупным горит. что пушка заряжена и даже количество снарядов указано. Может у пилота сдвиг по фазе в мозгу пошел?
23.09.2020 11:49 Ответить
У Росії розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, екіпаж катапультувався - Цензор.НЕТ 3829

У них всьо так. Як не в землю, так в стовб.
23.09.2020 11:43 Ответить
летчик спешит на аэродром ? ))))
23.09.2020 12:06 Ответить
23.09.2020 12:27 Ответить
перший хлопець на сел1
23.09.2020 15:20 Ответить
заправщик не поделили?
23.09.2020 11:45 Ответить
Может нарисовать звездочку на борту и получить свои сто грамм за сбитый. Флаг им в руки.
23.09.2020 11:50 Ответить
Учения, в обстановке максимально приближённой к боевой! Теперь сбившему пилоту военно-полевой трибунал и расстрел.
23.09.2020 11:50 Ответить
Мутно там все.. Дя фотофиксации не обязательно разблокировать пушку. Да и количество снарядов высвечивается ярким в правом нижнем углу
23.09.2020 11:52 Ответить
Мутно еще и потому, что с разнесенной к ..беням плоскостью пошел вверх, потом выровнялся, а затем уе...ался в землю. По идее, должен был свалиться на крыло. ХЗ.
Выравнивание по тангажу возможно за счет момента на пикирование от сработавших катапульт.
Все равно накиздят по выводам комиссии по ЛП, тьху по катастрофе.
23.09.2020 12:14 Ответить
фантомычь - не придайся - гребанулся и гребанулся...
даже ведьмы с метл спадают - и они не летчики и метла не самолет...
23.09.2020 14:26 Ответить
И фоторужье наградное от Шуйгу Кужугетовича на память...
23.09.2020 18:16 Ответить
Браво! На бис!
23.09.2020 11:55 Ответить
Нє, щоби ракети залишити...
23.09.2020 12:01 Ответить
"После резкого маневра с подъёмом вверх машина потеряла скорость, а после того, как лётчики катапультировались, истребитель выровнялся, пролетел пару километров"
я правильно розумію, що літак без кацапських пілотів навіть краще справляється?
23.09.2020 12:02 Ответить
Головне шо це зробили не яструби НАТО.
23.09.2020 12:02 Ответить
секретная операция, о которой стало известно, считается проваленной
23.09.2020 12:37 Ответить
"95 квартал" обязан показать издевательскую сценку на эту смешную тему..... Или они побоятся обидеть путенскую содержанку? Ту, которая выглядит, как бородатая свиная жопа....У которой клоун на коленях вымаливал прощения и пытался лизнуть промежность....
23.09.2020 12:06 Ответить
У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 2360У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 7541У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 7541
23.09.2020 12:09 Ответить
Про літак гарна новина, а от якби ще й катапульта не спрацювала то взагалі було б майже свято
23.09.2020 12:09 Ответить
У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 8222У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 9212
23.09.2020 12:11 Ответить
росСМИ сообщают, что его сбил свой же Су-35

Ну не будут же они правду сообщать...
Про Зоряна и Шкиряка.
23.09.2020 12:16 Ответить
хорошо, что свои сбили, могли бы и чужие...
23.09.2020 12:21 Ответить
добре що, не ната.
23.09.2020 12:35 Ответить
Теперь только осталось дело за малым, - выяснить как за штурвалом Су-35 оказался Ярош?
23.09.2020 12:21 Ответить
Почались казки про "гарні кацапські літаки, що влучно стріляють". Він впав тому, що перероблена конструкція Су-27 з новим, менш надійним двигуном (старий років 15 "доводили", доки отримали ресур у ТРЕТИНУ ресурса того ж F-16), з втраченим навченим персоналом і недосконалими технологіями виробництва просто не витримує навантажень на начебто "робочих" режимах польоту. Оце і все.
23.09.2020 12:22 Ответить
По-перше, це красиво. "а система свій-чужий? -навіщо вона свнсбкам і так гарно виходить".
23.09.2020 12:23 Ответить
ОНА ТОЛЬКО ДЛЯ РАКЕТ. ДЛЯ СТРЕЛКОВКИ ЗАЩИТІ ОТ ДУРАКА ПОКА ЕЩЕ НЕ ПРИДУМАЛИ
23.09.2020 12:53 Ответить
во всем виноваты диспетчер карлос и пилот волошин, да
23.09.2020 12:23 Ответить
"С 35-ки летчик в ужасе" теперь он как настоящий ахфицер должен застрелиться
23.09.2020 12:24 Ответить
Зі своєї штатної зброї СУ-35
23.09.2020 12:28 Ответить
Льотчіку від Яроша сто грамів за збитий. Погано що, два інших втікли, міг би отримати 300 грамів для заспокоєння.
23.09.2020 12:33 Ответить
Хотели убедиться, что СУ 35 может-таки стрелять
23.09.2020 12:38 Ответить
кацапы как всегда в жопе . жаль что летуны не попали под снаряд . весело бы разлетались кацапские ошметки по закоулкам а вообще то очень даже радостная новость
23.09.2020 12:39 Ответить
В Лівії розбився парашний вертоліт із парашниками.
https://libya.liveuamap.com/en/2020/23-september-spokesman-for-the-sirte-and-aljufrah-operations
23.09.2020 13:12 Ответить
Вот это, я считаю, по-мужски.
Воронеж, приготовиться.
Хватит уже с nuнgосами играться. Пусть знают.
23.09.2020 13:36 Ответить
Ну прально, решили на лету легенду склепать. "Подбили", вроде не так позорно как "сам упал", опять же винуватець есть, а не рукожопые конструкторы пепелаца))
Отличные учения. Танк, камаз, сушка. Еще 3 дня учений. Есть время для хороших новостей))
23.09.2020 13:40 Ответить
Его сбили свои, чтобы не сбили чужие - это кацапская логика

У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 9520У РФ розбився винищувач Су-30 під час тренувального польоту, росЗМІ повідомляють, що його збив свій же Су-35 - Цензор.НЕТ 2398
23.09.2020 14:07 Ответить
Если бы его не сбили свои, его бы сбили НАТО
23.09.2020 16:51 Ответить
Трепещи НАТО !!!
23.09.2020 14:21 Ответить
Пресс-служба Балтийского флота подтвердила сообщения СМИ Дании о том, что российский военный корабль столкнулся с контейнеровозом в водах Дании.
Как говорится в заявлении, столкновение малого противолодочного корабля Балтийского флота "Казанец" с рефрижераторным судном "Айс Роуз", которое шло под флагом Маршалловых островом, произошло сегодня утром в условиях плохой видимости при прохождении Балтийской проливной зоны.
23.09.2020 14:22 Ответить
Радостная новость, жаль только что у нас
Вместо пушки охметовский клован на верёвке
23.09.2020 14:26 Ответить
Жаль парней... Не успели по Воронежу отстреляться...
23.09.2020 14:32 Ответить
Не теряйте время - ищите визитку Яроша, а то не ровён час он вас порешит и в мавзолей уложит штабелем.
23.09.2020 16:47 Ответить
Енот сегодня устал...
23.09.2020 16:47 Ответить
На фоне американских птичек над Киевом, просто великолепно!
23.09.2020 17:13 Ответить
.....как этот МУСОР может вести ВОЗДУШНЫЙ БОЙ с ф-35 ??!!!! реально их учат по ВОЙНЕ 41 года !!! ))))) пипец !!! своих ГАНДОШАТ асы !!!
23.09.2020 17:25 Ответить
ну,армейцы с зауяренным танком и лёДчЕги со сбитой Сушкой отличились - ждём отжига от краснофлотцев
23.09.2020 17:47 Ответить
От если бы он в ангаре стоял, то точно бы не разбился. А так летают, бьются иногда, но приобретают жопыт.
23.09.2020 22:07 Ответить
