В РФ разбился истребитель Су-30 во время тренировочного полета, росСМИ сообщают, что его сбил свой же Су-35 (обновлено)

Истребитель Су-30 упал в Тверской области при совершении планового учебно-тренировочного полета.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа РФ.

Отмечатеся, что экипаж катапультировался и уже эвакуирован на аэродром базирования. Самолет упал в лесистой местности, на земле разрушений нет.

"Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа", - сообщили в пресс-службе.

В то же время, некоторые росСМИ, пишущие на военную тематику, сообщают, что причиной крушения стала стрельба из Су-35С, использовавшегося для тренировочного боя.

"В Хотилово. Су-35С после боевого дежурства поставили на полеты, ракеты сняли, а пушку не разоружили. Выполняли ближний бой. Делал фотострельбу, а получилось реально. Пол-консоли снес. Катапультировались удачно. Оба живы с 30-ки. С 35-ки летчик в ужасе", - говорится в сообщении.

По словам местных жителей, упавший Су-30 летел в группе из трёх истребителей. После резкого маневра с подъёмом вверх машина потеряла скорость, а после того, как лётчики катапультировались, истребитель выровнялся, пролетел пару километров и затем начал падать.

