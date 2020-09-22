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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Представитель оккупантов Чегринец заявил, что на форуме ООН озвучил "основные тезисы" доклада по Крыму и "увидел поддержку со стороны коллег из других стран"

Представитель оккупантов Чегринец заявил, что на форуме ООН озвучил
Фото: Крым.Реалии

Выступление Романа Чегринца - сопредседателя пророссийской Ассамблеи славянских народов в оккупированном Крыму и главы местной пророссийской белорусской общины - "оборвали по жалобе украинской стороны" на словах "российский Крым".

Как утверждает Чегринец, ему "удалось поучаствовать и выступить" в режиме видеоконференцсвязи на Европейском региональном форуме ООН по противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к национальным меньшинствам, который проходит в Женеве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Однако, по его словам, озвучить полную версию своего выступления на конференции он не смог.

"К сожалению, в очередной раз на словах "российский Крым", мое выступление оборвали по жалобе украинской стороны! Но основные тезисы своего выступления я озвучить успел и очень радует, что я увидел поддержку со стороны коллег из других стран!" – сообщил он в Facebook, где опубликовал полную версию своего несостоявшегося выступления в рамках форума.

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Подтверждения данной информации из других источников нет. Ни украинская сторона, ни организатор упомянутого форума данные Чегринца не комментировали.

Как писали ранее Крым.Реалии, кроме общественной деятельности, Роман Чегринец имеет статус помощника депутата Госдумы России Светланы Савченко. А до этого, с 2014 по 2016 годы, он был внештатным советником теперь уже экс-вице-спикера крымского парламента Андрея Козенко, который теперь тоже стал депутатом Госдумы России.

Это не первая попытка пророссийских представителей легитимизировать статус Крыма на международном уровне.

Так, в 2018 году на конференции ОБСЕ по вопросам человеческого измерения 11 сентября в Варшаве украинская делегация не дала выступить двум российским "представителям" Крыма. Позже, по данным российских СМИ, на конференции смог выступить председатель подконтрольной России болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер.

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Позже, в ноябре этого же года, на форуме ООН по вопросам прав человека, демократии и верховенства права в Женеве присутствовал депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек.

Автор: 

Крым (26412) ООН (4179)


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Топ комментарии
+10
Как выпью бояры, так сразу вижу поддержку коллег.
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22.09.2020 16:00
+7
З якого переляку його взагалі запросили на відеоконференцію та давали слово?
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22.09.2020 16:17
+5
Из северной кореи и Сирии?
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22.09.2020 16:00
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Из северной кореи и Сирии?
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22.09.2020 16:00 Ответить
еще лукашеску.
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22.09.2020 16:05 Ответить
Вот пускай коллеги и дают воду )))
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22.09.2020 16:31 Ответить
Как выпью бояры, так сразу вижу поддержку коллег.
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22.09.2020 16:00 Ответить
Сам Кин Чен Ын подмигнул 3 раза!
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22.09.2020 16:05 Ответить
Так его глаза по жизни в состоянии подмигивания, это у него наследственное.
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22.09.2020 16:13 Ответить
_Врёт, поди. Хотя после олландов, саркозей, микронов и макрелей, берлусконов и тальявиней с лопоухими пустомелями-перезагрузчиками, подельниками и соватниками путлера шредерастами и трумпами... в общем, я бы не удивился.
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22.09.2020 16:05 Ответить
Представник окупантів Чегринець заявив, що на форумі ООН озвучив "основні тези" доповіді щодо Криму і "побачив підтримку з боку колег з інших країн" - Цензор.НЕТ 4715
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22.09.2020 16:11 Ответить
Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично!
(Войнович, Москва-2042)
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22.09.2020 16:14 Ответить
не біда, фкус фекалій можна легко міняти, так шо тримайтеся там і смачного.
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22.09.2020 17:13 Ответить
Наверное то было гамно, что ж ещё может содержать такой вкус.
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22.09.2020 17:21 Ответить
https://censor.net/ru/news/3220670/predstavitel_okkupantov_chegrinets_zayavil_chto_na_forume_oon_ozvuchil_osnovnye_tezisy_doklada_po_krymuПредставитель оккупантов Чегринец заявил, что на форуме ООН озвучил "основные тезисы" доклада по Крыму и "увидел поддержку со стороны коллег из других стран"

Cо стороны коллег-оккупантов?
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22.09.2020 16:15 Ответить
З якого переляку його взагалі запросили на відеоконференцію та давали слово?
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22.09.2020 16:17 Ответить
Вон турки отжали часть Кипра - Северный Кипр это остров невезения - а турки до сих пор ха это выгребают регулярно - а греки киприоты уже и не хотят их брать обратно - референдум ООН в 2007 год подтвердил - с Крымом будет так же )))))
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22.09.2020 16:19 Ответить
Они даже больше сделали. Кипр ввел уголовную ответственность за покупку недвижимости (http://www.zagranitsa.info/article.php?new=358&idart=3588 ). Это значит, что иностранец совершил уголовное деяние в Евросоюзе. А теперь с 3-х раз догадайтесь какова вероятность получения не то что ПМЖ/ВНЖ, но даже визы в таком случае?
Если бы наши ввели тоже самое, что с Крымом у представителей народа-избавителя было бы ОЧЕНЬ много проблем, т.к. при получении визы или ВНЖ/ПМЖ всегда (!!!!) задается вопрос об уголовной ответственности и принадлежности к террористическим организациям.
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22.09.2020 21:24 Ответить
А чому представник окупантів приймає участь у форумі ООН?
Це, те ж налагоджування стосунків, що й з терористами на донбасі? Чому "українська" сторона приймала участь в форумі, на якому були присутні окупанти? Нічого не розумію.
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22.09.2020 17:16 Ответить
А что за фашистская организация"ассамблея славянских нароТов"? Шо за элита этого мира? Где ассамблея франко-германских народов, англо-саксов и остальных азиато-африкано-латиносов, и вообще где ассоциация неадертальцев?
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22.09.2020 18:07 Ответить
Петушок прокукарекал "русский Крым" и его отключили
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22.09.2020 18:29 Ответить
 
 