Представитель оккупантов Чегринец заявил, что на форуме ООН озвучил "основные тезисы" доклада по Крыму и "увидел поддержку со стороны коллег из других стран"

Выступление Романа Чегринца - сопредседателя пророссийской Ассамблеи славянских народов в оккупированном Крыму и главы местной пророссийской белорусской общины - "оборвали по жалобе украинской стороны" на словах "российский Крым".

Как утверждает Чегринец, ему "удалось поучаствовать и выступить" в режиме видеоконференцсвязи на Европейском региональном форуме ООН по противодействию разжигания вражды в социальных сетях и к национальным меньшинствам, который проходит в Женеве, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Однако, по его словам, озвучить полную версию своего выступления на конференции он не смог.

"К сожалению, в очередной раз на словах "российский Крым", мое выступление оборвали по жалобе украинской стороны! Но основные тезисы своего выступления я озвучить успел и очень радует, что я увидел поддержку со стороны коллег из других стран!" – сообщил он в Facebook, где опубликовал полную версию своего несостоявшегося выступления в рамках форума.

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Подтверждения данной информации из других источников нет. Ни украинская сторона, ни организатор упомянутого форума данные Чегринца не комментировали.

Как писали ранее Крым.Реалии, кроме общественной деятельности, Роман Чегринец имеет статус помощника депутата Госдумы России Светланы Савченко. А до этого, с 2014 по 2016 годы, он был внештатным советником теперь уже экс-вице-спикера крымского парламента Андрея Козенко, который теперь тоже стал депутатом Госдумы России.

Это не первая попытка пророссийских представителей легитимизировать статус Крыма на международном уровне.

Так, в 2018 году на конференции ОБСЕ по вопросам человеческого измерения 11 сентября в Варшаве украинская делегация не дала выступить двум российским "представителям" Крыма. Позже, по данным российских СМИ, на конференции смог выступить председатель подконтрольной России болгарской национально-культурной автономии Крыма Иван Абажер.

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Позже, в ноябре этого же года, на форуме ООН по вопросам прав человека, демократии и верховенства права в Женеве присутствовал депутат Госдумы России от аннексированного Крыма Руслан Бальбек.