Кислица о подаче воды в оккупированный Крым: РФ должна признать себя оккупантом и обратиться с официальной просьбой, а не с истериками

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в оккупированный Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Крым.Реалии".

"Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они (власти России. - Ред.), во-первых, должны признать, что они страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарному праву. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какой должна быть наша реакция", - отметил посол.

По его словам, на сегодняшний день страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме.

"Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы", - добавил Кислица.

Напомним, ранее МИД Украины уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым.

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