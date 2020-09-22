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Кислица о подаче воды в оккупированный Крым: РФ должна признать себя оккупантом и обратиться с официальной просьбой, а не с истериками

Кислица о подаче воды в оккупированный Крым: РФ должна признать себя оккупантом и обратиться с официальной просьбой, а не с истериками

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в оккупированный Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Крым.Реалии".

"Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они (власти России. - Ред.), во-первых, должны признать, что они страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарному праву. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какой должна быть наша реакция", - отметил посол.

По его словам,  на сегодняшний день страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме.

"Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы", - добавил Кислица.

Напомним, ранее МИД Украины уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты в Крыму планируют опреснять морскую воду для обеспечения водой жителей оккупированного полуострова

Автор: 

Крым (26412) россия (95725) Кислица Сергей (172) вода (919)


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Топ комментарии
+67
Кислица, зеленое ты недоразумаения, запомни слова главного Москаля Украины:
Кислица подаче воды в оккупированный Крым: РФ должна признать себя оккупантом и обратиться с официальной просьбой, а не с истериками - Цензор.НЕТ 6408
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22.09.2020 16:16
+41
Нет. Пусть раша признает себя оккупантом, но это не будет гарантировать подачу в Крым воды.
Решение вопроса воды в Крыму будет совсем другой - сначала де-оккупация, потом вода.
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22.09.2020 16:18
+27
То есть если россия признает что ее войска находятся в Крыму то Власти Зеленского будут оккупантов поддерживать водой?

Кислица зачем россия должна признавать себя оккупантом? Оккупация Крыма и так признанный и очевидный факт. Или может в Крыму находятся Марсианские войска?
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22.09.2020 16:19
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Кислица!
Вот по буквам. И-д-и Н-А Х-У-Й!
Урод зеленый.
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22.09.2020 20:34 Ответить
підірвати на ХЕР той канал і на цьому закрите це питання
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22.09.2020 21:07 Ответить
Зебіли таки хочуть повністю "злити" Крим кацабам...фіг їм- ніякої води хай пьють "камни с неба"...
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22.09.2020 21:50 Ответить
Он дурачок? Ты дядя совсем еп..нтый??? Это ТУПО проблема ОКУПАНТА. ГДЕ (ХДЕ) опреснительные заводы? Руцкие свиньи прекрасно знали ДЕСЯТКИ лет ОТКУДА в Крым подается вода. Пусть вынут из кубышки бабки и опресняют морскую воду. В чем трудность?
ДОРАГА? Так нехер было красть чужое.
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22.09.2020 23:19 Ответить
Правильно, пусть сначала обратятся, а мы не дадим.
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22.09.2020 23:25 Ответить
Мудро.
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22.09.2020 23:26 Ответить
😉
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23.09.2020 01:14 Ответить
Так держать, кислица ! Следующий шаг - обязать маскалей направить нам требование о компенсации затрат на патроны и снаряды, израсходованные на уничтожение граждан Украины. С полной калькуляцией расходов ! Не иначе !
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22.09.2020 23:57 Ответить
Що за дебілізм, окупант самим фактом окупації визнає себе окупантом... Як казав Мальдівськтий Барига - Кислиця, яких тобі ще визнань від окупанта не вистачає?
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22.09.2020 23:58 Ответить
Еще один зебил взял у кацапов.
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23.09.2020 00:24 Ответить
цікаво чи заплатила срана москальня йому чи він просто корисний даун для них???? КРИМ МОЖЕ ОТРИМАТИ ВОДУ ТІЛЬКИ, ЯКЩО КАЦАПСТАН ЗАБЕРЕТЬСЯ ЗВІДТИ І КОМПЕНСУЄ ВСІ ЗБИТКИ ВІД СВОГО ПЕРЕБУВАННЯ ТАМ!!!!!!!!! і ще одне - вивід чорноморського коритного кацапського флоту з криму...
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23.09.2020 01:56 Ответить
У нас патриоты тоже ТЫПИЛЫ!
Пишут в коментах такую ДИЧЬ!
Все он правильно говорит:
Рашка должна официально признать себя агрессором и оккупантов, что бы ПРОСИТЬ воду.
А мы уж потом рассмотрим эту просьбу... когда нибуть... если время найдётся...
Или вы думаете, что "просто так" Рашка этого делать не хочет?
И думаете "просто так" у нас даже Зе-наркомана не хочет говорить слова "агрессор" и "оккупация"?
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23.09.2020 02:13 Ответить
Все починається з істерії.10-ть років без води і окупант там завиє вовком.
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23.09.2020 03:53 Ответить
Прочитал комменты. Диванным теоретикам международного права напоминаю: Госдума и правительство РФ приняли решение о приоритете законов РФ над международными. Вывод - срать они хотели на международное право и прочее, что ущемляет их вяличие.
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23.09.2020 09:39 Ответить
Признает не признает - сначала пускай уберётся с Крыма и погасит долги за пребывание, а потом поговорим о возврате Кубани.
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23.09.2020 17:03 Ответить
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