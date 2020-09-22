Кислица о подаче воды в оккупированный Крым: РФ должна признать себя оккупантом и обратиться с официальной просьбой, а не с истериками
Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица считает, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в оккупированный Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины и при этом признает себя страной-оккупантом.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью "Крым.Реалии".
"Для того чтобы начать разговор о поставках воды, они (власти России. - Ред.), во-первых, должны признать, что они страна-оккупант и официально обратиться как страна-оккупант, согласно гуманитарному праву. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами, с истериками, понимаете. И тогда будем смотреть, тогда соответствующие министерства и ведомства будут смотреть, какой должна быть наша реакция", - отметил посол.
По его словам, на сегодняшний день страна-оккупант никогда не обращалась к Украине с просьбой начать диалог об этой проблеме.
"Вместо этого мы видим много суеты и истерик за кулисами этой проблемы", - добавил Кислица.
Напомним, ранее МИД Украины уличил российских пропагандистов в искажении позиции ООН о поставках воды в оккупированный Крым.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Вот по буквам. И-д-и Н-А Х-У-Й!
Урод зеленый.
ДОРАГА? Так нехер было красть чужое.
Пишут в коментах такую ДИЧЬ!
Все он правильно говорит:
Рашка должна официально признать себя агрессором и оккупантов, что бы ПРОСИТЬ воду.
А мы уж потом рассмотрим эту просьбу... когда нибуть... если время найдётся...
Или вы думаете, что "просто так" Рашка этого делать не хочет?
И думаете "просто так" у нас даже Зе-наркомана не хочет говорить слова "агрессор" и "оккупация"?