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Бастующие шахтеры в Кривом Роге не договорились с руководством предприятия и вернулись под землю продолжать забастовку

Бастующие шахтеры в Кривом Роге не договорились с руководством предприятия и вернулись под землю продолжать забастовку

В Кривом Роге переговоры между бастующими шахтерами и администрацией Криворожского железорудного комбината (КЖРК) продолжались всего 5 минут, дальше шахтеры снова вернулись под землю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил в Фейсбуке.

"Сегодняшние переговоры между администрацией КЖРК и протестующими шах терами шахт Октябрьская", "Батькивщина", "Терновская", "Гвардейская" завершились через 5 минут после начала. Шахтеры озвучили свои компромиссные требования - повышение заработной платы на 30%. Не получив положительного ответа от представителей руководства комбината, горняки вернулись в шахту", - сообщил Волынец.

Он отметил, что если администрация предприятия планирует взять шахтеров измором, довести их до физического истощения, чтобы вынудить их уехать на поверхность и начать работу шахт - другие горняки, которые сейчас находятся на поверхности, уже договариваются снова залечь под землей, но уже в другом составе .

"Разворачивается настоящая подземная война. Ни администрация, ни власть, ни собственники не хотят снять шоры и посмотреть, что там за чертой. Из любой тупиковой ситуации всегда есть выход", - уверяет Волынец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Представители СБУ спустились в шахты "Кривбассжелезрудком" для допроса протестующих, - проходчик Потапенко

Автор: 

Кривой Рог (1403) шахтеры (655)


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Топ комментарии
+10
Бубочке напишите в фисбучек. Он же обещал порешать
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22.09.2020 16:24
+5
Вангую, скоро вiслюк самолично спустится в шахту в белой рубашке и черных очках ( а-ля Том Круз ) , чтобы поднять рейтинг среди идиотов. Юзик , как спец по Кривому , тоже бы с шефом пошел , но , **** , в клеть не поместится , жирный ублюдок
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22.09.2020 16:44
+4
На Домбассе кроты раньше тоже бастовали. Сейчас почему-то не бастуют, видимо их устраивает зарплата в 12 тысяч ржублей.
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22.09.2020 16:28
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А где Вова Ростовский?
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22.09.2020 16:23 Ответить
Бубочке напишите в фисбучек. Он же обещал порешать
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22.09.2020 16:24 Ответить
А шо он может порешать если предприятие частное. Каким образом он может заставить владельцев на 30% увеличить зарплату?
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22.09.2020 16:26 Ответить
Хотя... В принципе может. Только для этого нужно пересматривать налоговую систему.
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22.09.2020 16:27 Ответить
О тож!!! А, головне, клепку треба мати, не відосіки з шаурмою і не всіляка шваль у владі. І кокс потрібен не колумбійський, а свій, для металургії. Економіка країни летить в прірву не без його співучасті, а тому нах кому ті шахтарі скоро взагалі будуть потрібні.
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22.09.2020 16:36 Ответить
А економыка летить у прірву? Судячи з того, що в бюджет 2021 року заклали аж 150 млрд. на будування доріг, такого не скажеш.
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22.09.2020 16:41 Ответить
Ти ідіот чи просто по-приколу?
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22.09.2020 17:28 Ответить
Не, погоди. Я его за язык не тянул.

"Президент Украины Владимир Зеленский обещает шахтерам решить проблемы угольной отрасли, задолженностей по зарплатам и перспектив работы шахт." (C) интерфакс
Или вы хотите сказать, что президент Зеленский - киздун? Вы что, порохобот?
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22.09.2020 16:31 Ответить
Ну раз обещал - пусть решает. Но по-моему его обещание не относится к увеличению зарплаты как требуют того шахтеры, если судить из сказанного Вами.
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22.09.2020 16:40 Ответить
Это ж не угольная шахта
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22.09.2020 16:42 Ответить
Во дела! Всё, пацаны, расходимся. Это не угольная шахта, пусть сидят дальше...
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22.09.2020 16:44 Ответить
Так пусть и сидят. Дело ихнее и их профсоюзов. Пусть профсоюзы свои деньги отрабатывают.
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22.09.2020 16:45 Ответить
Кстати таки да. Железная руда. Так что Зеля в отношении их ничего не обещал.
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22.09.2020 16:44 Ответить
Нужно хотя бы освещать это (весьма важное) событие по телевидению. Давно телик смотрели? Только в бегущей строке... Никакой!!! Ни 1+1, ни Прямой, ни 112, ни icty.... Всё куплено, все шахты, все телеканалы, ВСЁ!!!
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22.09.2020 16:40 Ответить
А в чем важность такого события? Банальный трудовой спор между владельцами шахт и шахтерами. Мы уже нянчились с одними, которые, по их словам, Украину кормили. Результат видим.
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22.09.2020 16:43 Ответить
Нет. Это больше чем трудовой спор! Шахтеры начинают требовать у собственников справедливой оплаты! Слышал я что собственник там Коломойский. Поэтому если для тебя судьба десятков тысяч граждан Украины не важна это твоё дело, я же считаю наоборот.
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22.09.2020 16:47 Ответить
Сфигасе меня это должно беспокоить? Чем этот шахтер лучше/хуже меня. Если не устраивают условия труда все решается довольно таки просто. У нас не крепостное право и не рабство. Труд вольнонаемный. И потом - понятие справедливой оплаты есть суть относительное понятие. Посему я предпочитаю, продавая свой труд, руководствоваться иным понятием - меня устраивает или нет. Если нет просто меняю работодателя. Ну или меняю профессию. Как собственно в свое время и сделал, сменив профессию учителя на профессию программиста. Уровень оплаты несколько стал иным. Пока по крайней мере меня устраивает.
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22.09.2020 16:52 Ответить
Ну молодец, что тут скажешь. Вы так решили вопрос, а люди хотят побороться иначе. Не все могут быть программистами. Почему работники немецкой авиалинии Lufthansa уволились все и не стали программистами не понятно... наверное потому что наивные...
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22.09.2020 16:59 Ответить
Почему работники немецкой авиалинии Lufthansa не уволились..
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22.09.2020 17:00 Ответить
Нет, Вы неправильно меня поняли. Меня просто не должны беспокоить их трудовые споры. Равно как и их мои. Пусть себе решают в своей отрасли сами. Или бастуют и их профсоюзы договариваются с владельцами, или меняют профессию. Но это их проблемы. И именно поэтому меня не беспокоит судьба десятков тысяч граждан в плане их трудоустройства и отношений с их работодателями. Равно собственно как не волнует эти десятки тысяч граждан моя судьба в плане моих отношений с моим работодателем.
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22.09.2020 17:05 Ответить
Так в чем проблема? Что Вам до этого? Храни Вас Бог!
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22.09.2020 17:07 Ответить
Просто несколько напрягает цацканье с шахтерами. Одни уже кормили Украину....
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22.09.2020 17:10 Ответить
Ну а программистом не так уж просто стать. Тут ИМХО особый склад ума и натуры. Программист это как мент - это не профессия, а состояние души. Собственно равно то же самое можно сказать о практически любой профессии, если она тебе нравится и ты себя отдаешь ей полностью, а не просто отхаживаешь на работу.
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22.09.2020 17:09 Ответить
Ви видно далі свого носа не бачите. Подивітся зарплати у всих галузях. Мізер,найнижча в Європі. В той же час керівники всіх рівней отримують в десятки,сотні раз більше робітників які іх обробляють...
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22.09.2020 17:41 Ответить
На Прямом обсуждали это и Волынец несколько раз выступал.
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23.09.2020 01:32 Ответить
Тогда приношу извинения, пропустил.
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23.09.2020 11:05 Ответить
В этой стране можно все было бы желание,а нахрена налоговая и СБУ!?но СБУ при Зеблане может только шахтеров щимить.30% это мизер от зарплаты 10000 и даже на этот мизер не хотят раскошелиться жадные твари.
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22.09.2020 19:52 Ответить
Вы предлагаете СБУ вмешаться в формирование ЕФОТ частного предпринимателя? Это прерогатива СБУ?
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22.09.2020 20:07 Ответить
нет конечно но как инструмент для достижения цели можно было поюзать.
https://censor.net/ru/news/3219775/predstaviteli_sbu_spustilis_v_shahty_krivbassjelezrudkom_dlya_doprosa_protestuyuschih_prohodchik_potapenkohttps://censor.net/ru/news/3219775/predstaviteli_sbu_spustilis_v_shahty_krivbassjelezrudkom_dlya_doprosa_protestuyuschih_prohodchik_potapenkohttps://censor.net/ru/n3220675
этих поцев содержим как бы тоже не для допросов шахтеров
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22.09.2020 23:45 Ответить
и вернулись под землю продолжать забастовку



мухахахахахахах
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22.09.2020 16:24 Ответить
у них там недопитое осталось
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22.09.2020 16:32 Ответить
а, ну тогда другое дело, а я то подумал
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22.09.2020 16:32 Ответить
Не тим думав. Залізь хоч на пару годин в шахту. Подихай, чим шахтарі дихають ,походи в резинових чоботях,подивися як обідає шахтар-під землею ідалень немає....
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22.09.2020 17:47 Ответить
с чего им з\п повышать? благодаря их выбору экономика страны летит в жопу, тут по нормальному их сокращать нужно, чтобы шахта не закрылась.
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22.09.2020 16:28 Ответить
На Домбассе кроты раньше тоже бастовали. Сейчас почему-то не бастуют, видимо их устраивает зарплата в 12 тысяч ржублей.
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22.09.2020 16:28 Ответить
зато без бандер
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22.09.2020 16:33 Ответить
В забое все на одно лицо .
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22.09.2020 17:07 Ответить
Да едьте уже в Польшу на заработки, зачем вам тот Кривойрог?
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22.09.2020 16:29 Ответить
Лучше в Воркуту.
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22.09.2020 16:40 Ответить
Да скоро поедут. А кто налоги на армию, медицину и образование будет платить? Ты? Боюсь ты один не вытянешь.
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22.09.2020 16:42 Ответить
Я вообще гражданин РФ и налоги плачу исправно.
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22.09.2020 16:43 Ответить
Получишь благодарность от Сечина.
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22.09.2020 16:55 Ответить
Станьте ще на коліна і зверніться до сцикла.
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22.09.2020 16:31 Ответить
Люди, какие Вы злые!!! Всё понятно почему Украина катится в пропасть... моя хата з краю я нічого не знаю... да?
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22.09.2020 16:43 Ответить
Моя хота с краю -- я первый стреляю.
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22.09.2020 16:44 Ответить
Не поранься только.
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22.09.2020 16:48 Ответить
Шахтарі у Кривому Розі не домовилися з керівництвом підприємства і повернулися під землю далі страйкувати - Цензор.НЕТ 3573
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22.09.2020 17:20 Ответить
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22.09.2020 17:22 Ответить
Ребята, держитесь! Крепкого здоровья!!!
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22.09.2020 16:44 Ответить
Вангую, скоро вiслюк самолично спустится в шахту в белой рубашке и черных очках ( а-ля Том Круз ) , чтобы поднять рейтинг среди идиотов. Юзик , как спец по Кривому , тоже бы с шефом пошел , но , **** , в клеть не поместится , жирный ублюдок
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22.09.2020 16:44 Ответить
Без смотрящего за Кривым Рогом ничего не решат.
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22.09.2020 16:57 Ответить
С Ренатом Ахметовым и Коломойским вы не о чём не договоритесь. Это не государство, которое вам можно было доить ещё 10 лет назад. А сейчас его только олигархи доят.
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22.09.2020 16:46 Ответить
Юзик договорится
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22.09.2020 17:06 Ответить
Пять минут это...сильно.

Дайте денег!
Авотфиг!
Ну и вам фиг!)))
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22.09.2020 17:05 Ответить
Навіщо Зелє криворізькі шахтарі, якщо йому потрібен ремонт державної дачі в Києві і довічна стипендія своєму криворізькому татусю?
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22.09.2020 17:08 Ответить
Там вроді і рішала є - Юзік, але видно його послали нафіг.
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22.09.2020 18:05 Ответить
чья шахта, рахметовская?
ишь чего захотели? а на что виллы по 200 млн евро покупать?
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22.09.2020 22:26 Ответить
 
 