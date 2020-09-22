Бастующие шахтеры в Кривом Роге не договорились с руководством предприятия и вернулись под землю продолжать забастовку

В Кривом Роге переговоры между бастующими шахтерами и администрацией Криворожского железорудного комбината (КЖРК) продолжались всего 5 минут, дальше шахтеры снова вернулись под землю.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец сообщил в Фейсбуке.

"Сегодняшние переговоры между администрацией КЖРК и протестующими шах терами шахт Октябрьская", "Батькивщина", "Терновская", "Гвардейская" завершились через 5 минут после начала. Шахтеры озвучили свои компромиссные требования - повышение заработной платы на 30%. Не получив положительного ответа от представителей руководства комбината, горняки вернулись в шахту", - сообщил Волынец.

Он отметил, что если администрация предприятия планирует взять шахтеров измором, довести их до физического истощения, чтобы вынудить их уехать на поверхность и начать работу шахт - другие горняки, которые сейчас находятся на поверхности, уже договариваются снова залечь под землей, но уже в другом составе .

"Разворачивается настоящая подземная война. Ни администрация, ни власть, ни собственники не хотят снять шоры и посмотреть, что там за чертой. Из любой тупиковой ситуации всегда есть выход", - уверяет Волынец.

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