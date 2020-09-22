Зеленский - Боррелю: Украине важно, чтобы появилась постоянно действующая площадка для возврата оккупированного Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В ходе беседы глава государства подчеркнул важность создания площадки для обсуждения вопросов оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Ключевое внимание в ходе встречи было уделено вопросам мирного урегулирования на востоке Украины и ситуации во временно оккупированном Крыму.

Президент подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС. Также поднимался вопрос создания переговорной площадки для деоккупации Крымского полуострова.

"Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в целом вопрос возвращения нашей оккупированной территории", - заявил глава государства.

Напомним, сегодня глава дипломатии ЕС Боррель впервые с момента вступления в должность приехал в Украину.

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