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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский - Боррелю: Украине важно, чтобы появилась постоянно действующая площадка для возврата оккупированного Крыма

Зеленский - Боррелю: Украине важно, чтобы появилась постоянно действующая площадка для возврата оккупированного Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Высоким представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем. В ходе беседы глава государства подчеркнул важность создания площадки для обсуждения вопросов оккупированного Крыма.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Ключевое внимание в ходе встречи было уделено вопросам мирного урегулирования на востоке Украины и ситуации во временно оккупированном Крыму.

Президент подчеркнул критическую важность сохранения тематики деоккупации Крыма в фокусе внимания ООН и ЕС. Также поднимался вопрос создания переговорной площадки для деоккупации Крымского полуострова.

"Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в целом вопрос возвращения нашей оккупированной территории", - заявил глава государства.

Напомним, сегодня глава дипломатии ЕС Боррель впервые с момента вступления в должность приехал в Украину.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦПК о встрече с главой дипломатии ЕС Боррелем: Он шокирован суммой в $5 млрд, которую Коломойский вывел из "ПриватБанка", и ожидает расследования

Автор: 

Зеленский Владимир (20525) Крым (26412) Евросоюз (17168) деоккупация (847) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+12
Зеленский - Боррелю: Украине важно, чтобы появилась постоянно действующая площадка для возврата оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 7833
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22.09.2020 16:40
+6
а Боррель только кивал и фотографировал зе на телефон.
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22.09.2020 16:33
+5
Площадки - баз НАТО на территории Украины как члена альянса. Вот какие площадки нужны для возвращения Крыма. А еще площадки эмбарго на покупку газа и нефти в Раше и арест всех счетов , бизнес активов, недвижимости каким либо образом связанной с Рашей и режимом путина.все остальное просто слова. Напомнить сколько лет идут переговоры в Минске по поводу Карабаха и территорий Азербайджана
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22.09.2020 16:42
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Правила форума Совет форумчан
а Боррель только кивал и фотографировал зе на телефон.
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22.09.2020 16:33 Ответить
Без штанов тоже?
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22.09.2020 17:03 Ответить
Что за площадка, в подъезде между этажами?
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22.09.2020 16:35 Ответить
Нє.Отака,тільки зеленішого кольору:
Зеленський - Боррелю: Україні важливо, щоб з'явився постійно діючий майданчик для повернення окупованого Криму - Цензор.НЕТ 3918
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22.09.2020 18:58 Ответить
Забалтывает. Токо боюсь Боррель не из 73% зебилов.
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22.09.2020 16:35 Ответить
Й точно не з секти казкових свідків 8 відсотків!
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22.09.2020 16:40 Ответить
Точно, он из остальных 25% поэтому Крым возвращать не будет. А ваще возврат Крыма - это же зрада, да? Вон, предыдущая власть 2 своих последних года ни слова о Крыме - вот это правильно. А тут опять зрада.
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22.09.2020 16:40 Ответить
Поверни. Пам'ятник поставлю бронзовий.
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22.09.2020 19:17 Ответить
Очень просто, откажется от ЕС и НАТО вступит в СНГ заключит договор о союзном государстве с РФ по типу Белоруси.....и опа, Крым можно вернуть, а рубли в нем оставить....))
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22.09.2020 22:04 Ответить
Не читайте фантастів на ніч.
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23.09.2020 08:03 Ответить
Вот интересно было бы если бы все войны проходили не на поле боя а на площадках ТКГ. Спрашивается зачем тогда каждая страна армию содержит. Сели бы на площадке на картанах на площадке и в очко сыграли бы на страну
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22.09.2020 16:35 Ответить
Шабунин -молодец!.Напомнил о своём существовании Боррелю,грантожуйка.Однако у Зеленского другие темы затронуты.
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22.09.2020 16:35 Ответить
зЕленский : "Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы..."

Це про воду в Крим для наших людей?
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22.09.2020 16:36 Ответить
А что так режем фразы, давайте до конца
"Для нас ключевой вопрос, чтобы появилась постоянно действующая площадка, на которой поднимаются прежде всего гуманитарные вопросы, вопросы прав людей, вопрос украинцев на территории временно оккупированного Крыма, в целом вопрос возвращения нашей оккупированной территории", - заявил глава государства.Источник: https://censor.net/ru/n3220678
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22.09.2020 16:41 Ответить
Это человек за наши деньги такой фуйнёй занимается !
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22.09.2020 16:39 Ответить
Вот **** Боррель, к Зеленскому приехал, а не к Порошенко.
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22.09.2020 16:40 Ответить
А навіщо йому до політичних лузерів їздити?
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22.09.2020 16:41 Ответить
Ну как, чтобы в пояс поклонится "Сивочолому ГЕТЬману"
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22.09.2020 16:43 Ответить
Тебе з дурки випустили?
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22.09.2020 16:44 Ответить
А ты что до сих пор там?
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22.09.2020 16:44 Ответить
Вау! Питанням на питання! Кацап шолє?
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22.09.2020 16:45 Ответить
Я так понял еще нет
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22.09.2020 16:51 Ответить
Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ а также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", - сказал Источник: https://censor.net/ru/n3220685
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22.09.2020 17:04 Ответить
Ой, а шож такоє?! Це до Порошенко з такою заявою треба було їхати?
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22.09.2020 17:05 Ответить
Зеленский - Боррелю: Украине важно, чтобы появилась постоянно действующая площадка для возврата оккупированного Крыма - Цензор.НЕТ 7833
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22.09.2020 16:40 Ответить
В Петра Олексійовича манія величності- він себе у ролі Голобородька бачить?
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22.09.2020 16:42 Ответить
Коли Порох знову буде президентом, потім будеш прискіпуватись.
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22.09.2020 17:01 Ответить
Галабародька у нас один.Його скоро в підручники з політології ,і психіатрії й наркології здоровенними літерами впишуть.
Зеленський - Боррелю: Україні важливо, щоб з'явився постійно діючий майданчик для повернення окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2919
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22.09.2020 19:09 Ответить
Ого, морда в нього побільшала, покращення настало.
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23.09.2020 08:33 Ответить
Площадки - баз НАТО на территории Украины как члена альянса. Вот какие площадки нужны для возвращения Крыма. А еще площадки эмбарго на покупку газа и нефти в Раше и арест всех счетов , бизнес активов, недвижимости каким либо образом связанной с Рашей и режимом путина.все остальное просто слова. Напомнить сколько лет идут переговоры в Минске по поводу Карабаха и территорий Азербайджана
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22.09.2020 16:42 Ответить
І поставити керувати цією площадкою Саакашвілі!
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22.09.2020 16:42 Ответить
Нарешті шось розумне почув від кримчанина.
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23.09.2020 04:37 Ответить
cjukfcty...согласен... тока не в 95 квартале
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22.09.2020 16:52 Ответить
Зеленський - Боррелю: Україні важливо, щоб з'явився постійно діючий майданчик для повернення окупованого Криму - Цензор.НЕТ 5463
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22.09.2020 18:00 Ответить
Поможити чем можити
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22.09.2020 18:24 Ответить
Зеленський - Боррелю: Україні важливо, щоб з'явився постійно діючий майданчик для повернення окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1383
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22.09.2020 18:33 Ответить
А Боррель такой думает: зачем нам такая постоянно действующая площадка? Что бы она нам всем постоянно мозги выносила?
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22.09.2020 18:51 Ответить
"Ой дурак..."
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22.09.2020 18:54 Ответить
Единою такою площадкою може бути ядерний випробувальний полігон.
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22.09.2020 19:21 Ответить
Кто там у них ещё из старых советских пердунов остался? Площадка готовится...
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22.09.2020 23:22 Ответить
"...Украине важно, чтобы появилась постоянно действующая площадка..." Такие площадки давно существуют. Зазвичай вони звуться "дитячи майданчики". Но есть и другая, более зрелая их форма, именуемая МАЙДАН. Судя по действиям нынешней власти, кто-то из ее руководства урок на тему "Майдан" или прогулял или проснимал. В соседней стране.
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22.09.2020 23:44 Ответить
 
 