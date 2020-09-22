РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11802 посетителя онлайн
Новости
4 047 62

Евросоюз готов предоставить Киеву €1,2 млрд помощи, но нужно выполнить требования МВФ относительно верховенства права, - Боррель

Евросоюз готов предоставить Киеву €1,2 млрд помощи, но нужно выполнить требования МВФ относительно верховенства права, - Боррель

Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2млрд евро макрофинансовой помощи, но для этого ей надо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся верховенства права

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ а также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", - сказал он на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве во вторник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский - Боррелю: Украине важно, чтобы появилась постоянно действующая площадка для возврата оккупированного Крыма

Автор: 

помощь (7827) Евросоюз (17168) Боррель Жозеп (784)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
Євросоюз готовий надати Києву €1,2 млрд допомоги, але потрібно виконати вимоги МВФ щодо верховенства права, - Боррель - Цензор.НЕТ 6642
показать весь комментарий
22.09.2020 17:32
+14
Не давайте нічого!
показать весь комментарий
22.09.2020 17:02
+11
Евросоюз Коломойскому не указ.
И ваще - дефолт так дефолт!
показать весь комментарий
22.09.2020 17:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Распилят сто пудово!
показать весь комментарий
22.09.2020 16:59 Ответить
https://youtu.be/yI1lnR2OfKo?t=15 Зеленський - МВФ: "Идите в жопу!"
показать весь комментарий
22.09.2020 17:02 Ответить
Что у клоуна на устах,то в головах 73 % быдлоты!
показать весь комментарий
22.09.2020 19:26 Ответить
Евросоюз Коломойскому не указ.
И ваще - дефолт так дефолт!
показать весь комментарий
22.09.2020 17:01 Ответить
Не давайте нічого!
показать весь комментарий
22.09.2020 17:02 Ответить
€1,2 млрд помощи, но нужно выполнить требования МВФ относительно верховенства права, - Боррель

================так у нас и так верховенство права-кто верховенствует тот и прав На сегодня это главторчок ЗЕлюк.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:07 Ответить
Он же главнюх и писюноид рояльный
показать весь комментарий
22.09.2020 19:27 Ответить
И это правильно! Только Порошенку можна давать, эму нужно возмещать расходы, которые понесло государство за порошенковский кредит ленинской кузни!
показать весь комментарий
22.09.2020 19:14 Ответить
Це з області як Порошенко вбив брата Єрмака , діло закрито зє владою. Давай якусь нову зраду.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:24 Ответить
Та в твои сказки тут уже точно ни кто не верит)))) Кому ты пишешь свои коменты?! Кто их тут читает?! Кто крым просрал?! Хахахахах))))
показать весь комментарий
23.09.2020 11:19 Ответить
ти.
показать весь комментарий
23.09.2020 14:44 Ответить
таке поняття як верховенство права, явно не про зедегенератів
показать весь комментарий
22.09.2020 17:04 Ответить
Мост лучше хрустальный нам постройте.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:05 Ответить
возможно вначале человеческие ТУАЛЕТЫ вдоль дорог...- ну тех, что из "большого строительства"
показать весь комментарий
22.09.2020 17:12 Ответить
Ага с паркингами и душами как в Швеции 😁
показать весь комментарий
22.09.2020 19:29 Ответить
Там еще ))) не был- но вот Австрийские -впечатлили ..., факт...
Один раз "нарвался" на французском в кабине для инвалидов с горячей водой- а в общем , у франчиков - кроме платных, и автобанов, с этим слабовато...
показать весь комментарий
23.09.2020 18:01 Ответить
Это по 30 евро каждому, йохохо...
показать весь комментарий
22.09.2020 17:06 Ответить
Не по 4к💶каждому педагогу!
показать весь комментарий
22.09.2020 17:07 Ответить
а кто-то сказал что это деньги на коммунизм?
показать весь комментарий
22.09.2020 17:08 Ответить
Это деньги на обслуживание долга, они даже не приходят в Украину.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:00 Ответить
Да ты шоооо ,сказал что перднул
показать весь комментарий
22.09.2020 19:30 Ответить
Верховенства Права у нас....- "влада" із цього просто сміеться...
показать весь комментарий
22.09.2020 17:08 Ответить
Евросоюз готов предоставить Киеву €1,2 млрд помощи, но нужно выполнить требования МВФ относительно верховенства права, - Боррель

Выгодное дело, это верховенство права. Петрушка хер знает сколько бабла получил, исполнял тут борьбу лютую. непримиримую. Результат мы видим. Теперь Зеля подхватил выпавшее знамя. Тоже бабла хочет.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:08 Ответить
А ти чиїх будеш? Зажоп?))
показать весь комментарий
22.09.2020 17:11 Ответить
Рузьге курва?
показать весь комментарий
22.09.2020 17:14 Ответить
Похоже он из ... петушария
Евросоюз готов предоставить Киеву €1,2 млрд помощи, но нужно выполнить требования МВФ относительно верховенства права, - Боррель - Цензор.НЕТ 2071
показать весь комментарий
22.09.2020 17:17 Ответить
Только конченные дебилы коверкают чужие ники. Потому как дегенератам больше ничего не остается
показать весь комментарий
22.09.2020 17:49 Ответить
О, ещё один один.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:18 Ответить
Ну, судячи з поста, ти і є той самий «хєр», який щось знає скільки «бабла палучіл Пєтрушка». Чому ти ще не в прокуратурі з такою інфою?
показать весь комментарий
22.09.2020 17:13 Ответить
Єдиний (поки що) був розумний коментар,а ви,холуї Бариги,налетіли на нього з ідіотськими звинуваченнями і чомусь приплели сюди Шарія...Не доходить до ваших курячих голів,що тільки робите шарію рекламу...Хочеш когось скомпроментувати - не приєднуй його до хорошого,приєднуй до паскудного - ази гівнотворчості...
показать весь комментарий
22.09.2020 17:32 Ответить
Знавець калу?)
показать весь комментарий
22.09.2020 17:54 Ответить
Дурень, а ты с такой убойной логикой, почему не в прокуратуре с исками против зели, медведчука и пр., а здесь копытами стучишь?
показать весь комментарий
22.09.2020 17:47 Ответить
Шариковець аль заЖОПовецЬ?
показать весь комментарий
22.09.2020 17:15 Ответить
Уважаемые европейские партнеры, не давайте больше кредиты Украине. ведь пока при власти квартальные наркоманы, ваши деньги будут украдены олигархами и их слугами, а народ только останется должен.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:16 Ответить
Верховенство права... Ха! Именно этого бандиты и грабители категорически не хотят!
показать весь комментарий
22.09.2020 17:29 Ответить
да здравствует самый справедливый суд в мире - суд Украины!
показать весь комментарий
22.09.2020 17:30 Ответить
требования МВФ относительно верховенства права
показать весь комментарий
22.09.2020 17:31 Ответить
Євросоюз готовий надати Києву €1,2 млрд допомоги, але потрібно виконати вимоги МВФ щодо верховенства права, - Боррель - Цензор.НЕТ 6642
показать весь комментарий
22.09.2020 17:32 Ответить
Верховне право в Україні засіло в офісі президента.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:36 Ответить
Интересно, что скрыто под верховенством права, как его понимают в МВФ?
показать весь комментарий
22.09.2020 17:38 Ответить
Такие деньги предлагают. Надо соглашаться.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:53 Ответить
А не подскажите, рынок земли и частная собственность на землю уже есть в Украине или я как-то не в курсе? Латифундистов покажете?
показать весь комментарий
22.09.2020 17:54 Ответить
Кредити пани владарі проїдять, розікрадуть і профукають, самі втечуть в теплі країни на їх потрійні паспорти, а борг завжди буде з громадянами по життю йти разом під управлінням кредиторів в темне майбутнє.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:59 Ответить
Боррель похоже не в курсе, что к этой власти нужно обращаться только в письменной форме. Иначе они считают себя в праве игнорировать любые заявления.
показать весь комментарий
22.09.2020 18:14 Ответить
Верховенство права в Украине? Смешной анекдот
показать весь комментарий
22.09.2020 18:30 Ответить
Ну что ж они предлагают такие невыполнимые условия! Неужто не видно, что все законы сводятся к брифингам и "ермаковским хотелкам". Равносильно заявлению Кислицы, что воду подадут в Крым в случае, когда Рассея признает, что оккупировала полуостров.
показать весь комментарий
22.09.2020 18:32 Ответить
А чего, выгодное дело оказывается получать деньги за рехвормы которых никто не проводит. Сколько уже Украине дали десятков миллиардов на рехвормы а воз и ныне в болоте...
показать весь комментарий
22.09.2020 18:33 Ответить
Судья Вовк самый крутой президент Украины
показать весь комментарий
22.09.2020 18:40 Ответить
Усі гроші заберуть беня із рудим, трохи відкладуть мальчонці
показать весь комментарий
22.09.2020 19:05 Ответить
десь так і буде..традиції непорушні..
показать весь комментарий
22.09.2020 19:45 Ответить
Нет,только не это!Мы лучше тарифы повысим,пенсов голодом заморим,но верховенства права у нас не будет!
показать весь комментарий
22.09.2020 19:52 Ответить
Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро кредиту. Однак він озвучив умову для отримання цих коштів. Про це Боррель сказав у ході спільного брифінгу з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Він нагадав про надання безпрецедентної підтримки Україні для боротьби з пандемією.

"Це майже 200 млн євро. І це найбільша допомога, яка була надана наших східним партнерам. Ми також готові надати 1,2 млрд макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти вирішенню проблем, які пов'язані з економічним спадом, що був спричинений коронавірусною пандемією", - сказав високий представник ЄС.

Дипломат назвав умову, яку Україні слід виконати, аби отримати кошти. "Але для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і також виконати усі ті вимоги, які стосуються посилення верховенства права в Україні", - заявив Боррель.

Короче, без МВФ зебілам і цих мільянрд двісті не бачити, ні євро, ні цента.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:38 Ответить
 
 