Евросоюз готов предоставить Киеву €1,2 млрд помощи, но нужно выполнить требования МВФ относительно верховенства права, - Боррель
Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2млрд евро макрофинансовой помощи, но для этого ей надо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся верховенства права
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ а также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", - сказал он на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве во вторник.
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И ваще - дефолт так дефолт!
================так у нас и так верховенство права-кто верховенствует тот и прав На сегодня это главторчок ЗЕлюк.
Один раз "нарвался" на французском в кабине для инвалидов с горячей водой- а в общем , у франчиков - кроме платных, и автобанов, с этим слабовато...
Выгодное дело, это верховенство права. Петрушка хер знает сколько бабла получил, исполнял тут борьбу лютую. непримиримую. Результат мы видим. Теперь Зеля подхватил выпавшее знамя. Тоже бабла хочет.
"Це майже 200 млн євро. І це найбільша допомога, яка була надана наших східним партнерам. Ми також готові надати 1,2 млрд макрофінансової допомоги для того, щоб допомогти вирішенню проблем, які пов'язані з економічним спадом, що був спричинений коронавірусною пандемією", - сказав високий представник ЄС.
Дипломат назвав умову, яку Україні слід виконати, аби отримати кошти. "Але для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і також виконати усі ті вимоги, які стосуються посилення верховенства права в Україні", - заявив Боррель.
Короче, без МВФ зебілам і цих мільянрд двісті не бачити, ні євро, ні цента.