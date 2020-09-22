Евросоюз готов предоставить Киеву €1,2 млрд помощи, но нужно выполнить требования МВФ относительно верховенства права, - Боррель

Европейский Союз готов предоставить Украине 1,2млрд евро макрофинансовой помощи, но для этого ей надо конструктивно взаимодействовать с Международным валютным фондом и выполнить требования, касающиеся верховенства права

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы также готовы предоставить 1,2 млрд макрофинансовой помощи для того, чтобы помочь решению проблем, которые связаны с экономическим спадом, который был вызван коронавирусной пандемией, но для этого Украине необходимо конструктивно взаимодействовать с МВФ а также выполнить все те требования, которые касаются усиления верховенства права в Украине", - сказал он на совместной с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой пресс-конференции в Киеве во вторник.

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