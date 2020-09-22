РУС
За применение физической силы к задержанному на "ХарьковПрайде" будут судить полицейского, - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении работника патрульной полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области по факту превышения служебных полномочий стражем, что сопровождалось насилием.

По данным следствия, во время обеспечения общественного порядка при проведении мирного шествия "ХарьковПрайд" произошли столкновения между правоохранителями и противниками этого мероприятия, в ходе которых работники полиции применили меры физического воздействия с целью преодоления сопротивления. В результате несколько человек оказались на земле и находились под полным контролем полицейских. В это время один из правоохранителей подбежал к фактически задержанному человеку, который лежал и никак не оказывал сопротивления, и умышленно нанес ему удар ногой в область коленного сустава.

В случае доказательства вины правоохранителя в совершении этого уголовного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет лишения свободы.

ХарьковПрайд. Вроде и звучит гордо, и мощно. Прайд это семья львов и львиц, мужественных кошачьих, царей зверей. А тут просто гомосеков каких-то побили
22.09.2020 17:06 Ответить
+3
вернее не гомосеков, а их противников, но какая разница
22.09.2020 17:07 Ответить
+3
Зебилы страшней! Гомики вобще существа безобидные!
22.09.2020 19:13 Ответить
ХарьковПрайд. Вроде и звучит гордо, и мощно. Прайд это семья львов и львиц, мужественных кошачьих, царей зверей. А тут просто гомосеков каких-то побили
22.09.2020 17:06 Ответить
вернее не гомосеков, а их противников, но какая разница
22.09.2020 17:07 Ответить
Прайд - pride (=гордость) значит у них за себя
22.09.2020 18:22 Ответить
Эти что-ли цари? Геи потому и назвали свое сборище прайд! Потому что среди львов неев дохрена!
За застосування фізичної сили до затриманого на "ХарківПрайді" судитимуть поліцейського, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 320
22.09.2020 18:29 Ответить
а что страшнее для украины гомики или зебилы?
22.09.2020 18:44 Ответить
Зебилы страшней! Гомики вобще существа безобидные!
22.09.2020 19:13 Ответить
Еще страшнее зебилы-пи.оры и в хорошем и в плохом смысле.
22.09.2020 20:53 Ответить
Шопопало.
22.09.2020 17:09 Ответить
правильно что если посадят. Ну так он же активиста с цытатками сказочек пнул, а не какого-то гея.
бо если бы гея, то можно мента и повысить на бутылку то)
по-максимуму ему, ибо он позорит нашего Авакова. хотя..... кого там позорить то?
22.09.2020 17:16 Ответить
без них пускают, не пускают с теми, кто их бьет...)
22.09.2020 17:25 Ответить
Тебя точно без намордника в Европу не надо пускать .
22.09.2020 17:28 Ответить
Мне насрать на геев, но мне не насрать что они пропагандируют свое гейство.
22.09.2020 17:38 Ответить
Ты уже поддался пропаганде?
22.09.2020 17:58 Ответить
До добра это не доведет. Скоро менты будут ползать на коленях перед бандитами.

За застосування фізичної сили до затриманого на "ХарківПрайді" судитимуть поліцейського, - Офіс Генпрокурора - Цензор.НЕТ 4308
22.09.2020 17:58 Ответить
Надо же. Вопрос уничтожения украинского народа в концлагере психосоциальной дегенерации не меряется отдельным мусоренком. Это вопрос исчисляется миллионами людей. Останется ли численность народа хотя бы 25 миллионов или либерастам удастся превратить народ в индейцев с численностью 5-10 миллионов и заселить территорию мигрантами из стран со здоровой половой моралью.
22.09.2020 18:16 Ответить
Бред детей не рожают потому что рождение ребенка экономически не выгодно. Это раньше ребенка можно было в 10 леи в шахту отправить а ещё раньше в лет пять в рабство продать! Кстати у мигрантов с о здоровой роловой моралью тоже6 самое будет как только станет детей экономически не выгодно рожать они тоже прекращают!
22.09.2020 18:32 Ответить
Какую экономическую выгоду принесло родителям твое рождение?
22.09.2020 20:19 Ответить
Возможность остаться в Харькове а не уехать в какой-то Усть-Зажопинск по распределению!
22.09.2020 20:40 Ответить
Дети это радость и полнота жизни. Если бы люди плодились подобными выгодами, на местах городов давно бы выли волки.
22.09.2020 21:04 Ответить
И по этой радости и полноте бьют механизаторы скотного двора, превращая полноту понятий мама и папа в репродуктивный элемент №1 и №2, устанавливая над душой ювенальную юстицию, присваивая детей государственной машиной.
23.09.2020 05:08 Ответить
Оправдают, нога просто рефлекторно дернулась, он не хотел ударить.
22.09.2020 18:23 Ответить
Да насадить етого мусора на бутылку и пуска пару суток сидит наказанный посреди улицы.
22.09.2020 18:44 Ответить
Ничего геи, лесби, транс.. не пропагандируют. Они хотят быть собой, как все мы, и шобы за это до них не доЪбывались. А вот ватные пид@расы своей пропагандой мухосранских скреп достали.
Харків - українське європейське місто.
22.09.2020 18:59 Ответить
Они хотят быть собой, как все мы,

Джон, что за шум на улице?
Люди требуют свободной любви.
А им кто-то запрещает?
Нет.
А почему они шумят?
******** , сэр!
22.09.2020 21:21 Ответить
Шаманка вуду случайно проткнула маникюром кулек с мусором. Постраждал целый полицейский экипаж
22.09.2020 20:04 Ответить
надеюсь мусораренка посадят на несколько лет. ментовская мразь, нех подымать руку на своих кормильцев.я смотрю в мусарню набирают реально дебилов.
22.09.2020 20:47 Ответить
если бы голубого бил, как то можно еще понять,
а нормальных за что ? озверел?
22.09.2020 22:27 Ответить
 
 