За применение физической силы к задержанному на "ХарьковПрайде" будут судить полицейского, - Офис Генпрокурора

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении работника патрульной полиции Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области по факту превышения служебных полномочий стражем, что сопровождалось насилием.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

По данным следствия, во время обеспечения общественного порядка при проведении мирного шествия "ХарьковПрайд" произошли столкновения между правоохранителями и противниками этого мероприятия, в ходе которых работники полиции применили меры физического воздействия с целью преодоления сопротивления. В результате несколько человек оказались на земле и находились под полным контролем полицейских. В это время один из правоохранителей подбежал к фактически задержанному человеку, который лежал и никак не оказывал сопротивления, и умышленно нанес ему удар ногой в область коленного сустава.

В случае доказательства вины правоохранителя в совершении этого уголовного преступления ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет лишения свободы.

