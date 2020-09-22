Беларусь не отвечала на ноту из-за обыска автомобиля посла Украины в РБ Кизима, - МИД

Беларусь не отвечала на ноту из-за обыска автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщили в МИД Украины.

"После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответ не получен. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", - отмечают в министерстве.

Напомним, во время пересечения послом границы сотрудники пункта пропуска "Новая Гута" провели осмотр автомобиля дипломата. На обнародованном видео осмотра Кизим заявил, что считает действия пограничников нарушением пункта Венской конвенции, запрещающего осмотр личного багажа дипломата, и пообещал направить соответствующую ноту.

Позже посол Украины в Беларуси Игорь Кизим направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции сотрудниками Государственного пограничного комитета Беларуси.

