РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости
3 114 20

Беларусь не отвечала на ноту из-за обыска автомобиля посла Украины в РБ Кизима, - МИД

Беларусь не отвечала на ноту из-за обыска автомобиля посла Украины в РБ Кизима, - МИД

Беларусь не отвечала на ноту из-за обыска автомобиля посла Украины в Минске Игоря Кизима.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом сообщили в МИД Украины.

"После инцидента вокруг обыска автомобиля посла Украины в Республике Беларусь украинская сторона направила ноту в МИД РБ с требованием предоставить объяснения и квалифицировать действия белорусских пограничников, на которую пока ответ не получен. Украина оставляет за собой право в связи с этим инцидентом действовать на основе взаимности", - отмечают в министерстве.

Напомним, во время пересечения послом границы сотрудники пункта пропуска "Новая Гута" провели осмотр автомобиля дипломата. На обнародованном видео осмотра Кизим заявил, что считает действия пограничников нарушением пункта Венской конвенции, запрещающего осмотр личного багажа дипломата, и пообещал направить соответствующую ноту.

Позже посол Украины в Беларуси Игорь Кизим направил в Министерство иностранных дел Беларуси ноту в связи с нарушением Венской конвенции сотрудниками Государственного пограничного комитета Беларуси.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Минские коммунальщики сняли с балкона ткань с надписью "Это не флаг": была размещена без согласования. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7970) МИД (7072) нота протеста (146) Кизим Игорь (26)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
НУ И?!!!
Белоруссия проигнорировала нашу ноту и ЧТО ДАЛЬШЕ?!
Зе-наркоман, как обычно, сделает вид, что им никто не подтерся?
показать весь комментарий
22.09.2020 17:39 Ответить
+11
Ну так обыщите послюка белоруси, с личным досмотром.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:40 Ответить
+6
Ноль реакции. Спокойно даёт об Украину ноги вытирать.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Во время обыска белопутинцы запросто могли жучков подкинуть.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:26 Ответить
Они его попросили открыть багажник всего то,никакого обыска не было.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:09 Ответить
НУ И?!!!
Белоруссия проигнорировала нашу ноту и ЧТО ДАЛЬШЕ?!
Зе-наркоман, как обычно, сделает вид, что им никто не подтерся?
показать весь комментарий
22.09.2020 17:39 Ответить
Ноль реакции. Спокойно даёт об Украину ноги вытирать.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:50 Ответить
По логике должно быть обращение в ООН и их реакция, поскольку это конвенция ООН.
Но от Зе-лоха я ожидаю, что он опять сделает вид, что не усрался
показать весь комментарий
22.09.2020 22:09 Ответить
Ну так обыщите послюка белоруси, с личным досмотром.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:40 Ответить
Лучше Лукашенко - пригласить на какую нибудь гуйню он обрадуется, что его признают, припрется.....и обыскать на камеру его неприкосновенность гарантируется той же конвенцией и дип паспортом, так что все будет вполне зеркально, да и белорусы одобрят
показать весь комментарий
22.09.2020 22:13 Ответить
Смотря на каких номерах был автомобиль и какой паспорт был предъявлен , если на дипномерах и диппаспорт - тогда беспредел.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:43 Ответить
"єслі"? ти дибіл, чи не в темі?
показать весь комментарий
22.09.2020 19:08 Ответить
Советую при осмотре ,на основе взаимности посла Беларуси,пригласить проктолога, некоторые лучше через жопу понимаю
показать весь комментарий
22.09.2020 17:50 Ответить
Захватившие власть в Беларашке бандиты во главе с Лукой уже пустились во все тяжкие. Уже нужно вводить санкции против них и перекрывать границы пока с Черниговской областью не случилось то что с крымом и дамбасом
показать весь комментарий
22.09.2020 18:40 Ответить
украінец Лукашенка нават сваю гістарычную радзіму не паважае... жах! манкурт
показать весь комментарий
22.09.2020 18:55 Ответить
а він що, українець???
показать весь комментарий
22.09.2020 19:09 Ответить
та не, ну які ЛукашенкО украінец?! відавочна ж ЛукашэнкО - бурат альбо эскімос
показать весь комментарий
22.09.2020 21:30 Ответить
примітивно міркуєш... тоді януковича чого ж не забрали ви, білоруси?
показать весь комментарий
22.09.2020 21:56 Ответить
як у вас там гаваряц? па своім усьодам? чи як?
показать весь комментарий
22.09.2020 21:58 Ответить
позаяк я з Чернігова, не ліпи мені тут кривого
показать весь комментарий
22.09.2020 22:02 Ответить
Значит нада наказывать этого усатого контрацептива.Хватит с ним играться.
показать весь комментарий
22.09.2020 20:46 Ответить
Так повиганяйте нахєр білоруськи послів і своїх заберіть.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:02 Ответить
"И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними"
(Лук.6:31)
показать весь комментарий
22.09.2020 22:24 Ответить
 
 