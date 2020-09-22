РУС
Террористы в оккупированном Луганске задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с СБУ

Фото: novosti.dn.ua, Владислав Лилипа

Представители "МГБ ЛНР" задержали 21-летнего жителя Луганска. Его обвиняют в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на информационные ресурсы группировки "ЛНР", информирует Цензор.НЕТ.

По данным "МГБ ЛНР", сотрудники СБУ якобы завербовали Владислава Лилипу при пересечении контрольного пункта "Станица Луганская" на линии разграничения в 2015 году, когда парню было 16 лет. Там ему якобы дали задание по сбору сведений, представляющих интерес для украинской разведки.

Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, так называемое "МВД ЛНР" задержало двух мужчин, которых также обвиняют "в диверсионной работе на Службу безопасности Украины". По словам "главы МВД ЛНР" Игоря Корнета, они якобы готовили похищение гражданина Италии Андреа Пальмери, который воевал против ВСУ и сейчас живет в оккупированном Луганске.

Задержанные - Сергей Лукьяненко и Ярослав Калистратов. Лукьяненко, по словам Корнета, в 2016 году был наемником "ДНР", позже устроился на работу в "военную прокуратуру" в Донецке.

Напомним, по информации СБУ, боевики незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" по состоянию на 14 августа 2020 года незаконно удерживают 235 человек.

Журналист Роман Сущенко сообщил 22 сентября, что в списки на обмен пленными с террористическими организациями "ДНР и "ЛНР" недавно добавили двух человек. Сейчас в перечне всего 134 человека.

Топ комментарии
+7
Есть волонтёры партизаны ,вот пусть наловят и сдают,сейчас в каждом городе возле штаба ОПЗЖ возле дверей по пять человек стоят,наверное охраняют московских холуёв
22.09.2020 17:42 Ответить
+7
А єрмак, хіба не підходить? Он який жирний. На нього можна десяток наших хлопців виміняти.
22.09.2020 17:53 Ответить
+4
А чому тільки чотирьох??? починаем з дЄрьмака, а дали буде такий список що мати негорюй.
22.09.2020 17:41 Ответить
Нужно в Украине задержать четверых за сотрудничество с ФСБ,только так нужно готовить кадры для будущего обмена равных на таксиста ,ой не так равных на равных.
22.09.2020 17:36 Ответить
Ви пропонуєте їм самих себе затримувати? Це ж якийсь мазохізм.
показать весь комментарий
22.09.2020 17:42 Ответить
22.09.2020 17:53 Ответить
22.09.2020 17:41 Ответить
А кого задерживать? Вас?
22.09.2020 17:56 Ответить
Их ни их
22.09.2020 18:30 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SEiYEj2DWCM

Братская любовь по-российски: Кремль наехал на на террористов Донбасса за долги по газу
22.09.2020 17:36 Ответить
Дерьмака в обменный фонд! Да там списочек порядочный наберётся всех этих русских решал в ОП(Г).
22.09.2020 17:48 Ответить
А как после реинтеграции ,будет можно ездить в Лугандон зi Львова чи вiдразу на пiдвал за спiвпрацю з СБУ? Чи може тодi вже i СБУ не буде ,як такого.Що з цього приводу скажуть Кравчук-Фокин?
22.09.2020 17:51 Ответить
Набирают массив для обмена.
22.09.2020 17:57 Ответить
Єрмак із зелею поздавали
22.09.2020 19:00 Ответить
 
 