Террористы в оккупированном Луганске задержали трех человек по подозрению в сотрудничестве с СБУ

Представители "МГБ ЛНР" задержали 21-летнего жителя Луганска. Его обвиняют в сотрудничестве со Службой безопасности Украины.

Об этом сообщает Радіо Свобода со ссылкой на информационные ресурсы группировки "ЛНР", информирует Цензор.НЕТ.

По данным "МГБ ЛНР", сотрудники СБУ якобы завербовали Владислава Лилипу при пересечении контрольного пункта "Станица Луганская" на линии разграничения в 2015 году, когда парню было 16 лет. Там ему якобы дали задание по сбору сведений, представляющих интерес для украинской разведки.

Парню грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет с конфискацией имущества.

Кроме того, так называемое "МВД ЛНР" задержало двух мужчин, которых также обвиняют "в диверсионной работе на Службу безопасности Украины". По словам "главы МВД ЛНР" Игоря Корнета, они якобы готовили похищение гражданина Италии Андреа Пальмери, который воевал против ВСУ и сейчас живет в оккупированном Луганске.

Задержанные - Сергей Лукьяненко и Ярослав Калистратов. Лукьяненко, по словам Корнета, в 2016 году был наемником "ДНР", позже устроился на работу в "военную прокуратуру" в Донецке.

Напомним, по информации СБУ, боевики незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" по состоянию на 14 августа 2020 года незаконно удерживают 235 человек.

Журналист Роман Сущенко сообщил 22 сентября, что в списки на обмен пленными с террористическими организациями "ДНР и "ЛНР" недавно добавили двух человек. Сейчас в перечне всего 134 человека.

