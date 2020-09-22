Боррель о возможном пересмотре безвиза: Это сложный вопрос, на сегодняшний день Украина соответствует всем требованиям. ВИДЕО
На сегодня угроза для безвизового режима Украины с Евросоюзом отсутствует, поскольку Киев соответствует всем необходимым требованиям. Ситуация вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры может повлиять на это не раньше следующего отчета о соблюдении требований для безвиза.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на пресс-конференции в Киеве заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Это сложный вопрос. Что касается приостановки безвизового режима, то в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты о соблюдении требований. Последний такой отчет был датирован 20 июля 2020. В соответствии с этим отчетом было подтверждено, что Украина отвечает всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. До этого дня так есть, это было подтверждено", - заявил Боррель.
Он добавил, что в отчете также обращалось внимание на важности дальнейшей эффективной и независимой работы антикоррупционных органов и воздержания от политизации правоохранительных органов.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".
ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.
Отвечая на вопрос журналистов относительно информации о возможной отмене безвиа с ЕС для украинцев Зеленский заявил, что это Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом".
В МИД сообщили, что Украина не получала от ЕС информацию о возможном пересмотре безвиза.
Ситуація навколо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може вплинути на призупинення безвізового режиму України з Євросоюзом у наступному звіті ЄС про дотримання вимог для безвізу.
Про це на пресконференції в Києві заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.
цель которого - политическая истерия ради истерии в духе "везде зрада-всё-пропало, Украину сдали!" :
никогда ЕС не отменит безвиз для Украины: тема закрыта, отмена безвиза невозможна ни политически, ни даже технически.
Однако люди требовали и от порошенко, и от Зеленского, чтобы они боролись с коррупцией.
Порошенко, конечно, деятельный. И если чего-либо хотел добиться, то добивался.
Но! С коррупцией он не хотел бороться! Потому и такие плачевные результаты.
Зеленский, кстати, тоже не очень-то хочет бороться. И не понимает, что из- за этого тоже пролетит на выборах.
Респект.
Он не говорил что "на сегодняшний день".
Он про то что на дату отчета - 20 июля - соответствовала.