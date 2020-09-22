Боррель о возможном пересмотре безвиза: Это сложный вопрос, на сегодняшний день Украина соответствует всем требованиям. ВИДЕО

На сегодня угроза для безвизового режима Украины с Евросоюзом отсутствует, поскольку Киев соответствует всем необходимым требованиям. Ситуация вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры может повлиять на это не раньше следующего отчета о соблюдении требований для безвиза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на пресс-конференции в Киеве заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Это сложный вопрос. Что касается приостановки безвизового режима, то в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты о соблюдении требований. Последний такой отчет был датирован 20 июля 2020. В соответствии с этим отчетом было подтверждено, что Украина отвечает всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. До этого дня так есть, это было подтверждено", - заявил Боррель.

Он добавил, что в отчете также обращалось внимание на важности дальнейшей эффективной и независимой работы антикоррупционных органов и воздержания от политизации правоохранительных органов.

Читайте: "Слуге народа" Юнакову угрожают: Вы не проголосовали за САП... ходите аккуратно, люки открытые. СКРИНШОТ

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Отвечая на вопрос журналистов относительно информации о возможной отмене безвиа с ЕС для украинцев Зеленский заявил, что это Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом".

В МИД сообщили, что Украина не получала от ЕС информацию о возможном пересмотре безвиза.

Читайте: У Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками", - Шабунин объяснил заявления президента о безвизе