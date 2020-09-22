РУС
Боррель о возможном пересмотре безвиза: Это сложный вопрос, на сегодняшний день Украина соответствует всем требованиям. ВИДЕО

На сегодня угроза для безвизового режима Украины с Евросоюзом отсутствует, поскольку Киев соответствует всем необходимым требованиям. Ситуация вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры может повлиять на это не раньше следующего отчета о соблюдении требований для безвиза.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом на пресс-конференции в Киеве заявил высокий представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Это сложный вопрос. Что касается приостановки безвизового режима, то в ЕС есть соответствующий механизм, в рамках которого готовятся регулярные отчеты о соблюдении требований. Последний такой отчет был датирован 20 июля 2020. В соответствии с этим отчетом было подтверждено, что Украина отвечает всем ориентирам, связанным с безвизовым режимом. До этого дня так есть, это было подтверждено", - заявил Боррель.

Он добавил, что в отчете также обращалось внимание на важности дальнейшей эффективной и независимой работы антикоррупционных органов и воздержания от политизации правоохранительных органов.

Читайте: "Слуге народа" Юнакову угрожают: Вы не проголосовали за САП... ходите аккуратно, люки открытые. СКРИНШОТ

Напомним, 17 сентября Верховная Рада приняла постановление об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Ранее евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) будет зависеть дальнейшая поддержка Украины.

Отвечая на вопрос журналистов относительно информации о возможной отмене безвиа с ЕС для украинцев Зеленский заявил, что это Порошенко пугает потерей безвиза, поскольку "считает себя монархом".

В МИД сообщили, что Украина не получала от ЕС информацию о возможном пересмотре безвиза.

Читайте: У Зеленского выбрали коммуникационную стратегию "быть дурачками", - Шабунин объяснил заявления президента о безвизе

безвизовый режим (1558) Евросоюз (17479) САП (2295) Боррель Жозеп (785)
+14
Вам Борель пояснив, що це довга процедура. І читайте уважно - написано, що при недотриманні умов незалежності САП і НАБУ безвіз буде відмінено після наступного звіту. Ви читати вмієте, чи у вас хвороба вибіркового читання - читаєте лише те, що подобається?
22.09.2020 17:58 Ответить
+12
Ответ зрелого политика. А виола - истеричная бабенция, выдающая желаемое за действительное, Self от который яйца выеденого не стоит.
22.09.2020 17:38 Ответить
+12
Жорстко це ви про 73%. Прихильників двох галахічних євреїв (Зе і Бені) назвати свинячою сектою - це сильно...
22.09.2020 17:48 Ответить
Страница 2 из 2
Дарма Ви так. Навіть найзапекліші порохоботи не сумніваються що за кермом молоковоза, об який на швидкості за 200 розмазався співак про маршрутку, відданий справі регіонів Кузьма Скрябін , сидів сам Порошенко.
22.09.2020 19:56 Ответить
мені не відомо, що саме вам надає наснаги, але точно не віра в ту Україну за яку помирали бандарівці, мельниківці,бульбівці, бійці "Галичини" та простий люд на Майдані та сході..
22.09.2020 20:05 Ответить
Ну, Ви ж надії покладаєте на те щоб відібрати все в олігархів і роздати простому наріду, я не правий?
22.09.2020 20:17 Ответить
на надії я вже "поклав"..
14.10.2020 13:15 Ответить
Безвиз дали Украине, который выгрыз Порошенко. И слава богу, Аллаху и Будде с Ктулху, что в 2014 году не Вовочка стал президентом. Иначе не было бы ни безвиза, ни армии, ни томоса, и окрепшей экономики, а войска орков, стояли бы в Юго-Восточной части Украины. Это так же очевидно, что Вовочка по профессии клоун.
22.09.2020 20:58 Ответить
Я не розумію, які ще можуть бути інтерпретації?! -Безвіз заберуть. Послухайте що він сказав і головне як! Він звертається до репорту датованого липнем 20 року і він наголосив на це! Що трапилось після липня? І поля яке верховинство права він говорить?!
22.09.2020 18:52 Ответить
і як досвідчений дипломат наголосив, що ДО липня 2020 року Україна притримувалась європейських антикорупційних стандартів і політизації. І все це виключно в сторону перекладача і з такою мімікою, що я не розумію що тут «позитивного» побачили кацапи захищаючи сьогоднішню українську владу.
22.09.2020 19:02 Ответить
ДА тут половина ЗЕдебилов. Даже если завтра будет дефолт и танки РФ войдут в столицу, ******* скажут шо ето фсьо Порошенко плять.. Они ж траурные дибилы.
22.09.2020 19:42 Ответить
зараз вiдповiдає, але через пiвроку вiслюк-капiтулянт з ******** зроблять все, щоб не вiдповiдала.без сумнiву. так що, до наступного лiта, ЗеБiли.
22.09.2020 19:48 Ответить
Відповідало станом на 20 липня 2020 р. Чи відповідає зараз - про то мова не йшла, то побачимо в наступному звіті.
23.09.2020 00:17 Ответить
как посмотришь на этих высоких представителей Евросоюза, так все деды старые, в очках, некоторые с животом, правда все умные и образованные. То ли дело наш президент молодой симпатичный кретин...
22.09.2020 19:48 Ответить
який вже у всієї країни викликає блювотний рефлекс.
23.09.2020 00:32 Ответить
Доктор сказал - в морг, значить в морг...
22.09.2020 20:36 Ответить
Боррель не виключив призупинення Україні безвізу після наступного звіту Євросоюзу
Ситуація навколо Спеціалізованої антикорупційної прокуратури може вплинути на призупинення безвізового режиму України з Євросоюзом у наступному звіті ЄС про дотримання вимог для безвізу.

Про це на пресконференції в Києві заявив високий представник Європейського союзу у закордонних справах і політиці безпеки Жозеп Боррель.
Він зазначив, що згідно з останнім звітом Євросоюзу Україна сьогодні ще відповідає всім вимогам безвізу. Дослівно: "Це складне питання. Що стосується призупинення безвізового режиму, то в ЄС є відповідний механізм, в рамках якого готуються регулярні звіти про дотримання вимог. Останній такий звіт був датований 20 липня 2020. Згідно з цим звітом було підтверджено, що Україна відповідає всім орієнтирам, пов'язаним з безвізовим режимом. До цього дня так є, це було підтверджено", - заявив Боррель.

Він додав, що у звіті також зверталася увага на важливість подальшої ефективної та незалежної роботи антикорупційних органів та утримання від політизації правоохоронних органів.
22.09.2020 20:58 Ответить
Ну що цей Боррель може знати? От педролюби вже давно переконані, що їхні мрії збудуться і нарешті відберуть безвіз. Ну хоч одне зрадне соєве вангування мусить збутися нарешті чи ні?
22.09.2020 21:20 Ответить
Для ботов Петра чем хуже Украине, тем лучше им. Между ********* и кремлеботами не так уж много разницы
23.09.2020 10:32 Ответить
Вся эта интернет-писанина про возможную отмену безвиза - это наглый голимый фейк,
цель которого - политическая истерия ради истерии в духе "везде зрада-всё-пропало, Украину сдали!" :

никогда ЕС не отменит безвиз для Украины: тема закрыта, отмена безвиза невозможна ни политически, ни даже технически.
23.09.2020 02:13 Ответить
Так расскажи это педродрочерам. Петя за пять лет шесть ленточек на сортирах перерезал, стопяццот липецких фабрик вместе с бизнесом продал. Свинарчук, грановский - сидят, охметов и каламойский - не у корыта. Не. Я вам обіцяю! Як говорить моя жінка, дивлюсь на це непорозуміння - це з "*****"
23.09.2020 05:02 Ответить
А кому на плантациях там работать? Цветные бежены не хотят, на дотациях сидят, остаются заробитчане со стран бывшего союза
23.09.2020 07:46 Ответить
Именно радуются и безвизу,и всему, что может навредить Украине.
23.09.2020 10:23 Ответить
Вах, як рагуль кацапам лизнув! Скрєпна!
23.09.2020 12:16 Ответить
Безвиз, безусловно, - хорошо. И Томос тоже.
Однако люди требовали и от порошенко, и от Зеленского, чтобы они боролись с коррупцией.
Порошенко, конечно, деятельный. И если чего-либо хотел добиться, то добивался.
Но! С коррупцией он не хотел бороться! Потому и такие плачевные результаты.
Зеленский, кстати, тоже не очень-то хочет бороться. И не понимает, что из- за этого тоже пролетит на выборах.
22.09.2020 22:18 Ответить
Порошенко == коррупция. Сам с собой бороться никто из политиканов не станет. Это кафкианство какое-то
23.09.2020 10:30 Ответить
Сильный пост от ViXP о "кафкианстве" борьбы махровой коррупции против себя самой...
Респект.
23.09.2020 20:11 Ответить
Безвіз по-грецьки...
Боррель про можливий перегляд безвізу: Це складне питання, на сьогодні Україна відповідає всім вимогам - Цензор.НЕТ 4953
23.09.2020 00:15 Ответить
Ну эти ***утые на фото сами виноваты, мозги таки нужно иметь. Это примерно то же, что и хасиды, которых в Украину не пустили
23.09.2020 07:51 Ответить
ТОЛЬКО ЕС УЖЕ НЕ СООТВЕТСВУЕТ САНИТАРНЫМ НОРМАМ !)
23.09.2020 01:51 Ответить
Предвыборная паника, что могут снят с Украины БЕЗВИЗ у Порошенка и его окружения провалилась. провалился.
23.09.2020 06:08 Ответить
Азиров очень постарел...
23.09.2020 07:48 Ответить
Как обычно, заголовок статьи врет.
Он не говорил что "на сегодняшний день".
Он про то что на дату отчета - 20 июля - соответствовала.
23.09.2020 09:58 Ответить
Ели бы ты, не был имбецилом,то понимал бы,что соответствует до следующего отчета.
23.09.2020 10:16 Ответить
Ну і що трапилось після (!) цієї дати, що раптом встало «складне питання безвізу»!? Ви там всі такі хитропртрушені?
23.09.2020 12:35 Ответить
Трапився очередной порохоботский фейк.
26.09.2020 10:18 Ответить
В чем проявляется работа этих органов? В том, что ЕС доносят о самых зашкварных коррупционерах, чтоб они так в открытую не брали у них бабло за гражданство?
23.09.2020 10:29 Ответить
Здравия всем! Из собственного опыта, тяжело назодить какие общие точки соприкосновения с людьми которые сами не знают ,чего хотят. Это я об Украмне сегодняшней! Зеленский- это следствие , причина- отсутсвие критического мышоения большинства, они не могут выделить причинно- следственный ряд событий, и соответственно спрогнозировать с определенной долей вероятности - последствия своих действий- например, выборы Президента Украины. Са ое страшное - другое, на Западе не привыкли настаивать и у пены у рта чего то доказывать или обьяснять- ге хочешь- не надо! Нам по барабану, мы готовы и к тому и к тому варианту. Вы думаете ,что Россия закончит с вами, и вы ркажетесь в долгожданносм Мире? Херцшки, она попрет на нас , заодно и заставитт вас воевать на своей стороне, поэтому- войны не избежать , по любому в ближайшие 35 лет. Выбор за вами.
23.09.2020 11:12 Ответить
Страница 2 из 2
 
 