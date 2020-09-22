Генсек ООН собирает мировых лидеров для поиска решений в эпоху коронавируса
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что через неделю собирает мировых лидеров по теме финансирования в эпоху коронавируса.
Об этом заявил генсек, выступая с трибуны Генассамблеи ООН в первый день общеполитической дискуссии в рамках 75-й сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нам нужна коллективная политическая воля, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации. Через неделю мы организуем встречу мировых лидеров для поиска решений в ходе заседания по вопросу о финансировании развития в эпоху COVID-19 и в последующий период", - заявил генсек.
Он отметил, что "развитые страны выделили большой объем средств для поддержки своих обществ, они могут себе это позволить".
"Однако нам необходимо обеспечить, чтобы развивающиеся страны не столкнулись с финансовым крахом, ростом масштабов нищеты и долговым кризисом", - добавил Гутерриш.
Ой і що, найвеличезнішого ЗЕлідера у всій галактиці теж запросять???
сердцево-судинних хвороб- 227 858;
туберкульозу- 1855;
СНІД- 1801;
грипу та пневмонії- 3497;
COVID-19 - 1556 чоловік.
Ну, там ще 45000+ від раку і таке інше.
Недумаю що, світ чимось особливо відрізняється, хібащо, від туберкульозу там мруть менше.
Важен результат, а его нет. Пока вы не понимаете природу и динамику этих взаимосвязанных событий, а коронавирус лишь часть их!, вам не помогут ни лидеры, ни совещания, ни средства.
Грустно или смешно - без разницы. А факт есть факт.
У нас вчора офіційно оголосили 2-гу хвилю (Квебек) ніби збільшення к-ті випадків.
Люди в коментах писали: за кого ви нас тримаєте ? Ви це робите лише на підставі позитивних результатів тестів. Не йдеться ні про радикальне збільшення госпіталізації, ні про смертність.
Зараз подивилася: у Квебеку нових 489 позитивних. Ніхто ж не каже, що вони захворіють. Вони можуть пересидіти вдома без симптомів. 1 помер. Всього зараз госпіталізовано 128. Але це не з цих 489 позитивних, а з попередніх днів. Нових додалося 20. В інтенсивній терапії 28 чоловік з попередніх. Від учора двох перевели в звичайне відділення.
І це означає другу хвилю.
Невже якісь випадки інфікування інших хвороб теж так рахували колись і мордували та тероризували людей ? В Квебеку 8 млн населення. Істерика і ґвалт стоять - і все.
Я на цю нашу мавпу - еквівалентку Ляшка - вже дивитися не можу. І Арудо наш задовбав у Квебеку. Вже теж вкидають про носіння масок на вулиці.
Моральні уроди.
Создатели в СМИ мировой "пандемии"начали терпеть убытки и решили сделать красивое лицо...