Генсек ООН собирает мировых лидеров для поиска решений в эпоху коронавируса

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что через неделю собирает мировых лидеров по теме финансирования в эпоху коронавируса.

Об этом заявил генсек, выступая с трибуны Генассамблеи ООН в первый день общеполитической дискуссии в рамках 75-й сессии, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Нам нужна коллективная политическая воля, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации. Через неделю мы организуем встречу мировых лидеров для поиска решений в ходе заседания по вопросу о финансировании развития в эпоху COVID-19 и в последующий период", - заявил генсек.

Он отметил, что "развитые страны выделили большой объем средств для поддержки своих обществ, они могут себе это позволить".

"Однако нам необходимо обеспечить, чтобы развивающиеся страны не столкнулись с финансовым крахом, ростом масштабов нищеты и долговым кризисом", - добавил Гутерриш.

