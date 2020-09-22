РУС
908 4

Максимальное количество коек в больницах для инфицированных коронавирусом не превышает 52 тысячи, - Степанов

Максимальное количество коек, которую в украинских больницах можно отвести для лечения больных коронавирус, составляет 50-52 тысячи. Сейчас выделено уже 36 тысяч, Минздрав хочет увеличить это количество еще на 16 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью LB.ua сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Когда переоборудуется больница, то изменяются маршруты пациента. Мы четко знаем, в каком регионе как мы можем изменить маршрут. Чтобы там было кардиологическое отделение, куда можно привезти больных, и так далее. Поэтому мы и говорим, что максимальное количество коек, которую можем развернуть под ковид, это 50-52 000. Больше нельзя. А эти все фантазии, можно где-то развернуть кровати ... Я же говорю, что у нас в стране много фантазьорив ", - заявил он.

Степанов добавил, что в Украине нет необходимости разворачивать полевые госпитали, как это делалось в других странах.

"Если у нас заполнятся все кровати, которые отведены под ковид, то можем рассмотреть вопрос, на каких стадионах нам ургентно разворачивать кровати. Но это будет очень временная мера", - отметил он.

Степанов подчеркнул, что количество заполненных коек является наиболее критическим показателем.

"Потому что это показатель того, способны ли мы оказывать медицинскую помощь. Способность, конечно, ограничено", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: Достаточно напряженная, занято более трети коек

Автор: 

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)
зеленым мразям осталось только найти медиков, которые за 4000 гривен будут обхаживать эти койки с больными. Поскольку судя по ситуации в стране, лечить короновирусных больных скоро будет некому.
22.09.2020 17:49 Ответить
Цифра интересная. Получается примерно 1 койка на 1тыс населения.
Понятно что на случай эпидемии эта система накроется медным тазом и 90+% будут "лечиться" дома
22.09.2020 18:32 Ответить
Ой степа, кто ж так кровати то считает? Навесил не хило. Округлил наверно)
22.09.2020 18:58 Ответить
Збл своими "койками"!
Может все таки "количество мест в больнице"?

Или давай "количество шконок в лазарете"...
22.09.2020 20:45 Ответить
 
 