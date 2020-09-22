Если Зеленский не увольняет Фокина после его заявлений о Донбассе, значит он поддерживает такую риторику, - Ирина Геращенко
Не существует никаких "заявлений Фокина", ТКГ работает по четким директивам президента Украины. И если Зеленский не увольняет Фокина за его высказывания - это значит, что он разделяет такую риторику.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.
"В очередной раз общество перевозбужденно обсуждает очередные нелепые заявления Фокина, который додумался уже сказать как представитель украинской переговорной стороны в Трехсторонней контактной группе о том, что Украина напала на Украину из-за украинского языка. В это время, когда общество справедливо критикует эти нелепые заявления, украинская власть, которая стоит за этими заявлениями, еще раз демонстрирует, что она не имеет никакой стратегии и тактики освобождения оккупированных территорий Донбасса", - подчеркнула парламентарий.
"Первое. Не существует никаких заявлений Фокина. В ТКГ не может быть самодеятельности. Все участники этих переговоров получают очень четкие директивы, лично от президента Зеленского и от МИД. И мы не видим на самом деле реакции самого Зеленского на эти очередные заявления "дедушки Фокина", которого делегировала в ТКГ его внучка. А это значит, что Зеленский разделяет эту риторику. В противном случае он давно должен был уволить Фокина", - убеждена Геращенко.
По словам нардепа, каждый говорится только о том, что Украина должна что-то сделать, а обязательства России ушли из повестки дня.
"Это Российская Федерация не выполняет Минские соглашения. Она не выполняет ключевой блок по безопасности, она не выполняет договоренности саммита в нормандском формате в декабре прошлого года, о допуске международных гуманитарных миссий, в том числе и комитета Красного креста к оккупированным территориям. Россия не освободила всех заложников. И Украина, когда сегодня говорят, что борется за освобождение всех на всех и говорит о сотне человек, даже не называет ни одной фамилии", - подчеркнула Геращенко.
Соглава фракции "Европейская Солидарность" отметила, что переговорная группа с украинской стороны забыла о требованиях к РФ - о необходимости блока безопасности, как ключевого в исполнении Минских соглашений.
"Первое: вернитесь к дорожной карте, которая была согласована в рамках консультаций нормандского формата на уровне советников президентов и канцлера. Именно в этой дорожной карте очень четко прописана очередность блоков выполнения минских соглашений. Первый - это безопасности. Затем гуманитарный, и только после этого можно переходить к политическому", - напомнила Геращенко.
"Второе: это ненормально, что сегодня министерство иностранных дел и парламент вообще исключены из политического процесса, из того, что происходит в Минске. А директивы, как мы видим, Фокину согласовываются где-то на кухне с его внучкой", - подчеркнула нардеп.
"Третье: абсолютно ненормально, когда украинская сторона ежедневно набирает на себя все новые и новые обязательства по минским соглашениям. Уже подписали формулу Штайнмайера, которой обязывают на бессрочной основе принять особенности местного самоуправления на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Хотя мы принимали этот закон только на три года. Уже говорят обо всем Донбассе, а не только об оккупированных территориях. Собственно все это недопустимо", - добавила парламентарий.
"Ну и ключевое. На самом деле мы ждем от Зеленского в рамках юбилейной сейчас сессии Генеральной ассамблеи ООН, в своей речи вы, господин Зеленский, вспомните о требовании к миру направить миротворческую миссию на оккупированные территории Донбасса. Более того, президент Порошенко уже согласовал в свое время с Генеральным секретарем ООН направление оценочной миссии на Донбасс для того, чтобы ускорить процесс направления туда миротворцев", - подытожила Геращенко.
Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а "языковой закон" противоречит Конституции. Кроме того, Фокин назвал террористов на Донбассе "повстанцами" и заговорил о формировании там "международного временного правительства"
Зєля - російський шпигун. Але ПЄС досі цього не каже. Чому? Тому, що Пєця - теж російський шпигун? Шпигун-шпигуна прикриває? Пєця очолив протестні настрої, але дострокових не вимагає. Бо це все одна шобла?
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
Тю, а казали, що "формулу Штанмайера" придумали зеленые агенты Кремля...А здесь целое "чистосердечное признание"...А "чистосердечное признание" хотя и смягчает вину, но увеличивает срок...