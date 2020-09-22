РУС
Если Зеленский не увольняет Фокина после его заявлений о Донбассе, значит он поддерживает такую риторику, - Ирина Геращенко

Если Зеленский не увольняет Фокина после его заявлений о Донбассе, значит он поддерживает такую риторику, - Ирина Геращенко

Не существует никаких "заявлений Фокина", ТКГ работает по четким директивам президента Украины. И если Зеленский не увольняет Фокина за его высказывания - это значит, что он разделяет такую риторику.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской Солидарности", об этом заявила нардеп Ирина Геращенко.

"В очередной раз общество перевозбужденно обсуждает очередные нелепые заявления Фокина, который додумался уже сказать как представитель украинской переговорной стороны в Трехсторонней контактной группе о том, что Украина напала на Украину из-за украинского языка. В это время, когда общество справедливо критикует эти нелепые заявления, украинская власть, которая стоит за этими заявлениями, еще раз демонстрирует, что она не имеет никакой стратегии и тактики освобождения оккупированных территорий Донбасса", - подчеркнула парламентарий.

"Первое. Не существует никаких заявлений Фокина. В ТКГ не может быть самодеятельности. Все участники этих переговоров получают очень четкие директивы, лично от президента Зеленского и от МИД. И мы не видим на самом деле реакции самого Зеленского на эти очередные заявления "дедушки Фокина", которого делегировала в ТКГ его внучка. А это значит, что Зеленский разделяет эту риторику. В противном случае он давно должен был уволить Фокина", - убеждена Геращенко.

По словам нардепа, каждый говорится только о том, что Украина должна что-то сделать, а обязательства России ушли из повестки дня.

"Это Российская Федерация не выполняет Минские соглашения. Она не выполняет ключевой блок по безопасности, она не выполняет договоренности саммита в нормандском формате в декабре прошлого года, о допуске международных гуманитарных миссий, в том числе и комитета Красного креста к оккупированным территориям. Россия не освободила всех заложников. И Украина, когда сегодня говорят, что борется за освобождение всех на всех и говорит о сотне человек, даже не называет ни одной фамилии", - подчеркнула Геращенко.

Читайте: Состояние Балуха стабильное с "некоторой положительной динамикой", - Ирина Геращенко

Соглава фракции "Европейская Солидарность" отметила, что переговорная группа с украинской стороны забыла о требованиях к РФ - о необходимости блока безопасности, как ключевого в исполнении Минских соглашений.

"Первое: вернитесь к дорожной карте, которая была согласована в рамках консультаций нормандского формата на уровне советников президентов и канцлера. Именно в этой дорожной карте очень четко прописана очередность блоков выполнения минских соглашений. Первый - это безопасности. Затем гуманитарный, и только после этого можно переходить к политическому", - напомнила Геращенко.

"Второе: это ненормально, что сегодня министерство иностранных дел и парламент вообще исключены из политического процесса, из того, что происходит в Минске. А директивы, как мы видим, Фокину согласовываются где-то на кухне с его внучкой", - подчеркнула нардеп.

"Третье: абсолютно ненормально, когда украинская сторона ежедневно набирает на себя все новые и новые обязательства по минским соглашениям. Уже подписали формулу Штайнмайера, которой обязывают на бессрочной основе принять особенности местного самоуправления на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Хотя мы принимали этот закон только на три года. Уже говорят обо всем Донбассе, а не только об оккупированных территориях. Собственно все это недопустимо", - добавила парламентарий.

"Ну и ключевое. На самом деле мы ждем от Зеленского в рамках юбилейной сейчас сессии Генеральной ассамблеи ООН, в своей речи вы, господин Зеленский, вспомните о требовании к миру направить миротворческую миссию на оккупированные территории Донбасса. Более того, президент Порошенко уже согласовал в свое время с Генеральным секретарем ООН направление оценочной миссии на Донбасс для того, чтобы ускорить процесс направления туда миротворцев", - подытожила Геращенко.

Также читайте: Зеленский - Боррелю: Украине важно, чтобы появилась постоянно действующая площадка для возврата оккупированного Крыма

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин уверен, что война на Востоке Украины началась из-за языкового вопроса, а "языковой закон" противоречит Конституции. Кроме того, Фокин назвал террористов на Донбассе "повстанцами" и заговорил о формировании там "международного временного правительства"

Геращенко Ирина (1633) Зеленский Владимир (21568) Фокин Витольд (101) Донбасс (26959)
+38
Зеленский - это украинский президент, в котором нет ничего украинского. И ничего европейского. От слова "совсем".
22.09.2020 18:00 Ответить
+38
зелена шмаркля не просто поддерживает, он и поставил фокина именно для такой проросийской политики легализации боевиков и отмены санкций для рашки..
22.09.2020 18:08 Ответить
+20
Ну не Порошенка ж сциклу підтримувати
22.09.2020 17:58 Ответить
Брат и сестра по вере, или все таки поцелуй Иуды. ( кстати за 2020 год Новинский 4 место по богатству в Украине Медведчук - 7 Беня - 8... Вот так у нас процветают представители русского мира. ( Ну и еще это еще одно доказательство того что в Украине после ДВУХ "революций" все поголовно" ребята " из когорты неприкасаемых целы и невредимы и чувствуют себя превосходно или прямо в Украине или в других странах за украинские деньги независимо от смен власти, революций, войн, кризисов, пандемий.. Да уж народную мудрость ни чему и не кому не перешибить " Ворон ворону глаз не выклюет".
22.09.2020 20:05 Ответить
Для этого старого пенька и брали.. что бы использовать как прокладку подачи ( тестирования) капитуляционных идей и еще как громоотвод для Кравчука ( на первом этапе,что и раньше было понятно, знаете манеру использования агента в слепую.. вот это тот самый случай) ну и по ходу для Зе и Ермака. на втором этапе ,когда его с позором сольют. Хитрец и лицемер Кравчук на такую роль для себя не согласился, для этого понадобился простофиля .
22.09.2020 19:54 Ответить
Геращенко - капітан безсумнівність.
Зєля - російський шпигун. Але ПЄС досі цього не каже. Чому? Тому, що Пєця - теж російський шпигун? Шпигун-шпигуна прикриває? Пєця очолив протестні настрої, але дострокових не вимагає. Бо це все одна шобла?
Зєлю геть. Пєцю на нари. Дострокові.
22.09.2020 20:19 Ответить
Геращенко? Треба пані провести аудит. Де вона бере гроші? Коли був Іловайськ її Пєця ховав гроші в Панамі, а вона грілась в Черногорії. Поцріоти такі.
22.09.2020 20:21 Ответить
Де-де гроші бере...У тумбочкі

Якщо Зеленський не звільняє Фокіна після його заяв про Донбас, значить він поділяє таку риторику, – Геращенко
22.09.2020 20:28 Ответить
Уже подписали формулу Штайнмайера, которой обязывают на бессрочной основе принять особенности местного самоуправления на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Хотя мы принимали этот закон только на три года.Источник: https://censor.net/ru/n3220702

Тю, а казали, що "формулу Штанмайера" придумали зеленые агенты Кремля...А здесь целое "чистосердечное признание"...А "чистосердечное признание" хотя и смягчает вину, но увеличивает срок...
22.09.2020 20:23 Ответить
І все-таки винувата тупа бидлмаса, яка вибрала цього завідомо бездарного коміка, малороса і безхребетного дурня. На фоні Порошенка - це іванушка-дурачок. Ні одної стратегічної ініциативи чи проекту. Він просто пересиджує свій термін. Нуль!
22.09.2020 20:26 Ответить
"Він просто пересиджує свій термін." - Ни черта не просто! Украл у Украины время. Предатель и враг. Грабит с олигархами Украину.
22.09.2020 21:04 Ответить
Та да. Навіть Пєцю не посадив.
22.09.2020 21:47 Ответить
фокин такой же 3.14дар как и тот кто его назначил. хочу посмотреть на рожу *********** после местных выборов .членограй, лисапет уже приготовил , пора на ростов
22.09.2020 20:41 Ответить
Зеленського і фокіна в тюрьму з повною конфіскацією майна. Це посібники російських окупантів.
22.09.2020 20:42 Ответить
Значит он такой же гандон.
22.09.2020 22:00 Ответить
Якщо Зеленський не звільняє Фокіна після його заяв про Донбас, значить він поділяє таку риторику, – Геращенко
22.09.2020 23:03 Ответить
Я уже купил салют, что бы отметить день, когда сдохнет эта тварь.
23.09.2020 06:09 Ответить
Прочтите что такое ОКНО ОВЕРТОНА и вы поймёте, что происходит в Украине, почему у нас постоянно возникают ФОКИНЫ, СИВОХИ, МЕНДЕЛИ, КРАВЧУКИ, ЗЕЛЕСКИЕ и другие русские животные
23.09.2020 07:00 Ответить
