За неделю в мире зафиксировано рекордное количество случаев инфицирования коронавирусом. - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте количества случаев коронавирусной инфекции за неделю - почти 2 млн больных COVID-19, что на 6% больше, чем неделю тому назад.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ВОЗ.

"В период с 14 по 20 сентября зарегистрировано почти 2 миллиона новых случаев заболевания COVID-19, что на 6% больше по сравнению с предыдущей неделей и является наибольшим количеством зарегистрированных случаев за одну неделю с начала эпидемии", - говорится в публикации.

В то же время отмечается, что количество новых летальных случаев сокращается. На прошлой неделе от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 36 764 человека, что на 10% меньше, чем за предыдущие семь дней.

В ВОЗ сообщают, что прирост новых случаев заражения наблюдался почти во всех регионах мира, кроме Африки. В частности, в Европе и Америке количество больных COVID-19 увеличилось на 11% и 10% соответственно. На Америку, как и раньше, приходится половина всех зарегистрированных случаев заражения и смертей. В США и Бразилии, наиболее пострадавших от пандемии странах, за последнюю неделю умерли более 5 тыс. пациентов с COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВОЗ и ЕС передали Украине более 100 кислородных концентраторов для больниц, занимающихся лечением COVID-19. ФОТО