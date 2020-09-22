Медики получат повышенную зарплату в конце сентября, - Степанов на совещании у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, цель встречи - проверить выполнение мероприятий по обеспечению медицинской отрасли всем необходимым для противодействия COVID-19 и актуализации противоэпидемических действий.

Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался, что врачи получат повышенную зарплату в конце сентября. Он отметил, что сейчас Национальная служба здоровья подписывает договоры с 1600 больницами, с третью учреждений соглашения уже заключены. Министр здравоохранения подчеркнул, что на это повышение дополнительно выделено 6 миллиардов гривен до конца года.

Президент обратился к министру здравоохранения с требованием объяснить, почему до сих пор не потрачено 100 миллионов гривен, предусмотренных в бюджете на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, из 2,9 миллиарда гривен, выделенных на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено только 514 миллионов гривен. До сих пор не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц, хотя на это было выделено 5,3 миллиарда гривен бюджетных средств.

"Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений из более чем 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техники в них - нет", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что в бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где лучшие отечественные ученые будут заниматься разработкой вакцин.

Напомним, с сентября и до конца года все медицинские работники начнут получать доплаты к своей заработной плате. На это предусмотрено почти 6 млрд гривен. Выплаты врачам вырастут в среднем на 3 560 грн, а младшего медицинского персонала - на 1 250 грн.