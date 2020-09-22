РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости
2 600 35

Медики получат повышенную зарплату в конце сентября, - Степанов на совещании у Зеленского

Медики получат повышенную зарплату в конце сентября, - Степанов на совещании у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание с представителями правительства.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП, цель встречи - проверить выполнение мероприятий по обеспечению медицинской отрасли всем необходимым для противодействия COVID-19 и актуализации противоэпидемических действий.

Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался, что врачи получат повышенную зарплату в конце сентября. Он отметил, что сейчас Национальная служба здоровья подписывает договоры с 1600 больницами, с третью учреждений соглашения уже заключены. Министр здравоохранения подчеркнул, что на это повышение дополнительно выделено 6 миллиардов гривен до конца года.

Президент обратился к министру здравоохранения с требованием объяснить, почему до сих пор не потрачено 100 миллионов гривен, предусмотренных в бюджете на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того, из 2,9 миллиарда гривен, выделенных на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты, потрачено только 514 миллионов гривен. До сих пор не приобретено оборудование для приемных отделений опорных больниц, хотя на это было выделено 5,3 миллиарда гривен бюджетных средств.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Деньги из фонда по борьбе с COVID-19 действующая власть использует куда угодно, но только не на систему здравоохранения, - Марина Порошенко

"Уже в октябре будут готовы первые 120 приемных отделений из более чем 200, которые мы обещали. Отделения будут, а техники в них - нет", – сказал Зеленский.

Также он отметил, что в бюджете должны быть заложены деньги на создание современной биологической лаборатории в Украине, где лучшие отечественные ученые будут заниматься разработкой вакцин.

Напомним, с сентября и до конца года все медицинские работники начнут получать доплаты к своей заработной плате. На это предусмотрено почти 6 млрд гривен. Выплаты врачам вырастут в среднем на 3 560 грн, а младшего медицинского персонала - на 1 250 грн.

Автор: 

Зеленский Владимир (21568) врачи (1525) Степанов Максим (2062) заработная плата (2400)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
2026 года
показать весь комментарий
22.09.2020 18:12 Ответить
+9
"повышенную зарплату", обещанную весной 2020 они уже получили - с экранов зомбоящика , остальное начислят и покажут в очередном сериале "сваты урода"))
показать весь комментарий
22.09.2020 18:37 Ответить
+7
отлично, правда многие уволились и выехали, нам главное, чтобы наемы и лещенки получали по 500 000тыс
показать весь комментарий
22.09.2020 18:15 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
2026 года
показать весь комментарий
22.09.2020 18:12 Ответить
"повышенную зарплату", обещанную весной 2020 они уже получили - с экранов зомбоящика , остальное начислят и покажут в очередном сериале "сваты урода"))
показать весь комментарий
22.09.2020 18:37 Ответить
Медикам специально повышают зарплаты, чтобы больше ставили диагнозов коронавируса. Хотят медиков подчинить своей сатанинской диктатуре, нарушают Конституцию, запугивает людей вирусом, ведут государство к диктатуре и авторитаризму, плюют на решения Конституции, топчутся по правам человека, по достоинству украинцев, догнали уже фашистскую диктатуру, фашисты также вводили карантин, который перерос в концлагеря. То есть зеленые ублюдки ведут Украину в фашизм и сатанизм. Судья Конституционного суда сказал, что власть лукаво манипулирует людьми, незаконно ограничивает их права, запугивают и манипулируют сознанием народа, легемитизируют спецрежим, породили хаос в государстве и ведут к анархии, игнорируют научные подходы к эпидемии. Нет адекватного расходования коронавирусного фонда и помощи людям. Власть просто вредит всем украинцам и это ее цель. https://www.youtube.com/watch?v=ltKrxboN6Co
показать весь комментарий
22.09.2020 19:21 Ответить
Якщо пощастить...
показать весь комментарий
22.09.2020 18:12 Ответить
степашку нафиг в отставку - и монику ,желательно то же - по факту работы
показать весь комментарий
22.09.2020 18:13 Ответить
на кичу лучше, а еще лучше на кол.
показать весь комментарий
22.09.2020 18:34 Ответить
Забыли сказать в каком году . https://www.youtube.com/watch?v=T0Lc5W9628I
показать весь комментарий
22.09.2020 18:14 Ответить
отлично, правда многие уволились и выехали, нам главное, чтобы наемы и лещенки получали по 500 000тыс
показать весь комментарий
22.09.2020 18:15 Ответить
я Лещенко периодически слушаю - вроде норм. чел.
по крайней мере его кусали за квартиру, а у Дубинского таких - 20, если не больше, плюс автопарк.... ну, там он даже видео делал. правда раз так обосрался с Мерседесом шо это точно по-еврейски
показать весь комментарий
22.09.2020 18:20 Ответить
Это ничего, что ты дурак ,многие из них очень даже хорошо живут ...
показать весь комментарий
22.09.2020 19:44 Ответить
да, дурак, не дурак бы тут не сидел, как и ты.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:52 Ответить
Девиз зеленой банды мародеров - обещаем обещать вам еще больше, вы главное голосуйте за нас..
показать весь комментарий
22.09.2020 18:16 Ответить
Не, ну к выборам могу кость и кинуть)))
показать весь комментарий
22.09.2020 18:28 Ответить
президент должен ВНЕЗАПНО приезжать, а не бла-бла-бла, с трибуны которую услужливо купил Главрвач на деньги.... да там денег и так много.
и без камер это делать.(ох, да, а еще существуют розовые единороги, гггг)
показать весь комментарий
22.09.2020 18:17 Ответить
Почитай ст. 106 Конституции Украины.
показать весь комментарий
22.09.2020 18:39 Ответить
ну да, я прям адвокат шоп копаться в этих..... заповедях для адвокатов?
показать весь комментарий
22.09.2020 18:43 Ответить
По вашему тренду:" какая разница кто ты, если ты читать не умеешь, но улица у тебя заасвальтированна и освещенна?!")))
показать весь комментарий
22.09.2020 22:43 Ответить
Президент должен осуществлять проверки на местах, это ничего, что ты дурак ,таких в стране почти 73% выборщиков ...
показать весь комментарий
22.09.2020 19:47 Ответить
я уже просто букв. умоляю его шоп без показух этих. а то шо я дурак - (не свалил )
показать весь комментарий
22.09.2020 19:51 Ответить
- А деньги ?!!
- Сказано тебе - завтра, значит завтра. Или может тебе дать ключ от квартиры ?..(с)
показать весь комментарий
22.09.2020 18:18 Ответить
добавлять по 25 копійок які з жовтня не дійсні
показать весь комментарий
22.09.2020 18:20 Ответить
Читаю заголовок без очков. Вижу « Медики получат повышенную зарплату в конце сентября, - Степанов О ЗАВЕЩАНИИ Зеленского«
Одеваю очки. Бл#дь....
показать весь комментарий
22.09.2020 18:24 Ответить
а хочеш їж а хочеш жуй зелене всуче тобі...м'яса
показать весь комментарий
22.09.2020 18:24 Ответить
Медики получат повышенную зарплату в конце сентября, - Степанов на совещании у Зеленского - Цензор.НЕТ 7300
показать весь комментарий
22.09.2020 18:49 Ответить
Да скільки ж можна брехати.Уроди.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:11 Ответить
До жопы. Это нужно было делать еще с августа, а то и раньше.
А так весь медицинский персонал нижнего звена (санитары, медсестры) массово уволился, так как нагрузки и риски выросли, а зарплаты оставались прежними.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:16 Ответить
безмозглые буратины ходившие на выборы по-приколу, хоть сейчас вы поняли что зеленский и его шапито - самые настоящие ********! Они еще в марте обещали медикам доплаты, а на дворе уже почти октябрь!
показать весь комментарий
22.09.2020 19:33 Ответить
Получат... Наверное... Может быть... Те, что ещё не уволились.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:53 Ответить
Степанов обещает, что повышенную зарплату медики получат тогда, когда он уже не будет министром.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:54 Ответить
Під вибори.
показать весь комментарий
22.09.2020 20:04 Ответить
и как раз перед выборами, совпадение...
показать весь комментарий
22.09.2020 20:13 Ответить
Для цього й тянули ст1льки часу?
показать весь комментарий
22.09.2020 22:11 Ответить
А що, більше, ніж один раз під вибори - не патянєм?
показать весь комментарий
22.09.2020 20:15 Ответить
Но сначала зеленский с ручным нбу уронит курс гривны до мусорного уровня
показать весь комментарий
22.09.2020 21:24 Ответить
А лучше пообещать в конце октября, после выборов. Тогда и Степанов может пройти в Одесский облсовет и можно будет вообще не платить. Зеленный лохотрон.
показать весь комментарий
23.09.2020 00:47 Ответить
 
 