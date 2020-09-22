Украина - на третьем месте в мире по изготовлению детской порнографии, - детский омбудсмен Кулеба
Украина является третьей в мире страной по количеству изготовленных материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми. Часто изготовителями такой продукции являются родственники пострадавшего ребенка, и из-за пробелов в законодательстве их трудно привлечь к ответственности.
Об этом заявил во время круглого стола в Киеве уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
"Сегодня Украина на третьем месте в мире по изготовлением материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми", - сказал он.
Кулеба отметил, что помочь пострадавшему ребенку бывает крайне трудно из-за несовершенства законодательства и из-за того, что часто преступниками оказываются родители или родственники ребенка.
"В таком случае очень сложно оказать правовую помощь пострадавшему ребенку, ведь фактически даже некому написать заявление. Из-за отсутствия надлежащей правовой защиты у ребенка все судебные заседания проходят без представителя ребенка, и часто, поскольку нет никаких возражений относительно безопасности самого ребенка, преступники выходят под залог", - сказал Кулеба.
Читайте на Цензор.НЕТ: Жительница Запорожья распространяла детскую порнографию, ей грозит до 10 лет за решеткой, - полиция
Отдельной проблемой детский омбудсмен считает повторные допросы пострадавших детей в судебном процессе. По мнению Кулебы, они ведут к дополнительному травмированию детей, переживших насилие.
Также уполномоченный по правам ребенка считает неприемлемым отсутствие ответственности за просмотр порнографических материалов с участием детей.
Также на Цензор.НЕТ: Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
"Сегодня законодательно мы как общество, государство, говорим о том, что смотреть такие материалы - это нормально. Это - бизнес на детях. Поскольку есть спрос, то найдутся и те, кто удовлетворяет этот спрос. И тот, кто покупает, и то, кто производит - оба преступники. Это соглашение с совестью. Это люди, которые наживаются на насилии над ребенком, на том, что травмирует ребенка на всю жизнь", - подчеркнул он.
Поэтому Кулеба призвал Раду внести соответствующие изменения в украинское законодательство.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.dw.com/
...Что известно о крупнейшей сети педофилов, раскрытой в Германии.
Речь идет о целой немецкоязычной https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-53394308 онлайн-сети педофилов , насчитывающей около 30 000 анонимных пользователей: столько IP-адресов удалось выявить следователям. Идентифицировать их все, впрочем, пока не удалось.
Как пояснил министр юстиции Северного Рейна - Вестфалии Петер Бизенбах (Peter Biesenbach), участники сети в групповых чатах и мессенджерах распространяли детскую порнографию, обсуждали педофилию и делились советами - в частности о том, как успокоить ребенка, чтобы можно было его беспрепятственно использовать. "Тех, кто колебался, другие подбадривали и подталкивали к тому, чтобы они претворили в жизнь свои намерения", - заявил Бизенбах.
В 2019 году было возбуждено 16 000 уголовных дел по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в 2019 году на расследовании в немецкой полиции находилось более 12 000 преступлений, связанных с детской порнографией: это в два раза больше, чем в 2016 году...
Главное, чтобы свет и асфальт.
Почему об этом ни слова ?
Немцов не побоялся открыто сказать об этом своих докладах, как и о том, что "россия" -
лидер по потреблению героина.
ЖРАТЬ ЖИВЬЕМ !!!
это безусловно должно преследоваться по закону, но что то мне подсказывает что в этой стране нужные картинки начнут подбрасывать так же как и наркотики.
Я конечно дико извиняюсь, что лезу в ваши страсти по поводу детей. Но уж поверьте: сейчас многие 10-12летние пацаны и девочки уже ТАКОЕ вытворяют, что вам и не снилось