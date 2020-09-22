РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7620 посетителей онлайн
Новости
6 040 32

Украина - на третьем месте в мире по изготовлению детской порнографии, - детский омбудсмен Кулеба

Украина - на третьем месте в мире по изготовлению детской порнографии, - детский омбудсмен Кулеба

Украина является третьей в мире страной по количеству изготовленных материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми. Часто изготовителями такой продукции являются родственники пострадавшего ребенка, и из-за пробелов в законодательстве их трудно привлечь к ответственности.

Об этом заявил во время круглого стола в Киеве уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

"Сегодня Украина на третьем месте в мире по изготовлением материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми", - сказал он.

Кулеба отметил, что помочь пострадавшему ребенку бывает крайне трудно из-за несовершенства законодательства и из-за того, что часто преступниками оказываются родители или родственники ребенка.

"В таком случае очень сложно оказать правовую помощь пострадавшему ребенку, ведь фактически даже некому написать заявление. Из-за отсутствия надлежащей правовой защиты у ребенка все судебные заседания проходят без представителя ребенка, и часто, поскольку нет никаких возражений относительно безопасности самого ребенка, преступники выходят под залог", - сказал Кулеба.

Читайте на Цензор.НЕТ: Жительница Запорожья распространяла детскую порнографию, ей грозит до 10 лет за решеткой, - полиция

Отдельной проблемой детский омбудсмен считает повторные допросы пострадавших детей в судебном процессе. По мнению Кулебы, они ведут к дополнительному травмированию детей, переживших насилие.

Также уполномоченный по правам ребенка считает неприемлемым отсутствие ответственности за просмотр порнографических материалов с участием детей.

Также на Цензор.НЕТ: Гражданин Австрии с женой организовали на Виннитчине модельное агентство, где занимались изготовлением порнопродукции с участием детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Сегодня законодательно мы как общество, государство, говорим о том, что смотреть такие материалы - это нормально. Это - бизнес на детях. Поскольку есть спрос, то найдутся и те, кто удовлетворяет этот спрос. И тот, кто покупает, и то, кто производит - оба преступники. Это соглашение с совестью. Это люди, которые наживаются на насилии над ребенком, на том, что травмирует ребенка на всю жизнь", - подчеркнул он.

Поэтому Кулеба призвал Раду внести соответствующие изменения в украинское законодательство.

Автор: 

дети (6677) порнография (213) Кулеба Николай (73)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Ну хоть тут ми в перших рядах...
показать весь комментарий
22.09.2020 18:48 Ответить
+5
зебилы будут легализировать? Сколько денег мимо.
показать весь комментарий
22.09.2020 18:49 Ответить
+4
Выкладывайте их фамилии и адреса . Народ разберётся . А вы работайте дальше над несовершенством законодательства .
показать весь комментарий
22.09.2020 18:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну хоть тут ми в перших рядах...
показать весь комментарий
22.09.2020 18:48 Ответить
Ганьба! Зе - власть очень любит извращенцев, педофилов, Зеленый уродец даже заветировал химическую кастрацию педофилов, а минюст даже высказал любовь к маньякам и начал продавать тюрьмы. То есть власть потворствует преступности, потому что сама преступна. Судья Конституционного суда сказал про диктатуру Кабмина и наплевательство на украинскую Конституцию, наглое ее игнорирование, постоянное нарушение прав человека в стране, неуважение к человеческому достоинству, неуважение к законам, даже тем, которые сами пишут.Зеленые относятся к народу как к быдлу,хотя сами и есть хуже быдла, потому что деградированные сатанисты, которые захватывают власть игрой на страхе людей, для установления авторитарной диктатауры- это слова судьи. Людей специально запугивают инфекцией и карантином, так же делали и немецкие фашисты, которые из карантинных зон в Варшаве сделали концлагеря.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:09 Ответить
По поводу "из карантинных зон в Варшаве сделали концлагеря", такой трактовки истории я не ожидал.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ltKrxboN6Co
показать весь комментарий
22.09.2020 19:31 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=varcskD27mo
показать весь комментарий
22.09.2020 19:32 Ответить
чего ей только в секте бывших любителей шмаркли не рассказуют))
показать весь комментарий
22.09.2020 19:58 Ответить
зебилы будут легализировать? Сколько денег мимо.
показать весь комментарий
22.09.2020 18:49 Ответить
Выкладывайте их фамилии и адреса . Народ разберётся . А вы работайте дальше над несовершенством законодательства .
показать весь комментарий
22.09.2020 18:50 Ответить
От за ДП треба реально вбивати ціх тварин !(
показать весь комментарий
22.09.2020 18:55 Ответить
Вот наконец и ДТПшник голос подал.Долго отходил.За что он зарплату получает?
показать весь комментарий
22.09.2020 19:02 Ответить
І тут зелене чувирло відзначилось.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:04 Ответить
Та ___ на них!
показать весь комментарий
22.09.2020 19:26 Ответить
А на якому ми місці по аваріям спричиненими через нетверезих водіїв, пане Кулеба? І чого це ви не в тюрмі, а на волі...
показать весь комментарий
22.09.2020 19:09 Ответить
Изготовителей такого порно нужно расстреливать вместе с потребителями такового
показать весь комментарий
22.09.2020 19:10 Ответить
Германия - основной потребитель.детского порно в ЕС

https://www.dw.com/

...Что известно о крупнейшей сети педофилов, раскрытой в Германии.



Речь идет о целой немецкоязычной https://www.dw.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%B4-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8/a-53394308 онлайн-сети педофилов , насчитывающей около 30 000 анонимных пользователей: столько IP-адресов удалось выявить следователям. Идентифицировать их все, впрочем, пока не удалось.

Как пояснил министр юстиции Северного Рейна - Вестфалии Петер Бизенбах (Peter Biesenbach), участники сети в групповых чатах и мессенджерах распространяли детскую порнографию, обсуждали педофилию и делились советами - в частности о том, как успокоить ребенка, чтобы можно было его беспрепятственно использовать. "Тех, кто колебался, другие подбадривали и подталкивали к тому, чтобы они претворили в жизнь свои намерения", - заявил Бизенбах.



В 2019 году было возбуждено 16 000 уголовных дел по факту сексуального насилия в отношении несовершеннолетних. Кроме того, в 2019 году на расследовании в немецкой полиции находилось более 12 000 преступлений, связанных с детской порнографией: это в два раза больше, чем в 2016 году...
показать весь комментарий
22.09.2020 20:02 Ответить
Вони курва кінчені...
показать весь комментарий
22.09.2020 21:04 Ответить
Тотальная проституция власти уже никого не удивляет.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:27 Ответить
у нас зеленские быстро принимают законы только для увольнения директора набу, а защита детей не в моде, нахрен они зеленым нужны
показать весь комментарий
22.09.2020 19:51 Ответить
предлагаю создать временную следственную комиссию Верховной рады и главой комисии назначить Чубакку Анал табу
показать весь комментарий
22.09.2020 19:56 Ответить
Какие ДЕПУТАТЫ, такие и ЗАКОНЫ!
показать весь комментарий
22.09.2020 20:02 Ответить
Единственное достижение зебуинов. Дайте еще год и выйдем на первое
показать весь комментарий
22.09.2020 20:10 Ответить
Да какая разница...

Главное, чтобы свет и асфальт.
показать весь комментарий
22.09.2020 20:20 Ответить
Почему бы не указать, что на первом месте по изготовлению порнографии и детской в том числе (и по детским суицидам) находится "великая" Московия - так называемая "россия".
Почему об этом ни слова ?
Немцов не побоялся открыто сказать об этом своих докладах, как и о том, что "россия" -
лидер по потреблению героина.
показать весь комментарий
23.09.2020 00:30 Ответить
ЗА ТАКОЕ КОРРУПЦИОНЕРОВ И ИХ ДЕТЕЙ НЕОБХОДИМО
ЖРАТЬ ЖИВЬЕМ !!!
показать весь комментарий
23.09.2020 01:50 Ответить
Также уполномоченный по правам ребенка считает неприемлемым отсутствие ответственности за просмотр порнографических материалов с участием детей.Источник: https://censor.net/ru/n3220713

это безусловно должно преследоваться по закону, но что то мне подсказывает что в этой стране нужные картинки начнут подбрасывать так же как и наркотики.
показать весь комментарий
23.09.2020 06:37 Ответить
Новость гадость
показать весь комментарий
23.09.2020 10:35 Ответить
Дяди и тёти))
Я конечно дико извиняюсь, что лезу в ваши страсти по поводу детей. Но уж поверьте: сейчас многие 10-12летние пацаны и девочки уже ТАКОЕ вытворяют, что вам и не снилось
показать весь комментарий
02.10.2020 02:31 Ответить
 
 