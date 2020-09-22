Украина - на третьем месте в мире по изготовлению детской порнографии, - детский омбудсмен Кулеба

Украина является третьей в мире страной по количеству изготовленных материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми. Часто изготовителями такой продукции являются родственники пострадавшего ребенка, и из-за пробелов в законодательстве их трудно привлечь к ответственности.

Об этом заявил во время круглого стола в Киеве уполномоченный президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба.

"Сегодня Украина на третьем месте в мире по изготовлением материалов, изображающих сексуальное насилие над детьми", - сказал он.

Кулеба отметил, что помочь пострадавшему ребенку бывает крайне трудно из-за несовершенства законодательства и из-за того, что часто преступниками оказываются родители или родственники ребенка.

"В таком случае очень сложно оказать правовую помощь пострадавшему ребенку, ведь фактически даже некому написать заявление. Из-за отсутствия надлежащей правовой защиты у ребенка все судебные заседания проходят без представителя ребенка, и часто, поскольку нет никаких возражений относительно безопасности самого ребенка, преступники выходят под залог", - сказал Кулеба.

Отдельной проблемой детский омбудсмен считает повторные допросы пострадавших детей в судебном процессе. По мнению Кулебы, они ведут к дополнительному травмированию детей, переживших насилие.

Также уполномоченный по правам ребенка считает неприемлемым отсутствие ответственности за просмотр порнографических материалов с участием детей.

"Сегодня законодательно мы как общество, государство, говорим о том, что смотреть такие материалы - это нормально. Это - бизнес на детях. Поскольку есть спрос, то найдутся и те, кто удовлетворяет этот спрос. И тот, кто покупает, и то, кто производит - оба преступники. Это соглашение с совестью. Это люди, которые наживаются на насилии над ребенком, на том, что травмирует ребенка на всю жизнь", - подчеркнул он.

Поэтому Кулеба призвал Раду внести соответствующие изменения в украинское законодательство.