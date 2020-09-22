Руководитель предприятия, входящего в структуру НАН Украины, задержан при получении $200 тыс. взятки, - СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителя государственного предприятия, входящего в состав Национальной академии наук Украины, на вымогательстве $200 тыс.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-центр СБУ, по предварительным данным следствия, руководитель госпредприятия требовал от директора коммерческой структуры неправомерную выгоду в размере $200 тыс.
"За эту сумму он гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка. Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 гектара, находится в собственности НАН Украины", - говорится в сообщении.
Так, СБУ задержала сообщника чиновника в Киеве, согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения первой части неправомерной выгоды.
Сейчас руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщено о подозрениях по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.
ну блин, че я не в его кресле то я бы сделал лучше,нужно коррупционеров вот как в Китае делать!!!1111
В мусульманской Османской империи была самая коррумпированая власть в истории.
А вот в Дании самый низкий уровень коррупции и никого не убивают.
А если ермак друг и поєтому нивчом невиноват, то по-закону хоть четвертуйте тех коррупционеров - им пох
да и то потому шо не успели чет украсть)
понятно шо щас нельзя так, но вот есть такое, вроде правда, про того пресловутого "Дракулу".
и вроде Чингисхан чет такое делал. и оно работало.
и кстати, вроде правда - освободили немецкие войска, Вермахт, село, или деревню от комми - попросили: помои на улицу не выливать, заборы подравнять. На второй день Емеля вылил помои и был..... передоз свинца. Даже после войны там все ходили чуть ли не строем.
если даже байка, то она гораздо ближе к правде чем у нас - скот тупо торгует должностями и все органы(неохота говорить какие) делают вот так:
Для чего и привел пример как немцы наводили свой "орднунг".
Посмотреть на это все, да еще знать шо мусора и чинари - против ЕС(поживиться то не будет), то и мы утвердились во мнении шо это все так и будет. О, еще олигархов забыл(их и тут хорошо обслуживают лохи, ой, рабы, сорри)))