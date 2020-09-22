РУС
5 224 14

Руководитель предприятия, входящего в структуру НАН Украины, задержан при получении $200 тыс. взятки, - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили руководителя государственного предприятия, входящего в состав Национальной академии наук Украины, на вымогательстве $200 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на  пресс-центр СБУ, по предварительным данным следствия, руководитель госпредприятия требовал от директора коммерческой структуры неправомерную выгоду в размере $200 тыс.

"За эту сумму он гарантировал бизнесмену содействие в заключении договора инвестиционной деятельности с последующей передачей в постоянное пользование земельного участка. Земля, расположенная в столичном регионе площадью 0,41 гектара, находится в собственности НАН Украины", - говорится в сообщении.

Так, СБУ задержала сообщника чиновника в Киеве, согласно ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, после получения первой части неправомерной выгоды.

Сейчас руководителю госпредприятия и его сообщнику сообщено о подозрениях по признакам совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст.28, ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Также читайте: СБУ разоблачила чиновников НАНУ в незаконной передаче земли в Киеве на 300 млн. ФОТОрепортаж

Руководитель предприятия, входящего в структуру НАН Украины, задержан при получении $200 тыс. взятки, - СБУ 01
Руководитель предприятия, входящего в структуру НАН Украины, задержан при получении $200 тыс. взятки, - СБУ 02
Руководитель предприятия, входящего в структуру НАН Украины, задержан при получении $200 тыс. взятки, - СБУ 03
Руководитель предприятия, входящего в структуру НАН Украины, задержан при получении $200 тыс. взятки, - СБУ 04

Автор: 

взятка (6216) НАН Украины (198) СБУ (20311)
22.09.2020 18:55 Ответить
22.09.2020 18:58 Ответить
22.09.2020 19:02 Ответить
Ислам неплох для таких случаев, давайте шоб на один час был Ислам? В день. Хватит и часа шоб таких резать по кускам. ну блин, че я не в его кресле то я бы сделал лучше, нужно коррупционеров вот как в Китае делать!!!1111
22.09.2020 18:51 Ответить
22.09.2020 18:51 Ответить
В Китае режут уже лет тридцать и нихера.
В мусульманской Османской империи была самая коррумпированая власть в истории.
А вот в Дании самый низкий уровень коррупции и никого не убивают.
22.09.2020 18:55 Ответить
22.09.2020 18:55 Ответить
Не нужно жить в мире иллюзий. Китай одна из самых коррумпированных стран. Там режут только тех, кто гребет не по чину. т.е. нарушает коррупционную вертикаль.
22.09.2020 18:58 Ответить
22.09.2020 18:58 Ответить
И я о чем. Главное неотвратимость наказания а не суровость.
А если ермак друг и поєтому нивчом невиноват, то по-закону хоть четвертуйте тех коррупционеров - им пох
22.09.2020 19:02 Ответить
22.09.2020 19:02 Ответить
ну я так просто от эмоций, если всех таких резать, то останемся тут мы, да вы
да и то потому шо не успели чет украсть)
понятно шо щас нельзя так, но вот есть такое, вроде правда, про того пресловутого "Дракулу".
и вроде Чингисхан чет такое делал. и оно работало.
и кстати, вроде правда - освободили немецкие войска, Вермахт, село, или деревню от комми - попросили: помои на улицу не выливать, заборы подравнять. На второй день Емеля вылил помои и был..... передоз свинца. Даже после войны там все ходили чуть ли не строем.
если даже байка, то она гораздо ближе к правде чем у нас - скот тупо торгует должностями и все органы(неохота говорить какие) делают вот так:
22.09.2020 19:13 Ответить
22.09.2020 19:13 Ответить
Тут главное еще римский вопрос, - "А кто будет сторожить сторожей". Представляешь "суддью" Вовка с правом "расстреливать"?
22.09.2020 19:28 Ответить
22.09.2020 19:28 Ответить
Ну вот именно!
Для чего и привел пример как немцы наводили свой "орднунг".
Посмотреть на это все, да еще знать шо мусора и чинари - против ЕС(поживиться то не будет), то и мы утвердились во мнении шо это все так и будет. О, еще олигархов забыл(их и тут хорошо обслуживают лохи, ой, рабы, сорри)))
22.09.2020 19:43 Ответить
22.09.2020 19:43 Ответить
чому ж немає ефекту? У Китаї немає ні одного жида при владі.
22.09.2020 19:18 Ответить
22.09.2020 19:18 Ответить
друга в світі економіка ...немає ефекту ? ...а жидів там немає бо Моїсей не довів свій "народ" до Китаю і не вивів породу (коліно) косооких жидів ...та й там стріляють ...а богомобрані цього дуже не ******* ...після розвалу СРСР перше що зробило це плем'я в Україні це відмінило смертну кару ...щоб грабувати безнаказано що й сталося
22.09.2020 19:42 Ответить
22.09.2020 19:42 Ответить
Придурок .
22.09.2020 18:52 Ответить
22.09.2020 18:52 Ответить
Ё маё
22.09.2020 18:52 Ответить
22.09.2020 18:52 Ответить
Скоро будут выборы главы НАНУ, так что скандалов будет много.
22.09.2020 18:56 Ответить
22.09.2020 18:56 Ответить
Может СБУ по крупному надо работать? https://www.rbc.ua/rus/news/vlast-ukrainy-volnuet-vopros-vyzhivaniya-1600781431.html Китайский инвестор "Мотор Сичи": удивлен тем, что в Украине никого не волнует упадок предприятия ,почему китайцы крутятся возле стратегических объектов,почему коррупционная власть в годы войны в упадок превращает важные предприятия? ведь такое наблюдалось и в годы правления Януковича,когда СБУ срослось с ФСБ.
22.09.2020 19:07 Ответить
22.09.2020 19:07 Ответить
где гос.собственность там и взятки. вот почему в сша даже деньги печатает частная контора
22.09.2020 19:54 Ответить
22.09.2020 19:54 Ответить
 
 