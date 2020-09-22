РУС
Президент Евросовета Мишель, который должен был приехать в Украину, ушел на карантин из-за COVID-19

Президент Европейского Совета Шарль Мишель вынужденно ушел на карантин из-за контакта с заболевшим коронавирусом сотрудником охраны. Его визит в Украину теперь под вопросом.

Об этом сообщил пресс-секретарь Шарля Мишеля Баренд Лейтс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Сегодня президент Евросовета узнал, что офицер безопасности, с которым у него был тесный контакт ранее на прошлой неделе, был протестирован позитивно на COVID. Президент регулярно проходит тест, и вчера его тест был отрицательным. Уважая правила Бельгии, с сегодняшнего дня он ушел на карантин", - написал Лейтс в Твиттере.

Он также сообщил о решение президента Евросовета перенести специальный саммит ЕС с 24 и 25 сентября на 1 и 2 октября.

Читайте на Цензор.НЕТ: Почти 2 миллиона за неделю: ВОЗ сообщила о новом рекорде по заболеваемости COVID-19 с начала эпидемии

В настоящее время неизвестно, состоится ли поездка Мишеля в Украину, как об этом ранее, во время визита в Украину 22 сентября, на пресс-конференции в Киеве сообщил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель.

Отмазался
показать весь комментарий
22.09.2020 18:58 Ответить
Они держат паузу . У них антракт . Они тоже понимают , что их "глубокая обеспокоенность" уже раздражает не только США , а и все страны европейских ценностей .
показать весь комментарий
22.09.2020 19:02 Ответить
Бубонька, это тебе сигнал!
показать весь комментарий
22.09.2020 19:07 Ответить
ну, если контакт был близким, то анализ надо тна спид сдавать, а не на ковид
показать весь комментарий
22.09.2020 19:51 Ответить
И шо? Это его личное дело.
показать весь комментарий
22.09.2020 20:08 Ответить
бубу42годовую"НЕ"Лоховскую, Европа відправляє у піше еротичне СХОДЖЕННЯ !
показать весь комментарий
22.09.2020 21:20 Ответить
 
 