Цензор.НЕТ
За 4,5 месяца на оппонентов Лукашенко и участников протестов в Беларуси завели более 250 уголовных дел, - правозащитники

С начала кампании по выборам президента Беларуси 2020 года в стране заведено более 250 уголовных дел против участников президентской гонки, активистов их штабов, участников мирных акций протеста, состоявшихся после избирательной кампании.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт правозащитной организации "Вясна".

Самые распространенные статьи Уголовного кодекса, по которым были возбуждены уголовные дела, это - массовые беспорядки (минимум 87 фигурантов); организация или активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок; сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющему общественный порядок; насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел; уклонение от уплаты налогов (по этой статье задержаны активисты штаба Виктора Бабарико и сотрудники компаний; клевета и хулиганство.

"Правозащитный центр "Весна" собирает сведения о людях, чье уголовное преследование связано с событиями избирательной кампании и после нее. По состоянию на 22 сентября собрано 200 имен и фамилий таких людей из разных городов страны. 68 человек из этого списка уже признаны политическими заключенными. Список будет обновляться и дополняться", - отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь не отвечала на ноту из-за обыска автомобиля посла Украины в РБ Кизима, - МИД

Автор: 

Беларусь (7970) Лукашенко Александр (3639) правозащитники (678) репрессии (2774) уголовное дело (2437)
+1
ох не зря там бутылка под хлипким стульчаком,ох не зря ...

22.09.2020 19:47 Ответить
+1
Він вже давно на ній сидить.
22.09.2020 20:44 Ответить
+1
22.09.2020 21:18 Ответить
Красиво раша подыхает . С Востока и Запада .
22.09.2020 18:58 Ответить
22.09.2020 19:01 Ответить
22.09.2020 19:10 Ответить
На Луку заведут одно, и оно будет последним..
22.09.2020 19:16 Ответить
У нас на Порошенко только 68 завели....Слабо!
22.09.2020 19:33 Ответить
22.09.2020 19:47 Ответить
22.09.2020 20:44 Ответить
22.09.2020 21:18 Ответить
А у нас на одного Порошенко - больше тридцати. Тоже, кстати, с подачи ныне действующего президента и его комплекса неполноценности перед прежним.
22.09.2020 19:51 Ответить
в традициях западной дипломатии не принято убивать лидеров стран, хотя все возможности для этого есть. но для России и Беларуси можно сделать исключение...
22.09.2020 19:52 Ответить
 
 