Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
Почти 40% переселенцев не собираются возвращаться на Донбасс и в Крым даже после их освобождения, - опрос Международной организации миграции

39% опрошенных Международной организацией миграции украинских переселенцев не желают возвращаться домой даже после завершения войны.

Результаты опроса обнародованы на сайте Международной организации миграции, информирует Цензор.НЕТ.

"Доля внутренне перемещенных лиц, которые сообщили о намерении вернуться после завершения конфликта в место своего проживания, составила 19%. С другой стороны, 39% ВПЛ выразили намерение не возвращаться даже после завершения конфликта. Доля ВПЛ, которые выбрали ответ "затрудняюсь ответить", составляла 25% ", - говорится в результатах опроса.

Среди тех, кто намерен вернуться в Донбасс и Крым, сделать это в ближайшее время готовы 1%, после завершения конфликта - 19%. 15% ответили, что, вероятно, вернутся, в будущем.

Ровно половина переселенцев считают себя интегрированными в новую местную общину, 39% - частично интегрированными.

Кроме того, 20% опрошенных респондентов заявили, что они уже вернулись на оккупированные территории. В основном это были пожилые люди с доходом ниже 3000 грн.

46% переселенцев рассказали, что у них есть работа, но их средний доход на одного члена семьи составлял 3350 грн - это на 26% ниже фактического прожиточного минимума, рассчитанного Министерством соцполитики.

Основными проблемами для переселенцев, согласно результатам опроса, являются отсутствие собственного жилья, возможности вернуться к месту своего постоянного проживания и безработица.

По данным Министерства социальной политики, по состоянию на июль в Украине насчитывалось 1,45 миллиона переселенцев, почти 50% из которых переехали на контролируемые территории Донбасса. 161 тыс. переселенцев переехали в Киев.

Опрос проводился в апреле-июне 2020 среди 6 100 переселенцев в телефонном режиме.

А кто туда вернется в разворованный и заминированный регион заселенный бурятами и кизяками. ОРДЛО нужно колючей проволокой огородить и дать им не особый статус а зону особого режима.
22.09.2020 19:23 Ответить
Там и не надо много народа. Нужны не столько жители, сколько базы НАТО, комплексы ПРО и ПВО, а также ударные ракеты и беспилотники, нацеленные на }{уйло.
22.09.2020 19:29 Ответить
В Крим точно зараз їхати не треба.
22.09.2020 20:22 Ответить
Эт понятно
22.09.2020 19:17 Ответить
В Крим точно зараз їхати не треба.
22.09.2020 20:22 Ответить
Рідна говінь!)

І дим отєчєства нам сладок!(С)))))))))))))))))
23.09.2020 10:40 Ответить
Дурних нема.
22.09.2020 19:18 Ответить
А кто туда вернется в разворованный и заминированный регион заселенный бурятами и кизяками. ОРДЛО нужно колючей проволокой огородить и дать им не особый статус а зону особого режима.
22.09.2020 19:23 Ответить
Особого или нет(режима), но зону по восстановлению региона, из которой сепаркам, кто не успеет сбежать, ни шагу в сторону, до полного восстановления региона от скрепы всеобщего кацап коллапса и разрухи, нужно объявить. Понятно , шо после - обязательный экзамен, на предмет знания государственного языка, бо незнайку как к выборам допускать, если он не сможет даже бюллетень прочесть на языке государства , в котором проживает... Пусть надолужуют упущенное. опосля, если захотят переселяться , только в регион Западной Украины, https://www.youtube.com/watch?v=8-9dtNvb3tk пусть наконец-то там научатся быть украинцами-бравими гандзями.
22.09.2020 19:40 Ответить
Й на біса вони на заході потрібні?
23.09.2020 10:41 Ответить
Ну не буде звільнення.В Криму так точно.
22.09.2020 19:25 Ответить
собираются,не собираются...кто наперед может сказать? опрос ниачом.
евреи после второй мировой тоже зарекались в германию ездить.и шо там сейчас,мало евреев?
22.09.2020 19:26 Ответить
Там и не надо много народа. Нужны не столько жители, сколько базы НАТО, комплексы ПРО и ПВО, а также ударные ракеты и беспилотники, нацеленные на }{уйло.
22.09.2020 19:29 Ответить
Я из Германии не вижу. А ты из Эстонии видишь?
22.09.2020 20:06 Ответить
А зачем очереди? Когда нужно было очереди стояли в 2014-м. Сейчас такой надобности нет. Армия укомплектована, накормлена, вооружена.
22.09.2020 20:42 Ответить
Ага,вже зібрав валізи та чекаю звільнення!Нехай запливе лайном той ,,павлінарій,,! Я майже 50 років прожив там, серед дебілів і ні за яких обставин туди не повернуся ,навіть якщо там наступить земний рай
22.09.2020 19:39 Ответить
Багато так говорить.
23.09.2020 11:08 Ответить
С каждым годом их будет все меньше ( желающих вернуться). Во первых потому что люди обживутся на новом месте ( уже прошло больше 6 лет) а пройдет еще бог весть сколько, вон даже наш представитель на переговорах, говорит что при благоприятных условиях понадобится 25 лет , ну это он оптимист конечно ( такое время на чемоданах жить не получится) И во вторых куда возвращаться и это не только о депрессивном, разграбленном и убитом регионе, без работы и нормальных условий жизни напичканном наркотой и криминалом под завязку, это главное к кому возвращаться.. к тем людям которые за эти долгие годы превратились в рашен зомби.. И как жить в этой среде, как общаться, как в конце концов растить там своих детей. Единственное что заставит часть людей вернуться и то малую ( как и то что там значительное число осталось) это жилье.. Но каким оно будет к тому времени. Да и как говорится "дом это не стены, дом это люди".Кроме этого молодежь с тех территорий будет стремительно уезжать кто куда, в основном в Рашу ( тем паче что паспорта там раздают даже уборщице ЖЭКа под обязаловку) Вот и будут доживать пенсионеры ( получая по две пенсии), да боевики коллаборанты с семьями ( на содержании РФерии и за счет разграбления того что осталось) По сути это уже почти " Дикое поле" или "кладбище погибших кораблей" самое место для "фокиных" " сивох" " кравчуков" и "опзжопсов"
22.09.2020 19:43 Ответить
Туда поедут, но только тогда, когда эти регионы будут полностью деоккупированы и там начнётся обширное восстановление с вливанием кучи бабла. То есть, будет начало с чистого листа. Но это из области фантастики, как по мне.
23.09.2020 09:20 Ответить
Спочатку нехай даунбасята з тих листів гімно вилижуть до чистого стану. А потім уже бабло.
23.09.2020 11:11 Ответить
Ну їздять же ж туристи в чорнобильську зону, чом би й у Луганськ не з'їздити із такою самою метою
22.09.2020 19:46 Ответить
Угу согласен и школьников туда возить типа показать что такое русский мир сначала в Европу а потом в Луганду!
22.09.2020 19:59 Ответить
У меня предложение там раздавать землю ветеранам. Строить ветеранские проукраинские города и поселки. Ну и второй вариант дать этим бандустаном автономию без принятия политических решений! Можно даже паспорта отдельные выдать что-бы было сразу видно что чел из Бандустана!
22.09.2020 19:58 Ответить
И по два раба. Только так!
23.09.2020 10:47 Ответить
Як поїхав я в Донбас
Вугілля копати,
А воно таке тверде,-
В рот його іпати.
Вдарив раз, вдарив два,
Зламалась лопата,-
Я іпу тебе Донбас,
І твою зарплату
22.09.2020 20:27 Ответить
Да там все 95 не собираются обратно, беда в том,что это не лучшие представтели и так быдловатого региона.
22.09.2020 20:50 Ответить
Хоч грубо, ну вірно. Питання - навіщо вони тут потрібні? Вони якісь "не такі". У нас їх на роботі насильно повпихували кучами. Звичайно, на керівні посади.
23.09.2020 11:14 Ответить
За то Фокину и всей этой компании из Кривого Рога, очень хочется там выборы провести, вроде они не знают, что тот кто имеет расейский паспорт голосует только за путина, даже если находится в коме...
22.09.2020 21:13 Ответить
Зі мною у лікарні одна жінка лежала, переселенка. Казала що не уявляє, як вони у тому долбасі раніше жили, і як там взагалі можна жити!
Я так зрозуміла, що для них Київ, центральна та західна Україна це як для нас Польща, інший світ, про який вони мали хибне уявлення, а поживши в ньому очманіли.
Звичайно, назад вони не поїдуть. Жинка та навіть українською говорити почала, казала, що хоче забути все своє життя там.
22.09.2020 21:17 Ответить
Саме так. Всі мої знайомі переселенці зараз жалкують лише про те що не втекли з того регіону раніше і вдячні ***** лише за те що їх діти зараз попри все живуть в Києві...
22.09.2020 21:50 Ответить
Это ничего в плане дэокупации и уничтожении свинособак для нас не меняет
22.09.2020 21:31 Ответить
Якби Україна відразу зайняла жорстку позицію стосовно окупованих територій і ні за яких обставин не постачала їм енергоносіїв, води та соціальних виплат і заблокувала цей регіон наглухо він вже був би безлюдним без жодного пострілу. Всі ці кошти мали бути спрямовані на реінтеграцію та забезпечення житлом переселенців. Сором і ганьба і Пєті і Зегенерату і виникає лише одне питання чому ці суки законсервували окупацію яку ми самі ж і утримуємо. Що вони особисто з цього мають? Ну не маю я жодних підстав вірити в порядність і патріотизм бариг і клоунів...
22.09.2020 21:48 Ответить
Забудьте! Освобождения Крыма НЕ БУДЕТ. А бодяга с Донбассом на десятилетия, если Украина выживет. Есть вероятность, что "Мудрий нАрід" выберет очередного президента, который сдаст Украину татаро-московской орде, или же всякие коломойские ограбят Украину дочиста, а "Мудрий нАрід" будет пахать за кусок хлеба и ложку каши.
22.09.2020 22:02 Ответить
А кто допустит сдачу Украины кацапам?! У нас уже 400000 ветеранов войны с москолями, да и добровольцы подтянутся в случае опасности...Тут уж деваться некуда-або ВОЛЯ,або СМЕРТЬ! После этих семи лет, позволить московитам топтать нашу землю...
23.09.2020 11:15 Ответить
А за крым и лугондон....Конечно нельзя отказываться от своей территории, но лично я предерживаюсь такого мнения - отгородиться и забыть на неопределеное время....
23.09.2020 11:19 Ответить
Дедушке Фокину об этом рассказывали?
23.09.2020 09:29 Ответить
Тому що переселившись в Україну вони побачили в якій сраці жили до цього. Тепер назад ви їх ніякими палками не загонете.
23.09.2020 10:38 Ответить
Таке в них життя - у кротів. Поліз в нору, виліз - добре, забухав на радощах, що виліз. І так кожен день. Тут претензії до "мудрих" совєцьких керівників, що свідомо довели регіон до такого стану. Не маючи ніякої альтернативи, люди повинні були лізти під землю. Ну і плюс генетика, звичайно. Всі ж ми знаємо, ким був заселений цей бамбас.
23.09.2020 11:21 Ответить
Спасибо товарищу Путлеру за такое "щасливое" децтво ...
Популярный в ДНРе анекдот:
спрашивает червячок-сын червячка-папу:
- Папа, а почему другие червячки живут в яблочках и вишенках, а мы в навозной куче ?
- Понимаешь, сынок, есть такое слово - Родина !
23.09.2020 12:30 Ответить
ну как бы уже должно быть понятно, что через 6 лет войны возвращаться в жопу дурных нет.
23.09.2020 12:32 Ответить
Мещане возвращаться не будут. А романтики со всей стороны с удовольствием поедут осваивать новые территории.
23.09.2020 12:49 Ответить
Дык и не надо их заселять. И без них найдутся люди готовые после возврата оккупированных территорий ехать их осваивать. С Западной Украины ради земельки немало хозяйственных вуек подтянется. Диаспоре Канадской землю раздать можно будет.
23.09.2020 12:48 Ответить
Все уже видели, как вы, нулевки окровавленные, чешете территорию других государств не имея мужества навести порядок в своём собственном государстве.
23.09.2020 13:30 Ответить
Оборудование заводов вывезено в Мордор, шахты (и ранее дотационные с украинского бюджета) затоплены... Там разве что полигон сделать для войск Украины и НАТО.
23.09.2020 13:14 Ответить
 
 