Почти 40% переселенцев не собираются возвращаться на Донбасс и в Крым даже после их освобождения, - опрос Международной организации миграции
39% опрошенных Международной организацией миграции украинских переселенцев не желают возвращаться домой даже после завершения войны.
Результаты опроса обнародованы на сайте Международной организации миграции, информирует Цензор.НЕТ.
"Доля внутренне перемещенных лиц, которые сообщили о намерении вернуться после завершения конфликта в место своего проживания, составила 19%. С другой стороны, 39% ВПЛ выразили намерение не возвращаться даже после завершения конфликта. Доля ВПЛ, которые выбрали ответ "затрудняюсь ответить", составляла 25% ", - говорится в результатах опроса.
Среди тех, кто намерен вернуться в Донбасс и Крым, сделать это в ближайшее время готовы 1%, после завершения конфликта - 19%. 15% ответили, что, вероятно, вернутся, в будущем.
Ровно половина переселенцев считают себя интегрированными в новую местную общину, 39% - частично интегрированными.
Кроме того, 20% опрошенных респондентов заявили, что они уже вернулись на оккупированные территории. В основном это были пожилые люди с доходом ниже 3000 грн.
46% переселенцев рассказали, что у них есть работа, но их средний доход на одного члена семьи составлял 3350 грн - это на 26% ниже фактического прожиточного минимума, рассчитанного Министерством соцполитики.
Основными проблемами для переселенцев, согласно результатам опроса, являются отсутствие собственного жилья, возможности вернуться к месту своего постоянного проживания и безработица.
По данным Министерства социальной политики, по состоянию на июль в Украине насчитывалось 1,45 миллиона переселенцев, почти 50% из которых переехали на контролируемые территории Донбасса. 161 тыс. переселенцев переехали в Киев.
Опрос проводился в апреле-июне 2020 среди 6 100 переселенцев в телефонном режиме.
