Почти 40% переселенцев не собираются возвращаться на Донбасс и в Крым даже после их освобождения, - опрос Международной организации миграции

39% опрошенных Международной организацией миграции украинских переселенцев не желают возвращаться домой даже после завершения войны.

Результаты опроса обнародованы на сайте Международной организации миграции, информирует Цензор.НЕТ.

"Доля внутренне перемещенных лиц, которые сообщили о намерении вернуться после завершения конфликта в место своего проживания, составила 19%. С другой стороны, 39% ВПЛ выразили намерение не возвращаться даже после завершения конфликта. Доля ВПЛ, которые выбрали ответ "затрудняюсь ответить", составляла 25% ", - говорится в результатах опроса.

Среди тех, кто намерен вернуться в Донбасс и Крым, сделать это в ближайшее время готовы 1%, после завершения конфликта - 19%. 15% ответили, что, вероятно, вернутся, в будущем.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кабмин разрешил интегрировать ИНН и справку ВПЛ в приложение "Дія" (обновлено)

Ровно половина переселенцев считают себя интегрированными в новую местную общину, 39% - частично интегрированными.

Кроме того, 20% опрошенных респондентов заявили, что они уже вернулись на оккупированные территории. В основном это были пожилые люди с доходом ниже 3000 грн.

46% переселенцев рассказали, что у них есть работа, но их средний доход на одного члена семьи составлял 3350 грн - это на 26% ниже фактического прожиточного минимума, рассчитанного Министерством соцполитики.

Также на Цензор.НЕТ: Переселенцы пикетировали ОП с требованием возобновить работу жилищных программ: "Ми вдома, але без будинку!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Основными проблемами для переселенцев, согласно результатам опроса, являются отсутствие собственного жилья, возможности вернуться к месту своего постоянного проживания и безработица.

По данным Министерства социальной политики, по состоянию на июль в Украине насчитывалось 1,45 миллиона переселенцев, почти 50% из которых переехали на контролируемые территории Донбасса. 161 тыс. переселенцев переехали в Киев.

Опрос проводился в апреле-июне 2020 среди 6 100 переселенцев в телефонном режиме.

Читайте также: Полмиллиона "внутренне перемещенных лиц" живут в ОРДЛО, и их интересует только украинская пенсия, - Резников