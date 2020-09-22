РУС
Новости
Кабмин по-прежнему планирует, что Украина будет сотрудничать с оборонными предприятиями Беларуси

План приоритетных действий правительства Украины в 2020 году включает экспорт и импорт с белорусскими предприятиями оборонных отраслей промышленности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Индикатором выполнения в документе, утвержденном распоряжением Кабмина №113 от 9 сентября, названо осуществление "экспортно-импортных поставок товаров военного назначения отечественными предприятиями в соответствии с перечнями (около 50 товарных позиций)".

Среди других пунктов плана, где указана Беларусь, содержится также подготовка проектов международных соглашений по вопросам внутреннего водного транспорта (а также с Молдовой и Сербией) и завершение правового оформления стыка госграниц Украины, Польши и Беларуси.

Как сообщалось, после проведения в Беларуси президентских выборов 9 августа украинско-белорусские отношения обострились.

+6
Де-би-лы !!!!
показать весь комментарий
22.09.2020 19:30 Ответить
+2
А потом мы удивляемся "глубокой обеспокоенности" , а не реальной военной помощи .
показать весь комментарий
22.09.2020 19:28 Ответить
+2
А как же импортозащение? А как же замкнутый цыкл?
показать весь комментарий
22.09.2020 19:30 Ответить
Но нет.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:23 Ответить
Причем наглухо упоротые дэбилы
показать весь комментарий
22.09.2020 19:33 Ответить
через полгода раиська в возмещение позыченного лукомудиле заберет государственные оборонные предприятия себе- и картина репина "приплыли"...где запчасти на мазы брать будете?
показать весь комментарий
22.09.2020 19:32 Ответить
Свинарчук?-Нє, нє слішал!
показать весь комментарий
22.09.2020 19:38 Ответить
А каг насчьод Ерефії? До 2018 року 23% експортних поставок Укроборонпромторгу з гідністю відправлялися братнім агресорам.
показать весь комментарий
22.09.2020 19:40 Ответить
отака гибритка
показать весь комментарий
22.09.2020 20:06 Ответить
Потому что кабмин состоит из рыгов, включая Укроборонпром (или как он там щас зовётся), а Минобороны и СНБУ руководят пенсионеры и пацифисты
показать весь комментарий
22.09.2020 20:13 Ответить
Тоесть по факту уже с росийскими предприятиями Украина будет сотрудничать? Маразм крепчал
показать весь комментарий
22.09.2020 20:21 Ответить
я так понимаю что пора уже эту зеленую правящюю мразь пинками в зад гнать нафиг. ничего удивительного, какой ********** , такая и у него шобла в кабмине
показать весь комментарий
22.09.2020 20:35 Ответить
тож нехай готуються до зриву контрактів...
показать весь комментарий
22.09.2020 21:06 Ответить
Для обороны русского мира от Польши, Литвы, Украинской хунты и прочих пиндосов президентушка поддерживает сотрудничество непосредственно с оборонными структурами бацьки Лукашенка, а значит опосредовано с структурами Вовы Питуна.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:42 Ответить
 
 