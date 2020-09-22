Кабмин по-прежнему планирует, что Украина будет сотрудничать с оборонными предприятиями Беларуси

План приоритетных действий правительства Украины в 2020 году включает экспорт и импорт с белорусскими предприятиями оборонных отраслей промышленности.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Индикатором выполнения в документе, утвержденном распоряжением Кабмина №113 от 9 сентября, названо осуществление "экспортно-импортных поставок товаров военного назначения отечественными предприятиями в соответствии с перечнями (около 50 товарных позиций)".

Среди других пунктов плана, где указана Беларусь, содержится также подготовка проектов международных соглашений по вопросам внутреннего водного транспорта (а также с Молдовой и Сербией) и завершение правового оформления стыка госграниц Украины, Польши и Беларуси.

Как сообщалось, после проведения в Беларуси президентских выборов 9 августа украинско-белорусские отношения обострились.