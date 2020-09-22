Во время ремонта дорог в Черновицкой области чиновники и предприниматели присвоили 700 тыс. грн, - Нацполиция

Оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области и следователи областного управления полиции под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры разоблачили преступную схему присвоения средств, выделенных на ремонт дорог региона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В 2017 году один из сельсоветов Черновицкой области заключила договор с частным обществом: за 1,12 млн грн компания должна была осуществить капитальный ремонт дороги Хотинского района Черновицкой области. В ноябре 2018 стороны договора подписали акты приема работ в полном объеме, хотя фактически обязательства подрядчика были выполнены на 30 процентов.

Бюджетные средства, присвоенные за счет завышения объемов выполненных работ участники преступной группы распределили между собой.

Сумма нанесенного ущерба государственному бюджету составляет 700 тыс. грн.

Сейчас организатору и участникам группировки сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

