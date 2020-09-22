РУС
Во время ремонта дорог в Черновицкой области чиновники и предприниматели присвоили 700 тыс. грн, - Нацполиция

Оперативники управления стратегических расследований в Черновицкой области и следователи областного управления полиции под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры разоблачили преступную схему присвоения средств, выделенных на ремонт дорог региона.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В 2017 году один из сельсоветов Черновицкой области заключила договор с частным обществом: за 1,12 млн грн компания должна была осуществить капитальный ремонт дороги Хотинского района Черновицкой области. В ноябре 2018 стороны договора подписали акты приема работ в полном объеме, хотя фактически обязательства подрядчика были выполнены на 30 процентов.

Бюджетные средства, присвоенные за счет завышения объемов выполненных работ участники преступной группы распределили между собой.

Сумма нанесенного ущерба государственному бюджету составляет 700 тыс. грн.

Сейчас организатору и участникам группировки сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Также читайте: Зеленский: Мы "уничтожили" 90% тендерных "троллей", зарабатывавших миллионы на строительстве дорог

+8
22.09.2020 19:48 Ответить
+5
Ви колись чули, щоб сцикло правду казало?
22.09.2020 19:57 Ответить
+4
Може у дитинстві: "Мама, я уписялся"...
22.09.2020 19:58 Ответить
22.09.2020 19:48 Ответить
Это в день или за неделю?
22.09.2020 19:54 Ответить
А бубачка ж гаварииил, што ани чееесньіе...
22.09.2020 19:56 Ответить
Ви колись чули, щоб сцикло правду казало?
22.09.2020 19:57 Ответить
Може у дитинстві: "Мама, я уписялся"...
22.09.2020 19:58 Ответить
22.09.2020 20:00 Ответить
Текст читал? Или только заголовок? Речь идёт о хищениях при Порошенко в 2017-2018 годах.
22.09.2020 20:14 Ответить
Я мав на увазі, що НЕ БРЕХАТИМУТЬ.
22.09.2020 20:18 Ответить
22.09.2020 20:40 Ответить
Тобто Порошенко особисто допомагав красти?
23.09.2020 09:23 Ответить
После "Слуг" ещё осталось, что воровать?
Недорабатывают!
22.09.2020 19:56 Ответить
Стыдоба, позорят нормальных взяточников.
22.09.2020 19:56 Ответить
хiба це грошi? копiйки...
22.09.2020 19:58 Ответить
Они просто из ляма 70% скиздили... И небось еще и не поделились... Вот и попали "под показательную порку"
22.09.2020 20:45 Ответить
Откупятся.
22.09.2020 20:00 Ответить
безбожники всегда найдут способ своровать и поделиться
22.09.2020 22:19 Ответить
Дэн Сяопина на них нет..
22.09.2020 20:17 Ответить
А це ж тільки в одній області і можливо в межах одного району, А потім дивуємся чому після приїзду президента "пливе" асфальт з грошима Бюджету, причому з тими, які виділені на боротьбу з короновірусом.
22.09.2020 20:40 Ответить
Кидалово! Норма - 20%, 7 себе, 13 - в ОПУ. При Порохе, по словам Шабунина, была норма 7% себе, и качественные дороги делай! Сейчас, знакомый в отделе контроля работает, если покрытие по качеству не прошло, просто шлют в другую лабораторию. Был случай возмутительный, когда совсем фуфло вместо асфальта положили. Поступил "звонок с верху", и заставили закрыть глаза! Зебилы, вы сделали всех вместе! Поздравляю!
22.09.2020 20:44 Ответить
Обычная практика....
22.09.2020 22:06 Ответить
это система
22.09.2020 22:20 Ответить
22.09.2020 22:30 Ответить
Из ковидного фонда, полагаю....
22.09.2020 22:51 Ответить
58 % из 1,2 миллн.грн. украли попередники, а почему не проверяют не целевое использование денег из бюджета в настоящее время на бизнес проэкт по предоставлению транспортных услуг по средствам дорог, например по строящейся дороге Киев -Одесса , где деньги с акциза ?,которые заплачены за дороги автомобилистами ?- понятно где , а где результат , где возврат денег в бюджет или дело, как обычно в суде рассыпится и подозреваемые станут добропорядочными гражданами и переведены на более высокую должность с "освоением" больших объмов финансирования бюджета ?
23.09.2020 11:23 Ответить
 
 