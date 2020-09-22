Мэрские должности и списки "Слуги народа" продавали в разных областях, в том числе Киевской, - нардеп СН Юнаков

Слив местных выборов остро ощущается депутатами-мажоритарщиками. Некоторым приходится агитировать за кандидатов от других партий.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Иван Юнаков.

"Я читал неоднократно про "слив" многих городов. Как продавали мэрские должности и списки. В том числе в Киевской области. То есть депутатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" просто обманывают, не дают им обещанные квоты. Более того, есть депутаты от СН, которым приходится агитировать за кандидатов от других партий", - сообщил он.

Напомним, избирательный список "Слуги народа" в Киевской области курирует нардеп Александр Дубинский.

