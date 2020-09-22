Мэрские должности и списки "Слуги народа" продавали в разных областях, в том числе Киевской, - нардеп СН Юнаков
Слив местных выборов остро ощущается депутатами-мажоритарщиками. Некоторым приходится агитировать за кандидатов от других партий.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Иван Юнаков.
"Я читал неоднократно про "слив" многих городов. Как продавали мэрские должности и списки. В том числе в Киевской области. То есть депутатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" просто обманывают, не дают им обещанные квоты. Более того, есть депутаты от СН, которым приходится агитировать за кандидатов от других партий", - сообщил он.
Напомним, избирательный список "Слуги народа" в Киевской области курирует нардеп Александр Дубинский.
Читайте полное интервью: "Коммуникация - и внутри фракции, и между фракцией и Офисом Президента - потеряна. Ощущение, что ее вовсе нет", - "слуга народа" Иван Юнаков
Элементарно!!!
Причём, раз три-четыре подряд.
Пізно, Ваню, ти в лайні. В зЕленому смердючому лайні. І, головне, ТИ САМ В НОГО ВЛІЗ по самі вуха.
А вот мне интересно другое: кому пошли все эти "честно заработанные непосильным трудом" деньги?