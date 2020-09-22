РУС
Мэрские должности и списки "Слуги народа" продавали в разных областях, в том числе Киевской, - нардеп СН Юнаков

Мэрские должности и списки

Слив местных выборов остро ощущается депутатами-мажоритарщиками. Некоторым приходится агитировать за кандидатов от других партий.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Иван Юнаков.

"Я читал неоднократно про "слив" многих городов. Как продавали мэрские должности и списки. В том числе в Киевской области. То есть депутатов-мажоритарщиков от "Слуги народа" просто обманывают, не дают им обещанные квоты. Более того, есть депутаты от СН, которым приходится агитировать за кандидатов от других партий", - сообщил он.

Напомним, избирательный список "Слуги народа" в Киевской области курирует нардеп Александр Дубинский.

Читайте полное интервью: "Коммуникация - и внутри фракции, и между фракцией и Офисом Президента - потеряна. Ощущение, что ее вовсе нет", - "слуга народа" Иван Юнаков

местные выборы (2753) Слуга народа (2654) Юнаков Иван (10)
Топ комментарии
+15
22.09.2020 20:02 Ответить
+12
Да как только у Юнакова язык повернулся такое говорить. Неужели ему еще не рассказали, что такое только при пАпередниках могло быть, у не у кристально чистых и святых Слуг урода. Или он настолько тупой, что никак не запомнит основные постулаты? Вот интересно - его когда исключат из партии? Или уже критично и будет подобное с рук сходить?
22.09.2020 19:57 Ответить
+12
"Паймі, у нас нєбила вибара, ми билі давєдіни да отчаянія паетому проголасавалі за зє".
22.09.2020 20:21 Ответить
Как можно продать то чего НЕТ ? НОНСЕНС ...
22.09.2020 19:53 Ответить
зе-ЛОХу?
Элементарно!!!
Причём, раз три-четыре подряд.
22.09.2020 20:01 Ответить
Паниковский вас всех купит и продаст! А потом --- еще раз!
22.09.2020 20:54 Ответить
Мерські посади і списки "Слуги народу" продавали в різних областях, зокрема Київській, - нардеп СН Юнаков - Цензор.НЕТ 5676зебіли тому й зебіли, тому що дебіли
23.09.2020 11:55 Ответить
єтот чувак гонит пургу, ему надо немножко побывать у психиатра или просто поселиться в дурдом....
23.09.2020 10:43 Ответить
"НИВІІНАВАТАЯЯ", "МИНЯАБМАНУУУЛИ".
Пізно, Ваню, ти в лайні. В зЕленому смердючому лайні. І, головне, ТИ САМ В НОГО ВЛІЗ по самі вуха.
22.09.2020 19:54 Ответить
Ой как некрасиво получилось, и Денис с Андрейкой как бы ни при чем.
22.09.2020 19:55 Ответить
Как вы уже задолбали со своими этими мерзкими списками!
22.09.2020 19:56 Ответить
Какие люди -- такие и списки.
23.09.2020 09:56 Ответить
Да как только у Юнакова язык повернулся такое говорить. Неужели ему еще не рассказали, что такое только при пАпередниках могло быть, у не у кристально чистых и святых Слуг урода. Или он настолько тупой, что никак не запомнит основные постулаты? Вот интересно - его когда исключат из партии? Или уже критично и будет подобное с рук сходить?
22.09.2020 19:57 Ответить
Как же этот барыга Порошенко уже задолбал!!!
22.09.2020 19:59 Ответить
Все срет и срет зебилам в портки! Доколе?!
22.09.2020 20:22 Ответить
Мэрские должности и списки "Слуги народа" продавали в разных областях, в том числе Киевской, - нардеп СН Юнаков - Цензор.НЕТ 6437
22.09.2020 20:01 Ответить
Мэрские должности и списки "Слуги народа" продавали в разных областях, в том числе Киевской, - нардеп СН Юнаков - Цензор.НЕТ 4849
22.09.2020 20:01 Ответить
оно и в африке оно!!!
23.09.2020 10:46 Ответить
22.09.2020 20:02 Ответить
Набивают цену. Разводят лохов. Хто будет голосовать за это дерьмо?
22.09.2020 20:03 Ответить
та на то она и монобильшисть .шоб сами не могли ничего решать...а только по указке сверху.пльтернатива-на выход
22.09.2020 20:05 Ответить
Гыг! а где твой "кореш" "ВКЛ_01" потерялся ? С начала шухера в Беларуси его с "ЦН" как волной смыло
23.09.2020 15:09 Ответить
может занят?там дел и без цензора хватает.не посещала такая мысль?
23.09.2020 15:24 Ответить
Зеленные ребята просто влились в систему, поняв, что можно заработать у власти, что и внукам хватит, на большее не хватило ума, поступить как попередники, хотя наобещали все менять, но бабло все побеждает
22.09.2020 20:06 Ответить
типа местные ребе не совсем контролируют процесс...
22.09.2020 20:06 Ответить
А давайте згадаємо - ще рік тому: ейфорія, мокрі трусики, бубочка, кубікі, сдєлалівместє, Трускавець, самокати, шаурма, червоні трусєля.....тфу, й розтерти!
22.09.2020 20:20 Ответить
22.09.2020 20:21 Ответить
Не в той час жив З.Фройд.))
22.09.2020 20:24 Ответить
Барига обагатілся на 85 мільярдов,дєньгі на краві, мальдіви, свинарчукі, і отета всьо
22.09.2020 20:25 Ответить
А Оман!! Один Оман чего стои.... э-э-э... что-то я перепутал...
22.09.2020 20:58 Ответить
Тебе "сливной бачек" последние мозги смыл ? Петя так украл 85 лярдов зелени, что все состояние Форбс оценил в 1,4 млрд. Ты даун, зебил или мокша?
23.09.2020 15:14 Ответить
Это же сколько фанера- верещук отбашляла дерьмаку?
22.09.2020 21:28 Ответить
Какаяразница!
А вот мне интересно другое: кому пошли все эти "честно заработанные непосильным трудом" деньги?
23.09.2020 09:58 Ответить
Мені от просто смішно чути таке, якщо ти впевнений що округ злили за гроші то вийди з партії раз вона корупційна і кримінальна, а якщо ти дальше в партії то ти підтримуєш це просто перед виборами ніби стаєшь опозиційний. Він ж мажоритарщик в чому проблема...
23.09.2020 09:08 Ответить
Мерські посади і списки "Слуги народу" продавали в різних областях, зокрема Київській, - нардеп СН Юнаков - Цензор.НЕТ 1549
23.09.2020 09:16 Ответить
23.09.2020 09:56 Ответить
23.09.2020 15:01 Ответить
Девиз Зе-Ко: Ни дня без позора!
23.09.2020 09:59 Ответить
ТАК ЭТО МЕРЗКИЕ СПИСКИ !)
23.09.2020 10:10 Ответить
штепа идет мэром в словянск и при поддержки цирка победит.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:18 Ответить
23.09.2020 12:18 Ответить
Мерські посади і списки "Слуги народу" продавали в різних областях, зокрема Київській, - нардеп СН Юнаков - Цензор.НЕТ 2055
23.09.2020 12:46 Ответить
Я же говорил, что главная цель правления зеленского и его дебильного моносброда - мородерить нищую страну
23.09.2020 13:24 Ответить
Ні может етава бить! Такого у "Країні його мрій" не було! © ЗЕблани

Мерські посади і списки "Слуги народу" продавали в різних областях, зокрема Київській, - нардеп СН Юнаков - Цензор.НЕТ 2078
23.09.2020 15:11 Ответить
 
 