Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность, - Разумков
Внесение изменений в постановление о назначении местных выборов ставит под сомнение их легитимность
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямой" вечером во вторник.
"В воскресенье выдвигали кандидатов по стране, кто-то в субботу проводил конференции и съезды. То есть сегодня внести изменение в это постановление - это поставить под сомнение легитимность проведения выборов. Почему? Потому что выборы - это последовательность действий: одно идет за другим", - заявил Разумков
По его словам, во власти сегодня нет людей, которым было бы интересно поставить под сомнения легитимность избирательного процесса.
