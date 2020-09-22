Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность, - Разумков

Внесение изменений в постановление о назначении местных выборов ставит под сомнение их легитимность

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямой" вечером во вторник.

"В воскресенье выдвигали кандидатов по стране, кто-то в субботу проводил конференции и съезды. То есть сегодня внести изменение в это постановление - это поставить под сомнение легитимность проведения выборов. Почему? Потому что выборы - это последовательность действий: одно идет за другим", - заявил Разумков

По его словам, во власти сегодня нет людей, которым было бы интересно поставить под сомнения легитимность избирательного процесса.

