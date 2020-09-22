РУС
Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность, - Разумков

Внесение изменений в постановление о местных выборах ставит под сомнение их легитимность, - Разумков

Внесение изменений в постановление о назначении местных выборов ставит под сомнение их легитимность

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Прямой" вечером во вторник.

"В воскресенье выдвигали кандидатов по стране, кто-то в субботу проводил конференции и съезды. То есть сегодня внести изменение в это постановление - это поставить под сомнение легитимность проведения выборов. Почему? Потому что выборы - это последовательность действий: одно идет за другим", - заявил Разумков 

По его словам, во власти сегодня нет людей, которым было бы интересно поставить под сомнения легитимность избирательного процесса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разумков не поддерживает проведение выборов на оккупированном Донбассе

местные выборы (2753) Разумков Дмитрий (1522)
В связи с пандемией и угрожающем изменении ситуации с заболеваемостью, смертностью и мед помощью. выборы нужно переносить на конец апреля 2020. ( и смотреть по ситуации) Иначе власти придется отвечать по уголовным статьям.
22.09.2020 20:09 Ответить
Умник, апрель прошел, сентябрь скоро закончится. Выборы на носу, "эксперт" по пандемии!
22.09.2020 20:21 Ответить
Ну дурнем прикидываться не стоит Вова, с годом прошиб имел в виду 2021 конечно, думаю догадался. Но ты типа поумничал.. Ну ну давай ковид тебе в помощь и рашен вакцина "новичвек" ниже спины.
22.09.2020 21:23 Ответить
Т.е проблема только в легитимности? А кацапня с калашами на участках то ниче?
22.09.2020 20:10 Ответить
Взагалі незрозуміло, навіщо донбаські бандити вимагають змін в постанові.
22.09.2020 20:21 Ответить
Якби-то тільки вони, а то ж умовно наші кравчуки і фокіни це в*якують замість того, щоб послати на віддалений хутір, ловити метеликів.
22.09.2020 20:44 Ответить
 
 