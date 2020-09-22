Состав конкурсной комиссии САП утвержден по согласованию с Офисом Президента, - "слуга народа" Юнаков
Инициаторами постановления о конкурсной комиссии для назначения антикоррупционного прокурора были депутаты "Слуги народа".
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Иван Юнаков.
"Кто конкретно был "главным заводилой", мне не известно, но инициаторами постановления были депутаты нашей фракции. И, думаю, состав комиссии утвержден, как говорят в кулуарах, не без согласования с Офисом (Президента. - Ред.)", - уточнил он.
Напомним, 17 сентября на рассмотрение ВР вынесли проект постановления об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".
Однако Верховная Рада приняла постановление.
Это решение было раскритиковано оппозицией - Петр Порошенко призвал пересмотреть решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП
Посольства США и Евросоюза выступили с совместным заявлением, что от результатов конкурса нового главы САП зависит поддержка Украины.
Читайте полное интервью: "Коммуникация - и внутри фракции, и между фракцией и Офисом Президента - потеряна. Ощущение, что ее вовсе нет", - "слуга народа" Иван Юнаков
а в ОП(Г) зеленої шмарклі верещать що то "Порох все виноват!"))
