Новости
Состав конкурсной комиссии САП утвержден по согласованию с Офисом Президента, - "слуга народа" Юнаков

Состав конкурсной комиссии САП утвержден по согласованию с Офисом Президента, -

Инициаторами постановления о конкурсной комиссии для назначения антикоррупционного прокурора были депутаты "Слуги народа".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Иван Юнаков.

"Кто конкретно был "главным заводилой", мне не известно, но инициаторами постановления были депутаты нашей фракции. И, думаю, состав комиссии утвержден, как говорят в кулуарах, не без согласования с Офисом (Президента. - Ред.)", - уточнил он.

Напомним, 17 сентября на рассмотрение ВР вынесли проект постановления об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

Однако Верховная Рада приняла постановление.

Это решение было раскритиковано оппозицией - Петр Порошенко призвал пересмотреть решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП

Посольства США и Евросоюза выступили с совместным заявлением, что от результатов конкурса нового главы САП зависит поддержка Украины.

Читайте полное интервью: "Коммуникация - и внутри фракции, и между фракцией и Офисом Президента - потеряна. Ощущение, что ее вовсе нет", - "слуга народа" Иван Юнаков

САП (2295) Слуга народа (2654) Офис Президента (1820) Юнаков Иван (10)
+4
Мені цікаво хто буде прибирати після цього зеленого кодла?
22.09.2020 20:26 Ответить
+3
Цікаво, правда зедебіли?
22.09.2020 20:25 Ответить
+2
Призначать ще якогось 100% свого чорта.
22.09.2020 20:27 Ответить
Цікаво, правда зедебіли?
22.09.2020 20:25 Ответить
Призначать ще якогось 100% свого чорта.
22.09.2020 20:27 Ответить
їм не цікаво, бо саме така головна мета зебілів - поставити свого, ватного на чолі в САП та НАБУ та повернутися в обійма "мышебратьев"
22.09.2020 21:12 Ответить
ЕС и США совместно заявили, что от прозрачности избрания главы Специализированной антикоррупционной прокуроры (САП) https://censor.net/ru/news/3219945/ot_prozrachnosti_izbraniya_novogo_glavy_sap_zavisit_nasha_podderjka_ukrainy_zayavlenie_posolstv_ssha.

а в ОП(Г) зеленої шмарклі верещать що то "Порох все виноват!"))
Источник: https://censor.net/ru/n3220693
22.09.2020 21:14 Ответить
Мені цікаво хто буде прибирати після цього зеленого кодла?
22.09.2020 20:26 Ответить
Балаболы балаболят, а караван идет!
22.09.2020 20:33 Ответить
https://censor.net/ru/news/3220736/*************************************************************************************************** ОФIС НАПОЛЛЯГАВ, чi на пiдлогу?
22.09.2020 20:34 Ответить
после утверждения состава Состав конкурсной комиссии САП по согласованию с Офисом Президента ,через две недели будет готов отчет ЕС о приостановке безвиза,состав конкурсной комисии которой,должен был быть согласован с ЕС,поскольку это было условие по предоставлению безвиза Украине.
22.09.2020 20:39 Ответить
Власти это и нужно. Власть это олигархи,а олигархам нужно ,чтобы рабы были в избытке
22.09.2020 20:43 Ответить
Зараз, з-за турбомонобільшості всі закони і постанови ВР спочатку затверджуються в офісі д'Єрмака і потім офіційно і технічно проводяться зеленими кнопками під куполом
22.09.2020 21:03 Ответить
Это свидетельские показания об узурпации и захвате власти негодяем зеленским
22.09.2020 21:25 Ответить
 
 