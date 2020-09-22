Состав конкурсной комиссии САП утвержден по согласованию с Офисом Президента, - "слуга народа" Юнаков

Инициаторами постановления о конкурсной комиссии для назначения антикоррупционного прокурора были депутаты "Слуги народа".

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Иван Юнаков.

"Кто конкретно был "главным заводилой", мне не известно, но инициаторами постановления были депутаты нашей фракции. И, думаю, состав комиссии утвержден, как говорят в кулуарах, не без согласования с Офисом (Президента. - Ред.)", - уточнил он.

Напомним, 17 сентября на рассмотрение ВР вынесли проект постановления об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

Однако Верховная Рада приняла постановление.

Это решение было раскритиковано оппозицией - Петр Порошенко призвал пересмотреть решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП

Посольства США и Евросоюза выступили с совместным заявлением, что от результатов конкурса нового главы САП зависит поддержка Украины.

