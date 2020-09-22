В 2014 году Кернес, Добкин, Фукс и Димент получили от РФ $500 млн, чтобы сдать Харьковскую область, - российский политолог Соловей
По информации российского политолога Валерия Соловья, Кремль в 2014 году пытался подкупить руководство Харьковщины, чтобы там "хлебом-солью встретили российские танки". Когда операция не удалась, Кернес и Демент отказались вернуть деньги.
Об этом Соловей рассказал в интервью Дмитрию Гордону, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, $500 млн были только первым траншем, всего речь шла о $2 млрд.
"Могу сказать, что Украине очень повезло (понимаю, что это звучит цинично и двусмысленно), что она отделалась только Донбассом. Потому что планы были более обширными. Они начали осуществляться в январе – феврале 2014 года, когда ряд руководителей Харьковской области и Харькова получили $500 млн первого транша за то, чтобы сдать Харьковскую область Российской Федерации", – сказал Соловей.
По его данным, деньги получили мэр Харькова Геннадий Кернес, тогдашний председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин, а также бизнесмены Павел Фукс и Юрий Димент.
"Они получили часть денег от людей Суркова. Речь шла о сумме $2 млрд. За это Харьков должен был первым открыть свои ворота и встретить хлебом-солью российские танки. Я нисколько в данном случае не гиперболизирую. После того как эти планы были сломаны в силу обстоятельств, Россия потребовала вернуть аванс", – рассказал Соловей.
По информации политолога, Добкин и Фукс "вернули деньги сразу же, без разговоров, как только Кремль от них это потребовал", а Кернес и Димент "решили перехитрить Москву".
"Как вы понимаете, это не получилось... Кернес отказался возвращать, поэтому он получил пулю в позвоночник (в апреле 2014 года во время пробежки в Харькове в Кернеса выстрелил неизвестный, политик выжил, но с тех пор он передвигается в коляске. – Ред.). После этого он вернул свою долю аванса. А тот (Димент. – Ред.), в назидание другим, был вообще убит (Димента, который был близким другом Кернеса, застрелили в феврале 2016 года в Харькове. – Ред.)", – сказал Соловей.
Российский политолог убежден: Москва хотела включить в свой состав восточные, южные и часть центральных областей Украины – Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую.
"Вся территория, которая летом 2014 года стала называться в российском дискурсе "Новороссия", должна была быть – подчеркиваю! – включена в состав РФ... Никто в Кремле, когда планы только строились, не считал, что дело ограничится только Крымом или только Донбассом. Это считалось неуспехом и личной неудачей Владислава Юрьевича Суркова, когда дело ограничилось только Донбассом", – отметил Соловей.
На вопрос о том, получали ли от Кремля деньги руководители других украинских регионов, Соловей ответил так: "Я этого не знаю. Я могу с уверенностью говорить о четырех руководителях Харькова и Харьковской области".
Жиди схильні до криміналу, Адольфовіч як раз такий і є
З числами не дружите.
«23 квітня ЦВК опрацювало 100% протоколів. За результатами голосування, Володимир Зеленський отримав 73,22%, за нього проголосували 13,5 мільйона виборців. Петро Порошенко отримав 24,45% - 4,5 мільйони голосів.»
https://vybory.detector.media/2019/04/23/za-zelenskoho-proholosuvalo-73-2-ukrajintsiv-tsvk-opratsyuvala-100-protokoliv/ https://vybory.detector.media/2019/04/23/za-zelenskoho-proholosuvalo-73-2-ukrajintsiv-tsvk-opratsyuvala-100-protokoliv/
Чекаю від Вас, пруф з числами наведеними Вами.
Джерело: Комітет виборців України, фінансові звіти партій про витрати з виборчих фондів
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/3/7222694/
Україна - моноетнічна та унітарна держава.
Нема чого визначати їм квоти.
А крім москалів і ж** у нас живуть представники багатьох інших національностей.
І кількість тих представників не стала.
- правильно, Александр Фельдман
но убил его, скорее всего, Янукович
Слава Богу Харків був збережен від кацапської чуми, а Кернес у 2014 му завозив з Бєлгорода і Курська безробітних кацапів на Антимайдан і селив їх по всьому Харкову, навіть в ДЮСШ, він ще відповість за це перед народом України, тут одним інвалідством не обійдеться
Не сумніваюсь що цим курвам Кремль башляв немалі фінанси у 14 му, навіть незважаючи на фігуру Солов я, це правда.
за старые грехи
слушавшая эти слова российская гопота была разочарована и разъехалась
харьковские сепары ( Оплот) были вынуждены выехать на Донбасс
за это Кернес получил пулю в позвоночник уже 24 апреля 14 года, скорее всего от оплотовцев
в 18 году лидер Оплота Жилин был убит в Подмосковье киллером, загримированным "под Боярского"
На фото справа - Фукс, упомянутый в данной статье.