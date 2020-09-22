РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9624 посетителя онлайн
Новости
47 737 198

В 2014 году Кернес, Добкин, Фукс и Димент получили от РФ $500 млн, чтобы сдать Харьковскую область, - российский политолог Соловей

В 2014 году Кернес, Добкин, Фукс и Димент получили от РФ $500 млн, чтобы сдать Харьковскую область, - российский политолог Соловей

По информации российского политолога Валерия Соловья, Кремль в 2014 году пытался подкупить руководство Харьковщины, чтобы там "хлебом-солью встретили российские танки". Когда операция не удалась, Кернес и Демент отказались вернуть деньги.

Об этом Соловей рассказал в интервью Дмитрию Гордону, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, $500 млн были только первым траншем, всего речь шла о $2 млрд.

"Могу сказать, что Украине очень повезло (понимаю, что это звучит цинично и двусмысленно), что она отделалась только Донбассом. Потому что планы были более обширными. Они начали осуществляться в январе – феврале 2014 года, когда ряд руководителей Харьковской области и Харькова получили $500 млн первого транша за то, чтобы сдать Харьковскую область Российской Федерации", – сказал Соловей.

Читайте на Цензор.НЕТ: Кернес улетел лечиться от коронавируса в Германию, - СМИ

По его данным, деньги получили мэр Харькова Геннадий Кернес, тогдашний председатель Харьковской областной государственной администрации Михаил Добкин, а также бизнесмены Павел Фукс и Юрий Димент.

"Они получили часть денег от людей Суркова. Речь шла о сумме $2 млрд. За это Харьков должен был первым открыть свои ворота и встретить хлебом-солью российские танки. Я нисколько в данном случае не гиперболизирую. После того как эти планы были сломаны в силу обстоятельств, Россия потребовала вернуть аванс", – рассказал Соловей.

Также на Цензор.НЕТ: "Отсиди за Томос": Добкин похвастался, что является инициатором нового производства против Порошенко

По информации политолога, Добкин и Фукс "вернули деньги сразу же, без разговоров, как только Кремль от них это потребовал", а Кернес и Димент "решили перехитрить Москву".

"Как вы понимаете, это не получилось... Кернес отказался возвращать, поэтому он получил пулю в позвоночник (в апреле 2014 года во время пробежки в Харькове в Кернеса выстрелил неизвестный, политик выжил, но с тех пор он передвигается в коляске. – Ред.). После этого он вернул свою долю аванса. А тот (Димент. – Ред.), в назидание другим, был вообще убит (Димента, который был близким другом Кернеса, застрелили в феврале 2016 года в Харькове. – Ред.)", – сказал Соловей.

Читайте также: Украинского олигарха Фукса заочно арестовали в Москве

Российский политолог убежден: Москва хотела включить в свой состав восточные, южные и часть центральных областей Украины – Харьковскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Николаевскую и Одесскую.

"Вся территория, которая летом 2014 года стала называться в российском дискурсе "Новороссия", должна была быть – подчеркиваю! – включена в состав РФ... Никто в Кремле, когда планы только строились, не считал, что дело ограничится только Крымом или только Донбассом. Это считалось неуспехом и личной неудачей Владислава Юрьевича Суркова, когда дело ограничилось только Донбассом", – отметил Соловей.

Далее на Цензор.НЕТ: Бывший куратор ОРДЛО Сурков опубликовал стих: "Мне дали свободу. Зачем кокаин?"

На вопрос о том, получали ли от Кремля деньги руководители других украинских регионов, Соловей ответил так: "Я этого не знаю. Я могу с уверенностью говорить о четырех руководителях Харькова и Харьковской области".

Автор: 

Добкин Михаил (969) Кернес Геннадий (1286) россия (96899) Харьков (7717) Харьковщина (5577) Сурков Владислав (290) Фукс Павел (36) Соловей Валерий (1)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+57
Соловей конечно тип с тройным дном, но правдоподобно.
показать весь комментарий
22.09.2020 20:36 Ответить
+47
Пхх!!! Была б их воля - сдали бы, в легкую! Но этого не дали им сделать настоящие патриоты!
показать весь комментарий
22.09.2020 20:41 Ответить
+35
Там малая часть поддержки путинских ублюдков.Это Одесса.А сейчас после всего только конченый дебил может поддерживать рашку.Глядя на Донбасс и Крыс даже самый бахнутый понимает что там ад.
показать весь комментарий
22.09.2020 20:42 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
У 2014 році Кернес, Добкін, Фукс і Дімент отримали від РФ $ 500 млн, щоб здати Харківську область, - російський політолог Соловей - Цензор.НЕТ 4143
показать весь комментарий
22.09.2020 21:23 Ответить
От за що Порошенку 50 справ, і ***** даоі давить на Зєлю «Посадіть Порошенка !».
От чому треба голосувати за ЄС.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:27 Ответить
Надо было Соловью задать вопрос: какой банк гонял туда-сюда 500 млн баксов? Или все было как всегда, Камазами?
показать весь комментарий
22.09.2020 21:24 Ответить
Думаю в таких ситуациях только нал.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:30 Ответить
«Вага мільйона і мільярди доларів.
Отже, щоб отримати мільйон доларів американськими сотнями, потрібно сто пачок. Повертаючись до початку статті і роздумів про грабіжників, тепер можна з упевненістю відповісти на питання про вагу мільйона. Це всього лише 10 кілограм. А ось, наприклад, десятками, кожна з яких теж важить по 1 граму, та ж сума виллється вже в 100-кілограмову паперову масу.
За 5 доларів - 200 кг.
За 2 долари - 500 кг.
По 1 долару - 1 тонна.
Тому простіше забрати мільйон 100-доларовими купюрами. Питання цікавіше - скільки важить мільярд доларів в 100-доларових купюрах? Це 10 тонн або 10 тисяч кілограмів. Далеко не кожна вантажівка впорається.
Це цікаво: не дивлячись на те, що максимально велика грошова банкнота у американського долара, що знаходиться в ходу, це 100, існує купюра 100 000 доларів! Але використовується вона тільки в міжбанківських операціях.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:33 Ответить
Снайпер немного промахнулся - деньги не малые.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:24 Ответить
возможно так было задумано,что бы было кому отдавать должок
показать весь комментарий
25.10.2020 18:42 Ответить
Шесть лет молчал, а сейчас заговорил что-то верится с трудом понимая то, что все методы хороши для устранения оппонентов.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:27 Ответить
какие они для него оппоненты? и в чем?
показать весь комментарий
23.09.2020 17:49 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=O2wqHUQTlt4 Повсталий степ - YouTube

ПОВСТАЛИЙ СТЕП
Досі степ гуде луною
Грізний брязкіт сталі.
А над степом клич «за Волю!»
В бій веде повсталих.
Не за славу - за свободу,
Не на смерть, а в Ирій
Йшли сини свого народу -
Молоді та щирі.
Всі за батьком отаманом -
На багнет «червоних»!
Вкриє поле кров тиранів
Залунають дзвони.
Але ворог йшов стіною.
Звір той не втомився
Степ багрянів під ходою
У крові втопився.
За спиною хата рідна -
Ворогу не взяти.
Та у серці Україну
Не закриють ґрати.
Громом вдарив
долі постріл:
«Брати, прощавайте
як до волі доживете
від мене вітайте».
Спи спокійно, отамане,
Спи і не турбуйся
Вже і куля не дістане,
Коні не спіткнуться.
Спи спокійно,
батьку рідний,
Ми не підведемо,
Пройдемося по Вкраїні
Ворога доб'ємо.

Максим Степовий
показать весь комментарий
22.09.2020 21:34 Ответить
Восстановим хранологию событий. В феврале 2014 года в Киеве стоит Майдан. В Харькове собирают сезд депутатов юго востока или как там его называли. На этот сезд приезжают дипутаты Гос думы РФ и сезд транслируют на канале Россия 1. Все ждут Януковича , который там должен был появится и не появился. Организовуют сезд Гепа и Допа. Сразу чуть ли не на следующий день они срочно на едут в Москву. Потом возвращаются. Уже в 16 или 17 году журналист Схем Михаил Ткач по телифону берет интервю у Кернеса и спрашивает , Почему вы в Москву ездили. На что Гепа Харьковский ответил , Ездил в Москву к стоматологу зубы лечить. Так вот. Сегодня професор Соловей озвучил настоящую причину срочного вояжа в Москву Гепы и Допы. За бабками они ездили. И получили налом. Так что история более чем правдоподобная.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:34 Ответить
Чому Янукович не з'явився на з'їзд "юго-востока"...?
показать весь комментарий
22.09.2020 21:41 Ответить
Съезд отменили...Поэтому Янык сделал обращение к народу по ТВ
показать весь комментарий
22.09.2020 21:50 Ответить
Не отменяли. Народу было уйма, как внутри Дворца спорта, так и снаружи - противников и сторонников съезда. На съезде выступали и ждали Януковича, не дождавшись Кернес и Добкин так драпали на Белгород, что чуть Добкина на потеряли по дороге. А через день вернулись и сказали, что ездили по делам.
показать весь комментарий
23.09.2020 01:24 Ответить
Добкин и Фукс "вернули деньги сразу же, без разговоров Источник: https://censor.net/ru/n3220738

Кернес отказался возвращать, поэтому он получил пулю в позвоночник... После этого он вернул свою долю аванса. Источник: https://censor.net/ru/n3220738
показать весь комментарий
22.09.2020 21:47 Ответить
Так вот почему они летали в Грозный когда началась в Харькове заворуха
показать весь комментарий
22.09.2020 21:36 Ответить
а в 2019 був Оман...дуже схожі події...
показать весь комментарий
22.09.2020 21:39 Ответить
Зверніть увагу на той факт що всі перераховані запроданці які ладні були приректи Україну на окупацію і взяли за це аванс є жидами. Тому вважаю що необхідно відновити 5 графу в паспорті громадян України і формувати всі органи влади на пропорційній основі - 80% українці, 0,2% жидів та 10% кацапів.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:37 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2020 21:40 Ответить
Є жиди, а є евреї - це велика різниця як кажуть в Одесі.

Жиди схильні до криміналу, Адольфовіч як раз такий і є
показать весь комментарий
22.09.2020 22:14 Ответить
Мова не про жидів, а про демократію, а вона має бути репрезентативною і пропорційною. Іншими словами, у владі має буди представлені всі пропорційно складу населення. Мої інтереси як українця в Україні має захищати лише українець, а не представник етнічних меншин. Тому я завжди голосую тільки за українців і пропоную всім робити саме так як роблять в усіх без винятку цивілізованих країнах. В Британії, наприклад, шотландець або ірландець ніколи і ні за яких обставин не проголосує за англійця. І, до речі, ніякої різниці між "жидами" та "євреями" просто не існує, а в українській мові слова "єврей" взагалі не було і воно з'явилося лише після перемоги жидобільшовизму в 2019 році, а після масових розстрілів, репресій і голодоморів які влаштовували жидобільшовики в Україні, люди сумно приказували: "не кажи "жид" бо буде довго жить, а каже "єврей" щоби здох поскорєй". В 30-ті роки лише за слово "жид" "червоні комісари" відразу відправляли в Гулаг...
показать весь комментарий
22.09.2020 22:38 Ответить
Упс... в 1919 році.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:55 Ответить
Толерастие таварисч, просто сруль.
показать весь комментарий
23.09.2020 00:39 Ответить
это одно и тоже. изучай происхождение еврейского народа. хабиру-изгнанные из городов отбросы общества, проститутки, воры, убийца, беглые рабы, разбойники и т.д. объединившиеся в племена, которые подвергались гонениям по всему востоку, ставшие в последствии народом и позже нацией. у них в крови, воровать, обманывать, использовать, сидеть на шее общества, разрушать..
показать весь комментарий
22.09.2020 22:58 Ответить
показать весь комментарий
22.09.2020 22:53 Ответить
добавте туди і тих 73,22%, котрі за них проголосували 21.04.2019.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:18 Ответить
За "ЗЕ" проголосувало 6,4 млн. виборців. Так це 73,22 з тих хто прийшов на вибори, але це далеко не 73,22% населення. Тому мова може йти лише про випадкову або проплачену узурпацію влади кримінальною етнічною меншиною.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:24 Ответить
Ви, бачу, гуманітарій.
З числами не дружите.

«23 квітня ЦВК опрацювало 100% протоколів. За результатами голосування, Володимир Зеленський отримав 73,22%, за нього проголосували 13,5 мільйона виборців. Петро Порошенко отримав 24,45% - 4,5 мільйони голосів.»
показать весь комментарий
23.09.2020 00:30 Ответить
В даному випадку Ви щось путаєте. Кількість осіб що проголосувало за ЗЕ наведено точно.
показать весь комментарий
23.09.2020 01:29 Ответить
Надаю Вам пруф, де вказані числа тих хто, проглосував, за Зеленського (13,5 млн.) і Порошенка (4,5 млн. ), наведені мною:

https://vybory.detector.media/2019/04/23/za-zelenskoho-proholosuvalo-73-2-ukrajintsiv-tsvk-opratsyuvala-100-protokoliv/ https://vybory.detector.media/2019/04/23/za-zelenskoho-proholosuvalo-73-2-ukrajintsiv-tsvk-opratsyuvala-100-protokoliv/

Чекаю від Вас, пруф з числами наведеними Вами.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:34 Ответить
«За даними КВУ, співставивши звіти партій про витрати з виборчих фондів із кількістю голосів виборців, які вони отримали за результатами голосування у багатомандатному окрузі, "Слуга Народу" витратила 118,8 млн. і отримала 6 307 792 голоси.»
Джерело: Комітет виборців України, фінансові звіти партій про витрати з виборчих фондів
https://www.pravda.com.ua/news/2019/08/3/7222694/
показать весь комментарий
23.09.2020 19:18 Ответить
Жодних пропорцій.
Україна - моноетнічна та унітарна держава.
Нема чого визначати їм квоти.

А крім москалів і ж** у нас живуть представники багатьох інших національностей.
І кількість тих представників не стала.
показать весь комментарий
23.09.2020 07:36 Ответить
ну ось...пану Кернесу-краще не повертатись...Панам Добкіну та Фуксу-негайно на літак...до рашки...
показать весь комментарий
22.09.2020 21:38 Ответить
Зе клоуни їх чіпати не будуть - клали вони на Україну і їх інтереси, їм головне щоб рейтинги були
показать весь комментарий
22.09.2020 22:16 Ответить
А ось цими падлами повина зайнятись СБУ як зрада ,на жаль ніхто їх не переслідував при минулій владі ,ну а при нинішній годі і надіятись.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:39 Ответить
Не верю россейским политолухам любой масти, но звучит правдоподобно
показать весь комментарий
22.09.2020 21:39 Ответить
То что депутатам Донецкого горисовета предлагали деньги и плюшки, точно. Наверняка и облсовета тоже.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:19 Ответить
И ни одного уголовного дела на эту шоблу не сделали. Хотя доказательств уйма.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:42 Ответить
Будущий президент России.)

У 2014 році Кернес, Добкін, Фукс і Дімент отримали від РФ $ 500 млн, щоб здати Харківську область, - російський політолог Соловей - Цензор.НЕТ 7099
показать весь комментарий
22.09.2020 21:48 Ответить
Обычный эхомацовский неадекват.
показать весь комментарий
22.09.2020 21:54 Ответить
Що саме цікаве, то "югік-*******" в далекому 2016 у році провів "блискучу "апєгацію" по арешту харківських уркаганів. Обіцяв всіх посадити на булилку і надовго. Результати діяльності порошенківського кума ми можемо бачити й сьогодні.У 2014 році Кернес, Добкін, Фукс і Дімент отримали від РФ $ 500 млн, щоб здати Харківську область, - російський політолог Соловей - Цензор.НЕТ 9697
показать весь комментарий
22.09.2020 21:56 Ответить
Сейчас мы видим не результаты деятельности порошенковского кума, а результаты деятельности судей. Кстати, суды еще не закончились, хотя надежды мало.
показать весь комментарий
23.09.2020 01:27 Ответить
порошенко єдиний хто міг би ініціювати розпуск судів, але ж нє. Завжди приємно мати суд з яким можна порішати.
показать весь комментарий
23.09.2020 06:53 Ответить
суди чиї тоді-портновські,що ти мелеш вони всіх відпускали і гадю і рубана і єфремова і тепер за ПП ганяються. Ти при своєму розумі?
показать весь комментарий
23.09.2020 14:38 Ответить
Так а я о чем? Вы потеряли нить разговора. А хамство - это вообще-то удел "регионалов", ОПЗЖ-истов, тогда почему Вы хамите?
показать весь комментарий
05.10.2020 01:57 Ответить
попытка кремля ( Соловей - агент фсб) повлиять на выборы мэра Харькова: Кернес уже знает, чего стоят российские "обьятия", а кто там идёт от ОПЗЖ вслед за ним?
- правильно, Александр Фельдман
показать весь комментарий
22.09.2020 22:01 Ответить
Соловей агент ГРУ, а не ФСБ - його розкручують як альтернативу ФСБ-шному Навальному
показать весь комментарий
23.09.2020 00:49 Ответить
як добре, що завжди знайдуться люди, які в курсі усих секретних справ, та розкажуть їх усім охочим.
показать весь комментарий
23.09.2020 06:54 Ответить
Ка не поварачивай сильно сходится, конечно же Харьков самое главное было для них направление. Поди и Кушнарёв похоже за Померенчевую революцию заныкал чего то.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:04 Ответить
Кушнарёв в 2004-м топил за Януковича и высылал в Киев титушню
но убил его, скорее всего, Янукович
показать весь комментарий
22.09.2020 22:52 Ответить
Невже це не Аваков замовив Кернеса?
показать весь комментарий
22.09.2020 22:08 Ответить
Ну так информация приходит не сразу. А вот откуда информация - это уже другой вопрос. Думаю если бы у него были неизвестные Кремлю источники, у него бы их уже давно выпытали. Значит источники известные и контролируемые, и скрываемая информация может попасть очень случайно.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:11 Ответить
По информации российского политолога Валерия Соловья, Кремль в 2014 году пытался подкупить руководство Харьковщины, чтобы там "хлебом-солью встретили российские танки". Когда операция не удалась, Кернес и Демент отказались вернуть деньги. Источник: https://censor.net/ru/n3220738

Слава Богу Харків був збережен від кацапської чуми, а Кернес у 2014 му завозив з Бєлгорода і Курська безробітних кацапів на Антимайдан і селив їх по всьому Харкову, навіть в ДЮСШ, він ще відповість за це перед народом України, тут одним інвалідством не обійдеться
Не сумніваюсь що цим курвам Кремль башляв немалі фінанси у 14 му, навіть незважаючи на фігуру Солов я, це правда.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:12 Ответить
а я думаю, чего он в шарите дернул... новичка испугался
за старые грехи
показать весь комментарий
22.09.2020 22:17 Ответить
Вважаю що цим "разоблачением" москалі допомагають ЗЄлі притиснути конкурентів на місцевих виборах. Місцева вата віддасть більше голосів за кандидатів від СН. Кернес спеціально зіпав в Бундес щоб не розчаровувати свій лохторат. Ну ніби "Ви відєтє, я же очень бальной, хочу, стараюсь, вас не аставлю - но не судьба" і не буде йти в мери. А Харківщина це ворота для москалів в Україну = тому ключі від Харкова треба передати ЗЄлі. Отака арифметика для 2 класу
показать весь комментарий
22.09.2020 22:38 Ответить
Кернес оказался в Шарите рядом с Навальным. Совпадение?
показать весь комментарий
22.09.2020 22:41 Ответить
Плати бабки и тебя будут лечить хоть от слабоумия, хоть от дурно болезни.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:29 Ответить
когда Кернес понял, что Киев настроен решительно, а его коллег в городах Донбасса уже пнули под зад сепары, он сделал финт ушами и заявил, что в Харькове действуют законы Украины
слушавшая эти слова российская гопота была разочарована и разъехалась
харьковские сепары ( Оплот) были вынуждены выехать на Донбасс
за это Кернес получил пулю в позвоночник уже 24 апреля 14 года, скорее всего от оплотовцев
в 18 году лидер Оплота Жилин был убит в Подмосковье киллером, загримированным "под Боярского"
показать весь комментарий
22.09.2020 22:49 Ответить
Соловей -гебнявая промокашка. пассаж про Крым отвратителен, как и омерзителен любой этнический украинец(пример сам Соловей), ставший рассеянским шовинистом.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:09 Ответить
Губенка у салавья на украинца не тянет.
показать весь комментарий
23.09.2020 00:46 Ответить
Соловей родился в Украине, но является этничеким аналогом Кернеса.
показать весь комментарий
23.09.2020 01:56 Ответить
этническим аналогом - из того же материала
показать весь комментарий
23.09.2020 01:57 Ответить
Ой, за своих единоплеменников обиделся?
показать весь комментарий
23.09.2020 10:27 Ответить
Неплохое сочинение в детективном жанре. Для лошков сойдет вполне.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:20 Ответить
Похоже что башня Ф, с башней Г пошли воевать, про Илларионовна кто то говорил что он тоже глашатай от какой-то из башен
показать весь комментарий
22.09.2020 23:36 Ответить
Сумма аванса огромная, наличкой врядли кто-то гнал бы несколько фур во дворец крысы-кернеса. Если безнал, тогда вопрос к автору - если уж знаешь все фамилии и суммы, то должен знать и банк и счет. Почему про это в статье молчек?
показать весь комментарий
23.09.2020 00:46 Ответить
Галопередол мардовскаму ссарю уже не памагает, будет выступать в госдуре. Лелик тожа за 2 недели до ящика выступал.
показать весь комментарий
23.09.2020 00:48 Ответить
И все одной национальности. Догадайтесь какой?
показать весь комментарий
23.09.2020 00:53 Ответить
Которая сидит в кремле с 1917 года - Мехлисы, Троцкие, Кагановичи, Бланки ...
показать весь комментарий
23.09.2020 01:58 Ответить
А теперь кернес поехал лечиться в гэбэшную клинику Шарите под одну крышу с Навальным? Самоубийство? Или уже отдал деньги кремлю?
показать весь комментарий
23.09.2020 01:28 Ответить
Мабуть вже віддав та ще й заплатив за лікування від новічка з ковідОм.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:10 Ответить
Шарите - ещё та клиника. Сказали у Ющенка диоксин - нашли диоксин. Сказали, что у Навального "новичок" - нашли "новичок". Чем Кернес хуже ? Чем клиника Шарите хуже других клиник, оккупированных всё тем же народом ? В переведе на украинский это называется "Свій до свого по чуже".
показать весь комментарий
23.09.2020 02:01 Ответить
А вам не кажется, что сторонники "русского мира" имеют свойство находить себе подобных?
На фото справа - Фукс, упомянутый в данной статье.
У 2014 році Кернес, Добкін, Фукс і Дімент отримали від РФ $ 500 млн, щоб здати Харківську область, - російський політолог Соловей - Цензор.НЕТ 6234
показать весь комментарий
23.09.2020 03:36 Ответить
Трампуша за бабки с кем угодно сфоткается.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:23 Ответить
мне сейчас даже страшно представить что бы было с украиной если бы в 14м вместо пороха был зеля)))
показать весь комментарий
23.09.2020 06:00 Ответить
чисто украинские хвамилии - кернус, добкин, фукс, дерьмовчик...
показать весь комментарий
23.09.2020 06:00 Ответить
Сумнівний штемп, ваш Соловєй.
показать весь комментарий
23.09.2020 06:56 Ответить
Чепуха. Эти бы и без денег сдали.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:07 Ответить
Так "щирі українці" ******* і допомагаюить Україні. А ви і надалі вибирайте Рібановичів, Зеленських, Коломойських, вони знають як вас вигідно продати параші.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:05 Ответить
мне не важно кто сдает мразей. а то что инфа кацапа не вызывает сомнений, так это 100% .как по мне, в любой нормальной стране гепа и его шобла уже давно бы топтали зону как минимум. при нынешней зеленой правящей мрази это не реально к сожалению. хотя и при шоколадном барыге гепу и его шоблу тоже никто не трогал. за что мальдиввский и пролетел как фанера над парижем. такое же говно как и зебаран.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:04 Ответить
Той соловей мутний як всі москальські "політологи"
показать весь комментарий
23.09.2020 14:18 Ответить
Ніколи не забуду зібрання на площі і як наших хлопців викидали росіяни (з0 автобусів були пропущені через кордон і стояли на Сумській) тоді Кернес і Добкін позвали на допомогу харківську вату і бюджетників. Було страшно,а ще ми бачили як москвич прапор на ХОДА вивісив російський -потім стб його знайшло і інтерв'ю брали журналісти.До сіх пір в мене душа болить за побитих тоді до крові хлопчиків - били рашисти так як тепер в Білорусі.Коли Моторола став вже впізнаним ми його на фото і в Харкові визначили. Хто хоче в ГУГЛ знайдете...
показать весь комментарий
23.09.2020 14:33 Ответить
Зелёная сопля вте годы ещё разучивало лабать Мурку на рояле,пока люди земля защищали
показать весь комментарий
23.09.2020 14:59 Ответить
стерв,ятник добкін відчув запах падалі... кончину кернеса.... перевзувся в повітрі вже не йде в мери Києва... йде в мери Харкова.
показать весь комментарий
23.09.2020 15:28 Ответить
"..гена, с таким лицом тебе денег никто не даст.." (-с)... А от же ж дали.. кацапи.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:32 Ответить
і ті кернес відмовився повертати.
показать весь комментарий
23.09.2020 16:32 Ответить
А кого не застрелили того надо повесить всех троих на людном месте. Это на некоторое время восстановит справедливость.
показать весь комментарий
23.09.2020 17:10 Ответить
"Когда операция не удалась, Кернес и Демент отказались вернуть деньги"
показать весь комментарий
23.09.2020 17:19 Ответить
Ай яй яй...гепе нужно было умереть. а он,еврей,живучий сук..кин сын, жив остался...
показать весь комментарий
23.09.2020 17:42 Ответить
да, отаких прекрасных во всех отношениях людей имеем во главе города области и т.д...., люди, которые готовы продать, предать страну, народ..., просто для них это ничего не значит, только бабло и бабло...., жаль, что таких готовы выбирать большинство избирателей..., интересно, почему харьковчанам так нравятся эти уроды...
показать весь комментарий
23.09.2020 17:55 Ответить
Вот они истинные патриоты "русского мира в Украине". Эти недобитые воры жи....ды Гопкин и добкин!! Жаль, что их до сих пор не посадили! может быть сейчас, на основании новых фактов СБУ старшего лейтенанта Баканова, займется им и дело сдвинется с места!! А то Добкин своей толтой жопой позабивал и позанимал все ТВ Каналы Украины!! , каждый день и целый день трандят вместе с бывшим министром юстиции, времен Януковича, Лукаш, какие они и" партия регионалов" и опожоповцы хорошие , а порошенко плохой!!! Предатели украины!!
показать весь комментарий
23.09.2020 18:27 Ответить
Своей благообразной откровенностью очень похож на засланного казачка. 60 на 40 схемка.
показать весь комментарий
24.09.2020 10:29 Ответить
Просто интересно, Кернес на Путина обиду не держит?
показать весь комментарий
24.09.2020 15:45 Ответить
Страница 2 из 2
 
 