Во время беседы с Алиевым Зеленский призвал азербайджанский бизнес инвестировать в Украину
Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре рассказал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о ситуации с безопасностью на Донбассе и напомнил, что во время встречи советников лидеров стран-участниц Нормандского формата была подтверждена необходимость соблюдения устойчивого режима прекращения огня, который продолжается вот уже почти два месяца.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.
"За это время в результате провокации Украина потеряла одного военного, однако в другие дни боевых потерь фактически нет", - отмечается в информациию
Алиев заявил о поддержке со стороны Азербайджана суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Азербайджан относится к Украине как к близкому стратегическому партнеру.
Президенты обсудили ход выполнения ряда масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов, которые при активном участии крупного бизнеса и инвесторов из Азербайджана реализуются в Украине.
"Приятно, что азербайджанские партнеры активно участвуют в реализации важных проектов у нас. Яркий пример – капитальный ремонт 38 километров трассы М-01 "Киев – Чернигов – Новые Яриловичи". Мы также движемся к завершению строительства сервисного хаба на КПВВ "Чонгар", – отметил Зеленский.
Президент Украины отметил динамику двустороннего политического диалога и пригласил азербайджанские компании к участию в большой приватизации. Он также предложил активизировать двустороннее сотрудничество в рамках проектов с ГП "Антонов".
Особое внимание Зеленский и Алиев уделили обсуждению сотрудничества Украины и Азербайджана в культурно-гуманитарной сфере, в спорте, туризме и сфере межчеловеческих контактов.
Также президент Украины поблагодарил за то, что Азербайджанский национальный музей ковра реализовал проект первой леди Украины и предоставляет туристам услуги украиноязычного аудиогида.
"Мне особенно приятно, что музей сделал Украине этот замечательный подарок ко Дню Независимости нашей страны – с августа текущего года "заговорил" по-украински", – сказал глава Украинского государства.
- Да.
- Інвєстіції для України єсть?
- Нєт!
- А єсли найду?
Он думает, что если Венедиктова - управляемая по телефону сошка,
если на таможне теряется 3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ, то это привлечёт инвестиции.
Есть мозги вообще упоминать при этом всём об инвестициях ?
Пусть радуется. что его не посылают наккуй открыто и сразу.