Во время беседы с Алиевым Зеленский призвал азербайджанский бизнес инвестировать в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре рассказал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву о ситуации с безопасностью на Донбассе и напомнил, что во время встречи советников лидеров стран-участниц Нормандского формата была подтверждена необходимость соблюдения устойчивого режима прекращения огня, который продолжается вот уже почти два месяца.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы президента Украины.

"За это время в результате провокации Украина потеряла одного военного, однако в другие дни боевых потерь фактически нет", -  отмечается в информациию

Алиев заявил о поддержке со стороны Азербайджана суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнул, что Азербайджан относится к Украине как к близкому стратегическому партнеру.

Президенты обсудили ход выполнения ряда масштабных инфраструктурных и инвестиционных проектов, которые при активном участии крупного бизнеса и инвесторов из Азербайджана реализуются в Украине.

"Приятно, что азербайджанские партнеры активно участвуют в реализации важных проектов у нас. Яркий пример – капитальный ремонт 38 километров трассы М-01 "Киев – Чернигов – Новые Яриловичи". Мы также движемся к завершению строительства сервисного хаба на КПВВ "Чонгар", – отметил Зеленский.

Президент Украины отметил динамику двустороннего политического диалога и пригласил азербайджанские компании к участию в большой приватизации. Он также предложил активизировать двустороннее сотрудничество в рамках проектов с ГП "Антонов".

Особое внимание Зеленский и Алиев уделили обсуждению сотрудничества Украины и Азербайджана в культурно-гуманитарной сфере, в спорте, туризме и сфере межчеловеческих контактов.

Также президент Украины поблагодарил за то, что Азербайджанский национальный музей ковра реализовал проект первой леди Украины и предоставляет туристам услуги украиноязычного аудиогида.

"Мне особенно приятно, что музей сделал Украине этот замечательный подарок ко Дню Независимости нашей страны – с августа текущего года "заговорил" по-украински", – сказал глава Украинского государства.

Топ комментарии
+18
А что у оманских инвесторов деньги уже закончились?

22.09.2020 20:46 Ответить
+10
Во время беседы с Алиевым Зеленский призвал азербайджансикй бизнес инвестировать в Украину - Цензор.НЕТ 3066
22.09.2020 20:50 Ответить
+9
кстати да, что там с оманскими инвестициями?
22.09.2020 20:50 Ответить
он не получает со всех сторон...он выпрашивает со всех сторон...вы где то на окружной видели такую даму,шоб сама выпрашивала?
22.09.2020 20:41 Ответить
Шаурмячечную промішленность хочет поднять
22.09.2020 20:48 Ответить
"С любой стороны, в любых количествах"
22.09.2020 20:42 Ответить
Good trolling, but no...
22.09.2020 20:45 Ответить
OMG! Why not?
22.09.2020 20:48 Ответить
https://biz.censor.net/news/3220612/bolee_57_del_o_reyiderstve_ne_rassmatrivayutsya_v_sude_opendatabot
22.09.2020 20:46 Ответить
А что у оманских инвесторов деньги уже закончились?

22.09.2020 20:46 Ответить
кстати да, что там с оманскими инвестициями?
22.09.2020 20:50 Ответить
Как что? Оман направил в Украину казаха с миллионами тенге. Сейчас зебилы, как заживут!
22.09.2020 21:28 Ответить
Может,лучше без этих "бизнесменов" обойдёмся?Их и так на всех рынках довольно много.
22.09.2020 20:50 Ответить
22.09.2020 20:50 Ответить
Був би цирк, а клоуни знайдуться. ©
22.09.2020 20:54 Ответить
23.09.2020 05:38 Ответить
главное не спутать шаурму с фурмой
22.09.2020 20:51 Ответить
Да кто вложит в страну где одно из самых больших ПДВ в мире хоть копейку? Я уже не говорю о украинской коррупции и судебной системе о которой по всему миру ходят легенды.
22.09.2020 21:03 Ответить
Брешет все взрослым дядям и даже глазом не моргнет-типа 2 месяца перемирие. Уже бы сообщил, сколько людей погибло с украинской стороны за это время.
22.09.2020 21:07 Ответить
Там еще обмен всех на всех, в пятый раз...
22.09.2020 21:09 Ответить
Ему говорят, где ваши равные условия для ведения бизнеса, справедливые суды и защита инвестиций? А оно, ...инвест няня, радиошвея, абрвал...
22.09.2020 21:08 Ответить
Взагалі то путін до війни готується:
Кремлёвский мамковед
kremlin_mother_expert tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17068 59 минут назад
tg://resolve?domain=kremlin_mother_expert&post=17068 ОТКРЫТЬ В https://forms.tlgrm.ru/channels/report?cid=1050451805&pid=17068&force-full=1
🏢👑Предстоящая встреча Путина и сенаторов за сутки до ее проведения уже попала в топ информационной повестке и обросла различными слухами. Активизация Совета Федерации может стать частью стратегии Кремля по подготовке к турбулентному периоду. С учетом постепенно ширящихся региональных протестов СФ попробуют использовать в качестве «палаты регионов», где обсуждаются ключевые для страны проблемы и принимаются важнейшие решения. На заседании с высокой долей вероятности будет объявлено о введении около 30 сенаторов по президентской квоте, 7 из назначенных будут занимать пост пожизненно. Одновременно с этим будет девальвирована роль нижней палаты, ведь впереди выборы в Госдуму, а качественная социалогия не дает стопроцентной победы. Кремлю разумно понижать ставки, создавая из этих выборов малозначимое рутинное мероприятие. Важно то, что завтрашний прием СФ в полном составе на Боровицком холме и ожидаемые перестановки обрисует видение Президента устройство власти в транзит. Сложится более детальное понимание наступившего трансфера. Не исключено, что Путин может запросить разрешение у верхней палаты на использование войск за рубежом, но без обозначения конкретной страны. Геополитически ставки высоки как никогда.
22.09.2020 21:16 Ответить
Вспомнился Двенадцать стульев - Киса у Провала - Подайте, что нибудь на пропитание бывшему фалонисту и актёру(так себэ).
22.09.2020 21:17 Ответить
Ща-аа-с! Азербайджан только сбегает за деньгами!
22.09.2020 21:28 Ответить
нарисует
22.09.2020 21:29 Ответить
Здгавствуйте догогие инвестогы Азербайджана! Я ваша инвестиционная няня!
22.09.2020 21:31 Ответить
Цирк продовжуєтся то сьогоні прийняв якогось казахського проходимца закликав допомогти реформи проводити ,тепер закликав Азербайджан вкладати гроші ,він хоч розуміє що то за країни? то тоталітарні диктатури в яких вся економіка це сировина,чи він хоче з них приклад взяти ,а там і путін не далеко .
22.09.2020 21:34 Ответить
Осел Оманский просто не как не поймет , что среди бизнесменов зебилов , то есть идиотов -лохов которым можно лапшать на уши , просто не бывает . Била вон уже дрыснула из Украины , хорошо хоть Новус активы выкупил , а это лучший сигнал для всех инвесторов . И Осел может им хоть нянь нанимать , хоть сам у всех отсасывать стоя на коленях как он любит , но ситуации это не изменит и бабок при нем в Украину и копейки не кто не вложит.
22.09.2020 21:48 Ответить
фото Алієва класне ...видно під час розмови про інвестиції в Україну знімали
22.09.2020 21:52 Ответить
Мусульманин який втратив частину своєї країни (Нагірній Карабах і 70 кілометрів навколо нього) завдяки діям кацапської 365 армії для збереження найбільшої військової бази ********** на Кавказі в Вірменії і веде війну вже 30 років дасть прокацапленому жиду грошей? Ви в це вірите?
22.09.2020 22:51 Ответить
- Алло! Ето прєзідєнт Азєрбайжана?
- Да.
- Інвєстіції для України єсть?
- Нєт!
- А єсли найду?
22.09.2020 23:00 Ответить
Кореш рейдера Коломойского теперь хочет инвестиций.
Он думает, что если Венедиктова - управляемая по телефону сошка,
если на таможне теряется 3 МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ, то это привлечёт инвестиции.
Есть мозги вообще упоминать при этом всём об инвестициях ?
Пусть радуется. что его не посылают наккуй открыто и сразу.
23.09.2020 00:23 Ответить
В каждом городе есть азербайджанские бизнесмены. Торгуют овощами. Купи-продай. А почему? Так украинцы и на такой бизнес неспособны.
23.09.2020 07:12 Ответить
 
 