Депутатам фракции "Слуга народа", не поддержавшим сомнительную конкурсную комиссию САП, угрожают, - нардеп СН Юнаков

Нардеп "Слуги народа" Иван Юнаков хотел воздержаться во время голосования за постановление о конкурсной комиссии для назначения антикоррупционного прокурора, но увидел, как ОПЗЖ и "За майбутнє" всем составом поддержали документ, возмутился и проголосовал против.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Юнакова, около трети депутатов "не разбирается и не вникает, за что голосуют, поскольку у каждого, условно, свое направление".

Сам он при голосовании постановления о конкурсной комиссии САП ориентировался на антикоррупционный комитет и коллег, которых считает компетентными.

"Те люди, на которых я ориентировался, либо воздержались, либо не голосовали вообще. То есть, по сути, все выступили против. И потом, кстати, некоторые из них так же получили сообщения с угрозами", - отметил Юнаков, не уточнив имен.

Нардеп уверен, что присланные ему и другим сообщения, скорее, призваны понервировать, чем означают угрозу расправы.

"Так угрозы не делаются, это очевидно. По-другому бы передали месседж. Хотя, конечно, это неприятно, все-таки личный номер. Кстати, этих сообщений мне пришло несколько. Плюс в Facebook много всяких ботов написали. В целом, я с юмором отнесся, но заявление в правоохранительные органы все же написал. Между прочим, похожие сообщения пришли, как я узнал впоследствии, еще десятку людей, которые тоже не голосовали. И только депутатам нашей фракции", - отметил Юнаков.

Он указал, что это не единичный случай. По мнению нардепа, так делается, чтобы неугодные понимали: контролируется все, что они делают.

"Я считаю, это не угроза, а своего рода учет неугодных; тех, кто не голосовал за "спорные" законы. Такие же сообщения были, когда обсуждался антиколомойский банковский закон", - припомнил "слуга народа".

Напомним, 17 сентября на рассмотрение ВР вынесли проект постановления об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

Однако Верховная Рада приняла постановление.

Это решение было раскритиковано оппозицией - Петр Порошенко призвал пересмотреть решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП

Посольства США и Евросоюза выступили с совместным заявлением, что от результатов конкурса нового главы САП зависит поддержка Украины.

"Слуга народа" Иван Юнаков сообщил, что инициаторами постановления о конкурсной комиссии для назначения антикоррупционного прокурора были депутаты его фракции.

