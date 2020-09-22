Депутатам фракции "Слуга народа", не поддержавшим сомнительную конкурсную комиссию САП, угрожают, - нардеп СН Юнаков
Нардеп "Слуги народа" Иван Юнаков хотел воздержаться во время голосования за постановление о конкурсной комиссии для назначения антикоррупционного прокурора, но увидел, как ОПЗЖ и "За майбутнє" всем составом поддержали документ, возмутился и проголосовал против.
Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.
По словам Юнакова, около трети депутатов "не разбирается и не вникает, за что голосуют, поскольку у каждого, условно, свое направление".
Сам он при голосовании постановления о конкурсной комиссии САП ориентировался на антикоррупционный комитет и коллег, которых считает компетентными.
"Те люди, на которых я ориентировался, либо воздержались, либо не голосовали вообще. То есть, по сути, все выступили против. И потом, кстати, некоторые из них так же получили сообщения с угрозами", - отметил Юнаков, не уточнив имен.
Нардеп уверен, что присланные ему и другим сообщения, скорее, призваны понервировать, чем означают угрозу расправы.
"Так угрозы не делаются, это очевидно. По-другому бы передали месседж. Хотя, конечно, это неприятно, все-таки личный номер. Кстати, этих сообщений мне пришло несколько. Плюс в Facebook много всяких ботов написали. В целом, я с юмором отнесся, но заявление в правоохранительные органы все же написал. Между прочим, похожие сообщения пришли, как я узнал впоследствии, еще десятку людей, которые тоже не голосовали. И только депутатам нашей фракции", - отметил Юнаков.
Он указал, что это не единичный случай. По мнению нардепа, так делается, чтобы неугодные понимали: контролируется все, что они делают.
"Я считаю, это не угроза, а своего рода учет неугодных; тех, кто не голосовал за "спорные" законы. Такие же сообщения были, когда обсуждался антиколомойский банковский закон", - припомнил "слуга народа".
Напомним, 17 сентября на рассмотрение ВР вынесли проект постановления об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.
Евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".
Однако Верховная Рада приняла постановление.
Это решение было раскритиковано оппозицией - Петр Порошенко призвал пересмотреть решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП
Посольства США и Евросоюза выступили с совместным заявлением, что от результатов конкурса нового главы САП зависит поддержка Украины.
"Слуга народа" Иван Юнаков сообщил, что инициаторами постановления о конкурсной комиссии для назначения антикоррупционного прокурора были депутаты его фракции.
Читайте полное интервью: "Коммуникация - и внутри фракции, и между фракцией и Офисом Президента - потеряна. Ощущение, что ее вовсе нет", - "слуга народа" Иван Юнаков
