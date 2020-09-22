РУС
Депутатам фракции "Слуга народа", не поддержавшим сомнительную конкурсную комиссию САП, угрожают, - нардеп СН Юнаков

Депутатам фракции

Нардеп "Слуги народа" Иван Юнаков хотел воздержаться во время голосования за постановление о конкурсной комиссии для назначения антикоррупционного прокурора, но увидел, как ОПЗЖ и "За майбутнє" всем составом поддержали документ, возмутился и проголосовал против.

Об этом он рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

По словам Юнакова, около трети депутатов "не разбирается и не вникает, за что голосуют, поскольку у каждого, условно, свое направление".

Сам он при голосовании постановления о конкурсной комиссии САП ориентировался на антикоррупционный комитет и коллег, которых считает компетентными.

"Те люди, на которых я ориентировался, либо воздержались, либо не голосовали вообще. То есть, по сути, все выступили против. И потом, кстати, некоторые из них так же получили сообщения с угрозами", - отметил Юнаков, не уточнив имен.

Нардеп уверен, что присланные ему и другим сообщения, скорее, призваны понервировать, чем означают угрозу расправы.

"Так угрозы не делаются, это очевидно. По-другому бы передали месседж. Хотя, конечно, это неприятно, все-таки личный номер. Кстати, этих сообщений мне пришло несколько. Плюс в Facebook много всяких ботов написали. В целом, я с юмором отнесся, но заявление в правоохранительные органы все же написал. Между прочим, похожие сообщения пришли, как я узнал впоследствии, еще десятку людей, которые тоже не голосовали. И только депутатам нашей фракции", - отметил Юнаков.

Он указал, что это не единичный случай. По мнению нардепа, так делается, чтобы неугодные понимали: контролируется все, что они делают.

"Я считаю, это не угроза, а своего рода учет неугодных; тех, кто не голосовал за "спорные" законы. Такие же сообщения были, когда обсуждался антиколомойский банковский закон", - припомнил "слуга народа".

Напомним, 17 сентября на рассмотрение ВР вынесли проект постановления об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

Однако Верховная Рада приняла постановление.

Это решение было раскритиковано оппозицией - Петр Порошенко призвал пересмотреть решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП

Посольства США и Евросоюза выступили с совместным заявлением, что от результатов конкурса нового главы САП зависит поддержка Украины.

"Слуга народа" Иван Юнаков сообщил, что инициаторами постановления о конкурсной комиссии для назначения антикоррупционного прокурора были депутаты его фракции.

"Шутки закончились"?
Олигархи с ватниками слились в единую ОПГ и пустились во все тяжкое.
Скоро "Слуги" начнут из окон выпадать и на охоте стреляться, как при Януковиче.
По словам Юнакова, около трети депутатов "не разбирается и не вникает, за что голосуют, поскольку у каждого, условно, свое направление". Какое ,,НАПРАВЛЕНИЕ ,, ?? Набрали дегенератов дупля не отбивающих , а теперь оправдываются .
Зебилоиды возвращают страну в 90-е годы. То что не удалось Дваждынесудимому, сделает Обрезаная Сопля со своей свитой дегенератов.
Уже неоднократно фотки приводили с ВР как им в чате скидывют список перед голосованием с номерами законов-постановлений отмеченых знаком "+" или "-".
Ну вообще как для дебилов...
Медведчук . рабинович бойко это ублюдочные свиньи.это даже не предатели .Тварей просто нужно расстрелять как сабак а потом будем заниматься судами
Там ще Дубінський-Бужанський бикують.
Олигархи с ватниками слились в единую ОПГ и пустились во все тяжкое.
Скоро "Слуги" начнут из окон выпадать и на охоте стреляться, как при Януковиче.
зе-мафия в действии
а они упорные, безвиз таки просрут
Не мели чіпуху
а зачем они так упорно хотят пропихнуть своих в комиссию, чтобы орган был 100% их
Зебилоиды возвращают страну в 90-е годы. То что не удалось Дваждынесудимому, сделает Обрезаная Сопля со своей свитой дегенератов.
Офис Президента во главе с Ермаком - это ОПГ, которое работает на уничтожение Украины. Точка.
А якщо без лозунгів, ...які є підстави?
Почитай повну версію інтерв'ю. Там Бутусов доволі конкретно формулює цілком реальний саботаж українських інтересів від партії "слуг урода", і главЗЕбіла
Воно йому треба? Навіть носом уткнеться і буте торочити: " А вы докажите".
Кацапська школа тролінгу, це не хухри- мухри.
Я таки скопіював... Бутусов питає у депутата-слуги урода:
"Вам не кажется, что в стране происходит ползучий реванш? Депутаты-взяточники и министр-плагиатор, попытки олигархических группировок и Банковой взять под контроль независимые, согласно Конституции, правоохранительные органы. Де-факто отказ от евровектора развития страны. Де-факто отказ вашей партии от борьбы за мэрские посты в пользу ОПЗЖ, "За майбутнє", "Наш край" и так далее. Я думаю, вы и без меня будете долго продолжать этот список. Повторю вопрос: вам не кажется, что в стране происходит элементарный реванш?"Источник: https://censor.net/ru/r3220711
Ве, как быдло и хотело. пА пААняткам. Жри...те.
Так ця формула працює повсюдно в усіляких радах, сенатах і що там ще є...
Ты уверен? Конгрессменам США кто-то угрожает за "неправильное" голосование? Ты в своем уме?
Я - да, в своем уме...
Но я не за угрозы говорю, а за лобирование интересов...
И, кстати, почему нет ни одного скрина этих угроз?
У тебя не возникло такого вопроса?
Были скрины, просто зепропагандоны их предпочли не видеть. Не путай законное лоббирование с гопничеством.
Это тот скрин, что ниже выложил киевский баклан?
А у зеленого слизняка-пропагандона есть обоснованное подтверждение, шо это не подлинник?
Читай ниже...
Ты мне не интересен, шоколадный сепаритист...
Как зовут фюрера русни?
Хіба немає? Чи вам вони не потрібні?
Как бы тебе, быдло шоколадное, очень мягко ответить, на счёт того, что я запоребриковый?
Понимаешь, о чём я?
Ну, вас, зепропагандонов, нанимают и за поребриком. Тому есть подтверждения, в том числе и на цензоре. Как зовут фюрера русни?
Максимка, да ты, оказывается, йо....ый на всю голову...
Т.е., ты не знаешь как зовут фюрера русни,зепропагандон?
Я прмітив, що дуже значна кількість нардепів, які числяться уродами, взагалі залишили примішення під куполом, коли голосувалось:
Бабій Р.В. Бардіна М.О. Березін М.Ю. Богданець А.В. Богуцька Є.П. Буймістер Л.А. Вінтоняк О.В. Горенюк О.О. Гурін Д.О. Демченко С.О. Жмеренецький О.С. Заблоцький М.Б. Забуранна Л.В. Завітневич О.М. Задорожній М.М. Касай Г.О. Кісєль Ю.Г. Копанчук О.Є. Кузнєцов О.О. Мезенцева М.С. Мошенець О.В. Нагорняк С.В. Наталуха Д.А. Новіков М.М. Радіна А.О. Савченко О.С. Саламаха О.І. Соломчук Д.В. Соха Р.В. Тарасенко Т.П. Тарасов О.С. Тістик Р.Я. Чернявський С.М. Швець С.Ф. Якименко П.В. Яковлєва Н.І.
Може вони повинні були не мовчати, і не покидати, і волати у весь голос? блокувати трибуну? Щось взагалі робити крім мовчазної незгоди?
Если угрожают, ну так еврокомиссарам пусть жалуются и послам наших западных союзников, чтобы зЭ-шмаркачу дезинфекцию провели
Опять машины будут жечь, скукотища ...(
