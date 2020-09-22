Коалиции "Слуги народа" и ОПЗЖ не будет, но на каждого депутата, который что-то делает, есть рычаг, - нардеп СН Юнаков

Во фракции "Слуги народа" наблюдается "скатывание на восток", однако пока достаточно сил, чтобы поддерживать действительно важные проукраинские законодательные инициативы.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Иван Юнаков.

Сам депутат против коалиции "Слуги народа" и ОПЗЖ.

"Я много анализировал, искал единомышленников. Знаете, это абсолютно ситуативное количество людей - в зависимости от вопроса. Например, по САПу я был удивлен, что, казалось бы, проукраинские люди отдали голоса "за". Наверняка какая-то ситуация не позволила им проголосовать "против", - уверен нардеп.

При этом он предположил, что связано это не с определенной материальной заинтересованностью, а другими средствами воздействия.

"Про материальный фактор я ничего не знаю; в моем окружении такое никогда не мелькало. Ни среди друзей, ни среди коллег. Скорее всего - убеждение. Либо, например, депутат готовит законопроект, очень важный для него, который вполне может быть классным, проукраинским, абсолютно полезным. Но депутату говорят: мы тебя не поддержим, если ты не поддержишь нашу инициативу. То есть на каждого депутата, который что-то делает, есть рычаг", - пояснил Юнаков.

Усложняется ситуация разношерстностью "слуг народа".

"Не секрет, что все, кто сейчас находится в парламенте от партии и фракции "Слуга народа", - это четкий срез того общества, который есть в Украине: от комсомола до УПА. Правого толка, левого толка, центристы и все прочие. Грубо говоря, там нет одношерстной публики. Ведь изначально какова была роль "Слуги народа"? Собрать всех воедино, за счет этого создать какой-то центризм - и в интересах этого центризма идти. А то, что вы говорите о скатывании на восток… да, я это вижу. Может быть, даже по косвенным признакам, но такой откат присутствует", - констатировал нардеп.

Напомним, 17 сентября на рассмотрение ВР вынесли проект постановления об определении представителей парламента в состав комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Евродепутаты Майкл Галер и его коллега Виола фон Крамон предостерегли Раду от голосования за кандидатов в комиссию по избранию главы САП, назвав их "неопытными и недоброчестными".

Однако Верховная Рада приняла постановление.

Это решение было раскритиковано оппозицией - Петр Порошенко призвал пересмотреть решение Верховной Рады о формировании конкурсной комиссии по САП

Посольства США и Евросоюза выступили с совместным заявлением, что от результатов конкурса нового главы САП зависит поддержка Украины.

"Слуга народа" Иван Юнаков сообщил, что инициаторами постановления о конкурсной комиссии для назначения антикоррупционного прокурора были депутаты его фракции.

