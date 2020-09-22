Белорусы, которые по политическим мотивам бегут в Латвию, получают визы в день обращения, - латвийский МИД

Латвия выдает визы в день обращения тем гражданам Беларуси, которые просят об убежище.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает во вторник агентство BNS со ссылкой на латвийское министерство иностранных дел.

По его данным, после выборов президента Беларуси 9 августа и обострения ситуации в республике Латвия выдала 89 виз гражданам этой страны.

Визы выдавались как тем, кто пострадал от насилия в Беларуси и теперь лечится в Латвии, так и тем, кто может подвергаться преследованию по политическим причинам, заявили в МИД. Там отметили, что выдача виз еще не означает, что они использованы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 4,5 месяца на оппонентов Лукашенко и участников протестов в Беларуси завели более 250 уголовных дел, - правозащитники