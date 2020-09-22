1 183 22
Белорусы, которые по политическим мотивам бегут в Латвию, получают визы в день обращения, - латвийский МИД
Латвия выдает визы в день обращения тем гражданам Беларуси, которые просят об убежище.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает во вторник агентство BNS со ссылкой на латвийское министерство иностранных дел.
По его данным, после выборов президента Беларуси 9 августа и обострения ситуации в республике Латвия выдала 89 виз гражданам этой страны.
Визы выдавались как тем, кто пострадал от насилия в Беларуси и теперь лечится в Латвии, так и тем, кто может подвергаться преследованию по политическим причинам, заявили в МИД. Там отметили, что выдача виз еще не означает, что они использованы.
Топ комментарии
+3 Sergii Ustim
показать весь комментарий22.09.2020 21:17 Ответить Ссылка
+2 dtrscnij grsrt
показать весь комментарий22.09.2020 21:23 Ответить Ссылка
+1 Olha Olha
показать весь комментарий22.09.2020 21:19 Ответить Ссылка
Бо як вони «посмєлі бунтовать протів хароших дарог і молочкі !»...
Це білоруси винні, що Янукович ПРОДАВ ***** Крим за $3 більйони?
Герой України.
А вати, і тут 73,22%.
Ти Усика оно, запитай «чєй Крим ?».
«"Он отравился":
Патріоти України.»
Всего лишь.
И да. По моему Украине бьіло бьі легче, если бьі вместо *****, бьіл Навальньій.
Скабеевой привет.
Шо таваріщь, працюємо за методом: «Какая разніца !» ?
Порошенко - Зеленський : «какаяразніца !»,
Кличко - Верещук: «какаяразніца !»,
Тихановская - Лукашенко : «какаяразніца !»,
Навальний - Путін: «какаяразніца !»,
«Скільки Вам подарувати долларів 1000 чи 10 000 ?»
Гамно вопрос ?
Их не догнать, уже не догнать.
(с)