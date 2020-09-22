Порошенко хочет оплатить защитникам Украины штрафы за ответный огонь по террористам
Пятый президент Украины Петр Порошенко озвучил идею оплаты штрафов, которые на украинских военнослужащих могут наложить за открытый без приказа ответный огонь по террористам.
Об этом Порошенко сказал в эфире "34 канала", информирует Цензор.НЕТ.
"У меня сейчас есть очень хорошая идея. Я обращусь к одному из объединений ветеранов и предложу, чтобы каждому военному, которого власти решатся оштрафовать, мы смогли компенсировать эту сумму. И ни в коем случае не допустить, чтобы наши военные, которые защищают нашу землю, пострадали", - сказал Порошенко.
Он раскритиковал руководство Минобороны за приказ №330, который лишает военнослужащих премий за ответный огонь без приказа.
"Это выставить их (защитников Украины. - Ред.) на убийство", - сказал Порошенко.
Также на Цензор.НЕТ: Цель приказа №330 - дополнительно мотивировать наших военных на Донбассе, работа над документом продолжается, - Минобороны
Напомним, ранее главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов обнародовал приказ Министерства обороны №330. Документ предусматривает, что солдат ВСУ будут лишать премий за нарушения, в том числе за открытый без приказа огонь в ответ на огонь противника.
политическиеватные мысли можешь строчить на чебурнете.
і армія вільна діяти як повинна, коли на неї йде атака.
Зеленському треба відробляти оманські "інвестиції" - то його зелені жаб'ячі проблеми.
и взмывшую до небес коммуналку - в сторону Зеленского было бы гыдко плюнуть,
а не то, что избрать.
Петя очень жадный, и эта жадность его губит.
Но в данном случае его ход - это сильный и стильный троллинг предателя Зе.
Вообще красиво Петя умыл ЗЕбильное стадо..