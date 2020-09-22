"Слуга народа" Юнаков: В прозападной части нашей фракции около 40 человек, но важные для Украины законы поддержат и 200, и 300 нардепов
Настроенных отстаивать европейское будущее Украины депутатов фракции "Слуги народа" сложно сбить с пути.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Иван Юнаков.
"Считаю, что тех, кто смотрит в западном направлении, около 40. Это те, которых, на мой взгляд, сейчас сложно сбить с пути. Да, по ним работают, пытаются найти слабые места, но, видимо, пока не находят. Поэтому иногда не хватает голосов внутри фракции, и руководство вынуждено договариваться за голоса с ОПЗЖ, "За Майбутнє", Довіра" и т. д.", - отметил он, добавив, что это было видно по голосованию за конкурсную комиссию САП.
В то же время, Юнаков уверен, что проукраински настроенные депутаты смогут вовремя среагировать на потенциально опасные инициативы: "Такие вещи должны пройти подкомитет, комитет, выйти в Верховную Раду. Этого времени хватит для распознания "зрады".
"Мы рассредоточены по разным комитетам и направлениям. При этом мы следим за тем, что происходит, пытаемся реагировать. И некоторые опасные моменты нам удалось предотвратить", - отметил он.
"Практически все депутаты, входящие в нашу неформальную внутрифракционную группу, - это люди, которые прошли либо АТО, либо Майданы, либо были волонтерами: Чернев, Радина (Красносельская), Ясько, Булах, Богуцкая, Подгорная, Петрунак, Цыба, Бондар Г. и т.д. Этих людей всегда видно по результатам голосования", - сообщил Юнаков.
По мнению "слуги народа", хотя у него немного единомышленников: "Большинство - меньшинство, которое убеждает всех остальных".
"Могу сказать так: если будет рассматриваться важный вопрос, от которого будет зависеть целостность Украины, ее реальные интересы, - полагаю, что будет и 200 и 300 человек. Большинство депутатов из разных фракций будут на стороне Украины", - убежден Юнаков.
Читайте интервью полностью: "Коммуникация - и внутри фракции, и между фракцией и Офисом Президента - потеряна. Ощущение, что ее вовсе нет", - "слуга народа" Иван Юнаков
Одним словом, СН це те саме якщо б в бочку змі6али 40% меду і 60% гівна і хочуть щоб народ це їв.
Але, з іншого боку, це на 40 людей більше.
Тобто 110, це ще не 150, але й не 70.
Вас всех сажать надо по ст. Мошеничество. Обещали - не выполнили, в тюрьму. Если кто не понял ведь и революция может быть настоящая
РАНКОВІ НОТАТКИ...
Фокін заявив, що війна на Донбасі почалася "через мовне питання", бо в Україні "переважна більшість розмовляє російською".
Водночас, інший ходячий артефакт Кравчук стверджує, що Путін переграв Україну з Мінськими угодами.
Відповім обом.
Коли проводили русифікацію України, ніхто не називав це геноцидом - просто розстрілювали тих, хто був проти. Наразі ж, ніхто нікому не заважає розмовляти у сім'ї, на вулиці чи у магазині хоч китайською, хоч кхмерською. Але якщо ти за 29 років не вивчив українську, тут вже вимальовується сумна альтернатива: або ти свідомо зневажаєш країну, в якій живеш, або ти повний розумовий дегенерат. Україна - єдина країна в світі, де відбувається постійний тиск на державну мову з метою всілякого обмеження її прав та вживання, і призначення на посади людей на кшталт Фокіна свідчить лише про зневагу до держави з боку тих, хто цих бенедь призначає.
Що стосується Мінських угод... Вже промовчу, під яким тиском Москви і Заходу ці угоди підписувались. А також про те, що вони на той час були єдиним механізмом зупинити подальший наступ РЕГУЛЯРНОЇ армії РФ.
Так, Порох не закінчив війну, але він не пустив її в твоє місто, і на твоєму будинку не висить російський триколор. Наразі ж, просто хочу нагадати, що підписані ним угоди були дійсні до кінця 2015-го року, а потім їх щороку пролонгували рішенням Нормандської четвірки, що надавало час для відбудови армії і продовження санкцій проти Ерефії. І якщо зелена шобла вважає ці угоди настільки пагубними, вона мала повне юридичне право вийти з них ще 31 грудня 2019 року. Але чомусь цього не зробила - продовжує жерти кактус і кивати на Порошенка. Бо свого плану встановлення миру на Донбасі не має. Від слова зовсім.
Коли б при П`ятому президенті хтось сказав, що делегацію до ТКГ формуватиме наколота силиконом подружка концертного продюсера, це б сприйняли як поганий жарт. Але на тлі інших зашкварів Зе-епохи, суспільство деградувало настільки, що це вже нікого не обурює - "шльопки" крокують Україною.
Страшне інше. Це не позиція Фокіна і Кравчука. Це позиція Зеленського і тих, хто ним керує. А двух дідуганів взяли на роль зондів суспільної думки: Путін прикривався жінками та дітьми, Зермак - старими маразматиками.
Скоро місцеві вибори. По Пороху активізувалися Портнов, Лещенко, Богдан, весь медведчуковський інфопул, РВУ, Кравчук з Фокіним. Перекуплена низка блогерів з "низькою соціальною відповідальністю". Це все свідчить про одне: ми рухаємось у правильному напрямку, ми представляємо для них серйозну загрозу, ми - єдині, хто може зберегти Україну Україною, а не Малоросією чи російськомовним придатком до ОРДЛО. І ми це зробимо. Хто в це не вірить - нафіг з пляжу, зі скигліями нам не по дорозі.
Раночку, бандерівці - поборемо!