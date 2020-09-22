РУС
"Слуга народа" Юнаков: В прозападной части нашей фракции около 40 человек, но важные для Украины законы поддержат и 200, и 300 нардепов

Настроенных отстаивать европейское будущее Украины депутатов фракции "Слуги народа" сложно сбить с пути.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Иван Юнаков.

"Считаю, что тех, кто смотрит в западном направлении, около 40. Это те, которых, на мой взгляд, сейчас сложно сбить с пути. Да, по ним работают, пытаются найти слабые места, но, видимо, пока не находят. Поэтому иногда не хватает голосов внутри фракции, и руководство вынуждено договариваться за голоса с ОПЗЖ, "За Майбутнє", Довіра" и т. д.", - отметил он, добавив, что это было видно по голосованию за конкурсную комиссию САП.

В то же время, Юнаков уверен, что проукраински настроенные депутаты смогут вовремя среагировать на потенциально опасные инициативы: "Такие вещи должны пройти подкомитет, комитет, выйти в Верховную Раду. Этого времени хватит для распознания "зрады".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Создается впечатление, что график Зеленского забивают низкоприоритетными вещами, чтобы не было возможности общаться с депутатами, - "слуга народа" Юнаков

"Мы рассредоточены по разным комитетам и направлениям. При этом мы следим за тем, что происходит, пытаемся реагировать. И некоторые опасные моменты нам удалось предотвратить", - отметил он.

"Практически все депутаты, входящие в нашу неформальную внутрифракционную группу, - это люди, которые прошли либо АТО, либо Майданы, либо были волонтерами: Чернев, Радина (Красносельская), Ясько, Булах, Богуцкая, Подгорная, Петрунак, Цыба, Бондар Г. и т.д. Этих людей всегда видно по результатам голосования", - сообщил Юнаков.

По мнению "слуги народа", хотя у него немного единомышленников: "Большинство - меньшинство, которое убеждает всех остальных".

"Могу сказать так: если будет рассматриваться важный вопрос, от которого будет зависеть целостность Украины, ее реальные интересы, - полагаю, что будет и 200 и 300 человек. Большинство депутатов из разных фракций будут на стороне Украины", - убежден Юнаков.

Читайте интервью полностью: "Коммуникация - и внутри фракции, и между фракцией и Офисом Президента - потеряна. Ощущение, что ее вовсе нет", - "слуга народа" Иван Юнаков

+13
то есть зелибобики работают чтобы сбить с прозападного пути, ну и гниды
22.09.2020 22:07 Ответить
+12
А на ватном пути 210
22.09.2020 22:10 Ответить
+12
"Прозападные"?... А остальные, протаёжные?
22.09.2020 22:10 Ответить
то есть зелибобики работают чтобы сбить с прозападного пути, ну и гниды
22.09.2020 22:07 Ответить
А они шо вообще как-то работают?
22.09.2020 23:07 Ответить
А на ватном пути 210
22.09.2020 22:10 Ответить
Чувак просто воткрытую признался, что большинство слуг на рашу смотрят и готовы раздвинуть ягодицы для тупина, что мы собственно и видим во все политике СН, как внешней, так и внутренней.
22.09.2020 23:11 Ответить
"Прозападные"?... А остальные, протаёжные?
22.09.2020 22:10 Ответить
1 к 6. Наголосовали приколисты-абынепорошисты. 80 мест ваты это неснижаемый лохторат. Остальное -ослиное стадо.
22.09.2020 22:30 Ответить
Остальные скорее- просовково-прокацапские
22.09.2020 23:09 Ответить
не знаю, какой он депутат, но архитектор и дизайнер он хороший. https://33by.pro/loft.html ИНТЕРЬЕР LOFT
22.09.2020 22:12 Ответить
""Считаю, что тех, кто смотрит в западном направлении, около 40..."

Одним словом, СН це те саме якщо б в бочку змі6али 40% меду і 60% гівна і хочуть щоб народ це їв.
22.09.2020 22:12 Ответить
Лайна там явно більше. 40 до 206, це лише 19%.
Але, з іншого боку, це на 40 людей більше.
Тобто 110, це ще не 150, але й не 70.
22.09.2020 22:54 Ответить
прозападные слуги жабы, когда им не хватает голосов, договариваются с рыгами...
22.09.2020 22:14 Ответить
Из 250 условно про-Западных АЖ 40??? Ну, если это считать изьявлением воли Украинского Народа, то вибачайте, Панове, Ви не набагато краще беларусiв....
22.09.2020 22:17 Ответить
так откуда же взяться прозападным если все выезжают.
22.09.2020 22:22 Ответить
Так их выдавливает большинство, судя по всему.
22.09.2020 22:25 Ответить
Тебя когда выдавили?
22.09.2020 22:30 Ответить
Еще когда фюрер русни бегал в лакеях у Собчака, а Моника Нелох42 развлекал русню по саунах за срубли.
22.09.2020 22:34 Ответить
40 чел в прозападной а 200 в какой?
22.09.2020 22:28 Ответить
Там несколько групп. Каломойшина, портянкина и основная- прокацапская разной степени прожарки.
22.09.2020 22:32 Ответить
непогано, привели проросійську наволоч в основному...
22.09.2020 22:29 Ответить
Так нечего прозападным партиям устраивать срачи. А уж если прозападники начинают агитировать за прокацапа, то на выходе результат не должен удивлять.
22.09.2020 22:34 Ответить
Остальньіе 200 человек. значит, пророссийские?
22.09.2020 22:35 Ответить
1,5 года прошло, где результаты?
Вас всех сажать надо по ст. Мошеничество. Обещали - не выполнили, в тюрьму. Если кто не понял ведь и революция может быть настоящая
22.09.2020 22:36 Ответить
В прозападной части нашей фракции около 40 человек... Из 250 депутатов СН 40 за Европейское будущее Украины. Остальные 210 прокремлевские. Дофига. Вместе с опоблоком и прочими За життя это новая пророссийская коалиция. Учитывая, что СН подконтрольный президенту и без согласования с ним ничего не предпримут, то напрашивается вывод, что и наш "гарант" посматривает в сторону Москвы. Думаю и коммунист Фокин озвучивает мысли этого большинства о повстанцах на Донбассе, об поголовной амнистии для боевиков. Похоже страну переориентируют на россию, на таежный союз. Добром такие маневры точно не закончатся.
22.09.2020 22:38 Ответить
Приблизительно было тоже самое в бпп, прозападных (порядочных, проукраинских, патриотов) было до 30 штыков, остальное всякий сброд, воры, коррупционеры, результат такого расклада мы увидели на выборах, крах шоколада и тормоз в прогрессе Украины, пассивно наблюдать четыре года за дальнейшим падением страны, равносильно преступлению.
22.09.2020 22:39 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__cft__[0]=AZV9GT5IzuakTD5D_dDLqi-bf5a7LjWqMui3fT7JfxqeH-cL0pRf2P6DlO6LnED-gwzzFFKSBFkbdITSeqrsZrRWd3HE6MGV-8AfHf6Z8xv0HvO3jeiyrsy76pOhM0vA5cU&__tn__=-UC%2CP-R Helgi Sharp

РАНКОВІ НОТАТКИ...

Фокін заявив, що війна на Донбасі почалася "через мовне питання", бо в Україні "переважна більшість розмовляє російською".

Водночас, інший ходячий артефакт Кравчук стверджує, що Путін переграв Україну з Мінськими угодами.

Відповім обом.

Коли проводили русифікацію України, ніхто не називав це геноцидом - просто розстрілювали тих, хто був проти. Наразі ж, ніхто нікому не заважає розмовляти у сім'ї, на вулиці чи у магазині хоч китайською, хоч кхмерською. Але якщо ти за 29 років не вивчив українську, тут вже вимальовується сумна альтернатива: або ти свідомо зневажаєш країну, в якій живеш, або ти повний розумовий дегенерат. Україна - єдина країна в світі, де відбувається постійний тиск на державну мову з метою всілякого обмеження її прав та вживання, і призначення на посади людей на кшталт Фокіна свідчить лише про зневагу до держави з боку тих, хто цих бенедь призначає.

Що стосується Мінських угод... Вже промовчу, під яким тиском Москви і Заходу ці угоди підписувались. А також про те, що вони на той час були єдиним механізмом зупинити подальший наступ РЕГУЛЯРНОЇ армії РФ.

Так, Порох не закінчив війну, але він не пустив її в твоє місто, і на твоєму будинку не висить російський триколор. Наразі ж, просто хочу нагадати, що підписані ним угоди були дійсні до кінця 2015-го року, а потім їх щороку пролонгували рішенням Нормандської четвірки, що надавало час для відбудови армії і продовження санкцій проти Ерефії. І якщо зелена шобла вважає ці угоди настільки пагубними, вона мала повне юридичне право вийти з них ще 31 грудня 2019 року. Але чомусь цього не зробила - продовжує жерти кактус і кивати на Порошенка. Бо свого плану встановлення миру на Донбасі не має. Від слова зовсім.

Коли б при П`ятому президенті хтось сказав, що делегацію до ТКГ формуватиме наколота силиконом подружка концертного продюсера, це б сприйняли як поганий жарт. Але на тлі інших зашкварів Зе-епохи, суспільство деградувало настільки, що це вже нікого не обурює - "шльопки" крокують Україною.

Страшне інше. Це не позиція Фокіна і Кравчука. Це позиція Зеленського і тих, хто ним керує. А двух дідуганів взяли на роль зондів суспільної думки: Путін прикривався жінками та дітьми, Зермак - старими маразматиками.

Скоро місцеві вибори. По Пороху активізувалися Портнов, Лещенко, Богдан, весь медведчуковський інфопул, РВУ, Кравчук з Фокіним. Перекуплена низка блогерів з "низькою соціальною відповідальністю". Це все свідчить про одне: ми рухаємось у правильному напрямку, ми представляємо для них серйозну загрозу, ми - єдині, хто може зберегти Україну Україною, а не Малоросією чи російськомовним придатком до ОРДЛО. І ми це зробимо. Хто в це не вірить - нафіг з пляжу, зі скигліями нам не по дорозі.

Раночку, бандерівці - поборемо!
22.09.2020 22:43 Ответить
Я би бо прозахідної частини фракції слуг уродів, окрім названих Чернєва, Радіної Ясько, Булах, Подгорної, Петрунак, Циби, Бондар відніс би і Жмеренецького, Потураєва та Буймістер. А згадана тут https://censor.net/ua/n3220753 - просто дурепа. https://censor.net/ua/n3220753
22.09.2020 23:21 Ответить
Небритые вы совсем разваливатие того чего не было
23.09.2020 01:44 Ответить
40 соросят?
23.09.2020 04:47 Ответить
И как ты Шариков в очистке служил?
23.09.2020 08:20 Ответить
 
 