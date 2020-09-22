"Слуга народа" Юнаков: В прозападной части нашей фракции около 40 человек, но важные для Украины законы поддержат и 200, и 300 нардепов

Настроенных отстаивать европейское будущее Украины депутатов фракции "Слуги народа" сложно сбить с пути.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал нардеп "Слуги народа" Иван Юнаков.

"Считаю, что тех, кто смотрит в западном направлении, около 40. Это те, которых, на мой взгляд, сейчас сложно сбить с пути. Да, по ним работают, пытаются найти слабые места, но, видимо, пока не находят. Поэтому иногда не хватает голосов внутри фракции, и руководство вынуждено договариваться за голоса с ОПЗЖ, "За Майбутнє", Довіра" и т. д.", - отметил он, добавив, что это было видно по голосованию за конкурсную комиссию САП.

В то же время, Юнаков уверен, что проукраински настроенные депутаты смогут вовремя среагировать на потенциально опасные инициативы: "Такие вещи должны пройти подкомитет, комитет, выйти в Верховную Раду. Этого времени хватит для распознания "зрады".

"Мы рассредоточены по разным комитетам и направлениям. При этом мы следим за тем, что происходит, пытаемся реагировать. И некоторые опасные моменты нам удалось предотвратить", - отметил он.

"Практически все депутаты, входящие в нашу неформальную внутрифракционную группу, - это люди, которые прошли либо АТО, либо Майданы, либо были волонтерами: Чернев, Радина (Красносельская), Ясько, Булах, Богуцкая, Подгорная, Петрунак, Цыба, Бондар Г. и т.д. Этих людей всегда видно по результатам голосования", - сообщил Юнаков.

По мнению "слуги народа", хотя у него немного единомышленников: "Большинство - меньшинство, которое убеждает всех остальных".

"Могу сказать так: если будет рассматриваться важный вопрос, от которого будет зависеть целостность Украины, ее реальные интересы, - полагаю, что будет и 200 и 300 человек. Большинство депутатов из разных фракций будут на стороне Украины", - убежден Юнаков.

