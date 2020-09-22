Более 200 нардепов планируют войти в новое межфракционное объединение "Путь домой", на мой взгляд, это "мир любой ценой", - "слуга народа" Юнаков

Реваншистские процессы в парламенте зашли настолько далеко, что сейчас создается многочисленное межфракционное объединение, которое готово на все "ради мира" в Украине.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал депутат "Слуги народа" Иван Юнаков.

"Вы знаете, что сейчас создается межфракционное объединение под названием, если не ошибаюсь, "Путь домой"? На мой взгляд, это "мир любой ценой". И эта концепция на сегодняшний день для меня неприемлема", - отметил нардеп.

По его информации, в этом объединении более 200 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лерос о политике Зеленского: Отчетливо заметен привкус реванша. Происходит откат реформ. Глаза народных депутатов потухли

Читайте интервью полностью: "Коммуникация - и внутри фракции, и между фракцией и Офисом Президента - потеряна. Ощущение, что ее вовсе нет", - "слуга народа" Иван Юнаков