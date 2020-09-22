РУС
Новости Агрессия России против Украины
11 606 75

Более 200 нардепов планируют войти в новое межфракционное объединение "Путь домой", на мой взгляд, это "мир любой ценой", - "слуга народа" Юнаков

Более 200 нардепов планируют войти в новое межфракционное объединение

Реваншистские процессы в парламенте зашли настолько далеко, что сейчас создается многочисленное межфракционное объединение, которое готово на все "ради мира" в Украине.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал депутат "Слуги народа" Иван Юнаков.

"Вы знаете, что сейчас создается межфракционное объединение под названием, если не ошибаюсь, "Путь домой"? На мой взгляд, это "мир любой ценой". И эта концепция на сегодняшний день для меня неприемлема", - отметил нардеп.

По его информации, в этом объединении более 200 человек.

гниды зеленые, зе-мафия прокоцапская
показать весь комментарий
22.09.2020 22:29 Ответить
Путь домой это путь в паРашу? Или в тюрьму за предательство? Ну тогда пусть сразу п--дуют из Рады нах и не сидят там, не воняют. Отбросы всякие засели на 5 лет, слишком долго их терпеть, надо гнать уже сейчас. Сатанве рогатой не место во власти.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:34 Ответить
Дамой на Ростов.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:31 Ответить
Ну так большинство в Украине проголосовало. Тут про зеркало и рожу....
показать весь комментарий
22.09.2020 22:32 Ответить
Но ведь никто не мешает подкорректировать свой выбор и отправить некоторых депутатов домой наРашу, а остальных "рускамирных" из парламента обратно на свои рабочие места. 2014-й ведь уже показал, что иногда у людей может и бомбануть
показать весь комментарий
22.09.2020 22:39 Ответить
Не будет никакого нового Майдана. Исчерпано движение.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:43 Ответить
А Майдана и не надо. Можно менее масштабно и затратно показать всяким там гавно-объединениям "за мир любой ценой", что такая схема не пройдёт, прежде всего для них персонально. Народ уже повоевал, пролил свою кровь, налогоплатильщики платят за войну и повесить всю эту дичь в виде Луганона на наши же плечи не получится. 2020-й это уже не 2014й, иллюзии подпрошли
показать весь комментарий
22.09.2020 22:51 Ответить
Ты льешь розовое масло на мои раны, но это не лечение....в Украине сегодня есть то ядро, которое может начать. Но нет тех, кем это ядро обрастает, превращаясь в тот каменный шар, который пробивает стену. Так было в 2013-14. Но не сейчас. Массы не пойдут. Все. Революции закончились. Теперь у Вас - только политический эволюционный путь развития.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:01 Ответить
У наших масс семь пятниц на неделю, "хочу всего и сразу, не вставая с дивана", выборы это показали и опросы только подтверждают. А вот ядра имеются и поправят заблудших, а потом снова массы скажут своё "авторитетное мнение". Хождение по кругу ведь никто не отменял
показать весь комментарий
22.09.2020 23:07 Ответить
Хождение по кругу - это как раз именно то, шо Вы делаете с тех пор, когда сдох совок! Не пора выбрать направлние движения? Желательно, на Запад...
показать весь комментарий
22.09.2020 23:12 Ответить
Для поступательного и уверенного движения на Запад , нам понадобится ещё одно поколение, когда те, которым сейчас 5-10 подрастут и пойдут голосовать. А пока у нас постсовок и дикий капитализм, в основном, в головах. Да и отток молодых и энергичных на загнивающий Запад на работу и пмж отягощает ситуацию
показать весь комментарий
22.09.2020 23:17 Ответить
Я Вам скажу за себя.Я жуткий индивидуалист. И я таки себе избрал направление на Запад еще в начале 90-х. И не скажу, шо мне сразу было тут небо в алмазах,брызги шампанского и голая Шарон Стоун. Было по две работы на двоих с женой, 12 часов в день. 7 дней в неделю. Лет 5. Это шоб выйти на уровень "как у людей".Потом - попроще, но тоже не прогулка по парку. Зато сейчас - в свое удовольствие...ну кому какое удовольствие, у нас - земли почти два гектара, сад-огород, плюс внуки, плюс у каждого свой бизнесс. А теперь все это - в масштабе 40-миллионной страны. Это ж сколько времени и труда потрибно!!!
показать весь комментарий
22.09.2020 23:25 Ответить
Вот именно, поэтому индивидуальное членство в Евросоюзе, а как по мне Штаты или Канада
показать весь комментарий
22.09.2020 23:30 Ответить
У Вас перед глазами наглядный пример - Польша. 20 лет назад Польша была приблизно там же, где сейчас Украина, минус поголовье русни. Т.е., Вам мешает ,в сущности, только Ваша доморощенная русня. К сожалению, эта мерзость в Украине является политической силой до сих пор, как наглядно показали прошедшие выборы.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:36 Ответить
Согласен,только с малым уточненнием.У нас нет дикого или какого-либо другого капитализма.Капитализм требует чётких правил игры, которые он умело обходит для получения прибыли. С этой беспредельной и крайне приступной юриспруденции никакого капитализма не может быть. С приходом зе беззаконие увеличилось. У нас происходит переходной процесс от глубочайшего совка к построению цивилизованного общества.Но с приходом к власти невежественной власти зелёных,этот процесс,очень мягко говоря, затормозился.А вот сколько поколений понадобится вопрос открырый.Наш народ сильно болен шизофренией и комуняки дали потомство шариковых.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:06 Ответить
Русь -Україну «хоронять» вже 1500 років.
Орда, Московський Улус, Московія, Россія, Росімпєрія, Совєтськийсаюз...
І де вони?
показать весь комментарий
22.09.2020 22:55 Ответить
А где Вы? И кто Ви?
показать весь комментарий
22.09.2020 23:02 Ответить
Т.е. вся история существования Украины - это затянувшиеся похороны?
показать весь комментарий
23.09.2020 02:19 Ответить
І що їх тут тримає, хай шурують домой! Чи чекають на пенделя?!
показать весь комментарий
22.09.2020 22:33 Ответить
Замазался в зеленой субстанции и теперь изображает "я не такая, я жду трамвая".
показать весь комментарий
22.09.2020 22:36 Ответить
Ну шож.. Прийдется скидываться на билеты домой для этих депутатов.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:36 Ответить
Билеты им предлагали в 14-м) Они так ничего и не поняли... Ну что же, это их выбор... Гиляка, значит гиляка)))
показать весь комментарий
22.09.2020 22:47 Ответить
7 ракетных бригад - пускай будут, а то Горбулин и Грищенко уже проводили агитацию..Ни ракетных бригад,ни Горбулина и Грищенко в 2001 году..все на пенсии. Это о политических решения и их последствия..Так отож))
показать весь комментарий
22.09.2020 22:38 Ответить
назовем ее миграцией питухов
показать весь комментарий
22.09.2020 22:39 Ответить
Более 200 нардепов планируют войти в новое межфракционное объединение "Путь домой", на мой взгляд, это "мир любой ценой", - "слуга народа" Юнаков - Цензор.НЕТ 9035
показать весь комментарий
22.09.2020 22:39 Ответить
Уже штурмуєш двері військомату?
показать весь комментарий
22.09.2020 22:59 Ответить
купили шлюх
показать весь комментарий
22.09.2020 22:42 Ответить
7 ракетных бригад и это без таранки и хамчака
показать весь комментарий
22.09.2020 22:50 Ответить
Міжфракційне об'єднання "Путю додому".
показать весь комментарий
22.09.2020 22:50 Ответить
Путь на кладбище...#андоны штопаные!!!
показать весь комментарий
22.09.2020 22:50 Ответить
Это попросту формирование новой коалиции Слуги+ОПЗЖ, короткая дорога к политическому кризису.
показать весь комментарий
22.09.2020 22:51 Ответить
Медведчук на российские деньги скупляет депутатов, у которых "какая разница".Скоро им всем будет под зад ногой, так они хотят успеть заработать хоть на предательстве.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:02 Ответить
На эти 200 человек выйдет мильон киевлян - погрузит эти отбросы в мусорные баки и отправит ДОМОЙ В ПАРАШУ 😀😜😌
А Мертветчука надо обязательно на ёлку
показать весь комментарий
22.09.2020 23:02 Ответить
И шоколадного барыгу ,который дал мертвечуку зелёный свет в украинскую политику и возможность скупать наше медиапространство
показать весь комментарий
23.09.2020 00:20 Ответить
Никто никого уже не отправит, к великому сожалению. Колодец глубокий, но не бездонный.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:15 Ответить
В "першій сотні" Слуг 76 жидів. Може ми щось не так розуміємо? Може вони за репатріацію в Ізраїль монобільшості ВР! А ми тут вигадуємо щось, фантазуємо...
показать весь комментарий
22.09.2020 23:19 Ответить
Сторонники Зеленского, по всей видимости, испытывают чувство глубокого удовлетворения.
С теми из них, кто априори против Украины, всё понятно, а те, кто был за Украину, что скажите?
показать весь комментарий
22.09.2020 23:24 Ответить
Спрашивал одного такого, которого считал до выборов умным и про-украинским, и уговаривал хотя бы за партию, из непонятно кого, не голосовать. Как пол-года назад, так и сейчас отвечает: "Надо посмотреть. Вот пройдет пять лет, и посмотрим сделает Зе что-то хорошее или нет. А пока - еще мало времени прошло, рано судить! Ничего такого страшного не произошло!" Тьфу... мрази... (((((((((((
показать весь комментарий
22.09.2020 23:29 Ответить
Одно название чего только стоит...
А где ж вы сейчас, сироты казанские?
Украина для вас уже не ненька, твари вы зеленорожие?
показать весь комментарий
22.09.2020 23:26 Ответить
Может путь на грабли?
показать весь комментарий
22.09.2020 23:26 Ответить
и народ их мирно расстреляет.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:27 Ответить
пора раду распускать.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:28 Ответить
Нет оснований (впрочем, как и летом прошлого года). И нет заинтересованности от Зе, т.к. в след.Раде у него будет в 4 раза меньше депутатов. Можно только расстрелять, как в сериале. Но тогда власть в Украине лишиться легитимности, чего и хочет Путин для очередной попытки "откусить кусочек пожирнее"
показать весь комментарий
22.09.2020 23:32 Ответить
вовсе не обязательно расстреливать. если не ошибаюсь то есть вариант массового сложения депутатских полномочий.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:35 Ответить
На каком основании?
Нет-нет, пусть совершат побольше преступлений, чтобы было не "отмазаться", когда их судить будут.
показать весь комментарий
23.09.2020 03:40 Ответить
Мир за всяку ціну? Нихрена собі...Це що,скоро Мотороли будуть управлять Києвом?
показать весь комментарий
22.09.2020 23:30 Ответить
Уже Ермак управляет... Внешний вид по-импозантнее, суть - та же
показать весь комментарий
22.09.2020 23:33 Ответить
Зебланы кого вы привели...
показать весь комментарий
22.09.2020 23:31 Ответить
Нужно майдан запускать и требовать роспуска Рады! Они не представляют интереса народа, а значит они не легитимные больше! А это значит роспуск и новые выборы в Раду!
показать весь комментарий
22.09.2020 23:33 Ответить
Путь в Растов.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:36 Ответить
Продажная Рада за деньги Кремля все сдаст на свете. Нужно вообще Раду распустить навсегда и запустить вместо нее - прямую демократию. Чтобы люди сами предлагали законы и принимали их. Это будет куда лучше, чем то, что они принимают в Раде - все антинародное и все про олигархическое и кто деньги дает им, тот и выбивает себе привилегии. А нахера оно тогда такое надо вообще??? Проще создать сайт государственный - прямой демократии и там люди будут голосовать и в открытую, чтобы все могли убедиться, что голос пошел правильно. Депутатов придумали для того, чтобы они голосовали от имени людей, который дали им голос свой представлять, а раз они обманом выманивают голос и потом не представляют интересы избирателей, то это абсурдно все - нелегитимно и нарушение системы. В Англии например, если депутат голосует не так, как хочет избиратель, то избиратель может отозвать этого депутата ибо тот не представляет его интереса. У нас же полностью все на жульничистве и не порядочности выстроено. Нам нужно полностью реформировать всю систему! Прямая демократия должна быть введена с максимально расширенными возможностями для народа. Народ должен сам свои голоса представлять, а не давать их этим актерам погорелого театра, шутам гороховым, фотографам, любителям шлюх, дрочунам в Раде, проституткам, певцам, шоубизнесменам - дыбилам, олигархическим шестеркам, агентам кремля, и прочему мусору, который собрался в Раде. Прямая демократия дает людям возможности изменить страну и сделать ее комфортной для населения! Страна создается для народа, а не для олигархов. В государстве все должны иметь равный голос - по середине - не больше, не меньше кого то. Читайте Аристотеля - Политику и поймете, что лучшей системы нету, чем та, которая описана выше. И суды должны в 100% случаев быть - судами присяжных, чтобы народ был судья! Такие суды будут справедливей тех, которые судят судьи и потом у них пентхаусы за миллионы.
показать весь комментарий
22.09.2020 23:49 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
22.09.2020 23:51 Ответить
Лущее так:"Аська мастосрань". И вереницей у ссысрань и засрань.
показать весь комментарий
23.09.2020 00:31 Ответить
это же новые причуды ПУтина+Мертвячука. а давай так попробуем, и так, и эдак. и Ермак присоединился, испражняется
показать весь комментарий
23.09.2020 00:40 Ответить
хай об'єднуються якщо вони такі дбл. будем знати хто, а потім їх чекає в кращому випадку сміттевий бак в гіршому лісопосадка. Україна славиться чорноземами, а їх треба підживлювати.
показать весь комментарий
23.09.2020 01:01 Ответить
Ничего из этого не получится, разберут их на запчасти.
показать весь комментарий
23.09.2020 01:38 Ответить
Кто?
показать весь комментарий
23.09.2020 02:14 Ответить
Как это - "кто"?
Главные "таксидермисты" - Порошенко с Турчиновым.
Кожу сдерут со Слуг Народа, набьют соломой чучелки и выставят на всеобщее обозрение.
показать весь комментарий
23.09.2020 03:39 Ответить
Путь домой - а дом у мразей в Москве
показать весь комментарий
23.09.2020 01:43 Ответить
ЩАЗ.
Нужны они там.
Это г*вно нигде не нужно, не принимают Слуг Народа нигде, своих отбросов хватает.

Потому и вынуждены Слуги Народа привести "русский мир" в Украину, отдав ОПЗЖ часть своих ассетов.
показать весь комментарий
23.09.2020 03:37 Ответить
Понад 200 нардепів планують увійти в нове міжфракційне об'єднання "Шлях додому", на мій погляд, це "мир за всяку ціну", - "слуга народу" Юнаков - Цензор.НЕТ 7159
показать весь комментарий
23.09.2020 02:11 Ответить
"Более 200 нардепов планируют войти в новое межфракционное объединение "Путь домой","

Жить то хочется Слугам Народа, сами то прикиньте.
Или они выбирают "путь домой" "русский мир", или их ОПЗЖ волокет их под ИВЛ.
Бежать то им некуда, это г*вно Израиль отказался принимать, даже Гепа вынужден "лечиться" в Германии, а Германия - не резиновая, Слуг Народа не берет.
показать весь комментарий
23.09.2020 03:36 Ответить
"Путь домой - это в Израиль? 76 депутатов из первых 100 фракции - жиды.
показать весь комментарий
23.09.2020 20:19 Ответить
Нет, в Израиль их больше не берут!
Им теперь только на кладбище.
показать весь комментарий
24.09.2020 05:10 Ответить
Путь домой. В вонючую парашу.
Понад 200 нардепів планують увійти в нове міжфракційне об'єднання "Шлях додому", на мій погляд, це "мир за всяку ціну", - "слуга народу" Юнаков - Цензор.НЕТ 2985
показать весь комментарий
23.09.2020 06:15 Ответить
Список в студию!
показать весь комментарий
23.09.2020 08:02 Ответить
Вот и ширка подоспела. Путь домой - это типа в парашестан да? Ну-ну... Все предсказуемо... как и итог всего этого цирка..пачальный к сожалению. Ну, сами навыбирали, как и в 2010. Так что винить некого.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:41 Ответить
"Ширка" версии 2.0
ОПЗЖ + Слуга Народа.
От така-то муйня, малята!
показать весь комментарий
23.09.2020 11:53 Ответить
Межфракционное об'єдінєніє людєй для которих Україіна домом нє являєтся создаєтся для поіска путі дамой, в Расеюшку! Под царя-батюшку!...
Хай роблять, щоб потім було зрозуміло кого пестити та гнати у Ростов під час другого Майдану.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:12 Ответить
 
 