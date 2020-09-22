Более 200 нардепов планируют войти в новое межфракционное объединение "Путь домой", на мой взгляд, это "мир любой ценой", - "слуга народа" Юнаков
Реваншистские процессы в парламенте зашли настолько далеко, что сейчас создается многочисленное межфракционное объединение, которое готово на все "ради мира" в Украине.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал депутат "Слуги народа" Иван Юнаков.
"Вы знаете, что сейчас создается межфракционное объединение под названием, если не ошибаюсь, "Путь домой"? На мой взгляд, это "мир любой ценой". И эта концепция на сегодняшний день для меня неприемлема", - отметил нардеп.
По его информации, в этом объединении более 200 человек.
Читайте интервью полностью: "Коммуникация - и внутри фракции, и между фракцией и Офисом Президента - потеряна. Ощущение, что ее вовсе нет", - "слуга народа" Иван Юнаков
Vadym Tsyrkalyuk
Лариса #401376
5 копійок
Орда, Московський Улус, Московія, Россія, Росімпєрія, Совєтськийсаюз...
І де вони?
А Мертветчука надо обязательно на ёлку
С теми из них, кто априори против Украины, всё понятно, а те, кто был за Украину, что скажите?
А где ж вы сейчас, сироты казанские?
Украина для вас уже не ненька, твари вы зеленорожие?
Нет-нет, пусть совершат побольше преступлений, чтобы было не "отмазаться", когда их судить будут.
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Главные "таксидермисты" - Порошенко с Турчиновым.
Кожу сдерут со Слуг Народа, набьют соломой чучелки и выставят на всеобщее обозрение.
Нужны они там.
Это г*вно нигде не нужно, не принимают Слуг Народа нигде, своих отбросов хватает.
Потому и вынуждены Слуги Народа привести "русский мир" в Украину, отдав ОПЗЖ часть своих ассетов.
Жить то хочется Слугам Народа, сами то прикиньте.
Или они выбирают
"путь домой""русский мир", или их ОПЗЖ волокет их под ИВЛ.
Бежать то им некуда, это г*вно Израиль отказался принимать, даже Гепа вынужден "лечиться" в Германии, а Германия - не резиновая, Слуг Народа не берет.
Им теперь только на кладбище.
ОПЗЖ + Слуга Народа.
От така-то муйня, малята!
Хай роблять, щоб потім було зрозуміло кого пестити та гнати у Ростов під час другого Майдану.