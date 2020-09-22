Комитет Сената США поддержал кандидатуру генерала Дейтона на должность посла в Киеве
Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру Кита Дейтона и рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить его в должности посла США в Украине.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, заседание комитета состоялось во вторник.
"Я рад, что Комитет одобрил пятнадцать кандидатов (на разные должности) сегодня утром. Мне особо приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе", - отметил после заседания председатель Комитета Джим Риш.
Он подчеркнул, что должности послов в этих двух странах "играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США", выразив уверенность, что кандидатура Кита Дейтона "вскоре будет утверждена" верхней палатой Конгресса США.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дебілу буде важко.
Повторяю, никогда дебилы не страдают морально из-за недостатка интеллекта.
Они просто не понимают, что их интеллект слабый.
Слава Україні !
Слово «Мінстець», по частоті висерів лахтинців, було чи не на рівні з «ліпєцкой фабрікой»...
Правящая партия «Слуга народа» демонстрирует непрофессионализм практически в каждой сфере. Так, одесская ячейка политсилы угодила в крупный скандал. При подаче документов в территориальную избирательную комиссию «слуги» перепутали списки кандидатов и округа. То есть, список кандидатов в Черноморский горсовет по ошибке отнесли к Беляевскому району - и именно за перепутанные списки голосовали на партийном съезде, который https://dumskaya.net/news/sploshnye-novye-litca-kandidaty-slug-naroda-v-od-126467/ состоялся 16 сентября . Но это не самое главное - обнаружив ошибку, секретарь комиссии от «слуг» попыталась выкрасть из теризбиркома документы, заверенные партийными печатями и решением конференции.
22.09.20. ДумскаяНет