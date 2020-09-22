РУС
Комитет Сената США поддержал кандидатуру генерала Дейтона на должность посла в Киеве

Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру Кита Дейтона и рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить его в должности посла США в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, заседание комитета состоялось во вторник.

"Я рад, что Комитет одобрил пятнадцать кандидатов (на разные должности) сегодня утром. Мне особо приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе", - отметил после заседания председатель Комитета Джим Риш.

Он подчеркнул, что должности послов в этих двух странах "играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США", выразив уверенность, что кандидатура Кита Дейтона "вскоре будет утверждена" верхней палатой Конгресса США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скорее всего, кандидатуру Дейтона на должность посла США в Украине утвердят до ноябрьских выборов, - Ельченко

+11
God bless USA !
Слава Україні !
22.09.2020 22:57 Ответить
+10
Генерал , посол в воюющей стране, это понятно и нормально. Главнокомандующий- четыреждыуклонист в той же воюющей стране - это не понятно и не нормально.
22.09.2020 23:05 Ответить
+8
Хунта?))) Окружают бубочку со всех сторон)))
22.09.2020 22:57 Ответить
Хунта?))) Окружают бубочку со всех сторон)))
22.09.2020 22:57 Ответить
Дейтон стратег и аналитик к тому же.
22.09.2020 23:01 Ответить
трудно ему будет с дебилом, которому некогда думать стратегически
22.09.2020 23:02 Ответить
А може й навпаки.
Дебілу буде важко.
22.09.2020 23:04 Ответить
С языка сняли, то же самое хотела ответить, буквально слово в слово.
22.09.2020 23:05 Ответить
НИКОГДА !!!

Повторяю, никогда дебилы не страдают морально из-за недостатка интеллекта.

Они просто не понимают, что их интеллект слабый.
22.09.2020 23:08 Ответить
А задача не будет стоять заставить их страдать морально. Задача генерала будет выставить красные флажки на шакалов. Биография у него подходящая + работал плотно по Украине последние годы.
22.09.2020 23:15 Ответить
трудность в том, что дебил не поймёт, что это красные флажки
показать весь комментарий
Ну судя по событиям, то на дебила не очень то и обращают внимание.. Ну кто поверит, что все эти учения и пролеты В-52 были инициативой бубочки и им одобрялись?))) Особенно учитывая его реакцию на возможное задержание вагнеровцев... Еще не известно кто больше нагадил в штаны от пролета бомберов)) Бубочка или *****)))
22.09.2020 23:14 Ответить
С дебилами как раз легко. Если понимать что ты имеешь дело именно с дебилом. А вот если с дебилом вести себя как с нормальным человеком, тогда да, трудно. Но наших зебилов уже все знают. Никто не перепутает я думаю. Самое печальное что на кацапии тоже это знают.
23.09.2020 08:39 Ответить
И не станет разевать рот до результатов выборов
22.09.2020 23:05 Ответить
Красивый ход. С учетом того, что он вне партии и креатура Мэттиса, к тому же был старшим советником Пентагона по вопросам обороны в Украине.
22.09.2020 23:12 Ответить
Кстати, его кандидатура была выставлена еще весной. Видно стало понятно, что дальше тянуть нельзя, потому и провели голосование. .
22.09.2020 23:17 Ответить
God bless USA !
Слава Україні !
22.09.2020 22:57 Ответить
Ура!
22.09.2020 22:58 Ответить
Генерал , посол в воюющей стране, это понятно и нормально. Главнокомандующий- четыреждыуклонист в той же воюющей стране - это не понятно и не нормально.
22.09.2020 23:05 Ответить
и кто его такого избрал ?
22.09.2020 23:10 Ответить
и кто его такого избрал ? -Зомбированные самой мощной в мире пропагандистской машиной РФ с бюджетом 83 млрд рублей .Которой противостояло Мининформполитики с бюджетом 4 млн гривен.
22.09.2020 23:16 Ответить
Ага.
Слово «Мінстець», по частоті висерів лахтинців, було чи не на рівні з «ліпєцкой фабрікой»...
22.09.2020 23:29 Ответить
Исчё были выражувавання карышневае гуано и рашеносасущие.
23.09.2020 00:28 Ответить
Дейтон также работал Координатором по вопросам безопасности в Израиле и Палестине, где основным результатом его работы стало переформатирование Палестинской национальной службы безопасности, тысячи сотрудников которой проходили обучение и подготовку в Иордании. В ноябре 2018 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90 Министр обороны США https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81 Джеймс Мэттис назначил Дейтона старшим военным советником в Украине.
22.09.2020 23:24 Ответить
Одесские «Слуги народа» перепутали списки кандидатов и округа: заверенные партийной конференцией документы пытались выкрасть из теризбиркома.

Правящая партия «Слуга народа» демонстрирует непрофессионализм практически в каждой сфере. Так, одесская ячейка политсилы угодила в крупный скандал. При подаче документов в территориальную избирательную комиссию «слуги» перепутали списки кандидатов и округа. То есть, список кандидатов в Черноморский горсовет по ошибке отнесли к Беляевскому району - и именно за перепутанные списки голосовали на партийном съезде, который https://dumskaya.net/news/sploshnye-novye-litca-kandidaty-slug-naroda-v-od-126467/ состоялся 16 сентября . Но это не самое главное - обнаружив ошибку, секретарь комиссии от «слуг» попыталась выкрасть из теризбиркома документы, заверенные партийными печатями и решением конференции.
22.09.20. ДумскаяНет
22.09.2020 23:31 Ответить
А можно вместо посла что бы не 2 самоля Б-52 летало над нами---а хотя бы 15 штук? 5 летают, 5 готовятся взлететь, а 5 отдыхают. Ну примерно так. Можно и больше конечно. А посол там пусть сидит---дома у себя, у нас же страна в смартфоне!
23.09.2020 00:28 Ответить
Ну и чтобы платили за этот банкет с Б-52 американские налогоплательщики.
23.09.2020 00:36 Ответить
Ну цэ вжэ занадто! Но харчами бы местными мы бы обеспечили, на рыбалку на карасей, у костра самогону чуть---та можно ещё что.
23.09.2020 15:01 Ответить
Ну,нарешті. Час вже допомогти зайняти Україні реально жорстку позицію до окупанта,а не тільки охмурювати совкову вату в дурних кріпачих головах колишніх совіцьких порашних бранців фейковим петра отим змом.
23.09.2020 03:10 Ответить
Оччень хорошая кандидатура!
23.09.2020 08:36 Ответить
 
 