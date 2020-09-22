Комитет Сената США поддержал кандидатуру генерала Дейтона на должность посла в Киеве

Комитет по иностранным делам Сената США поддержал кандидатуру Кита Дейтона и рекомендовал верхней палате Конгресса утвердить его в должности посла США в Украине.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, заседание комитета состоялось во вторник.

"Я рад, что Комитет одобрил пятнадцать кандидатов (на разные должности) сегодня утром. Мне особо приятно отправить номинации для утверждения кандидатов на должности послов Японии и Украины на голосование Сената в полном составе", - отметил после заседания председатель Комитета Джим Риш.

Он подчеркнул, что должности послов в этих двух странах "играют жизненно важную роль в формировании внешней политики США", выразив уверенность, что кандидатура Кита Дейтона "вскоре будет утверждена" верхней палатой Конгресса США.

