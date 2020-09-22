Археологи обнаружили неизвестный город времен Киевской Руси на месте находки 38 древних серебряных монет на Житомирщине, - историк Алферов

В Городнице Новоград-Волынского района на месте находки 38 монет времен Владимира Великого и Святополка Окаянного, которые назвали "Городницким сокровищем", археологи раскопали неизвестный город времен Киевской Руси.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, археологи, обследовавшие место находки "Городницкого сокровища" под руководством Андрея Петраускаса, нашли неизвестный ранее город времен Киевской Руси, который "потерялся" прямо в Городнице.

Среди деревьев и холмистой местности археологи выделили структуру достаточно большого города, а дальнейший осмотр показал, что древняя Городница имела две линии обороны - валов. Кроме того, древние фортификаторы создали эскарпы - специально подготовленные оборонительные крутые склоны. Среди первых материалов - небольшие фрагменты обожженной глины, с присущей формой для плинфы - кирпича княжеского времени.

"Перед нами найденный град со сложной фортификацией и, очевидно, остатками кирпичной строения (скорее всего, церкви), - пишет Александр Алферов. - Отныне можно официально считать историю Городницы старше на несколько сотен лет. С этим открытием приоткрывается и сама история клада".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Археологи обнаружили улицу XVII-XVIII веков в Киеве, - КГГА. ФОТО

По словам Александра Алферова, вскоре ученые проведут детальное обследование город, после чего опубликуют результаты своего исследования.

Напомним, 27 августа в Городнице Новоград-Волынского района мужчина пошел копать песок, а выкопал 32 серебряных монеты, которым более тысячи лет. Находку окрестили "Городницким сокровищем". На следующий день после передачи клада местной власти, археологи рассказали, что раскопали еще шесть серебряных монет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вывезла из оккупированного Крыма более миллиона археологических артефактов, - МинВОТ