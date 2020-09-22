РУС
Археологи обнаружили неизвестный город времен Киевской Руси на месте находки 38 древних серебряных монет на Житомирщине, - историк Алферов

Археологи обнаружили неизвестный город времен Киевской Руси на месте находки 38 древних серебряных монет на Житомирщине, - историк Алферов
Фото: Facebook Александра Алферова

В Городнице Новоград-Волынского района на месте находки 38 монет времен Владимира Великого и Святополка Окаянного, которые назвали "Городницким сокровищем", археологи раскопали неизвестный город времен Киевской Руси.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщил научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины Александр Алферов, информирует Цензор.НЕТ. По его словам, археологи, обследовавшие место находки "Городницкого сокровища" под руководством Андрея Петраускаса, нашли неизвестный ранее город времен Киевской Руси, который "потерялся" прямо в Городнице.

Среди деревьев и холмистой местности археологи выделили структуру достаточно большого города, а дальнейший осмотр показал, что древняя Городница имела две линии обороны - валов. Кроме того, древние фортификаторы создали эскарпы - специально подготовленные оборонительные крутые склоны. Среди первых материалов - небольшие фрагменты обожженной глины, с присущей формой для плинфы - кирпича княжеского времени.

"Перед нами найденный град со сложной фортификацией и, очевидно, остатками кирпичной строения (скорее всего, церкви), - пишет Александр Алферов. - Отныне можно официально считать историю Городницы старше на несколько сотен лет. С этим открытием приоткрывается и сама история клада".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Археологи обнаружили улицу XVII-XVIII веков в Киеве, - КГГА. ФОТО

По словам Александра Алферова, вскоре ученые проведут детальное обследование город, после чего опубликуют результаты своего исследования.

Археологи обнаружили неизвестный город времен Киевской Руси на месте находки 38 древних серебряных монет на Житомирщине, - историк Алферов 01

Напомним, 27 августа в Городнице Новоград-Волынского района мужчина пошел копать песок, а выкопал 32 серебряных монеты, которым более тысячи лет. Находку окрестили "Городницким сокровищем". На следующий день после передачи клада местной власти, археологи рассказали, что раскопали еще шесть серебряных монет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия вывезла из оккупированного Крыма более миллиона археологических артефактов, - МинВОТ

Автор: 

археолог (179) история (2020) Киевская Русь (17) Житомирская область (1430)
Археологи обнаружили неизвестный город времен Киевской Руси на месте находки 38 древних серебряных монет на Житомирщине, - историк Алферов - Цензор.НЕТ 8431
22.09.2020 23:14 Ответить
Во времена ссср, так называемые советские ученые, совершали набеги в Украину, не хуже тотаромонголов и воровали артефакты принадлежащие нашей земле. А потом сдавали их в российские музеи. Потому сейчас, такие находки на вес золота для нашей истории.
22.09.2020 23:20 Ответить
Пора бы редакторам выбросить этот имперский шаблон "Киевская Русь", навязанный московитами. А вместо него использовать просто "Русь".
22.09.2020 23:14 Ответить
Страница 2 из 2
Я такое слышал от одного Поляка...
- Да через Польшу веками промаршировало туда-сюда столько армий, шо невозможно точно определить национальность...
- То ты кто по национальности?
- Поляк, конечно!!!
23.09.2020 01:29 Ответить
Нуашопаделать? Надо же как-то себя обозначать. Самое смешное, что большинство сейчас с ходу и не скажет в чем разница между моголами и монголами. А ты что-то там о событиях которым более 10 веков.
23.09.2020 01:35 Ответить
Ну всё таки народное творчество, язык, генетическая экспертиза... Понятно, что иногда трудно определиться. Существует современное понятие политической нации. Но всё это невпихуемо по отношению к "россиянам".
23.09.2020 04:28 Ответить
А вот по последним генетическим экспертизам, украинцы --- прямые потомки сарматов, могущественного народа, сотрясавшего даже Римскую империю... и "пересічний" украинец --- темноволосый, с карими глазами, потомок гордого народа, а не каких-то там славян (что в переводе значит -- раб) ..
Так что пусть всякие там московитяне, изо всех сил пытаются доказать свое славянство, надувают щеки ---- мы выше этого, мы и так --- выше всех!!

23.09.2020 06:58 Ответить
Так, я теж на початку 90-х перечитав багато літератури про історію народів, які жили на Подніпров'ї, в Ірані, Азії, Близькому Сході, Європі. З усього можна зробити висновок, що ******** український народ дуже давній. Мова, народна творчість, генетичні, антропологічні, лінгвістичні дослідження доказують це. Просто черговий раз постало питання самоусвідомлення після декількох окупацій і нищення кращих представників народу. Але навіть якби історія народу починалася у 1991 році, то все було закріплено законодавчо, на рівні міжнародних угод і законів. І ми праві в усьому, що стосується нашого суверенітету і території.
23.09.2020 10:11 Ответить
А, что такое может быть, что бы один народ был давний, а другой недавний?
23.09.2020 23:11 Ответить
українці здебільшого потомки білих хорватів, які в свою чергу потомки скіфо-сарматів. А слов'янами римляни називали всі різношерсті східно-європейські племена, що не піддалися латинізації - тобто всі слов'яни по крові між собою навіть не рідня
23.09.2020 10:39 Ответить
Понятие политической нации и национальности как бы не одно и то же. В первом случае - это принадлежность к ареалу проживания, гражданству, во втором - принадлежность к народу, объединенному по кровным признакам, генетическим в том числе, а не этнической идентичности. .
23.09.2020 12:19 Ответить
А я считаю, главный признак украинского народа, нации --- мы , как минимум 1000 лет, не чистили никому ботинки!!
23.09.2020 16:54 Ответить
Этническая принадлежность скорее подтверждает второе, чем является самостоятельным понятием.
23.09.2020 16:56 Ответить
Ничего она не подтверждает. Можно быть удмуртом, выросшим в этой среде и впитавшим в себя украинский этнос, понятия не имея о своем национальном этносе ничего. Но украинцем по национальности он от этого не станет.
23.09.2020 20:15 Ответить
перші київські правителі називалися каганами, а не конунгами
23.09.2020 00:31 Ответить
Не всеми,не всегда. Византийцы назвали Княгиню Ольгу " Helga,Regina Rugorum", тобто Хелга, Королева Ругов/Русов.
23.09.2020 00:36 Ответить
Ну попутал немного человек киевских и московитских правителей. Бывает.
23.09.2020 00:43 Ответить
королевою її стали називати після того як вона хрестилася - а всі правителі язичники називалися каганами
23.09.2020 11:04 Ответить
Нет у вас истории РАБссиянцы и никогда не было до 1871 года....Ордынское быдло
22.09.2020 23:55 Ответить
Абсолютно верно, но я лично начинаю их историю с петровских времен, да и то они не смогут описать границы, и атрибуты державности..так что то зарождалось, перевернув флаг Голландии, голодранцы они (потомки татаро-монгол) ...
22.09.2020 23:58 Ответить
а и верно, кацапистория началась после 1700, когда лаптеунты предали и ханство, как когда-то русь, прекратив платить дань... И эта история стыкуется со становлением США... Тобто каазлабадия и США - одногодки, но какие они разные( по уровню жизни).
23.09.2020 04:03 Ответить
Производя раскопки,группа опытных археологов обнаружила группу неопытных археологов
22.09.2020 23:59 Ответить
Цензор, ти коли будеш грамотно писати московицькою?Або взагалі не пиши…shdhgjykyk
23.09.2020 00:03 Ответить
Кнут викинг после Эдуарда схатил земли острова анго саксов и что
23.09.2020 01:37 Ответить
Кацапам на заметку, в западной Европе нет никаких упоминаний историками времен величия Киевской Руси о существовании еще какой-то северной руси. Крапка. Рюрик - это ассимилировавшийся в серболужичанах германец+недобитый вестгот антами РУСИ., который сбежал в Нормандию -юг Дании, где самоназвался викингом. Викинги затем расселились в скандинавию, а оттуда напали на британские острова. Те викинги, которых какцапы называют варягами - это ворюги , ничего не производящие из Рерика-Велеграда(юг Балтии). придя в приильменье к кассубо-словене-чудь-мордве Рюрик не был русью, бо в повести ПВЛ об этом говорится, при перечислении племен, которые тогда заселяли район приильменья. Мало того, Рюрик гыгнув , так и не самоназвавшись РУСЬЮ. Бо русью назвал приильменцев самозванец-воевода рюрика , после смерти Рюрика, когда подло убил гостеприимных Дира и Аскольда. Тобто бывший Воевода Рюрика по имени Олег , захватив власть в в руси ( в КИЕВЕ), прозвал и приильменцев РУСЬЮ. Но приильменцы позиционировали этому искусственному для них названию, даже в 1100-ых годах, когда писали на бересте, мол поеха в Киев, к руси. А варяги дажже в 1500-х так и не звались РУСЬЮ, хотя в московии они составили костяк опричнины, нынче это НКВД-КГБ-ФСБ-промуйловцы-живодеры.
23.09.2020 04:22 Ответить
тю, чуть не забыл поласувати... Кацапы, ваш Новгород был образован в средине 940-ых годов княгиней Ольгой, путем объединения трех деревушех, в которых когда-то поселился Рюрик. Эти деревушки княгиня Ольга обнесла ТЫНОМ, назвав эту опорную базу для сбора дани с приильменья, перед отправкой в Киев, Новгородом. Кацапы, Новгород- это синоним такому бренду , как город некрещенных дыкунив, рабов-данников при РУСИ у Киева. Кацапы, вы даже в 1500-х не все были христианами, а с отцов проповедующих слово нашего бога сдирали шкуру живьем и это все было приившке грозном. Какая вы вы нафИГ РУСЬ. нА ВАШЕМ КГБИСТСКО-ГУНДЯЕВСКОМ САТАНАТЕ - 500-от летняя АНАФЕМА от вселенского патриарха... Ваша церковь не имеет юридической бумаги -разрешения править службу.
23.09.2020 04:44 Ответить
https://youtu.be/IvVr2uks0C8 КАКЦАПЫ, ВОТ ДАВАЙТЕ ТОКА ПО ЧЕСНОКУ... СКАЖИТЕ , ВЫ ЖЕ СЛУШАЕАЯ https://youtu.be/IvVr2uks0C8 Jesus Christ Superstar - Superstar https://youtu.be/IvVr2uks0C8 , ПОДПЕВАЕТЕ НА СВОЙ МАКАР, МОЛ наш колхоз, наш колхоз... выполнил план по надою коз, БЕЗБОЖНИКИ ВЫ ЭДАКИЕ...
23.09.2020 05:11 Ответить

Растуды их в качель!!
23.09.2020 07:05 Ответить
спасибо, шо вы - не кокцап и понимаете с полуслова. СЛАВА РУСИ У КИЕВА !!!
23.09.2020 14:57 Ответить
Шок, сенсація!!! А нічого, що в назві населеного пункту (Городниця) вже говориться про те, що розміщений він на місці старого города? В Україні мабуть сотні таких Городниць, Городищ і подібних назв, які стоять на місті старих поселень.
23.09.2020 07:33 Ответить
"археологи раскопали неизвестный город времен Киевской Руси"
только месяц назад клад нашли, а они уже успели раскопать целый город. начинаю верить, что это древние Укры вырыли Чёрное море.
23.09.2020 08:06 Ответить
и земледельцы и землекопы...а ты сомневался
23.09.2020 09:53 Ответить
лАПТЕ УНТЫ , sure, не слышали о возможности сканировать почву, не раскапывая ее, чтобы определить границы древнего поселения, шо делается за пару дней, как скажем культивация поля... Мало того, лаптеунты не читают исторические академвыкладки... А ведутся на сказки для самых маленьких, типо, вырыть лопатою Черное море... - и это все результ недодопереинтоксикации (алкоголем) катаклизЬма мозгов великага шовинизма.
23.09.2020 15:07 Ответить
Да, мы такие! Можем и Балтийское зарыть.))
23.09.2020 16:47 Ответить
та не гоните лошадей, дайте сначала наши земли(на востоке ) пополнить коцапгумусом... Шо вы раскрываете секреты... Правда, лахта и без нас села на подмену , насчет балтики -сейчас там мирное небо бороздят квадратно-гнездовым способом английские военные самолеты, как амеры Черноморское небо взяли в клещи , вплоть до Урала.
23.09.2020 17:40 Ответить
Мабуть це залишки Рошенграда - родинного маєтку царя
23.09.2020 10:00 Ответить
Страница 2 из 2
 
 