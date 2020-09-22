Путин схватится за любую возможность для военной эскалации на Донбассе до выборов президента США, - Климкин
В связи с грядущими президентскими выборами в США риск обострения в Донбассе значительно вырос.
Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в Фейсбуке бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
По его мнению, Киев на минской и нормандской площадках пытается "пропетлять".
Климкин считает, что с помощью главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука и его заместителя Витольда Фокина украинская власть "прокачивает" скандальные темы поставок воды в Крым, амнистии боевиков, русского языка. Это вызывает возмущение украинцев, и официальный Киев может сказать Москве: смотрите, вот такая у нас в обществе реакция.
"Это попытка "пропетлять" до американских выборов, от исхода которых в корне будут зависеть дальнейшие усилия ... Только вопрос в том, что Путин это прекрасно понимает, и это точно не в его интересах. А значит, он схватится за любую возможность для военной или гибридной эскалации в течение следующих месяцев", - предупредил экс-министр.
Путину не нужно цеплятся за возможность чтобы начать обострение на донбасе, его прокси устроят там кровавую бойню по его чиху, по рашатудей очередной раз покажут визитку яроша и пошло поехало. А в европе очередной раз выскажут озабоченность и введут санкции против сына дяди кума друга путина и очередного ООО "Рога и копыта", причем не важно будет повод для агрессии или нет.
Единственное что может сдержать Путина в Украине это нормальная боеспособная армия с крылатыми ракетами, боевыми беспилотникамии и умными снарядами для арты.