Путин схватится за любую возможность для военной эскалации на Донбассе до выборов президента США, - Климкин

В связи с грядущими президентскими выборами в США риск обострения в Донбассе значительно вырос.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в Фейсбуке бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его мнению, Киев на минской и нормандской площадках пытается "пропетлять".

Климкин считает, что с помощью главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука и его заместителя Витольда Фокина украинская власть "прокачивает" скандальные темы поставок воды в Крым, амнистии боевиков, русского языка. Это вызывает возмущение украинцев, и официальный Киев может сказать Москве: смотрите, вот такая у нас в обществе реакция.

"Это попытка "пропетлять" до американских выборов, от исхода которых в корне будут зависеть дальнейшие усилия ... Только вопрос в том, что Путин это прекрасно понимает, и это точно не в его интересах. А значит, он схватится за любую возможность для военной или гибридной эскалации в течение следующих месяцев", - предупредил экс-министр.

