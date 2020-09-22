РУС
Путин схватится за любую возможность для военной эскалации на Донбассе до выборов президента США, - Климкин

Путин схватится за любую возможность для военной эскалации на Донбассе до выборов президента США, - Климкин

В связи с грядущими президентскими выборами в США риск обострения в Донбассе значительно вырос.

Как передает Цензор.НЕТ, такое мнение высказал в Фейсбуке бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По его мнению, Киев на минской и нормандской площадках пытается "пропетлять".

Климкин считает, что с помощью главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука и его заместителя Витольда Фокина украинская власть "прокачивает" скандальные темы поставок воды в Крым, амнистии боевиков, русского языка. Это вызывает возмущение украинцев, и официальный Киев может сказать Москве: смотрите, вот такая у нас в обществе реакция.

"Это попытка "пропетлять" до американских выборов, от исхода которых в корне будут зависеть дальнейшие усилия ... Только вопрос в том, что Путин это прекрасно понимает, и это точно не в его интересах. А значит, он схватится за любую возможность для военной или гибридной эскалации в течение следующих месяцев", - предупредил экс-министр.

Путін схопиться за будь-яку можливість для військової ескалації на Донбасі до виборів президента США, - Клімкін
23.09.2020 00:27 Ответить
Ну Климкин на дебила не похож, но тут он заблуждается.
Путину не нужно цеплятся за возможность чтобы начать обострение на донбасе, его прокси устроят там кровавую бойню по его чиху, по рашатудей очередной раз покажут визитку яроша и пошло поехало. А в европе очередной раз выскажут озабоченность и введут санкции против сына дяди кума друга путина и очередного ООО "Рога и копыта", причем не важно будет повод для агрессии или нет.
Единственное что может сдержать Путина в Украине это нормальная боеспособная армия с крылатыми ракетами, боевыми беспилотникамии и умными снарядами для арты.
22.09.2020 23:45 Ответить
Taki radujet vsiakije sobitija, no zacjem skreponosci kaputirovalis, oni chtoo nestaralis uvesti letajusjcju karito.Путин схватится за любую возможность для военной эскалации на Донбассе до выборов президента США, - Климкин - Цензор.НЕТ 3008
22.09.2020 23:49 Ответить
Вот даже есть созревшие помощники Кремля мля мля Коломойський і його соратники залишили за собою слід у США,з порожніх будівель, несплачених податків на майно, небезпечних виробничих умов, безробітних і щонайменше чотирьох сталеливарних заводів, які оголосили про банкрутство ... будівлі були знецінені, заводи закриті, а сталевари залишилися без роботи" .Куда идти Коломойскому только на Московию колонии подымать,в Украине его достанут американцы.
22.09.2020 23:36 Ответить
_Увы, да, трумп - это окно возможностей для путлера. Он затормозит и саботирует своевременную реакцию США и НАТО при дальнейшем вторжении путлеровцев. В Украину, Балтику, Польшу.
22.09.2020 23:37 Ответить
А Байден не окно? США воссоздают Второй флот чтобы окна для ***** открывать?
22.09.2020 23:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/188648 При демократах московити розпоясалися і розпочали війну в Європі.Демократи це популісти.
22.09.2020 23:51 Ответить
_Трумп прямо действует в интересах кремля. Это факт независимо от того, что кто-то это не видит или не хочет видеть. Реальность остаётся на месте когда человек закрывает глаза и даже если умирает.
23.09.2020 00:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/188648 За Трампа московитам тільки гірше стає.
23.09.2020 00:55 Ответить
Вопреки трумпу, а не благодаря.
23.09.2020 00:58 Ответить
https://censor.net/ru/user/188648 Ви судите американську політику через нашу.В них все не так.
23.09.2020 00:59 Ответить
Да? Ну ладно.
23.09.2020 01:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/188648 Саме так.Бо в нас є агенти москалів,на високих посадах.А вам сказали,що і в США таке можливо.
23.09.2020 01:07 Ответить
Да? Ну ладно.
23.09.2020 01:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/188648 Саме так.
23.09.2020 01:18 Ответить
А, ну тогда ладно.
23.09.2020 01:20 Ответить
23.09.2020 09:51 Ответить
Для цього потрібно мати не говнокомандуючого на чолі держави.
22.09.2020 23:49 Ответить
и не 73% идиотов, с ними далеко не уедешь
22.09.2020 23:58 Ответить
Ничего про "в Донбассе" у Климкина нет.
22.09.2020 23:46 Ответить
Что вы с этим плешивым носитесь??? То он сделает, это он сделает... Сидит себе там за поребриком - вот и пускай сидит. Для него забвение самое страшное, что может быть. В игнор его и никаких комментариев или прогнозов.
22.09.2020 23:46 Ответить
Планово рухнул )
22.09.2020 23:52 Ответить
правый сектор отказал
23.09.2020 10:18 Ответить
Как мля запарили эти любители поминания ***** ныне присно и вовеки веков..Климкин, иди в сад вместе со своей сакральной мумией!
22.09.2020 23:55 Ответить
Путін схопиться за будь-яку можливість для військової ескалації на Донбасі до виборів президента США, - Клімкін
22.09.2020 23:56 Ответить
До речі, я бачив машину з таким номером.
23.09.2020 00:23 Ответить
Самолеты НАТО включая Б-52 не уйдут из Украины....
23.09.2020 00:00 Ответить
У нас независимо от выборов будет то же самое.Минская граница.Перестрелки.Жертвы.С 14-го до 19-го года-вынужденная гетьманская мера.Потом-малоросская зрада.Одно и то же под разными углами.
23.09.2020 00:00 Ответить
Тут вже казали що влітку ***** нападьот обов"язково. І хдє?
23.09.2020 00:22 Ответить
И так в стране с Зелеными то задница повсюду - так тут еще спешит к нам куйло-кацапо-геморрой..(с)
23.09.2020 00:26 Ответить
Путін схопиться за будь-яку можливість для військової ескалації на Донбасі до виборів президента США, - Клімкін
23.09.2020 00:27 Ответить
Голодаешь?)))
23.09.2020 01:09 Ответить
в Донбассе ?
23.09.2020 01:19 Ответить
ТАК ЛИКВИДИРУЙТЕ ЕГО !!! СКОЛЬКО ЕЩЁ ЖДАТЬ !!!???
23.09.2020 01:44 Ответить
Схватится за любую возможность. На русском так не пишут.
23.09.2020 01:47 Ответить
Опять команда Порошенко правильно видит будущие события: Путин нападёт!
23.09.2020 07:12 Ответить
 
 