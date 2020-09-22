Взятку глава Харьковского окружного админсуда Панченко пыталась дать по делу о застройке арестованного участка в элитной парковой зоне, - "СЕНС"

Стали известны подробности дела, на решение по которому глава Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко пыталась повлиять при помощи взятки в $3000.

Об этом сообщает компания "СЕНС Консалтинг", информирует Цензор.НЕТ.

По данным юристов, речь идет о строительстве, которое ведет ЖБК "Слайс". Эта компания принадлежит Игорю Ариху - одному из наиболее приближенных к Геннадию Кернесу депутатов Харьковского горсовета.

Компания хочет возвести дом на Белгородском шоссе. Строительство запланировано в элитной парковой зоне. Но участок, на котором хотят строить, был арестован еще в 2017 году.

ЖБК "Слайс" пыталась получить у городских властей градостроительные условия для проектирования объекта, но застройщику отказали. И тогда "Слайс" обратился в суд.

В феврале судья Харьковского окружного админсуда Елена Заичко приняла решение в пользу застройщика - суд обязал горсовет предоставить ЖБК "Слайс" градостроительные условия.

"Судья Заичко Елена Викторовна сразу после принятия ею решения получила двухкомнатную квартиру площадью 102,5 м2 в новостройке почти в Лесопарке, в доме по улице Балакирева", - сообщает "СЕНС" со ссылкой на ОО "Харьковский антикоррупционный суд".

В июне гражданин Николай Буряк подал заявление о том, чтобы пересмотреть решение, которым Заичко обязала Харьковский горсовет предоставить ЖБК "Слайс" градостроительные условия, из-за вновь открывшихся обстоятельств.

"По имеющейся у нас информации, именно судья Заичко О.В. заявила в правоохранительные органы о якобы попытке председателя суда повлиять на пересмотр этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам, который должен был состояться на вчера, 21 сентября", - сообщили в "СЕНСе".

