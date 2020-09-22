РУС
Взятку глава Харьковского окружного админсуда Панченко пыталась дать по делу о застройке арестованного участка в элитной парковой зоне, - "СЕНС"

Взятку глава Харьковского окружного админсуда Панченко пыталась дать по делу о застройке арестованного участка в элитной парковой зоне, -

Стали известны подробности дела, на решение по которому глава Харьковского окружного админсуда Ольга Панченко пыталась повлиять при помощи взятки в $3000.

Об этом сообщает компания "СЕНС Консалтинг", информирует Цензор.НЕТ.

По данным юристов, речь идет о строительстве, которое ведет ЖБК "Слайс". Эта компания принадлежит Игорю Ариху - одному из наиболее приближенных к Геннадию Кернесу депутатов Харьковского горсовета.

Компания хочет возвести дом на Белгородском шоссе. Строительство запланировано в элитной парковой зоне. Но участок, на котором хотят строить, был арестован еще в 2017 году.

Читайте на Цензор.НЕТ: Глава Харьковского окружного админсуда задержана во время передачи $3 тыс. взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж

ЖБК "Слайс" пыталась получить у городских властей градостроительные условия для проектирования объекта, но застройщику отказали. И тогда "Слайс" обратился в суд.

В феврале судья Харьковского окружного админсуда Елена Заичко приняла решение в пользу застройщика - суд обязал горсовет предоставить ЖБК "Слайс" градостроительные условия.

"Судья Заичко Елена Викторовна сразу после принятия ею решения получила двухкомнатную квартиру площадью 102,5 м2 в новостройке почти в Лесопарке, в доме по улице Балакирева", - сообщает "СЕНС" со ссылкой на ОО "Харьковский антикоррупционный суд".

Также на Цензор.НЕТ: Военная прокуратура судится с застройщиком Киваном из-за квартир для военнослужащих в Одессе, - СМИ

В июне гражданин Николай Буряк подал заявление о том, чтобы пересмотреть решение, которым Заичко обязала Харьковский горсовет предоставить ЖБК "Слайс" градостроительные условия, из-за вновь открывшихся обстоятельств.

"По имеющейся у нас информации, именно судья Заичко О.В. заявила в правоохранительные органы о якобы попытке председателя суда повлиять на пересмотр этого решения по вновь открывшимся обстоятельствам, который должен был состояться на вчера, 21 сентября", - сообщили в "СЕНСе".

Читайте также: ГБР добилось ареста земли под двумя застройками Вавриша в Киеве, - "Наші гроші". ФОТО

пыталась дать, новыйе лицаа зелибобы рулят
22.09.2020 23:52 Ответить
Ну даааа!
3к баксов совсем не карает против двухкомнатной квартиры!
22.09.2020 23:57 Ответить
Якщо там хоча б один чесний суддя є то йому відразу можна пам`ятник бадувати замість лисого, а якщо ні, на ....
22.09.2020 23:59 Ответить
ТОЛЕРАСТЫ МЛЯ !!! Вот
Хабар голова Харківського окружного адмінсуду Панченко намагалася дати у справі про забудову арештованої ділянки в елітній парковій зоні, - "СЕНС" - Цензор.НЕТ 8628
23.09.2020 00:03 Ответить
Сидеть не будет. Иначе заговорит что знает. И это знают все. Но и говорить всё не станет--иначе стрельнут. Так и судим, так сидим, так правду откапываем, и так же закапываем правду. Деньги только по разному за такие варианты выдают---выбирайте!
23.09.2020 00:22 Ответить
Где доказательства взятки, а не так что не удобного судью хотят убрать. суд обязал горсовет предоставить ЖБК "Слайс" градостроительные условия. Участок арестован в 2017. Если арих такой приближенный, что произошло? Какие-то схематозы со взятками
23.09.2020 05:43 Ответить
заичке пообещали место главы суда
23.09.2020 10:55 Ответить
 
 