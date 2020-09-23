Зеленский переназначил судью Гарника, который запрещал протесты против визита в Киев Путина и патриарха Кирилла

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность судьи Окружного административного суда Киева Кирилла Гарника. Тот получил эту должность во время президентства Виктора Януковича, а в 2013 году запрещал протесты против приезда в Киев президента РФ Владимира Путина и главы РПЦ патриарха Кирилла.

Указ о переназначении Гарника опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Гарник Кирилла Юрьевича на должность судьи Окружного административного суда города Киева", - гласит текст указа.

Кирилл Гарник был назначен на эту должность указом Виктора Януковича в марте 2013 года. До этого Гарник был судьей Полтавского окружного административного суда.

Проект "Про суд" утверждает, что в июле 2013 года Гарник запрещал акции протеста против визита в Киев на празднование 1025-летия крещения Руси патриарха Кирилла и президента России Владимира Путина.