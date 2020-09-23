РУС
Зеленский переназначил судью Гарника, который запрещал протесты против визита в Киев Путина и патриарха Кирилла

Зеленский переназначил судью Гарника, который запрещал протесты против визита в Киев Путина и патриарха Кирилла

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность судьи Окружного административного суда Киева Кирилла Гарника. Тот получил эту должность во время президентства Виктора Януковича, а в 2013 году запрещал протесты против приезда в Киев президента РФ Владимира Путина и главы РПЦ патриарха Кирилла.

Указ о переназначении Гарника опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

"Назначить Гарник Кирилла Юрьевича на должность судьи Окружного административного суда города Киева", - гласит текст указа.

Кирилл Гарник был назначен на эту должность указом Виктора Януковича в марте 2013 года. До этого Гарник был судьей Полтавского окружного административного суда.

Читайте на Цензор.НЕТ: Суд оправдал судью, освободившую из-под стражи командира "Беркута", - прокуратура Киева

Проект "Про суд" утверждает, что в июле 2013 года Гарник запрещал акции протеста против визита в Киев на празднование 1025-летия крещения Руси патриарха Кирилла и президента России Владимира Путина.

Автор: 

Зеленский Владимир (21582) судья (2660)
+58
Зеленский переназначил судью Гарника, который запрещал протесты против визита в Киев Путина и патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 8717
показать весь комментарий
23.09.2020 00:37 Ответить
+40
Зебилоиды, вы триколоры уже постирали?
показать весь комментарий
23.09.2020 00:54 Ответить
+38
Правнук Сталина живет в Нью-Йорке, внучка в Портленде.
Сын Хрущева жил в США.
Внук Берии живет в Испании, внучка - в Финляндии.
Правнук Брежнева живет в Англии, племянница - в Калифорнии.
Правнучка Андропова живет во Флориде.
Внучка Суслова - в США.
А вы любите вкусный пломбир!
показать весь комментарий
23.09.2020 00:44 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Зеленский переназначил судью Гарника, который запрещал протесты против визита в Киев Путина и патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 8717
показать весь комментарий
23.09.2020 00:37 Ответить
https://gordonua.com/news/politics/shtepu-kotoruyu-obvinyayut-v-separatizme-zaregistrirovali-kandidatom-v-mery-slavyanska-1519691.htm Штепу, которую обвиняют в сепаратизме, зарегистрировали кандидатом в мэры Славянска Бывший мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа опубликовала фотографию удостоверения №1 кандидата на должность городского головы.l
показать весь комментарий
23.09.2020 00:38 Ответить
Ну и дура
показать весь комментарий
23.09.2020 00:50 Ответить
Свободу Нелли Штепе!

Зеленський перепризначив суддю Гарника, який забороняв протести проти візиту до Києва Путіна і патріарха Кирила - Цензор.НЕТ 5494
показать весь комментарий
23.09.2020 09:28 Ответить
рюзький мир - кому и Кобыла Невеста....
показать весь комментарий
23.09.2020 09:59 Ответить
Опять вместе с Медведчуком будет ждать прихода "наших мальчиков"

Зеленський перепризначив суддю Гарника, який забороняв протести проти візиту до Києва Путіна і патріарха Кирила - Цензор.НЕТ 9530
показать весь комментарий
23.09.2020 14:34 Ответить
Зебилоид ватний.
показать весь комментарий
23.09.2020 00:39 Ответить
Украину спасёт только Америка , а так ее полный пипец с таким народом, который выбирает себе в президенты еврея и ещё дурного
показать весь комментарий
23.09.2020 00:42 Ответить
Він не дурний. Він підлий, і він ворог, який грає роль дурника.
Дурник плює на вимогу зняти фокіна з кравчуком, продовжує, не зважаючи на протести, призначати колаборантів та зрадників, на ключові посади держави.
То хто дурень, той хто це робить, чи ті, що вважають, що він "по дурості" нищить все, що захищає їх та їх державу?
показать весь комментарий
23.09.2020 10:56 Ответить
Правнук Сталина живет в Нью-Йорке, внучка в Портленде.
Сын Хрущева жил в США.
Внук Берии живет в Испании, внучка - в Финляндии.
Правнук Брежнева живет в Англии, племянница - в Калифорнии.
Правнучка Андропова живет во Флориде.
Внучка Суслова - в США.
А вы любите вкусный пломбир!
показать весь комментарий
23.09.2020 00:44 Ответить
Сын Берия долгое время жил и работал в Киеве.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:28 Ответить
И колбасу по 2.20
показать весь комментарий
23.09.2020 10:10 Ответить
Ничего не понимаю. Сама по себе подборка информации, любопытна, но совсем не удивительна. Удивительно количество лайков. Все люди живут там где им нравится. Почему к детям и внукам, должны быть другие требования?
показать весь комментарий
24.09.2020 06:48 Ответить
Оборонявший крепость до 16 сентября Плисовский и державший последний форт до 26 сентября Радзишевский. Оба расстреляны НКВД. Один в Харькове, второй в Катыни.

Настоящие герои и настоящая история обороны Брестской цитадели. Не летом 1941-го. Осенью 1939-гоhttps://skrepohistory.livejournal.com/19327.html
показать весь комментарий
23.09.2020 00:45 Ответить
всю шваль собирает и назначает ... главное "новые" лица ...
показать весь комментарий
23.09.2020 00:45 Ответить
Ну просто еще не всех проституток на Окружную собрали.
показать весь комментарий
23.09.2020 01:14 Ответить
И проститутов.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:11 Ответить
Там дна нет. Это факт.
показать весь комментарий
23.09.2020 00:48 Ответить
И ещё... https://www.obozrevatel.com/abroad/v-finlyandii-sobaki-budut-***********-koronavirus-u-passazhirov-v-aeroportu.htm В Финляндии собаки будут "вынюхивать" коронавирус у пассажиров в аэропорту ,а в Мордовии медведи будут внюхиваться в коронавирус у пассажиров в городском транспорте.
показать весь комментарий
23.09.2020 00:48 Ответить
Зебилоиды, вы триколоры уже постирали?
показать весь комментарий
23.09.2020 00:54 Ответить
Как таковых уже не осталось. Часть перешла к опгзж/шарию часть к порошенко часть разбрелась
показать весь комментарий
23.09.2020 00:59 Ответить
и да приехали
показать весь комментарий
23.09.2020 01:15 Ответить
Пусть готовятся трусы стирать.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:13 Ответить
Пора стирать зеленые сопли!
показать весь комментарий
23.09.2020 01:16 Ответить
тут еще остались зе-тыпилы, думающие, что Зеленский не ватный малорос?
показать весь комментарий
23.09.2020 01:39 Ответить
ЗЕбилы думающие - это оксюморон.
показать весь комментарий
23.09.2020 02:13 Ответить
Не-а. Все ушли на пивасик
Зеленский переназначил судью Гарника, который запрещал протесты против визита в Киев Путина и патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 38
показать весь комментарий
23.09.2020 03:08 Ответить
"Се, истинно глаголю: допишите в скрижали Моисеевы ещё одну заповедь. Аще от кого услышишь "Какая бо разница?" - бери сии скрижали и с размаху по тыкве на плечах его! Греха не бойся - там разума ни с горчичное зерно"
(с) типа Иисус
(с) типа Иисус
показать весь комментарий
23.09.2020 06:07 Ответить
сейчас зебилоиды расскажут, что опять Петя во всем виноват
Зеленский переназначил судью Гарника, который запрещал протесты против визита в Киев Путина и патриарха Кирилла - Цензор.НЕТ 748
показать весь комментарий
23.09.2020 03:04 Ответить
Або навіть простіше: "А шо, при Порохе лучше было?"
(а ще може виповзти п'яна Люсяндра Ілючка і проварнякати "при свыне меня с овощебазы за синьку выперли, доча в 13 лет родила, в хате клопы - свыня виновата!")
показать весь комментарий
23.09.2020 05:53 Ответить
А кто ж ещё? В России - Америка, а у нас Петя. Он же физиологически отличается от президента.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:16 Ответить
Да они то расскажут конечно... только ведь мы то знаем что Петя ни в чем не виноват, правда? Он же даже если насс.т в глаза с трибуны, все равно ведь он будет ГЕТЬМАН!
показать весь комментарий
23.09.2020 11:17 Ответить
А тебе твое ***** даже в глаза не ссыт, за ненадобностью, вы и так все дерьмо хаваете. Правда, фуфломет ряженый. нулевка кацапсинская?
показать весь комментарий
23.09.2020 13:43 Ответить
зеленський нахабно переходить всі межі цивілізованої людини... хотілось би побажати йому або швидкого одужання від цієї хвороби або раптової смерті, щоб не мучився і сам, та інших біля себе...
показать весь комментарий
23.09.2020 05:56 Ответить
Не возвеличуйте, яке нахабство може бути у сцикла.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:30 Ответить
Нема слів, одні матюччя... Тварина... тупа малороська тварина!
показать весь комментарий
23.09.2020 06:35 Ответить
маланець розставля біля корита своїх соплямєнніков...
показать весь комментарий
23.09.2020 06:37 Ответить
ЦЕНЗОР. НЕТ - "Зеленский назначил на должность судьи Окружного административного суда Киева Кирилла Гарника, который запрещал протесты против визита в Киев Путина и патриарха Кирилла"

Зеленский переназначил судью
показать весь комментарий
23.09.2020 07:03 Ответить
Ручной судья очень нужная тварь в доме.Животное выполняющее все команды хозяина нынче в почёте.
показать весь комментарий
23.09.2020 07:10 Ответить
Всё по открытым конкурсам, да дебилы?
показать весь комментарий
23.09.2020 07:47 Ответить
Цензор, заголовок потрібно було писати так:
"Зелена мавпа підписала папірець який принесли великі дяді."
показать весь комментарий
23.09.2020 07:59 Ответить
Ой. та які там великі?! Якась "шістка".
показать весь комментарий
23.09.2020 10:22 Ответить
Зелена мерзота тихою сапою знищує Україну.
показать весь комментарий
23.09.2020 08:52 Ответить
Люди, уважно дивіться за руками Зебілів, щоб ці мерзотники чогось не натворили...

а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 09:18 Ответить
Зеленский делает всё, что требует от него Путлер, и даже упреждает его требования.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:50 Ответить
Все очікувано, жидокацапня рулить Україною!
Спасибі 73% дебілів, які привели до влади всю цю мерзоту!
О Всесвіте!!!, а ще ж тягнути 3,5 років, нєеее не витримаємо!!!!
показать весь комментарий
Яке там рулить! Пускає під откіс
показать весь комментарий
23.09.2020 10:27 Ответить
Російські блюдолизи при повній підтримці Зелепуцького рвуться до влади. Як та сарана. Закривають двері, вони лізуть у вікно.А зараз, по-моєму, і двері відкриті навстіж...
показать весь комментарий
це зрада
показать весь комментарий
23.09.2020 10:15 Ответить
не ужели овцам не понятно, кто для барыжного цирка в приоритете, только холуи кремля!!!!!!
показать весь комментарий
23.09.2020 11:06 Ответить
Собирайтесь дружно и на Майдан все.... разбалаболились здесь. Порох в вас нуждается!
показать весь комментарий
23.09.2020 11:20 Ответить
Переназначив - означає, що цей Гарник і до цього був суддею того ж суду. І куди тільки той Порошенко дивився? Чи тоді зради не було?
показать весь комментарий
23.09.2020 11:50 Ответить
Тоді не було, бо Президент не уповноважений за власної ініціативи звільняти суддів.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:08 Ответить
А почему бы своему своего и не переназначить?
показать весь комментарий
23.09.2020 12:06 Ответить
Еврей наркоман це трагедія для сім"ї
А для олігархів України це радість, бо вседозволеність
для сім"ї Януки повернення.....
А нарід України їсть полин щоб йому повилазило............
показать весь комментарий
23.09.2020 12:20 Ответить
Трагедия в том, что торчок, подписывая такие Указы, не имеет ни малейшего представления о персоналиях....грубо говоря, он как руководитель никогда не проверяет и не смотрит, что он подписывает!
Потенциально это опасно тем, что ему легко могут подсунуть Указ о капитуляции например и он все подпишет...
показать весь комментарий
23.09.2020 13:33 Ответить
Даже не пытайся. Все он прекрасно осознает и представляет. Долго на дурочку падать не получится
показать весь комментарий
23.09.2020 13:51 Ответить
Собирайте список из всех этих фамилий и их заслуг. Придет время - ему все припомнят
показать весь комментарий
23.09.2020 13:50 Ответить
Тупа гнила зеленява пісюнява
показать весь комментарий
24.09.2020 00:02 Ответить
 
 