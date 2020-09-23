Зеленский переназначил судью Гарника, который запрещал протесты против визита в Киев Путина и патриарха Кирилла
Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность судьи Окружного административного суда Киева Кирилла Гарника. Тот получил эту должность во время президентства Виктора Януковича, а в 2013 году запрещал протесты против приезда в Киев президента РФ Владимира Путина и главы РПЦ патриарха Кирилла.
Указ о переназначении Гарника опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.
"Назначить Гарник Кирилла Юрьевича на должность судьи Окружного административного суда города Киева", - гласит текст указа.
Кирилл Гарник был назначен на эту должность указом Виктора Януковича в марте 2013 года. До этого Гарник был судьей Полтавского окружного административного суда.
Читайте на Цензор.НЕТ: Суд оправдал судью, освободившую из-под стражи командира "Беркута", - прокуратура Киева
Проект "Про суд" утверждает, что в июле 2013 года Гарник запрещал акции протеста против визита в Киев на празднование 1025-летия крещения Руси патриарха Кирилла и президента России Владимира Путина.
Дурник плює на вимогу зняти фокіна з кравчуком, продовжує, не зважаючи на протести, призначати колаборантів та зрадників, на ключові посади держави.
То хто дурень, той хто це робить, чи ті, що вважають, що він "по дурості" нищить все, що захищає їх та їх державу?
Правнук Сталина живет в Нью-Йорке, внучка в Портленде.
Сын Хрущева жил в США.
Внук Берии живет в Испании, внучка - в Финляндии.
Правнук Брежнева живет в Англии, племянница - в Калифорнии.
Правнучка Андропова живет во Флориде.
Внучка Суслова - в США.
А вы любите вкусный пломбир!
Оборонявший крепость до 16 сентября Плисовский и державший последний форт до 26 сентября Радзишевский. Оба расстреляны НКВД. Один в Харькове, второй в Катыни.
Настоящие герои и настоящая история обороны Брестской цитадели. Не летом 1941-го. Осенью 1939-гоhttps://skrepohistory.livejournal.com/19327.html
(с) типа Иисус
(а ще може виповзти п'яна Люсяндра Ілючка і проварнякати "при свыне меня с овощебазы за синьку выперли, доча в 13 лет родила, в хате клопы - свыня виновата!")
"Зелена мавпа підписала папірець який принесли великі дяді."
а взагалі, я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Спасибі 73% дебілів, які привели до влади всю цю мерзоту!
О Всесвіте!!!, а ще ж тягнути 3,5 років, нєеее не витримаємо!!!!
Спасибі 73% дебілів, які привели до влади всю цю мерзоту!
О Всесвіте!!!, а ще ж тягнути 3,5 років, нєеее не витримаємо!!!!
А для олігархів України це радість, бо вседозволеність
для сім"ї Януки повернення.....
А нарід України їсть полин щоб йому повилазило............
Потенциально это опасно тем, что ему легко могут подсунуть Указ о капитуляции например и он все подпишет...