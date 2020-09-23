Путин заявил, что Навальный мог сам отравиться "Новичком", тот иронично подтвердил, что мечтал оказаться в омском морге, но план провалился

Президент России Владимир Путин заявил в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что оппозиционер Алексей Навальный мог "сам проглотить яд".

Об этом сообщает газета Le Monde, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По данным газеты, в разговоре Путин отзывался о Навальном презрительно и назвал его "простым баламутом в интернете". Также российский президент рассказал Макрону, что Навальный якобы использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для "шантажа депутатов и чиновников" и совершал противоправные действия.

Кроме того, пишет Le Monde, Путин допустил, что Навальный сам мог принять яд — по его словам, нервно-паралитическое вещество не так сложно изготовить, как считается.

Навальный ответил на эти обвинения. "Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать", - написал он в Фейсбуке.

Российский оппозиционер иронизирует, что его конечной целью было "помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно"".

"Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" - написал Навальный.

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.