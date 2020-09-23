РУС
Путин заявил, что Навальный мог сам отравиться "Новичком", тот иронично подтвердил, что мечтал оказаться в омском морге, но план провалился

Путин заявил, что Навальный мог сам отравиться

Президент России Владимир Путин заявил в беседе с французским коллегой Эммануэлем Макроном, что оппозиционер Алексей Навальный мог "сам проглотить яд".

Об этом сообщает газета Le Monde, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на НВ.

По данным газеты, в разговоре Путин отзывался о Навальном презрительно и назвал его "простым баламутом в интернете". Также российский президент рассказал Макрону, что Навальный якобы использовал свой Фонд борьбы с коррупцией для "шантажа депутатов и чиновников" и совершал противоправные действия.

Кроме того, пишет Le Monde, Путин допустил, что Навальный сам мог принять яд — по его словам, нервно-паралитическое вещество не так сложно изготовить, как считается.

Читайте на Цензор.НЕТ: Навальный требует, чтобы Россия вернула ему одежду: 30 дней прятали улику

Навальный ответил на эти обвинения. "Сварил на кухне "Новичок". Тихо отхлебнул из фляжки в самолете. Впал в кому. До этого договорился с женой, друзьями и коллегами, что, если Минздрав будет настаивать, чтоб меня увезли лечить в Германию, они ни в коем случае не позволяли это сделать", - написал он в Фейсбуке.

Российский оппозиционер иронизирует, что его конечной целью было "помереть в омской больнице и оказаться в омском морге, где установили бы причину смерти "пожил достаточно"".

"Но Путин меня переиграл. Его просто так не проведешь. В итоге я, как дурак, пролежал в коме 18 дней, но своего не добился. Провокация не удалась!" - написал Навальный.

Также на Цензор.НЕТ: Макрон потребовал от России объяснений из-за отравления Навального

Напомним, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находился в коме.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Один из разработчиков "Новичка" Мирзаянов извинился перед Навальным. ВИДЕО

Точный диагноз политика не называли, однако предполагали, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждала что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

Смотрите также: Следы "Новичка" нашли на бутылке с водой в номере томской гостиницы, где жил Навальный. ВИДЕО

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

В 2018 году "Новичком" в британском Солсбери были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

отравление (1586) путин владимир (31964) россия (96899) Навальный Алексей (856) Макрон Эмманюэль (1414)
Топ комментарии
+38
"Совсем плохо у дедушки с отмазками" - Нет, конечно, это не причина подобных заявленй. Причина - он держит т. н. лидеров Запада за презренных, пресмыкающихся ничтожеств. Просто откровенно глумится над ними. Падаль!
показать весь комментарий
23.09.2020 01:16 Ответить
+32
"Новичёк" сам на кухне сварил и выпил, Боинг сам упал, Крым сам отвалился, "шахтёры и трактористы" сами воюют 7-й год подряд, а танки и снаряды в шахтах находят, кокаин в аргентинском посольстве подкинули... Совсем плохо у дедушки с отмазками
показать весь комментарий
23.09.2020 01:07 Ответить
+23
1. Литвиненко сам себя отравил.
2. Украина сама на Россию напала.
3. США сами в свои выборы вмешались.

4. Скрипаль сам себя и дочку отравил.
5. Кокаин из Аргентины сам проник в самолёт.
6. Навальный сам себя отравил.
показать весь комментарий
23.09.2020 03:23 Ответить
І ЗЄля ще вірить що він може переграти кгбешну потвору +уйла ?
23.09.2020 07:21 Ответить
Два русских сапога
23.09.2020 07:37 Ответить
Главное,что Макрон поверил.
23.09.2020 07:50 Ответить
Путін заявив, що Навальний міг сам отруїтися "Новачком", натомість він іронічно підтвердив, що мріяв опинитися в омському морзі, але план провалився - Цензор.НЕТ 2166
23.09.2020 08:05 Ответить
Саме смішне з усього цього , що кацапське бидло у все це вірить.Нація рабів. А ми, українці на жаль недалеко від них. Особливо Дамбас...
23.09.2020 08:07 Ответить
советский народ - интернационален по определению
23.09.2020 10:08 Ответить
Не тим самим. А із того ряду. Можливо, хотіли тільки залякати, а не вбити. Можливо, щось не врахували. Що зробиш - рукожопі.
23.09.2020 08:22 Ответить
У новичка почти с десяток отличных друг от друга разновидностей отличающиеся по способу введения в организм в виде жидкости, геля, порошка и т.п. А люди собиравшие вещдоки подозревая отравление их лидера герметично упаковали их в пакеты и были в масках и перчатках, к тому же засняв это на видео.
показать весь комментарий
Зачетный ответ ***** человека, вернувшегося с Того Света.
показать весь комментарий
Унтер-офицерская вдова сакма себя высекла.
23.09.2020 08:21 Ответить
Путін заявив, що Навальний міг сам отруїтися "Новачком", натомість він іронічно підтвердив, що мріяв опинитися в омському морзі, але план провалився - Цензор.НЕТ 2674
23.09.2020 08:29 Ответить
Путін заявив, що Навальний міг сам отруїтися "Новачком", натомість він іронічно підтвердив, що мріяв опинитися в омському морзі, але план провалився - Цензор.НЕТ 836
23.09.2020 08:42 Ответить
Новачок потребує років 7 дослідів і підготовки регламенту з безпечим його отриманням і транспортуванням, що аматорам і мілкім бізнесменам не по зубам. Тому, крім спеців з ФСБ , доступу до такого продукту ніхто не має, а вкрасти отруту звичайно могли, однак шлях таких злодіїв був би відмічений численними трупами тих хто мав контакт з такою речовиною. Більш за все Пєтров і Боширов шпилі вирішили подивитись на опозиціонерах.
23.09.2020 08:49 Ответить
Ну вот вам чистый Геббельс(хорошо прочитал его труды, да кремлевское зеленое говно?). Чем чудовищнее ложь, тем больше шансов, что в нее поверят. это его фраза.
Теперь понятно, что абсолютно нет смысла ждать каких либо пояснений, разговоров с Кремлем. Только жесткие действия шаг за шагом. Провокация, убийство - сразу ответ без вопросов.
23.09.2020 08:55 Ответить
Трэцці Рым павінен быць зруйнованы, як і Карфаген некалі ! Пуцін тут не пры чым , як не былі
пры чым ні Юлій Цэзар, як ні Август, як ні Веспасіян і іншыя. Гэта - законы і выракі ГІСТОРЫІ .
РФ трымаецца ў фарватары расчлянення і знікнення з мапы міравой гісторыі. Пуцін - зараз
нагадвае толькі Калігулу, альбо, Нерона. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
23.09.2020 09:25 Ответить
Трэцці Рым павінен быць зруйнованы, як і Карфаген некалі ! Пуцін тут не пры чым , як не былі
пры чым ні Юлій Цэзар, як ні Август, як ні Веспасіян і іншыя. Гэта - законы і выракі ГІСТОРЫІ .
РФ трымаецца ў фарватары расчлянення і знікнення з мапы міравой гісторыі. Пуцін - зараз
нагадвае толькі Калігулу, альбо, Нерона. Слава Украіне ! Жыве Беларусь !
комментировать нечего, отмазки кремлевских урков на уровне детских отговорок!
23.09.2020 09:34 Ответить
Хтось макрона чи путіна сприймає як еліту?
23.09.2020 09:35 Ответить
а до чого питання? Макрон еліта, путін *****.
23.09.2020 09:43 Ответить
позиция силы и фунт презрения
побольше звоните ему и руки пожимайте
23.09.2020 10:11 Ответить
- Навальный выписан из стационара "Шарите".
- Надеюсь, он не поедет на реабилитацию
в Омскую клинику !!
А путлеру желаю крепкого чайку с ,, новачком"
23.09.2020 10:27 Ответить
Скрипалі також самі попробували на смак "новичка" бо європейська їжа приїлася.
23.09.2020 10:36 Ответить
Кремлёвскому окурку не мешало бы самоубиться по примеру Навального.
23.09.2020 11:09 Ответить
Это же мечта любого российского оппозиционера!
23.09.2020 12:33 Ответить
В принципе я мокшан де-то даже так понимаю. На них уже столько говна висит всякого, что им уже даже лень отмазки лепить или тупо времени нет. Сморозили старик куйю - и так сойдет.))
23.09.2020 18:55 Ответить
Это он, это он… Ленинградский почтальон…
26.09.2020 11:18 Ответить
