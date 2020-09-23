Трамп готов первым в США опробовать на себе вакцину от COVID-19, - Белый дом
Президент США Дональд Трамп согласен первым в стране опробовать на себе вакцину от коронавируса COVID-19.
Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Президент уже говорил, что будет счастлив стать и первым в стране человеком, который сделает эту вакцину, и последним, в зависимости от того, как будет лучше для американского народа. Он считает, что это будет безопасная и эффективная вакцина, и он, безусловно, согласен опробовать ее", - сказала пресс-секретарь.
Отвечая на вопрос о разработках РФ и Китая, Макэнани добавила, что президент "снимет шляпу", если другая страна первой создаст подобный эффективный препарат. При этом она не уточнила, готов ли он будет сделать себе прививку вакциной, произведенной в иностранном государстве, а не в Соединенных Штатах.
Читайте на Цензор.НЕТ: Трамп обещает вакцину от COVID-19 до конца года, но только в США
Также она отметила, что, по мнению Вашингтона, лидирует сейчас вакцина, разрабатываемая специалистами из Оксфорда. "Ни одна вакцина еще не прошла третью стадию клинических испытаний, кроме оксфордской", - сказала Макэнани.
Она отметила, что в США разрабатываются шесть вакцин. По словам Макэнани, США ставят цель получить около 100 миллионов доз препарата к концу этого года.
Винятковий неслабак )))
для перевірки відданості )))
клинтиниха тоже не была проти втручання москалів? - нажерлася вже до несхочу...
"Але це ні нащо не впливає" - ви впевнені?
всі проти "сватів" на украиньскому ТБ, а вручання москалів в американьські вибори - "це ні нащо не впливає"? - де логіка, шановний?
він же діючий президент, таке втручання підтримуе майже вголос, бо те проти того втручання - не проти нього.
дуже не радий був спілкуванню - до середи черeз літо.
найкращого...
я не питав чі москалям краще за рыжого стало,
я питав, чому як рижий підтримуе ***** - ви за нього?
Сенат и Палата буде проголосована республиканська.
за людину пiдлюкувату, до якоi б партии вона себе не вiдносила - мого голоса нема.
и всеж таки ви уникнули видповiдi на питання - "чому як рижий підтримуе ***** - ви за нього?"
я не дарма кажу - шкода шо Сралін не бомбанув Н.Й., шоб падли бачили ШО наробили
Тогда вопрос импичмента и лоббирования интересов Роиси в США будет исчерпан.
Народ второй раз не клюнет на пуйловскую подстилку.
Президентом станет Байден!
не нравится етот дидовский забег на 20 метров - хоть бы хто линию пересек...
а тож кондратий к обоим уже присматривается...
уволил Мэттиса за то, что тот уничтожил ихтамнетов без согласования с Белым домом, отверг секторальные санкции против российской экономики, вычеркнул из санкций Дерипапку, отверг хард-пакет и ввёл собственный софт-пакет санкций по делу Скрипалей. Единственный сильный ход был - это санкции по СП2, но, как мы понимаем, это было решение комитета конгресса, одобренное двумя партиями, и Трамп уже не захотел его по кругу голосований пускать...
даже не знаю как обьяснить, шо бы немножко все стало понятно.
любителей "сильной руки" в любом жопосранске валом - и у нас тоже масса.
ладно о наших внутренних делах, тут любой ногу сломит.
а о внешних? где рыжий, шо улучшил цемами с пельменем и китайцами?
результат - мельмень с лошади на него кучу навоза наложил, с китайцами война.
от тока с кацапней все с самого начала - мир и рыжая дружба.
рыжий - самый большой лоббист кацапни в Штатах и **** ето хорошо понимает...
Один в Калифорнии, другой в Чикаго - люди, как люди, нормальных взглядов.
А третьего - в Техас занесло. Теперь он делит людей на 1-ый, 2-й и 3-й сорты, требует всех мигрантов (а сам-то кто?) выслать на хрен и т.д. - общаться невозможно...
Я сделал вывод, что атмосфера очень сильно влияет на сознание...
в любом штате и в самом красном и в самом синем перевес не очень шо бы уже вообще...
не говорю уже за "сомневающиеся" штаты - перемешано все и очень сильно...
ОН сделает вакцину, ОН ее примет - все ОН!
не понимаю как мы все дожили до 2016го без НЕГО - мабуть тупо свезло )))
Потролил как всегда лишний раз либералов и приободрил своих избирателей.
шо та у меня с некоторых пор на рыжее и зеленое аллергия...
Рябе будувало trump tower на мацковії, а зелене скоморохом підробляло....
на превеликий жаль....
Для американского народа (и для украинского тоже) будет лучше, если Трамп станет последним человеком, попробовавшим "Новичок" от своего друга }{уйла.
Т.к. при Байдене }{уйлу останется недолго.
Старый прием -дешево....
он на перизбраться и дерьмо собачье с асфальта слижет - нравится деде власть!
даже и не знаю каким тихим словом вас поблагодарить....
Далай Лама.
Этим болеют только фюреры... по 20-50 лет у власти никак не нажрутся с корыта....Каддафи Путлеры Лукашески и даже чЛенин,100 с лишним лет сидит в головах болванов