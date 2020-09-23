Трамп готов первым в США опробовать на себе вакцину от COVID-19, - Белый дом

Президент США Дональд Трамп согласен первым в стране опробовать на себе вакцину от коронавируса COVID-19.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент уже говорил, что будет счастлив стать и первым в стране человеком, который сделает эту вакцину, и последним, в зависимости от того, как будет лучше для американского народа. Он считает, что это будет безопасная и эффективная вакцина, и он, безусловно, согласен опробовать ее", - сказала пресс-секретарь.

Отвечая на вопрос о разработках РФ и Китая, Макэнани добавила, что президент "снимет шляпу", если другая страна первой создаст подобный эффективный препарат. При этом она не уточнила, готов ли он будет сделать себе прививку вакциной, произведенной в иностранном государстве, а не в Соединенных Штатах.

Также она отметила, что, по мнению Вашингтона, лидирует сейчас вакцина, разрабатываемая специалистами из Оксфорда. "Ни одна вакцина еще не прошла третью стадию клинических испытаний, кроме оксфордской", - сказала Макэнани.

Она отметила, что в США разрабатываются шесть вакцин. По словам Макэнани, США ставят цель получить около 100 миллионов доз препарата к концу этого года.