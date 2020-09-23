РУС
Во время дистанционного обучения в условиях карантина школы могут отказаться от оценок по некоторым предметам

Во время дистанционного обучения в условиях карантина в школах могут ввести собственную шкалу оценивания определенных предметов или отказаться от оценивания по некоторым предметам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

В частности, в документе указано, что образовательные учреждения могут оценивать учеников по собственной шкале. Но впоследствии эта шкала должна быть переведена в баллы.

Такое оценивание учителя могут использовать для предметов "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья" и других отдельных предметов вариативной составляющей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дистанционное обучение в школах поддерживают лишь 5% жителей Украины, - опрос группы "Рейтинг"

Напомним, ранее Минобразования рекомендовали школам самостоятельно решать вопрос о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации. Также рекомендуется ввести гибкую структуру образовательного процесса.

Премьер Денис Шмыгаль 1 сентября заявил, что родители самостоятельно смогут выбрать форму обучения детей. Он отметил, что в Украине можно получать среднее образование как в традиционной, так и дистанционной, экстернатной или домашней форме.

+4
Оболвание народа.Такими легче управлять. Хотя, и так далеко не разумные.
23.09.2020 07:48 Ответить
+4
Элитные британские и американские школы известны тем, что делают огромный акцент на физическое развитие мальчиков (может и девочек, не знаю). Это приоритет для таких школ. Потому что спорт закаляет характер, тело и вырабатывается осанка джентельмена, которая позволяет воспитанникам в дальнейшем держать себя достойно в любой сложной ситуации как в жизни, так и в бизнесе и политики. И держат достойно, полмира покорили.
А вы физуха физуха....
23.09.2020 07:57 Ответить
+3
Прощай всеобщее образование. Теперь каждый родитель сам будет думать в какой мере, и каким образом образовывать свое чадо.
23.09.2020 08:05 Ответить
Вчителів кинули на заклання в пeрeповнeні класи, відсутні для бeзпeчноі роботи умови, навіть одну маску на дeнь вчитeлю дати нe можуть. Чи підвищили зарплатню за ризик, чи застрахували здоров.я, чи оплатять лікування в 20-30000 гривeнь при ускладнаннях? Нічого подібного зроблeно нe було!
23.09.2020 07:34 Ответить
Так зарпалата ж в учителя зараз 4000$, можуть дозволити собі якісне лікування) Хіба ні?
23.09.2020 08:08 Ответить
От бы в наше время такой Шалтай болтай)
23.09.2020 07:35 Ответить
Оболвание народа.Такими легче управлять. Хотя, и так далеко не разумные.
23.09.2020 07:48 Ответить
"не разумные" - це навіть занадно скромно.
23.09.2020 08:09 Ответить
по физ-ре и труду.
23.09.2020 07:51 Ответить
ну чо, в гараже будут шкоьники пилить стримы для физбухов как они разжимают гвозди и как мона вылакать стакан без правил. физбухи моментально прибегут прямо на место трансляции и:
а потом всем нормально("точка" ж недалеко)
23.09.2020 07:54 Ответить
Поряд школа ..Ось якраз *фізо * йде на ура ...Повний стадіон малечі ..Благо погода прекрасна .
23.09.2020 08:02 Ответить
ну ось, тепер буде:
Під час дистанційного навчання на карантині школи можуть відмовитися від оцінок з деяких предметів - Цензор.НЕТ 9844

23.09.2020 08:09 Ответить
Трудовое обучение"\\\\\\\\\\\

звучит то весело, но реально не надо этот "трут" чтобы тупо слушать пьяного дурака шо говорит: підійди до верстату та вівмкни оцю кнопку і пиляй цю деревину поки вона не стане Джжозефіною люксембург, а я на перекур, гиг, гик.

Дурацкий же предмет то. то же и по физухе - кто хочет, может отжаться сто раз, а кто не хочет - пробежка "на точку"
23.09.2020 07:51 Ответить
Элитные британские и американские школы известны тем, что делают огромный акцент на физическое развитие мальчиков (может и девочек, не знаю). Это приоритет для таких школ. Потому что спорт закаляет характер, тело и вырабатывается осанка джентельмена, которая позволяет воспитанникам в дальнейшем держать себя достойно в любой сложной ситуации как в жизни, так и в бизнесе и политики. И держат достойно, полмира покорили.
А вы физуха физуха....
23.09.2020 07:57 Ответить
главное - грамотно психологически воспитать "воспитианника". чего у нас ...
23.09.2020 08:04 Ответить
Я і без "пьяного дурака" сам зробив кролячу будку! Правда, вона постояла з півгодини, а потім чомусь впала та й розвалились....
За уроки "труда" -- поддерживаю, а физкультура...ну, хоть разомнутся!)
23.09.2020 07:58 Ответить
Під час дистанційного навчання на карантині школи можуть відмовитися від оцінок з деяких предметів - Цензор.НЕТ 6159

Тримай.
23.09.2020 08:04 Ответить
Це нова форма атестата про середню освіту?
показать весь комментарий
За кролячу будку.
показать весь комментарий
так я й говорю шо до біса той совковий "труд", якщо є (не у всіх) адекватний батя. вже в п.ятому класі чудак може вміти склепати мотор "Карпат" в ночі. А не поліна пиляти на верстаті, які йому ("знання") не пригодяться в 99.999999? випадків
показать весь комментарий
23.09.2020 08:07 Ответить
Під час дистанційного навчання на карантині школи можуть відмовитися від оцінок з деяких предметів - Цензор.НЕТ 3300
23.09.2020 08:04 Ответить
Прощай всеобщее образование. Теперь каждый родитель сам будет думать в какой мере, и каким образом образовывать свое чадо.
23.09.2020 08:05 Ответить
Хорошая идея! В каждом классе, половина учеников только балласт, который мешает толковым детям учиться.. Для копания траншей и уборки навоза --- образование особо и не надо... Вот их родители и подумают... а, нет --- о чем они думают? думают только "об выпить рюмку вотки, и закусить" (почти по Бабелю...)
23.09.2020 08:19 Ответить
Судячи з усього, дистанційка буде увесь рік. Оце навчаться!
23.09.2020 08:16 Ответить
Одному квнщику уже ставили оценки дистанционно. Теперь все расхлебываем...
23.09.2020 08:45 Ответить
Карантин в освіті має бути тотальний, поки не спаде пік короновірусу
23.09.2020 09:55 Ответить
 
 