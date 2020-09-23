Во время дистанционного обучения в условиях карантина школы могут отказаться от оценок по некоторым предметам

Во время дистанционного обучения в условиях карантина в школах могут ввести собственную шкалу оценивания определенных предметов или отказаться от оценивания по некоторым предметам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

В частности, в документе указано, что образовательные учреждения могут оценивать учеников по собственной шкале. Но впоследствии эта шкала должна быть переведена в баллы.

Такое оценивание учителя могут использовать для предметов "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья" и других отдельных предметов вариативной составляющей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дистанционное обучение в школах поддерживают лишь 5% жителей Украины, - опрос группы "Рейтинг"

Напомним, ранее Минобразования рекомендовали школам самостоятельно решать вопрос о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации. Также рекомендуется ввести гибкую структуру образовательного процесса.

Премьер Денис Шмыгаль 1 сентября заявил, что родители самостоятельно смогут выбрать форму обучения детей. Он отметил, что в Украине можно получать среднее образование как в традиционной, так и дистанционной, экстернатной или домашней форме.