Во время дистанционного обучения в условиях карантина школы могут отказаться от оценок по некоторым предметам
Во время дистанционного обучения в условиях карантина в школах могут ввести собственную шкалу оценивания определенных предметов или отказаться от оценивания по некоторым предметам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Лига со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
В частности, в документе указано, что образовательные учреждения могут оценивать учеников по собственной шкале. Но впоследствии эта шкала должна быть переведена в баллы.
Такое оценивание учителя могут использовать для предметов "Физическая культура", "Трудовое обучение", "Изобразительное искусство", "Музыкальное искусство", "Основы здоровья" и других отдельных предметов вариативной составляющей.
Напомним, ранее Минобразования рекомендовали школам самостоятельно решать вопрос о переносе каникул с учетом эпидемиологической ситуации. Также рекомендуется ввести гибкую структуру образовательного процесса.
Премьер Денис Шмыгаль 1 сентября заявил, что родители самостоятельно смогут выбрать форму обучения детей. Он отметил, что в Украине можно получать среднее образование как в традиционной, так и дистанционной, экстернатной или домашней форме.
а потом всем нормально("точка" ж недалеко)
звучит то весело, но реально не надо этот "трут" чтобы тупо слушать пьяного дурака шо говорит: підійди до верстату та вівмкни оцю кнопку і пиляй цю деревину поки вона не стане Джжозефіною люксембург, а я на перекур, гиг, гик.
Дурацкий же предмет то. то же и по физухе - кто хочет, может отжаться сто раз, а кто не хочет - пробежка "на точку"
А вы физуха физуха....
За уроки "труда" -- поддерживаю, а физкультура...ну, хоть разомнутся!)
Тримай.