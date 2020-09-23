За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 497 человек, выздоровели - 1 769, умерли - 63
В Украине по состоянию на утро среды, 23 сентября, зафиксированы 3 497 новых случаев заражения. При этом 63 ранее заболевших умерли.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 22 сентября сообщалось о 2 884 новых случаях, 21 сентября - о 2 675, 20 сентября - о 2 966, 19 сентября - о 3 240, 18 сентября - о 3 228, 17 сентября - о 3 584, 16 сентября - о 2 958, 15 сентября - о 2 905, 14 сентября - о 2 462, 13 сентября - о 2 476, 12 сентября - о 3 103, 11 сентября - о 3 144 инфицированных, 10 - о 2 582, 9 сентября - о 2 551, 8 сентября - о 2 411.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 184 734 человек, умерли с начала пандемии 3 705 человека (за сутки 63), выздоровевших – 81 670 (за сутки - 1 769). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 99 359 человек.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (403), Тернопольской (337) областях и г. Киеве (307).
Втратив відчуття гумору?
В тебе нові, ще невідомі медицині симптоми коронавірусу, раджу негайно повідомити МОЗ, ВОЗ, Гейбрехуса і свого псих-лікаря!
из-за полной апатичности как власти так и общества.
что совсем без маски. Тоже относится и к продавцам. И хотя на всех дверях
магазинов красуется - "вход без масок запрещён" ,персонал замечаний
не делает и впускает.
не соблюдающих правила карантина и ставящие этим под угрозу не только свою
жизнь ,но и жизнь окружающих .
При такой власти мы должны не надеяться на её ум и совесть ,забыть о своем
пофигизме и вспомнить ,что спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
Лікарі захворюють одягнуті в "бронежилети"!
Тому є з масок користь, немає користі точно невідомо.
ОРИГІНАЛЬНЕНЬКО.....)))
вони ж завжди тут перші..
Якби гівна наїлись...
а на рахунок "непотрібності масок"..
Гугли ,а не використовуй спіда*рашений фсб Яндекс(версія для України),"патріоте"...
Тисну руку "коллега"!
. Але це не означає розносити ворожу пропаганду,як Ти,"патріоте"...
Он еще в марте приготовился - закупил мешков для трупов, нарыл могил на кладбище.
Согласен на 100 %
БО АГІТАЦІЯ МАЄ БУТИ НАОЧНОЮ.
І це нова поведінка ескулапів. Вже досить давно люди з позитивним віл вмирають від різних інфекцій. Але причиною називають ВІЛ (снід).
Есть ещё резерв.А вот сосед по таблице Израиль уже 200 тыс.