За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 497 человек, выздоровели - 1 769, умерли - 63

За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 497 человек, выздоровели - 1 769, умерли - 63

В Украине по состоянию на утро среды, 23 сентября, зафиксированы 3 497 новых случаев заражения. При этом 63 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 22 сентября сообщалось о 2 884 новых случаях, 21 сентября - о 2 675, 20 сентября - о 2 966, 19 сентября - о 3 240, 18 сентября - о 3 228, 17 сентября - о 3 584, 16 сентября - о 2 958, 15 сентября - о 2 905, 14 сентября - о 2 462, 13 сентября - о 2 476, 12 сентября - о 3 103, 11 сентября - о 3 144 инфицированных, 10 - о 2 582, 9 сентября - о 2 551, 8 сентября - о 2 411.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро среды 184 734 человек, умерли с начала пандемии 3 705 человека (за сутки 63), выздоровевших – 81 670 (за сутки - 1 769). Сейчас в Украине COVID-19 болеют 99 359 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов о ситуации с коронавирусом в Украине: Достаточно напряженная, занято более трети коек

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (403), Тернопольской (337) областях и г. Киеве (307).

За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 497 человек, выздоровели - 1 769, умерли - 63 01

+6
Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом
23.09.2020 09:06 Ответить
+5
С такими цифрами колапс меди системы мы увидим уже к ноябрю. Каждый кто у власти будет отвественнен за то безумие и высокую смертность, которое возможно нас ждут. Каждый. Даже руководители мерий, которые дают идиотические приказы впускать людей в троллейбусы через одни двери. И даже руководите ТВ каналов, которые рады нагнетать психоз а не разбираться в ситуации.
23.09.2020 09:09 Ответить
+3
Больные уже из окон выпрыгивают, спасаясь от "мастеров спорта по борьбе с Ковидом".
23.09.2020 09:15 Ответить
Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом
23.09.2020 09:06 Ответить
Сьогоднішні данні, це беззаперечний успіх карантину, сьогодні ми маємо призове срібне місце, так що не все так погано як здається!..
23.09.2020 09:25 Ответить
і з чого тішиться "патріот" Вітер ?
23.09.2020 09:47 Ответить
З того, що нам відписується, сам Павло Дурда!..
23.09.2020 10:09 Ответить
пробуй ще,майстер несмішного стьобу Вітер !
23.09.2020 10:10 Ответить
Депресуєш?
Втратив відчуття гумору?
В тебе нові, ще невідомі медицині симптоми коронавірусу, раджу негайно повідомити МОЗ, ВОЗ, Гейбрехуса і свого псих-лікаря!
23.09.2020 10:21 Ответить
С такими цифрами колапс меди системы мы увидим уже к ноябрю. Каждый кто у власти будет отвественнен за то безумие и высокую смертность, которое возможно нас ждут. Каждый. Даже руководители мерий, которые дают идиотические приказы впускать людей в троллейбусы через одни двери. И даже руководите ТВ каналов, которые рады нагнетать психоз а не разбираться в ситуации.
23.09.2020 09:09 Ответить
Колапс мед системи, у нас почався ще в 90 роки минулого століття і не припиняється до сьогодні, просто все це було поза публічним простором!
23.09.2020 09:30 Ответить
Это то так ,но сейчас этот процесс ускоряется невиданными темпами
из-за полной апатичности как власти так и общества.
23.09.2020 09:47 Ответить
Я из Центра Украины. Кто под носом ,кто на шее ,кто на руке ,а это тоже самое ,
что совсем без маски. Тоже относится и к продавцам. И хотя на всех дверях
магазинов красуется - "вход без масок запрещён" ,персонал замечаний
не делает и впускает.
23.09.2020 09:56 Ответить
Ко всем вами перечисленным надо присоединить и граждан нашей страны
не соблюдающих правила карантина и ставящие этим под угрозу не только свою
жизнь ,но и жизнь окружающих .
При такой власти мы должны не надеяться на её ум и совесть ,забыть о своем
пофигизме и вспомнить ,что спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
23.09.2020 09:41 Ответить
впереди нас ждет апокалипсис... он лишь растянут во времени - в надежде, что вакцина будет создана.. а люди, принебрегающие индивидуальными средствами защиты его приближают, как только могут
23.09.2020 09:14 Ответить
Немає жодного, переконливого доказу в ефективності масок.
Лікарі захворюють одягнуті в "бронежилети"!
Тому є з масок користь, немає користі точно невідомо.
23.09.2020 09:34 Ответить
дурантинофіл -"патріот"...
ОРИГІНАЛЬНЕНЬКО.....)))
23.09.2020 09:42 Ответить
так це не ми - це експерти вооз говорять. Маски потрібні лише хворим. Мій сімейний на роботі у масці - проте має грип і важко це переносить. Вакцинована від грипу до речі.
показать весь комментарий
23.09.2020 12:49 Ответить
Больные уже из окон выпрыгивают, спасаясь от "мастеров спорта по борьбе с Ковидом".
23.09.2020 09:15 Ответить
То вони вискакують під впливом перевершення рекорду Бубки, шведом. Теж хотіли прославитись, там висота якраз 6,16 метра...
23.09.2020 09:28 Ответить
Цікаво...чому дурантинофіли у темі досі мовчать...
вони ж завжди тут перші..
Якби гівна наїлись...
23.09.2020 09:30 Ответить
То сьогодні перший вискочив...
23.09.2020 09:37 Ответить
...вміло маскуєшся,Вітер... ))))
а на рахунок "непотрібності масок"..

Гугли ,а не використовуй спіда*рашений фсб Яндекс(версія для України),"патріоте"...
23.09.2020 09:44 Ответить
От бачиш як ти обізнаний з Яндексом, відразу знаєш звідки "інформація" ...
Тисну руку "коллега"!
23.09.2020 10:06 Ответить
мушу бути обізнаний з Яндексом..Ворогів треба знати.
. Але це не означає розносити ворожу пропаганду,як Ти,"патріоте"...
23.09.2020 10:11 Ответить
Вміло викручуєшся! Відчувається ФСБшна виправка... скоро отримаєш високе звання прапорщика...
23.09.2020 10:15 Ответить
спочатку єфрейтора, потім федфебеля...
23.09.2020 12:51 Ответить
А помните, как полтора года назад любителям приколов обещали из экранов телевизоров, что избрав клоуна президентом: "хуже не будет"?! Так вот сейчас мы наблюдаем, что тупорылых буратин очень жёстко ******* продажные журналшлюхи - хуже движется семимильными шагами. Даже не смотря на тотальную фальсификацию общих результатов по стране, уже через месяц-второй наступит колапс медицины, ведь с одной стороны, медики по короновирусу массово бегут из нищеты и незащищенности порожденной тупой политикой зе-командой, с другой - гигантский наплыв больных не даст возможности разместить всех зараженных в больницах поскольку там уже не будет мест. Если у итальяшек или испанцев небыло времени подготовится к колапсу, то у зеленского было 7 долбанных месяцев! Ось така муйня малята, через 2-3 мес больные короной в Украине будут завидовать мертвым поскольку никакого лечения для них не будет, а все благодаря клоунам у власти
23.09.2020 09:44 Ответить
Вітер з вами не погодиться про колапс... Навпаки ,скаже щоб перехворіли всі і отримали колективний імунітет,хоча цей "імунітет"максимум на 4 місяці і то лише дл одного штаму Ковід..
23.09.2020 09:46 Ответить
звідки впевненість про 4 місяці і інші штами ковіду? Спілкуєтесь безпосередньо з розробниками нових штамів?
23.09.2020 12:53 Ответить
А какое лечение? Или само пройдет или нет. Кислород разве что. А лекарств нет, фуфломицины только
23.09.2020 09:47 Ответить
лікування СИМПТОМАТИЧНЕ.. не лікуючи взагалі -смертей би було в 10 раз більше.. і наслідків після хвороби...
23.09.2020 09:49 Ответить
Я знаю одного боруна с короновирусом в Днепре.
Он еще в марте приготовился - закупил мешков для трупов, нарыл могил на кладбище.
23.09.2020 11:16 Ответить
Та введіть вже той карантин для освіти та культури. Скільки ще людей має вмерти?
23.09.2020 09:52 Ответить
Молодець президент, сказав, що готовий і переможе цю заразу - і переміг!!! І головне не піариться на зробленому, скромно мовчить.
23.09.2020 09:59 Ответить
Та введіть вже той карантин для освіти та культури. Скільки ще людей має вмерти?

Согласен на 100 %
23.09.2020 09:59 Ответить
поки народ не почне падати на вулицях і приїзжати за ним труповозки,допоки не запрацюють пересувні крематорії у кожному районі обласного центру -народ(бидломаса) не порозумнішає..
БО АГІТАЦІЯ МАЄ БУТИ НАОЧНОЮ.
23.09.2020 10:14 Ответить
може й на краще, щоб побачили в останній раз отой свій руський мір, від якого здохнуть? Від таких треба захищатись вже якысним FFP3 та й усе... хай дохнуть...
23.09.2020 10:22 Ответить
Надеюсь, тех двоих, что убились так и не дождавшись анализов тоже сосчитали?
23.09.2020 10:34 Ответить
ну а як же! А ще зарахували всіх стареньких, яким приходиться вмирати від старості. Достатньо зробити тест, а що хворів на коронавірус покаже майже стовідсотково. А прл взагалі не розбирає - де ковід, а де інші коронавіруси (це за заявами цензорних експертів ).
І це нова поведінка ескулапів. Вже досить давно люди з позитивним віл вмирають від різних інфекцій. Але причиною називають ВІЛ (снід).
23.09.2020 13:00 Ответить
Печальные рекорды .Скоро догоним Италию ,Испанию,обогнали Германию.Не зря медики разбегаются и не хотят лечить.
23.09.2020 10:59 Ответить
В Испании 682 тысячи, во Франции 468 тыс, в Италии 300 тыс, в Германии 277. У нас 184 тыс.
Есть ещё резерв.А вот сосед по таблице Израиль уже 200 тыс.
23.09.2020 16:43 Ответить
 
 