За сутки коронавирус выявили у 288 детей и 140 медиков, - Степанов
За все время пандемии в Украине заболели 184 734 человека. Из них 12 158 детей, а также 14 165 медицинских работников.
Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"За минувшие сутки заболели 3 497 человек. Из них 288 детей, а также 140 медработников. Были госпитализированы 711 человек, это наибольшее количество госпитализированых за все время пандемии. Зафиксированы 63 летальных случая", - отметил глава Минздрава.
По словам Степанова, за прошедшие сутки выздоровели 1 768 пациентов, это наибольшее количество выздоровевших за одни сутки.
"За все время пандемии в Украине заболели 184 734 человека. Из них 12 158 детей, а также 14 165 медицинских работников. Всего выздоровели 81 669 пациентов, а летальных случаев - 3 705", - добавил министр здравоохранения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
вот тебе листочек, читай!
- ээээ, бээээ,
- да не мекай, скотина, вот листок, а не на стол смотри
- мээээ, уууу, ыыыы
-.............