За сутки коронавирус выявили у 288 детей и 140 медиков, - Степанов

За все время пандемии в Украине заболели 184 734 человека. Из них 12 158 детей, а также 14 165 медицинских работников.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 3 497 человек. Из них 288 детей, а также 140 медработников. Были госпитализированы 711 человек, это наибольшее количество госпитализированых за все время пандемии. Зафиксированы 63 летальных случая", - отметил глава Минздрава.

По словам Степанова, за прошедшие сутки выздоровели 1 768 пациентов, это наибольшее количество выздоровевших за одни сутки.

"За все время пандемии в Украине заболели 184 734 человека. Из них 12 158 детей, а также 14 165 медицинских работников. Всего выздоровели 81 669 пациентов, а летальных случаев - 3 705", - добавил министр здравоохранения.

Читайте: Медики получат повышенную зарплату в конце сентября, - Степанов на совещании у Зеленского

Вот и ещё 140 медиков не дождались от Зе-наркомана, ни защитных костюмов, ни увеличения зарплат.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:29 Ответить
Чего же они масок не носят?
показать весь комментарий
23.09.2020 09:33 Ответить
зеленский не купил им масок - вот и не носят. зато у зеленой сопли красивые видосики с больной стройки
показать весь комментарий
23.09.2020 09:58 Ответить
Сколько заболевших медиков умерло от ковида? Бо шото, как и с депутатами, летальность почти на нуле. У депутатов - ноль.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:38 Ответить
Зараза до зарази не пристає.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:53 Ответить
Я про захворівших, перехворівших.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:59 Ответить
вот тебе листочек, читай!
- ээээ, бээээ,

- да не мекай, скотина, вот листок, а не на стол смотри
- мээээ, уууу, ыыыы
-.............
показать весь комментарий
23.09.2020 09:51 Ответить
Чуть ли не каждый день по 100 медиков заболевают - это уровень отсталых африканских стран. Спасибо, зе-команде, что вместо масок, защитных костюмов для мед персонала, он сделал ремонт на гос даче в конче заспе.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:01 Ответить
 
 