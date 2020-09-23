5 770 38
Макрон в ГА ООН заявил о риске возникновения разлома на европейском континенте из-за Беларуси
Кризис в Беларуси, если его не решить, может стать неким разломом на карте Европы.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления на Генассамблее ООН.
"В случае с Беларусью есть риск образования разлома на европейском континенте", - сказал французский президент во вторник.
Он подчеркнул, что "нужно избежать вмешательства в ситуацию извне".
Также президент Франции заверил, что "поддерживает белорусский народ".
Макрон считает необходимым решать белорусский кризис при посредничестве ОБСЕ. По его словам, он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выражали эту точку зрения в ходе контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.
Топ комментарии
Senator S
23.09.2020 09:34
Pavlo Dudra
23.09.2020 09:40
Прощай немытая раССея
23.09.2020 09:31
лягти,іншими словами,під ХУ%ЛА разом..
этот пердеж в пустую бочку уже приелся, если честно.
благодаря озабоченностям
та хотя белорусское быдло тоже этого хочет.
Им нужно просто убрать посмевшего перечить путену Лукашенку и поставить или дурочку, или номенклатурного КГБ-та....
Тре дорозвалити совок, тоді у Світі зникне багато війн...
Вон и прыщик на губе!
Ой, растратишь ты здоровье
В политической борьбе!..