Макрон в ГА ООН заявил о риске возникновения разлома на европейском континенте из-за Беларуси

Кризис в Беларуси, если его не решить, может стать неким разломом на карте Европы.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе выступления на Генассамблее ООН.

"В случае с Беларусью есть риск образования разлома на европейском континенте", - сказал французский президент во вторник.

Он подчеркнул, что "нужно избежать вмешательства в ситуацию извне".

Также президент Франции заверил, что "поддерживает белорусский народ".

Макрон считает необходимым решать белорусский кризис при посредничестве ОБСЕ. По его словам, он вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель выражали эту точку зрения в ходе контактов с президентом РФ Владимиром Путиным.