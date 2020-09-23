"Требуем сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех", - языковой омбудсмен Креминь

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что отмена обязательного ВНО по украинской литературе - одна из самых больших угроз как относительно образовательной реформы, так и в целом государственной гуманитарной политики.

Об этом Креминь сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Требуем сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех, в то же время предлагаем разработать тестовые задания нескольких уровней сложности по украинской литературе для поступающих в зависимости от того, на какие специальности они будут поступать: "гуманитарные" или "технические", - подчеркнул языковой омбудсмен.

По словам Креминя, уже подготовлено открытое обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое поддержали вузы, академики, профессора, ученые, шевченковские лауреаты, поэты, писатели и украинские музыканты.

Напомним, ранее в УЦОКО сообщили, чо в 2021 году изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе.

