3 323 38

"Требуем сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех", - языковой омбудсмен Креминь

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что отмена обязательного ВНО по украинской литературе - одна из самых больших угроз как относительно образовательной реформы, так и в целом государственной гуманитарной политики.

Об этом Креминь сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Требуем сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех, в то же время предлагаем разработать тестовые задания нескольких уровней сложности по украинской литературе для поступающих в зависимости от того, на какие специальности они будут поступать: "гуманитарные" или "технические", - подчеркнул языковой омбудсмен.

По словам Креминя, уже подготовлено открытое обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое поддержали вузы, академики, профессора, ученые, шевченковские лауреаты, поэты, писатели и украинские музыканты. 

Напомним, ранее в УЦОКО сообщили, чо в 2021 году изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе.

Также читайте: Фокин считает, что война на Донбассе началась "из-за языкового вопроса": в Украине "подавляющее большинство говорит на русском"

Автор: 

образование (2276) украинский язык (1201) ВНО (417) Креминь Тарас (137)
Топ комментарии
+11
зелений виродок, коли ходив на книжковий ярмарок, купив своїм байстрюкам гусскоязичну кніжку - це все що потрібно знати про "патріота" кацапского міра зєлєнскага.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:56 Ответить
+9
Были бы украинцы нацией , а не хохлами , то отправили бы этого Разумкова на историческую родину с формулировкой , что Украина ему ничего не должна и не обязана перед ним .
показать весь комментарий
23.09.2020 09:52 Ответить
+9
хай на росии паруске поступает...нафига нам врачей для мордора готовить?и так уже за 30 лет наготовили...практически все или опзж поддерживают,или зелень,или майбах.а в аптечном деле ваще крестись и тикай
показать весь комментарий
23.09.2020 09:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Требуем сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех", - языковой омбудсмен Креминь - Цензор.НЕТ 3952

показать весь комментарий

23.09.2020 09:43 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 09:43 Ответить
Были бы украинцы нацией , а не хохлами , то отправили бы этого Разумкова на историческую родину с формулировкой , что Украина ему ничего не должна и не обязана перед ним .
показать весь комментарий
23.09.2020 09:52 Ответить
"Вимагаємо зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури для всіх", - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 5530

показать весь комментарий

23.09.2020 10:19 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 10:19 Ответить
А с какіх пор сосатєльниє вайска імєют прівілєгіі прі поступлєніі? 😁
показать весь комментарий
23.09.2020 10:36 Ответить
А ому зава зроблена не на зулусскій мові?
показать весь комментарий
23.09.2020 09:45 Ответить
у https://www.facebook.com/govuamova/posts/224146669381369:0 Facebook , на державній...а на цезорі є три клавіши уа ру та ен
показать весь комментарий
23.09.2020 09:55 Ответить
А ти от зайди зараз на Цензор на укр. і порівняй, які новини там.
І упевнись, що не такі, а ті що такі, з півгодинним запізненням
показать весь комментарий
23.09.2020 10:02 Ответить
ну треба ж давати редакторам час на переклад...
показать весь комментарий
23.09.2020 10:10 Ответить
Бо вони не володіють державною))) ЗНО не здавали)) Як це вже бісить, коли в Україні потрібно відстоювати українську мову. Невже не можна раз і назавжди вирішити : Держслужбовці,сфера послуг, навчання та вся документація мають вестись українською. А в побуті хоч китайською хоч суахілі якщо вам так зручно
показать весь комментарий
23.09.2020 11:17 Ответить
ой, вони і російською не володіють - згадайте недолугі слвоформи у назвах новин та текстові.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:07 Ответить
Ти в своєму розумі? Зламаються всі рускаязичниє чєлюсті.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:46 Ответить
Литература объективно не очень нужна выпускнику. У меня дочка сейчас в мед поступать готовится, ей надо биологию с химией учить усиленно, и английский впридачу, а тут ещё и голову литературой забивать. Нехай мова обязательная будет, я не против, без неё сейчас никуда. Но литература точно обязаловкой быть не должна, ей нет применения в реальной жизни.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:53 Ответить
хай на росии паруске поступает...нафига нам врачей для мордора готовить?и так уже за 30 лет наготовили...практически все или опзж поддерживают,или зелень,или майбах.а в аптечном деле ваще крестись и тикай
показать весь комментарий
23.09.2020 09:58 Ответить
Або в ОРДЛО.
Там медицину і хімію вчать по Пушкіну і Толстому.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:05 Ответить
В Туркмении, как раз так. Фармацевтика, химия, медицина, преподаётся на Русском, несмотря на то, что, второй язык по распространению Узбекский. Видимо для них, так проще.
показать весь комментарий
24.09.2020 22:06 Ответить
Цитата Креміня: "опанувати українську мову без вивчення української літератури неможливо". Це абсолтно в точку.
Знання мови у тих, хто не читає літератури, - приблизно як у мавпи. Так, механічно завчили правила, надрочилися їх застосовувати на диктантах, і все.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:59 Ответить
Там взагалі, чи читають...
показать весь комментарий
23.09.2020 10:04 Ответить
Так никто не говорит о том, что литературу как предмет нужно убрать из школьной программы.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/458193 я теж так мислив стосовно літератури. Помилявся - діти, внуки не вміють правильно, гарно, красиво, яскраво висловлюватись. Мова як з простих серіалів. А що говорити про журналістів, політиків, митців ? Самі бачите як вони розмовляють - запас простеньких слів як у якоїсь недосконалої програми чи китайського робота.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:26 Ответить
літературу читають не при здачі екзаменів. Її читають відтоді, коли навчилися читати. Є дуже хороші речі і українською, і російською. Того ж Шевченка " Катерину" я б радив читати всім дівчатам. А потім так само "Леді Макбет Мценського уєзда" Лєскова. Аби бачити - куди приводить нестриманість почуттів. А не Єманнуелу чи щось подібне. Хоча, коли з правильними коментами,
показать весь комментарий
23.09.2020 13:13 Ответить
зелений виродок, коли ходив на книжковий ярмарок, купив своїм байстрюкам гусскоязичну кніжку - це все що потрібно знати про "патріота" кацапского міра зєлєнскага.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:56 Ответить
Дошло ? А поздно !
показать весь комментарий
23.09.2020 09:58 Ответить
Евродипломат также дал понять, что Украина может быть лишена безвизового режима с ЕС -- 😂😂😂😂

Ну , что ? Доголосовались хохлята? 😂😂😂😂

https://korrespondent.net/world/worldabus/4276706-es-trebuet-vernut-nabu-y-sap-pod-kontrol-kredytorov
показать весь комментарий
23.09.2020 09:57 Ответить
чего ты на цензор таскаешь ссылки прокацапленного корра? или образование не позволяет найти ту же новость на цензоре?
показать весь комментарий
23.09.2020 10:00 Ответить
Где ты это увидишь на цензоры ?
показать весь комментарий
23.09.2020 10:01 Ответить
поройся в архиве.например
22.09.20 17:34,
22.09.20 10:28,
показать весь комментарий
23.09.2020 10:22 Ответить
да зачем это в рашке, или в ордло, к чему мы там присоединяемся на правах сателлита в ближайшее время...
показать весь комментарий
23.09.2020 09:57 Ответить
Знову влада намагається вичавити українську мову із необхідних предметів ?
Щоб її скрізь поменше було ?
показать весь комментарий
23.09.2020 09:57 Ответить
А які предмети мають входити в комплексне ЗНО в Україні? Підтримую Креміня. Тільки знання української і її використання об*єднає націю. Російська роз*єднує, вона для нас чужа і ворожа, час показав.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:58 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25631015.html Основан Австо-Венгерским генштабом
Учебник для первых классов украинских школ, к которому приложила руку мать бизнесмена Валерия Хорошковского
"Вимагаємо зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури для всіх", - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 3641
via https://www.facebook.com/waleriy.lydmirski/posts/3244793782300671 Владимир Людмирский .
показать весь комментарий
23.09.2020 10:09 Ответить
Сміятися, чи плакати?
показать весь комментарий
23.09.2020 11:11 Ответить
Как минимум -- бить по рукам редактора.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:04 Ответить
і по голові, книжкою. Гукнути оту вчительку, вона вміє.
показать весь комментарий
23.09.2020 13:15 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25630348.html Недосконалість світу заї@ала

"Вимагаємо зберегти комплексне ЗНО з української мови та літератури для всіх", - мовний омбудсмен Кремінь - Цензор.НЕТ 8361

показать весь комментарий

23.09.2020 10:11 Ответить
показать весь комментарий
23.09.2020 10:11 Ответить
Наречие московское должно быть вообще запрещено в Украину . Почему ? Потому что от него нищета в Украине .
Как это ? Вот пример Финляндии. Они русский заменили на английский , то есть они постоянно в пространстве английского языка и тем самим они развиваются за англомовними .
Как украинцы может развиваться , если они находиться в орбите московского наречия , где происходят процессы не развития , а деградации ? Другими словами , если вы смотрите на дэбила и берёте с него пример , то как вы можете стать лучше этого дэбила ?
Не надо заканчивать 2 класса и 3 коридора что не не понимать , что так званая элита Украины все копирует с так званой элиты московии которые задают тренд деградации
показать весь комментарий
23.09.2020 10:13 Ответить
Навіть їх брехливі рейтинги свідчать, що більшість ЗА українську мову. Колаборанти зайшли з іншого боку. З окацаплення мізків дітей.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:10 Ответить
Требуем ...
А у народа спросили?
А у учеников?
показать весь комментарий
23.09.2020 11:28 Ответить
 
 