"Требуем сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех", - языковой омбудсмен Креминь
Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что отмена обязательного ВНО по украинской литературе - одна из самых больших угроз как относительно образовательной реформы, так и в целом государственной гуманитарной политики.
Об этом Креминь сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Требуем сохранить комплексное ВНО по украинскому языку и литературе для всех, в то же время предлагаем разработать тестовые задания нескольких уровней сложности по украинской литературе для поступающих в зависимости от того, на какие специальности они будут поступать: "гуманитарные" или "технические", - подчеркнул языковой омбудсмен.
По словам Креминя, уже подготовлено открытое обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое поддержали вузы, академики, профессора, ученые, шевченковские лауреаты, поэты, писатели и украинские музыканты.
Напомним, ранее в УЦОКО сообщили, чо в 2021 году изменится формат ВНО по украинскому языку и литературе.
І упевнись, що не такі, а ті що такі, з півгодинним запізненням
Там медицину і хімію вчать по Пушкіну і Толстому.
Знання мови у тих, хто не читає літератури, - приблизно як у мавпи. Так, механічно завчили правила, надрочилися їх застосовувати на диктантах, і все.
22.09.20 17:34,
22.09.20 10:28,
Щоб її скрізь поменше було ?
Как это ? Вот пример Финляндии. Они русский заменили на английский , то есть они постоянно в пространстве английского языка и тем самим они развиваются за англомовними .
Как украинцы может развиваться , если они находиться в орбите московского наречия , где происходят процессы не развития , а деградации ? Другими словами , если вы смотрите на дэбила и берёте с него пример , то как вы можете стать лучше этого дэбила ?
Не надо заканчивать 2 класса и 3 коридора что не не понимать , что так званая элита Украины все копирует с так званой элиты московии которые задают тренд деградации
А у народа спросили?
А у учеников?