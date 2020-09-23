Из-за некачественных коммунальных услуг киевляне платят за воду дважды, – Борислав Береза

Будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза ​​назвал суррогатом коммунальные услуги, которые получают киевляне. По словам политика, за воду жителям столицы приходится платить дважды.

Об этом лидер "Эко партии Березы" написал на странице в Facebook.

"Ежемесячно киевляне тратят огромные суммы семейного бюджета, чтобы оплатить коммунальные услуги. В том числе – за воду. Но вместо этого получают суррогат, ведь постоянно пить воду из-под крана в столице – рискованно для здоровья. Это признают эксперты и даже представители местной власти. И хотя проблема со старыми трубами и очистными сооружениями в столице существует давно, власть не занимается ее решением системно. Базовые потребности киевлян игнорируются годами", – заявил политик.

По словам Березы, вода из бюветов в Киеве также не всегда соответствует нормам. Об этом свидетельствуют результаты исследования ГУ "Госпродпотребслужбы", которое проводилось летом 2020 года.

"В половине случаев качество воды в бюветах не соответствует нормам. Напомню, что следить за ее качеством обязано коммунальное предприятие "Киевводфонд" . Именно поэтому в программе "Эко партии Березы" пункт о замене старых труб и обеспечение киевлян чистой водой из-под кранов – один из ключевых. Люди оплачивают эту услугу и должны получать ее в полном объеме, не волнуясь за здоровье семьи и не выходя из дома", – подчеркнул он.

Напомним, что в минувшую пятницу, 18 сентября, в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза ​​презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко партии Березы" в состав Киевсовета.