РУС
Новости
Из-за некачественных коммунальных услуг киевляне платят за воду дважды, – Борислав Береза

Будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза ​​назвал суррогатом коммунальные услуги, которые получают киевляне. По словам политика, за воду жителям столицы приходится платить дважды.

Об этом лидер "Эко партии Березы" написал на странице в Facebook.

"Ежемесячно киевляне тратят огромные суммы семейного бюджета, чтобы оплатить коммунальные услуги. В том числе – за воду. Но вместо этого получают суррогат, ведь постоянно пить воду из-под крана в столице – рискованно для здоровья. Это признают эксперты и даже представители местной власти. И хотя проблема со старыми трубами и очистными сооружениями в столице существует давно, власть не занимается ее решением системно. Базовые потребности киевлян игнорируются годами", – заявил политик.

По словам Березы, вода из бюветов в Киеве также не всегда соответствует нормам. Об этом свидетельствуют результаты исследования ГУ "Госпродпотребслужбы", которое проводилось летом 2020 года.

"В половине случаев качество воды в бюветах не соответствует нормам. Напомню, что следить за ее качеством обязано коммунальное предприятие "Киевводфонд" . Именно поэтому в программе "Эко партии Березы" пункт о замене старых труб и обеспечение киевлян чистой водой из-под кранов – один из ключевых. Люди оплачивают эту услугу и должны получать ее в полном объеме, не волнуясь за здоровье семьи и не выходя из дома", – подчеркнул он.

Напомним, что в минувшую пятницу, 18 сентября, в Киеве прошла конференция Киевской городской организации политической партии "Эко партия Березы", во время которой будущий кандидат в мэры Киева Борислав Береза ​​презентовал программу своей политсилы. Также он представил членов команды, которые будут баллотироваться от "Эко партии Березы" в состав Киевсовета.

Киев Береза Борислав вода
+6
Как только его изберут мэром-сразу перестанет говорить о проблемах с водой
23.09.2020 09:46
+6
перед выборами все нам рассказывают как у нас чистят карманы , после выборов принимают активное участие в этой чистке молча !!!!
23.09.2020 09:47
+4
Не уроды. Просто во власть хочется айллбибэкнуться. Один он такой что ли...
23.09.2020 09:47
Как только его изберут мэром-сразу перестанет говорить о проблемах с водой
23.09.2020 09:46
в смысле "будущий"?

Именно поэтому в программе "Эко партии Березы" пункт о замене старых труб и обеспечение киевлян чистой водой из-под кранов - один из ключевых. Люди оплачивают эту услугу и должны получать ее в полном объеме, не волнуясь за здоровье семьи и не выходя из дома", - подчеркнул он.

Валяюсь(rofl)
а где ты был до этого то? Какие же вы все таки уроды

Валяюсь(rofl)
а где ты был до этого то? Какие же вы все таки уроды
23.09.2020 09:46
Не уроды. Просто во власть хочется айллбибэкнуться. Один он такой что ли...
показать весь комментарий
23.09.2020 09:47
ну да, у нас же как - например честнейший мусор(гггг), дорвавшись к корыту, становится.... "не очень честным"
Шапошников с месяц назад ролик про такого ублюдка выложил - хатынка как у миллиардера. Ну и кстати, Аваков и его псы совершенно круто жили как при Пе, так и живут при Зе.
то есть, киданули т.н. народ как..... ну, тут слово "лох" не подходит даже.
23.09.2020 09:56
Власть обеляет. Такой вот парадокс
23.09.2020 10:06
Какой парадокс?
Власть дает бонус "тебя пока не посодют", да и только. Ну и в придачу - православное лицо и возможность пойти и посюсюкать шо какой-то раб погиб, защищая властные интересы.
Или я ошибаюсь, а?
23.09.2020 10:11
Это сказано давно и тем не менее сущая правда.

Так он вырос, этот Джим, женился, имел кучу детей и однажды ночью размозжил им всем головы топором. Всякими плутнями и мошенничествами он нажил состояние, и теперь он - самый гнусный и отъявленный негодяй в своей деревне - пользуется всеобщим уважением и стал одним из законодателей штата.
23.09.2020 10:40
ммм, это вродк О.Генри?
Классно же. И ведь вы в точку поставил то шо я бы расписывал неск. страниц, а гитеры и ленины бы томА писали про .... ну, в сортире было весело читать(Ленина "труды")
кстати смешной технопранк с грузинскими ментами(полицией) -

https://www.youtube.com/watch?v=ixb92VdG8yI
23.09.2020 10:46
Твен. Рассказ о дурном мальчике. Хотя Генри тоже нравится.
23.09.2020 11:02
ну да, Твен еще тот гонятель попов то)
главное шо жил в праолавной, ой, ну в христанутой семье и ненавидел всю белиберду.
23.09.2020 11:12
Если съесть слишком много любимого лакомства-от него начинает тошнить. Раз, помню, в колхозе была такая штука-собираешь два ящика черешни с человека в пользу колхоза, а всё, что сверху-собираешь себе. Так я и посейчас прохладно отношусь к той чёртовой черешне, насобирался-наелся по самые помидоры.
23.09.2020 11:19
а, дед, тогда вы знаешь чего делали твои отцы. (Вермахт столько захватил на границе что Гитлер обосрался)
я тут с деюилами иногда спорю шо типо совочек мирно себе сажал картоху посредством неск. десанных корпусов(для обороны же... )
23.09.2020 11:39
Почему дед?Я мелким ещё тогда совсем был, но эту фигню запомнил.
23.09.2020 11:47
ну так тебе 80 лет.
кстати, читал шо люди говорили - огурцы не вродились = будет война.
и вот в это - верю. такое что-то есть.
23.09.2020 12:42
Я, конечно не Мафусаил, но возраст ты мне раза в два преувеличил)))
23.09.2020 13:06
ну то извини, мужик, ты же сам написал такое. ой, озвинте, тов. п*здабол

я вот дкед напримирр, подыхать пора, но как- то читаю новости и гоня всех что не верят шо мы - лучше нарпример,еГондуаса и Тегусиггальпы. ладно, уколы надо делать
держись там, не скажу за шо ...
23.09.2020 13:23
Ну, не всё так плохо, один вот уже начал кое-что понимать https://censor.net/ru/news/3220755/bolee_200_nardepov_planiruyut_voyiti_v_novoe_mejfraktsionnoe_obedinenie_put_domoyi_na_moyi_vzglyad_eto/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_74695502
23.09.2020 13:27
перед выборами все нам рассказывают как у нас чистят карманы , после выборов принимают активное участие в этой чистке молча !!!!
23.09.2020 09:47
правильно, давайте выбирать исключительно проверенных барыг и казнокрадов - точно знаешь, чего от них ожидать и сколько они могут украсть за раз...
23.09.2020 10:01
мы будем выбирать еще надцать лет каку или цяця пока не будет механизма отзыва мандата у депутата избирателями ,причем не такой что длятся годами , а днями , плохо себя повел пошел нафик
23.09.2020 10:11
тогда, всем, нужно выбирать, только один критерий

кандидат должен быть натуральным, пробирочным, 100% мазохистом
23.09.2020 10:59
А вот и рекламка от политика пиарящегося на экологии.
23.09.2020 09:49
Из-за некачественных коммунальных услуг киевляне платят за воду дважды, – Борислав Береза - Цензор.НЕТ 1421
23.09.2020 09:50
Невже в Києві ,да і всій Україні чисельність євреєв перевищує чисельність українців? Що ні депутат, чи чиновник високого рангу ,то єврей..
23.09.2020 09:50
Ты проверял?
23.09.2020 09:51
Кияни обрали собі філіал Кнессету.
23.09.2020 09:56
это говори о том, шо украинских поводырей(баранов-овцы)
мал анцы скупают за 2 копейки партиями
после чего бараны блеют, шо им овцы не той кондиции достались
для успокоения совести
23.09.2020 11:06
Ох уже ці бірьози. Не дають зелені спокійно пиляти бабло.
23.09.2020 09:57
ЛЮДИ УЖЕ САМИ СЕБЕ ТРУСЫ ШЬЮТ !!! СКОЛЬКО ЖЕ МЫ БУДЕМ ТЕРПЕТЬ !!!???
23.09.2020 10:03
Наверное до тех пор пока вместо трусов шить начнут ружья чистить. А трусы шить можно веками. Власть етим не озабачивается.
23.09.2020 10:13
...Утром мажу бутерброд - Сразу мысль: а как народ? И икра не лезет в горло, И компот не льется в рот!
23.09.2020 10:05
Вот у меня вопрос, - почему все эти политики и политиканы, воришки и ворьё, и просто поцы разного разлива и окраса, вспоминают про проблемы киевлян только в период предвыборных компаний, в преза, мэры и депутаты? Что мешает или мешало вам, год или два, а то и три года тому назад говорить об этом и ДОБИВАТЬСЯ улучшения нашей жизни? Природная скромность?
23.09.2020 10:13
рыло мешало добиваться
рыло было воткнуто в корыто
рыло было занято
23.09.2020 11:13
Именно поэтому в программе "Эко партии Березы" пункт о замене старых труб и обеспечение киевлян чистой водой из-под кранов - один из ключевых.

Пнукт то есть...а за какие деньги ты товаришЧ собрался это делать?? Этот пункт это пустой звук....как пук в лужу...

Пнукт то есть...а за какие деньги ты товаришЧ собрался это делать?? Этот пункт это пустой звук....как пук в лужу...
23.09.2020 10:24
Я пью. Норм. Могло бы быть и лучче, но за
23.09.2020 10:31 Ответить
Борислав, ты просто находка для Киева, жители города именно от тебя узнают все новости, раньше просто жили в вакууме.
23.09.2020 10:57 Ответить
 
 