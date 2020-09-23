COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 403, Тернопольщина - 337 и Киев - 307

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Тернопольской областях и г. Киеве.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 23 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 403 человека.

Общее количество инфицированных составляет 15 908 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 315 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 4 248 пациентов.

По состоянию на 23 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 11 345 человек.

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Тернопольская область и г. Киев.

Так, на Тернопольщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 337 человек. Общее количество инфицированных - 12 069. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 146 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 5 622 пациента. Количество активных больных на Тернопольщине - 6 301.

В Киеве коронавирусом заболели 307 человек. Общее количество инфицированных составляет 20 335 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 330 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 6 043 пациентов. Количество активных больных в Киеве составляет 13 962 человек.