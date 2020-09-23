РУС
2 063 12

COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 403, Тернопольщина - 337 и Киев - 307

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Тернопольской областях и г. Киеве.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 23 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 403 человека.

Общее количество инфицированных составляет 15 908 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 315 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 4 248 пациентов.

По состоянию на 23 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 11 345 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 497 человек, выздоровели - 1 769, умерли - 63

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Тернопольская область и г. Киев.

Так, на Тернопольщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 337 человек. Общее количество инфицированных - 12 069. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 146 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 5 622 пациента. Количество активных больных на Тернопольщине - 6 301.

В Киеве коронавирусом заболели 307 человек. Общее количество инфицированных составляет 20 335 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 330 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 6 043 пациентов. Количество активных больных в Киеве составляет 13 962 человек.

+4
Харьків бистрими темпами обганяє всі регіони. Зато кернес ,плюнув на жителів Харькова, і полетів лікуватись за кордон. То яка може бути довіра до людини,яка "побудувала " медицину в місті,а сама їй не довіряє.. Бути мером міста --значить їсти,лікуватись,жити,відпочивати,вчитись ТІЛЬКИ в своєму місті. Але це не для євреїв брехунів і піарщиків. Ну а лохі--все схавають , що їм обіцяють і без аналіза тих обіцянок.
показать весь комментарий
23.09.2020 09:58 Ответить
+2
рагулі і лохи не мають політичних переконань і просто мозгів..
..Тому Їх постійно "імєют" на виборах Мерів.
Бидло вчергове голосує за Кернеса чи Садового..БЕЗ РІЗНИЦІ..
показать весь комментарий
23.09.2020 10:06 Ответить
+1
23.09.2020 09:55 Ответить
23.09.2020 09:55 Ответить
зебілам картинки до одного місця, як и маски - носять на підборідді та на локті... хто маску не носить тоге четверо виносять....
показать весь комментарий
23.09.2020 10:13 Ответить
23.09.2020 09:58 Ответить
23.09.2020 10:06 Ответить
А что там с другими заболеваниями, СПИД, туберкулез, онкология? Везде паабеда!? Гриппом люди уже не болеют? В удивительное время живем, кругом больные на голову и никто не лечится...
показать весь комментарий
23.09.2020 10:04 Ответить
Який ти самокритичний.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:06 Ответить
особливо тупим..

туберкульоз -це бацила,не вірус..Є ліки.
Снід не передахється через дихання.
На грип Є вакцина -не скористався -ТВІЙ ВИБІР -ризикнути,чи ні...
рак взагалі не заразний...
показать весь комментарий
23.09.2020 10:09 Ответить
Почему в Украине закрыты больницы, не проводятся плановые операции, люди не имеют возможности получить медицинское обслуживание? Ответь умник, потому что 3000 чел на всю страну заразилось короной? А мой отец просто простудился, пневмония, не от короновируса, от другого ОРВИ, и что теперь, почему его выкинули из больницы? Т.е. если недай Бог чего с ним дома что то случится, от другой ОРВИ, не короны, то он в статистику не попадет, и все офигенно?
показать весь комментарий
23.09.2020 10:27 Ответить
Давно запланированный геноцид белой расы. Ротшильды люто ненавидят белых людей.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:30 Ответить
Я читаю "ковидные" новости и не знаю - ржать или рыдать. Европейские авиакомпании собираются вводить преполётное "ковидное" тестирование. Как это мы в СССР летали, ездили, не проверяясь даже на триппер ?

Ребята, вы видите предсмертные судороги так называемой "западной цивилизации". Она заканчивает своё существование лютым позором. Семейка австрийских вырожденцев-дегенератов подмяла под себя мировую банковскую систему, и теперь открыто издевается над своими холопами.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:17 Ответить
Эту цивилизацию раскормили уложили как элитную свинью чтобы не дергалась и скоро под нож пустят.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:05 Ответить
Именно так. Всех кроме тех кто будет отстреливаться.
показать весь комментарий
23.09.2020 11:09 Ответить
 
 