COVID-19: в тройке лидеров по суточному приросту новых случаев Харьковщина - 403, Тернопольщина - 337 и Киев - 307
За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Харьковской, Тернопольской областях и г. Киеве.
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
По состоянию на утро 23 сентября в Харьковской области коронавирусом заболели 403 человека.
Общее количество инфицированных составляет 15 908 человек.
Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 315 человек, за минувшие сутки - 7. С начала эпидемии выздоровели 4 248 пациентов.
По состоянию на 23 сентября количество активных больных на Харьковщине составляет 11 345 человек.
В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Тернопольская область и г. Киев.
Так, на Тернопольщине суточный прирост заболевших коронавирусом составил 337 человек. Общее количество инфицированных - 12 069. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 146 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 5 622 пациента. Количество активных больных на Тернопольщине - 6 301.
В Киеве коронавирусом заболели 307 человек. Общее количество инфицированных составляет 20 335 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 330 человек, за минувшие сутки - 5. С начала эпидемии выздоровели 6 043 пациентов. Количество активных больных в Киеве составляет 13 962 человек.
..Тому Їх постійно "імєют" на виборах Мерів.
Бидло вчергове голосує за Кернеса чи Садового..БЕЗ РІЗНИЦІ..
туберкульоз -це бацила,не вірус..Є ліки.
Снід не передахється через дихання.
На грип Є вакцина -не скористався -ТВІЙ ВИБІР -ризикнути,чи ні...
рак взагалі не заразний...
Ребята, вы видите предсмертные судороги так называемой "западной цивилизации". Она заканчивает своё существование лютым позором. Семейка австрийских вырожденцев-дегенератов подмяла под себя мировую банковскую систему, и теперь открыто издевается над своими холопами.