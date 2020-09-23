РУС
Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов подорвет доверие к банковской системе, - НБУ и банковское сообщество

Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов разрушит систему гарантирования, подорвет доверие к банковской системе и в итоге повредит интересам государства и граждан.

 Об этом заявил Председатель НБУ Кирилл Шевченко во время рассмотрения Конституционным судом Украины вопроса о конституционности этого закона 15 сентября 2020 г. По словам Кирилла Шевченко, Закон обеспечил выполнение международных обязательств Украины перед Европейским Союзом, Международным валютным фондом и Всемирным банком, и признание Закона неконституционным повредит репутации страны.

Кирилл Шевченко отметил, что Закон "О системе гарантирования вкладов фізических лиц" был принят в 2012 году для повышения доверия к банковской системе. "С этим заданием закон успешно справился, доказав свою эффективность в период массового виведения банков с рынка... Два миллиона вкладчиков получили на протяжении последних лет 90 млрд грн. Это еще один пример того, что Закон выполняет свою функцию", – подчеркнул Кирилл Шевченко во время заседания КСУ.

Он отметил, что признание всего Закона о системе гарантирования неконституционным не имеет никаких оснований. Аналогичную позицию высказали во время заседания Президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас и представитель Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Денис Грищенко.

"В соответствии с Конституцией Украины и лучшими мировыми практиками Закон признается неконституционным в полном обьеме…, если со стороны законодателя была нарушена либо процедура его принятия, либо процедура вступления в силу. Второе основание - когда неконституционными признаются отдельные нормы закона, без которых закон, по сути, теряет смысл, или общая цель закона идет вразрез с Конституцией. Соответствующих доводов – ни процессуальных, ни материальных, - в конституционном представлении мы не увидели" - подчеркнул представитель НАБУ Денис Грищенко.

Что касается распределения властных полномочий, что является одним из предметов конституционого представления, то, по словам главы НБУ Кирилла Шевченко, полномочия НБУ и ФГВФЛ четко разграничены на законодательном уровне, не противоречат друг другу и не дублируются. Кроме того, Фонд гарантирования подотчетен Верховной Раде, Кабинету Министров и Национальному банку.

банки (1942) Фонд гарантирования вкладов (149)
+6
Скоро конституционный суд признает неконституционность ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ,так как она не личная собственность
23.09.2020 10:11 Ответить
+6
23.09.2020 10:14 Ответить
+5
Так це і є метою зебілів.
23.09.2020 10:07 Ответить
Так це і є метою зебілів.
23.09.2020 10:07 Ответить
Зебіли продажні довбні! Але скажи мені - як при Петі цей же суд також признав неконстутиційним КЛЮЧОВИЙ закон проти корупції про незаконне збагачення???
показать весь комментарий
23.09.2020 10:12 Ответить
23.09.2020 10:14 Ответить
Та нє, ЗЕ привів новиє літса. Чесні і непідкупні.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:16 Ответить
https://www.bbc.com/ukrainian/features-47385331#:~:text=%D0%A3%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%80%D1%96%2027%20%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%83%D0%B4,%D0%B7%20%D0%B4%D0%BD%D1%8F%20%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%83.&text=%D0%B3%D1%80%D0%BD%20(%D1%87%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%83,%D1%86%D0%B5%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F. Ч увак, тоді це було рішення Конституційного Суду.
І Україна ПАРЛАМЕНТСЬКО - Президентська республіка.
А Порошенко, не ЦарЬ.
23.09.2020 10:18 Ответить
А що зараз змінилося??? Це також рішення (Анти)конституційного суду!
показать весь комментарий
23.09.2020 12:12 Ответить
ЗЕлохи зробили це разом.
23.09.2020 10:13 Ответить
да нет ЭТО МЕСТЬ и ответка Гонтаревой когда она пачками закрыал проблемные банки банки банкроты и фиктивные копилки матрешки но попутно матросила и банкротила вполне даже рентабельные банки и + БОНУСОМ КОЛОМОЙСКИЙ БОГОЛЮБОВ СУРКИСЫ И ПРИВАТ.. все смешалось в банковском дома дурдоме....
23.09.2020 11:55 Ответить
Зебобики собираються ограбить всех, у кого есть вклады? На подобии аферы Кравчука и Фокина 1991 года.
показать весь комментарий
23.09.2020 10:08 Ответить
Скоро конституционный суд признает неконституционность ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ,так как она не личная собственность
23.09.2020 10:11 Ответить
Ето прєкрастно! Цікаво, чи є тут смєлиє люді, які тримають гроші у банку під смішні 8,5-9%? А чи є тут нє мєнєє отважниє люді, коториє в етіх банках взялі крєдіт, під 40-45%? Так як зараз, мудрий нарід ще ніколи не дєлалі!
23.09.2020 10:13 Ответить
под 40-45% кредит? уясе, шо за банк?
23.09.2020 11:31 Ответить
любий споживчий кредит в реальності 36 відсотків плюс різні комісії
23.09.2020 11:58 Ответить
ого, не думал, что у нас еще банковская африка
23.09.2020 12:27 Ответить
Такое впечатление что над украинским народом проводят опыты на устойчивость,но погромы в Киевской Руси ,ещё никто не отменял
23.09.2020 10:14 Ответить
Сто процентов этот фонд незаконен,те кто вкладывает в солидные банки свои средства не должны платить тем,кто побежал за парой процентов к аферистам и воришкам,тем более не должны платить в этот фонд те,кто вообще не участвует в банкодепозитном казино.
23.09.2020 10:17 Ответить
І я про те чого нормальні банки мають покривати олігархів і депутатів аферистів, які ці банки розікрали Надра Дельта і т.д.
23.09.2020 12:00 Ответить
Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов подорвет доверие к банковской системе, - НБУ и банковское сообщество -- и скажите вы , а причём здесь евреи ЗЕ, Коломойского, Рабинович и другие ? Грабить будут ваши вклады и без гарантий на возвращения. 😂😂😂😂😂
23.09.2020 10:24 Ответить
Весели часи в Украине настали и вы украинцы сделали себя вместе 😂😂😂
23.09.2020 10:26 Ответить
Пора КС суду принять постановление о неконституционности самого себя,и избавить нас от своего бренного существования.
23.09.2020 10:30 Ответить
Отож! С судов надо начинать
23.09.2020 10:35 Ответить
У фінансовому секторі трилітрова банка доларів поза всякою конкуренцією. Ніщо не гарантує надійнішого збереження вклада та кращих відсотків по депозиту.
23.09.2020 10:45 Ответить
Этот проституционный суд надо было разогнать уже за то, что он вернул януковощу полномочия Кучмы, хотя не имел на то никакого права.
23.09.2020 10:50 Ответить
руками Портнова и Лукашихи.
23.09.2020 20:14 Ответить
Больше ада! Зебилы на своей шкуре должны прочувствовать последствия своего выбора.
23.09.2020 11:08 Ответить
те, кому все вернули в полном объеме или они взяли себе все, что считали нужным, теперь борются за то, чтобы все было как в 90-х, когда банк летит в трубу, твои денежки летят туда вместе с ним..., чтобы можно было исчезать в неведомом направлении с кучей чужого бабла и тебе за это ничего не было...
23.09.2020 11:26 Ответить
Нормальні банки ще ніодин в трубу не вилетів, а якщо ви несете гроші в ху... всяку і біжите за 3 % різниці то і самі платіть за ризики
23.09.2020 12:01 Ответить
Чем хуже - тем лучше. Девиз новой власти.
23.09.2020 12:08 Ответить
 
 