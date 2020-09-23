Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов подорвет доверие к банковской системе, - НБУ и банковское сообщество

Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов разрушит систему гарантирования, подорвет доверие к банковской системе и в итоге повредит интересам государства и граждан.

Об этом заявил Председатель НБУ Кирилл Шевченко во время рассмотрения Конституционным судом Украины вопроса о конституционности этого закона 15 сентября 2020 г. По словам Кирилла Шевченко, Закон обеспечил выполнение международных обязательств Украины перед Европейским Союзом, Международным валютным фондом и Всемирным банком, и признание Закона неконституционным повредит репутации страны.

Кирилл Шевченко отметил, что Закон "О системе гарантирования вкладов фізических лиц" был принят в 2012 году для повышения доверия к банковской системе. "С этим заданием закон успешно справился, доказав свою эффективность в период массового виведения банков с рынка... Два миллиона вкладчиков получили на протяжении последних лет 90 млрд грн. Это еще один пример того, что Закон выполняет свою функцию", – подчеркнул Кирилл Шевченко во время заседания КСУ.

Он отметил, что признание всего Закона о системе гарантирования неконституционным не имеет никаких оснований. Аналогичную позицию высказали во время заседания Президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас и представитель Независимой ассоциации банков Украины (НАБУ) Денис Грищенко.

"В соответствии с Конституцией Украины и лучшими мировыми практиками Закон признается неконституционным в полном обьеме…, если со стороны законодателя была нарушена либо процедура его принятия, либо процедура вступления в силу. Второе основание - когда неконституционными признаются отдельные нормы закона, без которых закон, по сути, теряет смысл, или общая цель закона идет вразрез с Конституцией. Соответствующих доводов – ни процессуальных, ни материальных, - в конституционном представлении мы не увидели" - подчеркнул представитель НАБУ Денис Грищенко.

Что касается распределения властных полномочий, что является одним из предметов конституционого представления, то, по словам главы НБУ Кирилла Шевченко, полномочия НБУ и ФГВФЛ четко разграничены на законодательном уровне, не противоречат друг другу и не дублируются. Кроме того, Фонд гарантирования подотчетен Верховной Раде, Кабинету Министров и Национальному банку.