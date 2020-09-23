Тихановскую в ЦИК Беларуси поставили перед очень жестким выбором - либо ее дети будут сиротами, либо она покинет страну, - пресс-секретарь политика

11 августа в кабинете главы ЦИК РБ белорусскому оппозиционному политику Светлане Тихановской угрожали, что ее дети останутся сиротами, если она не уедет из страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Красулина в интервью YouТube-каналу И грянул Грэм.

"Совершенно очевидно, что она уехала не сама. Она была поставлена перед очень жестким выбором – либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну", – заявила Красулина.

Также Красулина добавила, что ей этого достаточно, чтобы понять поступок Тихановской и не осуждать ее за него.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии безопасности, - Тихановская

11 августа Тихановская в кабинете главы ЦИК Беларуси с листа зачитала обращение, в котором она призвала сторонников не противостоять милиции. Оппозиция считает, что видео записали под давлением силовиков. В тот же день Тихановская выехала в Литву.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".