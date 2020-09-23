Тихановскую в ЦИК Беларуси поставили перед очень жестким выбором - либо ее дети будут сиротами, либо она покинет страну, - пресс-секретарь политика
11 августа в кабинете главы ЦИК РБ белорусскому оппозиционному политику Светлане Тихановской угрожали, что ее дети останутся сиротами, если она не уедет из страны.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Красулина в интервью YouТube-каналу И грянул Грэм.
"Совершенно очевидно, что она уехала не сама. Она была поставлена перед очень жестким выбором – либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну", – заявила Красулина.
Также Красулина добавила, что ей этого достаточно, чтобы понять поступок Тихановской и не осуждать ее за него.
9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
11 августа Тихановская в кабинете главы ЦИК Беларуси с листа зачитала обращение, в котором она призвала сторонников не противостоять милиции. Оппозиция считает, что видео записали под давлением силовиков. В тот же день Тихановская выехала в Литву.
17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ану розкажи.
Конкретизуємо:
«Светлане Тихановской угрожали, что ее дети останутся сиротами, если она не уедет из страны. Источник: https://censor.net/ru/n3220792».
Як би поступив ти у такій ситуації на її місці?
(Якщо і зараз тобі "мисль по древу" не видно, то я тобі не "лікбез"... Щоб знав - правильно фраза звучить так«Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мысью по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы...». ("Мись" - білка, старослов"янською... Звідси "промисел", "промишлять" - ловить білок, шкурки яких були і грошовим еквівалентом, і експортним товаром...).
Як би поступив ти у такій ситуації на її місці?
НЕМАЄ
Прямо девіз диванних сідєльцев
Коротше, відповідь ти так і не знайшов ....
Ну і от тобі для розвитку:
«Серед людей, що знають про існування ефекту [Даннінга-Крюгера], трапляється нерозуміння суті цього психологічного феномену [це про тебе].
Перше хибне розуміння - що ефект діє лише на некомпетентних людях. Насправді, ефект притаманний всім людям. По-перше, навіть спеціалісти в певній галузі є дилетантами в більшості інших галузей і можуть навіть не підозрювати цього [це про тебе] .
По-друге, навіть в рамках однієї галузі схильність до переоцінки свого рівня притаманна більшості людей, включно з людьми, що мають середній і навіть вище рівень компетенції, хоча в людей з вищим рівнем компетенції помилка в оцінці буде меншою.
І лише невелика меншість, люди з найвищою компетенцією, можуть недооцінювати свій рівень [ну, це точно, не про тебе] .»
Я и говорю шо президентом должен быть не сюсюкальщик с детьми, а мужик, просто мужик шо ему нечего терять. Кстати один такой бы, правда он на детей клал(ложил), и это как вы догадались, Сталин.(сталин - это псевдоним)
Ну а за его, тоже усатого кореша я и не говорю.
Віктор Андрійович Ющенко, присвоїв звання Героя України Степану Андрійовичу Бандері.
ты понимаешь шо это = 1 размах ручки(той шо пишут)
на, пранк
Кацапы в очередной раз лоханулись.
Узурпатор янукович отдыхает
Когда-то мухи и пчелы жили в одном доме. Все жужжали одинаково, были сыты пыльцой, нектаром и медом. Но однажды мухи решили, что пчелы их обманывают. Выбирая президента улья, мнение мух пчелами игнорируется и никак не учитывается на выборах. А весь мед пчелы разворовывают и не делятся с ними.
Договорились с медведем и с трутнями, и те, на выборах, при поддержке медведя, которому отдали весь мед за работу, посадили во главе улья какую-то муху. Так муха и стала руководить ульем, но мед там почему-то сам больше не захотел образовываться, да и пчелы, пошептавшись, куда-то слиняли.
С тех пор мухи жрут не мед, а г@вно, а пчелы всегда выгоняют трутней из ульев перед выборами.