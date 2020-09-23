РУС
Новости Революция в Беларуси
Тихановскую в ЦИК Беларуси поставили перед очень жестким выбором - либо ее дети будут сиротами, либо она покинет страну, - пресс-секретарь политика

11 августа в кабинете главы ЦИК РБ белорусскому оппозиционному политику Светлане Тихановской угрожали, что ее дети останутся сиротами, если она не уедет из страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом рассказала ее пресс-секретарь Анна Красулина в интервью YouТube-каналу И грянул Грэм.

"Совершенно очевидно, что она уехала не сама. Она была поставлена перед очень жестким выбором – либо ее дети будут расти сиротами, либо она покинет страну", – заявила Красулина.

Также Красулина добавила, что ей этого достаточно, чтобы понять поступок Тихановской и не осуждать ее за него.

9 августа в Беларуси прошли выборы президента. Лукашенко объявил о своей победе. Уже больше месяца в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.

11 августа Тихановская в кабинете главы ЦИК Беларуси с листа зачитала обращение, в котором она призвала сторонников не противостоять милиции. Оппозиция считает, что видео записали под давлением силовиков. В тот же день Тихановская выехала в Литву.

17 сентября Европарламент принял резолюцию, в которой официально не признал результаты президентских выборов и Лукашенко как "президента Беларуси".

Беларусь Тихановская Светлана
+15
А вона думала, що її шлях встелять ковровою доріжкою? У "совковій" країні? Це їй не Європа...
23.09.2020 10:17 Ответить
+6
Отдать жизнь за тупое быдло-это глупость.
23.09.2020 10:18 Ответить
+5
Тобі так цікаво? Спочатку подумав-би... Цим розумна людина відрізняється від марнославного, гонорового дурня... А потім - відмовився-б... У мене була можливість, у свій час, потрапить у "вищу лігу", однак, я відмовився... Бо не захотів платить ту ціну, яку змушений був-би, заплатить, посівши ту посаду...
23.09.2020 10:29 Ответить
А вона думала, що її шлях встелять ковровою доріжкою? У "совковій" країні? Це їй не Європа...
23.09.2020 10:17 Ответить
А як би поступив ти у такій ситуації на її місці?
Ану розкажи.
23.09.2020 10:24 Ответить
Тобі так цікаво? Спочатку подумав-би... Цим розумна людина відрізняється від марнославного, гонорового дурня... А потім - відмовився-б... У мене була можливість, у свій час, потрапить у "вищу лігу", однак, я відмовився... Бо не захотів платить ту ціну, яку змушений був-би, заплатить, посівши ту посаду...
23.09.2020 10:29 Ответить
Шото ти сильно растьокся мислью по дрєву....
Конкретизуємо:
«Светлане Тихановской угрожали, что ее дети останутся сиротами, если она не уедет из страны. Источник: https://censor.net/ru/n3220792».

Як би поступив ти у такій ситуації на її місці?
23.09.2020 10:36 Ответить
Відповім народною мудрістю: "Бачили очі, що купували? Їжте, хоч повилазьте...".
(Якщо і зараз тобі "мисль по древу" не видно, то я тобі не "лікбез"... Щоб знав - правильно фраза звучить так«Боян бо вещий, аще кому хотяше песнь творити, то растекашеся мысью по древу, серым вълком по земли, шизым орлом под облакы...». ("Мись" - білка, старослов"янською... Звідси "промисел", "промишлять" - ловить білок, шкурки яких були і грошовим еквівалентом, і експортним товаром...).
23.09.2020 13:41 Ответить
Коротше кажучи- словес багато, а відповіді прямої і однозначної на питання -

Як би поступив ти у такій ситуації на її місці?
НЕМАЄ
23.09.2020 13:55 Ответить
А ти чого сюди приплівся? Чи ти "аватар" мого опонента? Я відповів так, як захотів... Якщо "у декого" розуму не вистачає зрозуміть - я вам не "лікбез"... Дурень, потрапивши у подібну ситуацію, б"ється головою об стіну... Розумний думає, як з неї вийти ... Мудрий робить так, щоб у таку ситуацію не потрапить... Я дав вичерпну відповідь у першому коментарі...
23.09.2020 14:31 Ответить
«Мудрий робить так, щоб у таку ситуацію не потрапить» (с)

Прямо девіз диванних сідєльцев

Коротше, відповідь ти так і не знайшов ....
23.09.2020 17:17 Ответить
Я все більше і більше стверджуюсь у висновку, що до аналітичного рівня мислення (про філософський уже не кажу), тобі "далеко, що куцому до зайця...".Є такий принцип Даннінга-Крюгера, який тебе стосується напряму, і на "побутовому рівні" розшифровується так : "Дурневі неможливо пояснить, що він дурень, саме тому, що він - дурень...". (А от свої два аккаунти ти "засвітив"...Буду знать...).
23.09.2020 17:47 Ответить
А які ще мої«два аккаунта»? Напиши, щоб і я знав
Ну і от тобі для розвитку:
«Серед людей, що знають про існування ефекту [Даннінга-Крюгера], трапляється нерозуміння суті цього психологічного феномену [це про тебе].
Перше хибне розуміння - що ефект діє лише на некомпетентних людях. Насправді, ефект притаманний всім людям. По-перше, навіть спеціалісти в певній галузі є дилетантами в більшості інших галузей і можуть навіть не підозрювати цього [це про тебе] .
По-друге, навіть в рамках однієї галузі схильність до переоцінки свого рівня притаманна більшості людей, включно з людьми, що мають середній і навіть вище рівень компетенції, хоча в людей з вищим рівнем компетенції помилка в оцінці буде меншою.
І лише невелика меншість, люди з найвищою компетенцією, можуть недооцінювати свій рівень [ну, це точно, не про тебе]
23.09.2020 18:52 Ответить
Вона все зробила правильно.
23.09.2020 16:36 Ответить
А я що - "проти"? "Вляпалась", і змушена була рятувать свою задницю... А могла-б, спокійно, смажить чоловіку котлети...
23.09.2020 17:50 Ответить
І спокійно носити їх йому в тюрму?
23.09.2020 18:32 Ответить
А хто ЙОГО змушував пертися в президенти? Повинен був здогадуватися, чим ризикував... (Тільки не додумайтеся "клюнуть у зад" мене, що я закликаю до "сидіння мовчки" і "сопіння у три дірки"... У американців є прислів"я - "Ти можеш бажать і мать що-завгодно... Тільки не забувай, що за все треба платить...". А вони не співставили свої бажання з "купівельною спроможністю"...).
23.09.2020 19:17 Ответить
Отдать жизнь за тупое быдло-это глупость.
23.09.2020 10:18 Ответить
Герои поступают нелогично, часто себе во вред. Увы, в Беларуси нет ни одного
23.09.2020 10:47 Ответить
то же как и с Ющенком - тупо пригрозили шо "детей ухохокаем" и он обосрался.
Я и говорю шо президентом должен быть не сюсюкальщик с детьми, а мужик, просто мужик шо ему нечего терять. Кстати один такой бы, правда он на детей клал(ложил), и это как вы догадались, Сталин.(сталин - это псевдоним)
Ну а за его, тоже усатого кореша я и не говорю.
23.09.2020 10:19 Ответить
Чмолахтинське, що ти несеш?
23.09.2020 10:25 Ответить
у тя "логика "= выорщьрщеколиььи
23.09.2020 10:29 Ответить
Так.
Віктор Андрійович Ющенко, присвоїв звання Героя України Степану Андрійовичу Бандері.
23.09.2020 10:38 Ответить
а еще он ср*л фиалками.
ты понимаешь шо это = 1 размах ручки(той шо пишут)
23.09.2020 10:42 Ответить
Від цього 1 размаха, хохловата до цих пір сереться шлакоблоками.
23.09.2020 10:53 Ответить
\\хохловата\\\\\

23.09.2020 11:14 Ответить
Йди. Я шо тебе тримаю?
23.09.2020 11:41 Ответить
сорри, куда идти то? я не верю в крылатых мущинок, так шо ты сам идешть(гггг),сорри)
23.09.2020 12:45 Ответить
Тю, ну ти тормоз, як та черепаха, яку послали...
23.09.2020 17:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=z8xAG6wpFWA ты уже вернулся? а я и не шел никуда(тока покурить разве), ну и как? понравилось?
на, пранк
23.09.2020 17:27 Ответить
Шо, уже пришел?
23.09.2020 18:54 Ответить
Сябры - терпилы их судьба колония рабсии! Дохнуть за них точно не стоит!
23.09.2020 10:19 Ответить
У ЦИК Беларуси полномочия как у "Особого совещания" при НКВД ? Круто таракан рулит
Тихановскую в ЦИК Беларуси поставили перед очень жестким выбором - либо ее дети будут сиротами, либо она покинет страну, - пресс-секретарь политика - Цензор.НЕТ 3264
23.09.2020 10:20 Ответить
Тихановскую в ЦИК Беларуси поставили перед очень жестким выбором - либо ее дети будут сиротами, либо она покинет страну, - пресс-секретарь политика - Цензор.НЕТ 8963.....
23.09.2020 10:24 Ответить
Ну, уехала, детей вывезла. А теперь из-за границы просит помощи от путина.
23.09.2020 10:32 Ответить
Не собі.
23.09.2020 10:40 Ответить
а чего же эта курва не уехала под защиту мудрого политика ***** и друга белорусов?
23.09.2020 10:41 Ответить
Она-не политик, а добрая,симпатизирующая московии и её фюреру,добрая женщина-мать,поэтому тихановскую не нужно особо упрекать,но и сочувствовать,конечно тоже-неправильно
23.09.2020 10:46 Ответить
Мова про Білорусь.
23.09.2020 10:54 Ответить
Как на украинском "рашпиль"?
23.09.2020 10:56 Ответить
терпуг
23.09.2020 10:58 Ответить
Если бы у нее были сиськи и задница, как у жульки, дрочеров было бы побольше.
Кацапы в очередной раз лоханулись.
23.09.2020 10:54 Ответить
Яка дешева вистава. А ця жінка - другорядна актриса.
23.09.2020 11:04 Ответить
Хоча продюсери цієї вистави можуть дійсно завдати їй лихо для посилення драматизму.
23.09.2020 11:08 Ответить
Во суки...
Узурпатор янукович отдыхает
23.09.2020 11:18 Ответить
Сказка.
Когда-то мухи и пчелы жили в одном доме. Все жужжали одинаково, были сыты пыльцой, нектаром и медом. Но однажды мухи решили, что пчелы их обманывают. Выбирая президента улья, мнение мух пчелами игнорируется и никак не учитывается на выборах. А весь мед пчелы разворовывают и не делятся с ними.
Договорились с медведем и с трутнями, и те, на выборах, при поддержке медведя, которому отдали весь мед за работу, посадили во главе улья какую-то муху. Так муха и стала руководить ульем, но мед там почему-то сам больше не захотел образовываться, да и пчелы, пошептавшись, куда-то слиняли.
С тех пор мухи жрут не мед, а г@вно, а пчелы всегда выгоняют трутней из ульев перед выборами.
23.09.2020 11:26 Ответить
Лука міг наприклад, погрожувати фізичною розправою її чоловіку, якого він тримає у заручниках.
23.09.2020 13:58 Ответить
Не маю сумніву.
23.09.2020 16:39 Ответить
 
 